Brug bookinglinks til at få din rådgivningsvirksomhed til at vokse

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 17. nov. 2025

Financial advisor in a client meeting

Table of Contents

    Udfordringen for professionelle finansrådgivere

    Som finansiel rådgiver er din kalender din indtægtsmotor. Hvert introopkald, plangennemgang og porteføljecheck-in understøtter din pipeline og styrker kunderelationerne. Alligevel er mange firmaer stadig afhængige af e-mails frem og tilbage, voicemail-tag og langsomme svartider for at planlægge møder.

    Den forsinkelse koster dig. Potentielle kunder mister momentum. Kunderne glemmer. Og du bruger timer på at koordinere logistikken i stedet for at levere rådgivning.

    Rådgivere administrerer også en bred vifte af mødetyper - introduktionsmøder, onboarding, årlige gennemgange, RMD-check-ins, diskussioner om Medicare og social sikring, familiemøder og uddannelsesarrangementer. Almindelige planlægningsudfordringer omfatter:

    • Langsom opfølgning på indgående interesse

    • Dobbeltbooking på tværs af flere kalendere

    • Udeblivelser forårsaget af svage påmindelsessystemer

    • Forvirring, når kunderne bor i forskellige tidszoner

    • Manglende forarbejde, der forsinker møder

    • Uklare eller inkonsekvente gebyrer for betalte konsultationer

    Bookinglinks fjerner denne friktion og gør det lettere at komme i kontakt med både potentielle kunder og kunder.

    Hvorfor bookinglinks er vigtige for finansielle rådgivere

    Hurtighed til mødet betyder mere, end mange virksomheder er klar over. Jo hurtigere en potentiel kunde er i stand til at booke et opkald, jo mere sandsynligt er det, at de konverterer. For eksisterende kunder styrker en smidig planlægning tilliden og sikrer en ensartet service.

    Bookinglinks hjælper rådgivere:

    • Øge antallet af første møder ved at fjerne barrierer

    • Beskytte kalendere med regler, buffere og afskæringsvinduer

    • Reducere antallet af udeblivelser gennem indbyggede bekræftelser og påmindelser

    • Indsamle betalinger for time- eller enkeltstående konsultationer

    • Sørg for en jævn, forudsigelig oplevelse på tværs af hele teamet

    Når det er sat korrekt op, bliver dit bookinglink en stille vækstmotor.

    Byg et bookinglink-system, der passer til din praksis

    Et enkelt link dækker ikke alt, hvad en moderne rådgivningspraksis tilbyder. Opbyg et lille, bevidst system af bookinglinks, der passer til din kunderejse.

    1. Definer dine vigtigste mødetyper

    Det kan f.eks. være

    • Introduktionsmøde med potentielle kunder (20-30 minutter)

    • Onboarding af ny kunde (60 minutter)

    • Årlig eller halvårlig gennemgang (60-90 minutter)

    • Gennemgang af skatteplanlægning eller Roth-konvertering (45 minutter)

    • Bo- eller familiemøde (60 minutter)

    • Timebetalt konsultation (60 minutter)

    2. Sæt klare regler for hver type

    Brug konsekvent logik:

    • Vinduer for tilgængelighed

    • Minimum varsel påkrævet

    • Buffere før og efter møder

    • Standardplacering (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex eller på kontoret)

    • Automatisk håndtering af tidszoner for fjernklienter

    3. Brug Doodle Booking Page til gentagne aftaletyper

    Med Booking Page kan du:

    • Oprette en side for hver mødetype

    • Synkronisere Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere

    • Automatisk tilføje links til videokonferencer

    • Tilføje screeningsspørgsmål eller dokumentanmodninger

    4. Slå betalinger til, når det er nødvendigt

    Til betalte konsultationer eller gennemgang af planer:

    • Brug Stripe gennem Doodle til at opkræve gebyrer ved booking

    • Tilbyd betal-nu eller kort-på-fil-muligheder

    • Tilføj en klar tilbagebetalings- eller afbestillingspolitik

    Kortlæg bookinglinks til din tragt

    Match links til det stadie, en kunde eller klient er i.

