व्हाट्सएप पोल क्या हैं?

व्हाट्सएप पोल आपके लिए एक तरीका है पोल बनाएँ व्हाट्सएप चैट्स में। इनका उपयोग आपके संपर्कों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करने, निर्णय लेने या बस कुछ मज़े करने के लिए किया जा सकता है।

आइए देखें कि आप क्या कर सकते हैं।

व्हाट्सएप पोल कैसे बनाएँ

शुरू करना वास्तव में आसान है, बस इन चरणों का पालन करें:

व्हाट्सएप पर जाएँ।

जिस व्यक्ति या समूह से आप पोल करवाना चाहते हैं, उसके साथ चैट खोलें।

नीचे के टूलबार में "+" आइकन पर टैप करें।

ग्रुप पोल बनाएँ

टैप पोल।

अपना प्रश्न दर्ज करें।

लोगों को वोट देने के लिए 12 विकल्पों तक दर्ज करें।

"भेजें" पर टैप करें।

WhatsApp पोल आपके संपर्कों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक पोल का उपयोग यह पूछने के लिए कर सकते हैं कि आपके ग्राहक आपके नए उत्पाद या सेवा के बारे में क्या सोचते हैं। आप एक पोल का उपयोग यह पूछने के लिए भी कर सकते हैं कि आपके कर्मचारी किसी नई नीति या प्रक्रिया के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

वे आपको निर्णय लेने में भी मदद कर सकते हैं। एक पोल का उपयोग यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि रात के खाने के लिए कहाँ जाना है या कौन सी फिल्म देखनी है। आप एक पोल का उपयोग यह तय करने के लिए भी कर सकते हैं कि बड़े मैच में किस टीम का समर्थन करना है।

ग्रुप पोल बनाएँ

व्हाट्सएप पोल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के टिप्स

यदि आप अपने पोल से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उनका सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करें। उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए यहाँ कुछ अवसर दिए गए हैं:

सुनिश्चित करें कि आपका प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त हो।

अपने विकल्पों को संक्षिप्त और सटीक रखें।

अपने संपर्कों पर बहुत अधिक पोल न भेजें।

उन्हें केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया इकट्ठा करने और निर्णय लेने के लिए उपयोग करें।

ग्रुप पोल बनाएँ

Doodle के बारे में क्या?

Doodle एक मुफ्त ऑनलाइन है। अनुसूचनीकरण उपकरण जिसका उपयोग बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए किया जा सकता है।

यह आपको करने की अनुमति देता है एक पोल बनाएँ और अपने संपर्कों को उस तारीख और समय पर वोट करने के लिए आमंत्रित करें जो उनके लिए सबसे सुविधाजनक हो। अच्छी बात यह है कि यह लगभग पूरी तरह से बार-बार पूछताछ और जवाब देने की झंझट को खत्म कर देता है और आपको मिनटों में मिलने का समय खोजने में मदद करता है।

ग्रुप पोल शायद Doodle का वह हिस्सा है जिसे हर कोई जानता और पसंद करता है। लेकिन आप बुकिंग पेज के साथ अपनी शेड्यूल को स्वचालित भी कर सकते हैं।

अपनी उपलब्धता सेट करके, आप बस एक लिंक के ज़रिए उसे साझा कर सकेंगे - ताकि लोग आसानी से आपके साथ समय बुक कर सकें और केवल तब, जब आप चाहें।

व्हाट्सएप के साथ Doodle का उपयोग

एक बार जब आप ग्रुप पोल बना लेते हैं, तो आप लिंक को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। इससे आप अपने संपर्कों से जल्दी और आसानी से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रुप पोल बनाएँ

लेकिन रुको। अगर आप WhatsApp में पोल बना सकते हैं तो आप Doodle का उपयोग क्यों करेंगे? खैर, इसके वास्तव में कुछ कारण हैं:

अधिक लोग इसे देखेंगे: जब आप व्हाट्सएप के माध्यम से कोई पोल साझा करते हैं, तो इसे केवल वही लोग देख पाएंगे जो पहले से ही चैट में हैं। हालांकि, जब आप व्हाट्सएप के माध्यम से पोल लिंक साझा करते हैं, तो इसे लिंक रखने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। इसका मतलब है कि आप Doodle के साथ एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके ऐसे संपर्क हैं जो WhatsApp का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं।

लोग वोट देने की अधिक संभावना रखते हैं: जब उन्हें व्हाट्सएप पोल में वोट देने के लिए कहा जाता है, तो वे प्रेरित नहीं हो सकते या तुरंत ऐसा नहीं करते। हालाँकि, जब लोगों को पोल का लिंक दिया जाता है, तो वे मतदान करने के लिए समय निकालने की अधिक संभावना रखते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी सुविधा अनुसार मतदान कर सकते हैं और उन्हें बातचीत में बाधा डालने की चिंता नहीं करनी पड़ती। उन्हें चैट में पीछे स्क्रॉल करके पोल खोजने की तुलना में लिंक मिलना आसान लगता है।

आप अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं: जब आप WhatsApp पोल बनाते हैं, तो आप 12 विकल्पों तक सीमित होते हैं। हालांकि, जब आप Doodle ग्रुप पोल बनाते हैं, तो आप जितने चाहें उतने विकल्प रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने संपर्कों से अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।

WhatsApp पोल अच्छे हैं, लेकिन WhatsApp के माध्यम से Doodle लिंक साझा करना बड़ी संख्या में लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उन्हें अधिक विकल्प व मतदान के लिए अधिक समय देने का एक शानदार तरीका हो सकता है।