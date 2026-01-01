Wykorzystanie linków rezerwacyjnych do rozwoju działalności doradczej

Wyzwania stojące przed doradcami finansowymi

Jako doradca finansowy Twój kalendarz jest motorem napędzającym Twoje przychody. Każda rozmowa wstępna, przegląd planu i spotkanie dotyczące portfela przyczyniają się do rozwoju Twojej bazy klientów i wzmacniają relacje z nimi. Mimo to wiele firm nadal polega na wymianie e-maili, pozostawianiu wiadomości na poczcie głosowej i długim czasie oczekiwania na odpowiedź przy umawianiu spotkań.

To opóźnienie generuje koszty. Potencjalni klienci tracą zapał. Obecni klienci zapominają. A Ty spędzasz godziny na koordynowaniu logistyki zamiast udzielać porad.

Doradcy zajmują się również organizacją różnego rodzaju spotkań — rozmów wstępnych, spotkań wprowadzających, corocznych przeglądów, spotkań dotyczących minimalnych wymaganych wypłat (RMD), rozmów na temat programu Medicare i ubezpieczenia społecznego, spotkań rodzinnych oraz wydarzeń edukacyjnych. Do typowych wyzwań związanych z planowaniem należą:

Powolna reakcja na zgłoszenia od potencjalnych klientów

Podwójne rezerwacje w wielu kalendarzach

Niepojawienie się spowodowane niedoskonałościami systemów przypominania

Problemy wynikające z tego, że klienci mieszkają w różnych strefach czasowych

Brak przygotowań, które opóźniają spotkania

Niejasne lub niespójne opłaty za płatne konsultacje

Linki do rezerwacji eliminują te utrudnienia i ułatwiają nawiązywanie kontaktu zarówno z potencjalnymi klientami, jak i obecnymi klientami.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Dlaczego linki do rezerwacji mają znaczenie dla doradców finansowych

Szybkość umówienia spotkania ma większe znaczenie, niż zdaje sobie sprawę wiele firm. Im szybciej potencjalny klient może umówić się na rozmowę, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zdecyduje się na współpracę. W przypadku obecnych klientów sprawne ustalanie terminów wzmacnia zaufanie i zapewnia stałą jakość obsługi.

Linki do rezerwacji są pomocne dla doradców:

Zwiększ liczbę pierwszych spotkań poprzez eliminowanie przeszkód

Zabezpiecz kalendarze za pomocą reguł, buforów i okien granicznych

Ogranicz liczbę niepojawień się dzięki wbudowanym potwierdzeniom i przypomnieniom

Pobieraj opłaty za konsultacje rozliczane godzinowo lub jednorazowe

Zapewnij płynne i przewidywalne doświadczenia dla całego zespołu

Jeśli link do rezerwacji zostanie prawidłowo skonfigurowany, stanie się cichym motorem wzrostu.

Stwórz system linków do rezerwacji dostosowany do potrzeb Twojej praktyki

Pojedynczy link nie obejmie wszystkich usług oferowanych przez nowoczesną firmę doradczą. Stwórz niewielki, przemyślany system linków do rezerwacji, który będzie dostosowany do ścieżki klienta.

1. Określ główne rodzaje spotkań

Przykłady obejmują:

Rozmowa wstępna z potencjalnym klientem (20–30 minut)

Wprowadzenie nowego klienta (60 minut)

Przegląd roczny lub półroczny (60–90 minut)

Planowanie podatkowe lub analiza konwersji na konto Roth (45 minut)

Spotkanie dotyczące spadku lub sprawy rodzinnej (60 minut)

Płatna konsultacja godzinowa (60 minut)

2. Ustal jasne zasady dla każdego rodzaju

Stosuj spójną logikę:

Okna dostępności

Wymagany minimalny okres wypowiedzenia

Czas na odpoczynek przed i po spotkaniach

Domyślne lokalizacje (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex lub w biurze)

Automatyczna obsługa stref czasowych dla klientów zdalnych

3. Korzystaj z Booking Page Doodle w przypadku powtarzających się rodzajów wizyt

Dzięki funkcji Booking Page możesz:

Utwórz stronę dla każdego rodzaju spotkania

Synchronizuj kalendarze Google, Microsoft lub Apple

Automatyczne dodawanie linków do wideokonferencji

Dodaj pytania kwalifikacyjne lub prośby o dokumenty

4. W razie potrzeby włącz opcje płatności

W sprawie płatnych konsultacji lub przeglądów planów:

Skorzystaj z usługi Stripe za pośrednictwem serwisu Doodle, aby pobierać opłaty w momencie rezerwacji

Zaproponuj opcje „zapłać teraz” lub „karta zapisana w systemie”

Dodaj jasne zasady dotyczące zwrotów i anulowania rezerwacji

Mapuj linki rezerwacyjne do swojego lejka sprzedażowego

Dopasuj linki do etapu, na którym znajduje się potencjalny klient lub klient.