    Toppen af tragten

    • Link til opdagelsesopkald på din hjemmeside, Google Business-profil og LinkedIn

    • QR-kode på seminar-slides og trykte materialer

    Midt i tragten

    • Link til gennemgang af planen efter en vurdering eller et forslag

    • Link til budgettering eller gennemgang af beskyttelse fra en associeret rådgiver

    Kundeservice

    • Link til årlig gennemgang i nyhedsbreve

    • Sæsonbestemte links til Roth-konvertering eller RMD

    • Link til familiemøde til planlægning af arv

    En gnidningsfri vej øger antallet af gennemførelser på hvert trin.

    Praktiske tips til at få bookinglinks til at give resultater

    Tip 1: Tilføj bookinglinks overalt, hvor kunderne kigger

    Inkluder dem i:

    • E-mail-signaturer

    • Website-overskrifter og -fødder

    • LinkedIn-profilknapper

    • Kundeportaler og opfølgende beskeder

    • Autosvar på telefonsvarer og SMS

    Tip 2: Brug klare, kundevenlige navne

    Undgå jargon. Brug udtryk som "møde med ny kunde" eller "porteføljegennemgang", og angiv varighed og format.

    Tip 3: Hold screeningsspørgsmålene korte

    Spørg kun om det, du har brug for til forberedelsen - tre til fem spørgsmål.

    Tip 4: Brug påmindelser til at reducere udeblivelser

    Send en påmindelse:

    • Øjeblikkelig bekræftelse

    • En 24-timers påmindelse

    • En påmindelse på 1 time. Inkluder alle detaljer: adresse, parkering, links til virtuelle møder.

    Tip 5: Beskyt din dybe arbejdstid

    Tilbyd bookingvinduer, der passer til din energi, og tilføj buffere.

    Tip 6: Sæt klare regler for betalte sessioner

    Vis priser og politikker, og brug Stripe til at opkræve betaling.

    Tip 7: Send møder til de rigtige teammedlemmer

    Opret links til:

    • Seniorrådgivere

    • Associerede rådgivere

    • Serviceteams

    Tip 8: Brug Doodle-tilmeldingssedler til workshops

    Nyttigt til Medicare- og Social Security-kurser eller sæsonbetonede arrangementer.

    Tip 9: Håndter tidszoner automatisk

    Doodle registrerer kundens lokale tid. Tilføj en bekræftelsesnote i beskrivelsen.

    Tip 10: Hold compliance i orden

    Brug Doodles privatlivsindstillinger, skjulte deltagerlister og sikre integrationer.

    Sammenligningstabel: Hvilket Doodle-værktøj passer til hvert scenarie?

    Behov for rådgivning

    Bedste Doodle-værktøj

    Hvorfor det virker

    Standard tilbagevendende aftaler

    Booking-side

    Tydelig tilgængelighed, påmindelser, betalinger og integrationer

    Kuraterede tider for VIP'er eller HNW-prospects

    1:1

    Tilbyd håndplukkede tidspunkter med stram kontrol

    Advisory boards eller store partnergrupper

    Afstemninger i grupper

    Afstem tilgængelighed på tværs af store grupper og konverter automatisk til en invitation

