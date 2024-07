Hvad er WhatsApp-afstemninger?

WhatsApp afstemninger er en måde at skabe afstemninger i WhatsApp-chats. Disse kan bruges til at indsamle feedback fra dine kontakter, træffe beslutninger eller bare have det sjovt.

Lad os se på, hvad du kan gøre.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Sådan opretter du en WhatsApp-afstemning

Det er virkelig nemt at komme i gang, du skal blot følge disse trin:

Gå til WhatsApp.

Åbn chatten med den person eller gruppe, du vil spørge.

Tryk på "+"-ikonet i den nederste værktøjslinje.

Tryk på Afstemning.

Indtast dit spørgsmål.

Indtast op til 12 muligheder, som folk kan stemme på.

Tryk på "Send".

WhatsApp-afstemninger kan være en god måde at indsamle feedback fra dine kontakter på. Du kan f.eks. bruge en afstemning til at spørge dine kunder, hvad de synes om dit nye produkt eller din nye tjeneste. Du kan også bruge en afstemning til at bede dine medarbejdere om feedback på en ny politik eller procedure.

De kan også hjælpe dig med at træffe beslutninger. En meningsmåling kan bruges til at beslutte, hvor du skal spise middag, eller hvilken film du skal se. Du kan også bruge en afstemning til at afgøre, hvilket hold du skal holde med i den store kamp.

Tips til effektiv brug af WhatsApp-afstemninger

Hvis du ønsker at få mest muligt ud af dine afstemninger, skal du sørge for at bruge dem bedst muligt. Her er et par gange til at maksimere deres effektivitet:

Sørg for, at dit spørgsmål er klart og præcist.

Hold dine valgmuligheder korte og præcise.

Lad være med at overbelaste dine kontakter med for mange afstemninger.

Brug dem til at indsamle feedback og træffe beslutninger, ikke bare for sjov.

Hvad med Doodle

Doodle er et gratis online planlægningsværktøj, der kan bruges til at arrangere møder og arrangementer.

Det giver dig mulighed for at skabe en afstemning og invitere dine kontakter til at stemme om den dato og det tidspunkt, der passer dem bedst. Det fantastiske er, at det praktisk talt kan fjerne det frem og tilbage og lade dig finde et tidspunkt at mødes på få minutter.

Gruppeafstemninger er måske den del af Doodle, som alle kender og elsker. Men du kan også automatisere din tidsplan med Booking Page.

Ved at indstille din tilgængelighed kan du dele den med intet andet end et link - så folk nemt kan booke tid hos dig, og kun når du ønsker det.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Brug af Doodle med WhatsApp

Når du har oprettet en gruppeafstemning, kan du dele linket via WhatsApp. På den måde kan du hurtigt og nemt få resultater fra dine kontakter.

Men vent. Hvis du kan oprette afstemninger i WhatsApp, hvorfor skulle du så bruge Doodle? Tja, der er faktisk et par grunde til det:

Flere mennesker vil se den: Når du deler en afstemning via WhatsApp, vil den kun blive set af de personer, der allerede er med i chatten. Men når du deler et afstemningslink via WhatsApp, kan det ses af alle, der har linket. Det betyder, at du kan nå ud til et bredere publikum med Doodle. Hvis du f.eks. har kontakter, som ikke bruger WhatsApp, men du stadig gerne vil have dem med til dit arrangement.

Folk er mere tilbøjelige til at stemme: Når de bliver bedt om at stemme i en WhatsApp-afstemning, er de måske ikke motiveret til at gøre det eller gør det ikke med det samme. Men når folk får et link til en afstemning, er de mere tilbøjelige til at tage sig tid til at stemme. Det skyldes, at de kan stemme, når det passer dem, og at de ikke behøver at bekymre sig om at afbryde en samtale. De kan også nemmere finde linket til at bestille end at skulle scrolle tilbage gennem chatten for at finde en afstemning.

Du kan få mere feedback: Når du opretter en WhatsApp-afstemning, er du begrænset til 12 valgmuligheder. Men når du opretter en Doodle Group Poll, kan du have så mange muligheder, som du har brug for. Det betyder, at du kan få mere feedback fra dine kontakter.

WhatsApp-afstemninger er gode, men at dele et Doodle-link via WhatsApp kan være en god måde at indsamle feedback fra en stor gruppe mennesker på og give dem flere valgmuligheder og mere tid til at stemme.

Dette kan være nyttigt, når du skal træffe beslutninger, indsamle input eller blot lære dine kontakter bedre at kende. Så kombiner Doodle med WhatsApp ved at oprette din gratis Doodle-konto i dag.