Górna część lejka

Link do rozmowy wstępnej na Twojej stronie internetowej, w profilu Google Moja Firma oraz na LinkedIn

Kod QR na slajdach z seminarium i materiałach drukowanych

Środek lejka

Link do omówienia planu po przeprowadzeniu oceny lub przedstawieniu propozycji

Link do przeglądu budżetu lub środków ochronnych od doradcy współpracującego

Obsługa klienta

Link do podsumowania rocznego w biuletynach

Linki dotyczące sezonowej konwersji na konto Roth lub RMD

Link do spotkania rodzinnego w sprawie planowania spadkowego

Płynny przebieg procesu zwiększa liczbę zakończonych zadań na każdym etapie.

Praktyczne wskazówki, jak sprawić, by linki rezerwacyjne przynosiły efekty

Wskazówka 1: Umieść linki do rezerwacji wszędzie tam, gdzie klienci mogą je zauważyć

Dodaj je do:

Podpisy w wiadomościach e-mail

Nagłówki i stopki stron internetowych

Przyciski profilu na LinkedIn

Portale dla klientów i wiadomości z przypomnieniem

Automatyczne odpowiedzi na wiadomości głosowe i SMS-y

Wskazówka 2: Używaj jasnych, przyjaznych dla klienta nazw

Unikaj żargonu. Używaj takich określeń jak „Spotkanie z nowym klientem” lub „Przegląd portfolio” i podaj czas trwania oraz formę spotkania.

Wskazówka 3: Pytania kwalifikacyjne powinny być krótkie

Zadaj tylko tyle pytań, ile potrzebujesz do przygotowania się — od trzech do pięciu.

Wskazówka 4: Korzystaj z przypomnień, aby ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach

Wyślij:

Natychmiastowe potwierdzenie

Przypomnienie na 24 godziny przed

Przypomnienie na godzinę przed spotkaniem Proszę podać wszystkie szczegóły: adres, informacje o parkingu, linki do spotkania online.

Wskazówka nr 5: Zarezerwuj sobie czas na głęboką pracę

Zaplanuj terminy rezerwacji, które będą odpowiadały Twoim możliwościom, i uwzględnij rezerwy czasowe.

Wskazówka 6: Ustal jasne zasady dotyczące sesji płatnych

Wyświetlaj cennik i zasady oraz korzystaj z serwisu Stripe do pobierania płatności.

Wskazówka 7: Przydzielaj spotkania odpowiednim członkom zespołu

Utwórz linki do:

Starsi doradcy

Doradcy stowarzyszeni

Zespoły serwisowe

Wskazówka nr 8: Korzystaj z Sign-up Sheets Doodle podczas warsztatów

Przydatne podczas zajęć dotyczących programu Medicare i ubezpieczenia społecznego lub podczas wydarzeń sezonowych.

Wskazówka 9: Automatyczne zarządzanie strefami czasowymi

Aplikacja Doodle wykrywa lokalny czas użytkownika. Proszę dodać informację potwierdzającą w opisie.

Wskazówka nr 10: Dbaj o zadowolenie działu ds. zgodności z przepisami

Skorzystaj z ustawień prywatności serwisu Doodle, ukrytych list uczestników oraz bezpiecznych integracji.

Tabela porównawcza: Które narzędzie Doodle najlepiej sprawdzi się w poszczególnych sytuacjach?

Potrzeba doradztwa Najlepsze narzędzie do Doodle Dlaczego to działa Standardowe terminy cykliczne Booking Page Przejrzysta informacja o dostępności, przypomnienia, płatności i integracje Specjalnie wybrane terminy dla osób z grupy VIP lub potencjalnych klientów o wysokim majątku netto 1:1 Oferuj starannie dobrane przedziały czasowe przy ścisłej kontroli Rady doradcze lub duże grupy partnerskie Group Polls Dostępność ankiety dla dużych grup oraz automatyczne przekształcanie jej w zaproszenie Warsztaty, zajęcia, imprezy sezonowe Sign-up Sheets Ustal limity miejsc, organizuj wiele sesji i zbieraj informacje o uczestnikach