    Workshops, klasser, sæsonbestemte begivenheder

    Tilmeldingsside

    Sæt pladsgrænser, kør flere sessioner, og indsaml deltageroplysninger

    Værktøjer og løsninger bygget til rådgivere

    Bookingside til automatisk planlægning

    • Et link pr. mødetype

    • Kalendersynkronisering med større udbydere

    • Integreret videokonference

    • Stripe til betalte sessioner

    1:1 for kurateret tilgængelighed

    • Ideel til VIP eller kompleks planlægning

    • Når én plads er valgt, forsvinder resten

    Gruppeafstemninger til kompleks gruppekoordinering

    • Afstem op til 1.000 deltagere

    • Indstil deadlines og påmindelser

    • Skjul deltageroplysninger

    Tilmeldingsside til workshops og anmeldelser

    • Perfekt til uddannelsessessioner

    • Understøtter events med flere sessioner

    • Nem administration af deltagere

    Doodle Pro og Doodle Teams

    • AI-genererede beskrivelser og dagsordener

    • Brugerdefineret branding

    • Annoncefri oplevelse

    • Zapier-integration

    • Privatliv og sikkerhed på virksomhedsniveau

    Eksempler fra den virkelige verden fra rådgivningsfirmaer

    Solo RIA forvandler interesse til møder

    Maria tilføjer et link til et opdagelsesopkald på sin hjemmeside, blog og LinkedIn. Konverteringen stiger, da flere potentielle kunder booker med det samme.

    Teambaseret firma med triage

    Opdagelsesopkald går til den tilknyttede rådgiver. Kvalificerede muligheder modtager et kurateret 1:1-link til den ledende rådgiver.

    Betalte second opinions med Stripe

    Firmaet bruger Booking Page med Stripe til at opkræve betaling for en 90-minutters second opinion-session.

    Sæson for årlig gennemgang, forenklet

    Kunderne modtager et link, der dækker et otte ugers gennemgangsvindue med allerede indstillede buffere og påmindelser.

    Uddannelsesarrangementer for klienter

    Kvartalsvise Medicare- og Social Security-workshops bruger tilmeldingsside med automatiske påmindelser.

    Rådgivende bestyrelse og COI-møder

    Firmaet bruger gruppeafstemninger til rundbordssamtaler med partnere og advisory boards og konverterer derefter automatisk vindertidspunktet til en kalenderinvitation.

    Gør dine bookinglinks kundevenlige

    • Hold bookingsiderne rene og brandede

    • Brug varme, enkle beskrivelser

    • Inkluder forventninger som varighed og format

    • Link til oplysninger, ADV-dokumenter eller noter om beskyttelse af personlige oplysninger

    • Tilbyd virtuelle og personlige muligheder

    • Brug et konsekvent workflow til bekræftelse

    Mål det, der betyder noget

    Spor enkle målinger for at forbedre dig måned for måned:

    • Bookingsrate

    • Tid til at booke

    • Antallet af udeblivelser

    • Konvertering efter mødetype

    • Kapacitet og rådgivernes arbejdsbyrde

    Brug Doodle-analyser, CRM-data og enkle regneark til at overvåge tendenser.

    Vigtige pointer

    • Bookinglinks reducerer friktion og fremskynder konvertering af potentielle kunder

    • Et lille system af links, der er kortlagt til din kunderejse, fungerer bedst

    • Beskyt rådgiverens tid med regler, buffere og smart tilgængelighed

    • Doodle tilbyder værktøjer til alle rådgivningsscenarier - bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsside

    • Stripe-integration gør betalte konsultationer nemme

    Kom i gang med bedre planlægning

    Bookinglinks hjælper finansielle rådgivere med at vinde flere møder, reducere udeblivelser og administrere deres kalendere med langt mindre indsats. Doodle giver virksomheder værktøjer til at angive tilgængelighed, automatisk tilføje videolinks, sende påmindelser og opkræve betaling, når det er nødvendigt.

    Opret din første bookingside, tilføj et link til opdagelsesopkald til din hjemmeside og e-mail-signatur, og se møder blive fyldt hurtigere. Udvid med 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsside, efterhånden som din praksis vokser.

    Er du klar til at forbedre planlægningen og få din rådgivningsvirksomhed til at vokse? Opret en Doodle på https://doodle.com/create-doodle og book dit næste møde i dag.

    Intet kreditkort påkrævet