Narzędzia i rozwiązania stworzone z myślą o doradcach

Booking Page do automatycznego planowania

Jeden link na każdy rodzaj spotkania

Synchronizacja kalendarza z głównymi dostawcami

Zintegrowane systemy wideokonferencyjne

Pasek dla płatnych sesji

1:1 – wyselekcjonowana dostępność

Idealne rozwiązanie dla klientów VIP lub w przypadku skomplikowanego planowania

Po wybraniu jednego miejsca pozostałe znikają

Group Polls for complex group coordination

Ankieta dla maksymalnie 1 000 uczestników

Ustal terminy i przypomnienia

Ukryj dane uczestników

Sign-up Sheets for workshops and reviews

Idealne do zajęć edukacyjnych

Obsługuje wydarzenia wielosesyjne

Proste zarządzanie uczestnikami

Doodle Pro i Doodle Teams

Opisy i porządki obrad generowane przez sztuczną inteligencję

Indywidualne oznakowanie

Korzystanie bez reklam

Integracja z Zapierem

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym

Praktyczne przykłady z firm doradczych

Solo RIA – jak zamieniać zainteresowanie w spotkania

Maria umieszcza link do rozmowy wstępnej na swojej stronie internetowej, blogu i profilu na LinkedIn. Wskaźnik konwersji rośnie, ponieważ coraz więcej potencjalnych klientów rezerwuje termin od razu.

Firma oparta na pracy zespołowej z systemem selekcji pacjentów

Zgłoszenia wstępne trafiają do doradcy pomocniczego. W przypadku kwalifikujących się ofert doradca prowadzący otrzymuje specjalnie dobrany link do rozmowy indywidualnej.

Płatne drugie opinie za pośrednictwem Stripe

Firma korzysta z serwisu Booking Page zintegrowanego z platformą Stripe, aby pobierać opłaty za 90-minutową konsultację w ramach drugiej opinii.

Sezon na sprawozdania roczne – w pigułce

Klienci otrzymują link obejmujący ośmiotygodniowy okres przeglądu, z już ustawionymi rezerwami czasowymi i przypomnieniami.

Wydarzenia edukacyjne dla klientów

Podczas kwartalnych warsztatów dotyczących programu Medicare i ubezpieczenia społecznego wykorzystywane są Sign-up Sheets z automatycznymi przypomnieniami.

Posiedzenia rady doradczej i komisji ds. konfliktu interesów

Firma korzysta z funkcji „Group Poll” do organizowania spotkań partnerów i posiedzeń rad doradczych, a następnie automatycznie przekształca wybrany termin w zaproszenie w kalendarzu.

Spraw, by linki do rezerwacji były przyjazne dla klientów

Dbaj o przejrzystość Booking Pages i spójność z wizerunkiem marki

Używaj ciepłych, prostych opisów

Należy uwzględnić takie oczekiwania, jak czas trwania i format

Link do informacji ujawnionych, dokumentów ADV lub informacji dotyczących ochrony prywatności

Oferuj opcje wirtualne i stacjonarne

Należy stosować spójny proces potwierdzania

Mierz to, co ma znaczenie

Śledź proste wskaźniki, aby z miesiąca na miesiąc osiągać coraz lepsze wyniki:

Wskaźnik rezerwacji

Czas na rezerwację

Wskaźnik niepojawienia się

Konwersja według rodzaju spotkania

Wydajność i obciążenie pracą doradców

Wykorzystaj narzędzia analityczne Doodle, dane z systemu CRM oraz proste arkusze kalkulacyjne do monitorowania trendów.

Najważniejsze wnioski

Linki do rezerwacji zmniejszają utrudnienia i przyspieszają konwersję potencjalnych klientów

Najlepiej sprawdza się niewielki system linków dostosowany do ścieżki klienta

Oszczędzaj czas doradców dzięki regułom, rezerwom czasowym i inteligentnej dostępności

Doodle oferuje narzędzia dostosowane do każdej sytuacji doradczej — Booking Page, rozmowy indywidualne, Group Poll oraz Sign-up Sheet

Integracja z serwisem Stripe ułatwia prowadzenie płatnych konsultacji

Zacznij od lepszego planowania

Linki do rezerwacji pomagają doradcom finansowym umawiać więcej spotkań, ograniczać liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych spotkaniach, oraz zarządzać kalendarzami przy znacznie mniejszym nakładzie pracy. Doodle zapewnia firmom narzędzia do ustalania dostępności, automatycznego dodawania linków do wideokonferencji, wysyłania przypomnień oraz pobierania opłat w razie potrzeby.

Stwórz swoją pierwszą Booking Page, umieść link do rozmowy wstępnej na swojej stronie internetowej i w podpisie e-mailowym, a zobaczysz, jak terminy spotkań zapełniają się coraz szybciej. W miarę rozwoju Twojej działalności rozszerz ofertę o spotkania indywidualne, Group Poll i Sign-up Sheet.

Chcesz usprawnić planowanie spotkań i rozwijać swoją działalność doradczą? Utwórz ankietę w serwisie Doodle pod adresem https://doodle.com/create-doodle i już dziś zarezerwuj kolejne spotkanie.