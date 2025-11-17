Brug bookinglinks til at få din rådgivningsvirksomhed til at vokse

Udfordringen for professionelle finansrådgivere

Som finansiel rådgiver er din kalender din indtægtsmotor. Hvert introopkald, plangennemgang og porteføljecheck-in understøtter din pipeline og styrker kunderelationerne. Alligevel er mange firmaer stadig afhængige af e-mails frem og tilbage, voicemail-tag og langsomme svartider for at planlægge møder.

Den forsinkelse koster dig. Potentielle kunder mister momentum. Kunderne glemmer. Og du bruger timer på at koordinere logistikken i stedet for at levere rådgivning.

Rådgivere administrerer også en bred vifte af mødetyper - introduktionsmøder , onboarding, årlige gennemgange, RMD-check-ins, diskussioner om Medicare og social sikring, familiemøder og uddannelsesarrangementer. Almindelige planlægningsudfordringer omfatter:

Langsom opfølgning på indgående interesse

Dobbeltbooking på tværs af flere kalendere

Udeblivelser forårsaget af svage påmindelsessystemer

Forvirring, når kunderne bor i forskellige tidszoner

Manglende forarbejde, der forsinker møder

Uklare eller inkonsekvente gebyrer for betalte konsultationer

Bookinglinks fjerner denne friktion og gør det lettere at komme i kontakt med både potentielle kunder og kunder.

Hvorfor bookinglinks er vigtige for finansielle rådgivere

Hurtighed til mødet betyder mere, end mange virksomheder er klar over. Jo hurtigere en potentiel kunde er i stand til at booke et opkald, jo mere sandsynligt er det, at de konverterer. For eksisterende kunder styrker en smidig planlægning tilliden og sikrer en ensartet service.

Bookinglinks hjælper rådgivere:

Øge antallet af første møder ved at fjerne barrierer

Beskytte kalendere med regler, buffere og afskæringsvinduer

Reducere antallet af udeblivelser gennem indbyggede bekræftelser og påmindelser

Indsamle betalinger for time- eller enkeltstående konsultationer

Sørg for en jævn, forudsigelig oplevelse på tværs af hele teamet

Når det er sat korrekt op, bliver dit bookinglink en stille vækstmotor.

Byg et bookinglink-system, der passer til din praksis

Et enkelt link dækker ikke alt, hvad en moderne rådgivningspraksis tilbyder. Opbyg et lille, bevidst system af bookinglinks, der passer til din kunderejse.

1. Definer dine vigtigste mødetyper

Det kan f.eks. være

Introduktionsmøde med potentielle kunder (20-30 minutter)

Onboarding af ny kunde (60 minutter)

Årlig eller halvårlig gennemgang (60-90 minutter)

Gennemgang af skatteplanlægning eller Roth-konvertering (45 minutter)

Bo- eller familiemøde (60 minutter)

Timebetalt konsultation (60 minutter)

2. Sæt klare regler for hver type

Brug konsekvent logik:

Vinduer for tilgængelighed

Minimum varsel påkrævet

Buffere før og efter møder

Standardplacering (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex eller på kontoret)

Automatisk håndtering af tidszoner for fjernklienter

3. Brug Doodle Booking Page til gentagne aftaletyper

Med Booking Page kan du:

Oprette en side for hver mødetype

Synkronisere Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere

Automatisk tilføje links til videokonferencer

Tilføje screeningsspørgsmål eller dokumentanmodninger

4. Slå betalinger til, når det er nødvendigt

Til betalte konsultationer eller gennemgang af planer:

Brug Stripe gennem Doodle til at opkræve gebyrer ved booking

Tilbyd betal-nu eller kort-på-fil-muligheder

Tilføj en klar tilbagebetalings- eller afbestillingspolitik

Kortlæg bookinglinks til din tragt

Match links til det stadie, en kunde eller klient er i.

Toppen af tragten

Link til opdagelsesopkald på din hjemmeside, Google Business-profil og LinkedIn

QR-kode på seminar-slides og trykte materialer

Midt i tragten

Link til gennemgang af planen efter en vurdering eller et forslag

Link til budgettering eller gennemgang af beskyttelse fra en associeret rådgiver

Kundeservice

Link til årlig gennemgang i nyhedsbreve

Sæsonbestemte links til Roth-konvertering eller RMD

Link til familiemøde til planlægning af arv

En gnidningsfri vej øger antallet af gennemførelser på hvert trin.

Praktiske tips til at få bookinglinks til at give resultater

Tip 1: Tilføj bookinglinks overalt, hvor kunderne kigger

Inkluder dem i:

E-mail-signaturer

Website-overskrifter og -fødder

LinkedIn-profilknapper

Kundeportaler og opfølgende beskeder

Autosvar på telefonsvarer og SMS

Tip 2: Brug klare, kundevenlige navne

Undgå jargon. Brug udtryk som "møde med ny kunde" eller "porteføljegennemgang", og angiv varighed og format.

Tip 3: Hold screeningsspørgsmålene korte

Spørg kun om det, du har brug for til forberedelsen - tre til fem spørgsmål.

Tip 4: Brug påmindelser til at reducere udeblivelser

Send en påmindelse:

Øjeblikkelig bekræftelse

En 24-timers påmindelse

En påmindelse på 1 time. Inkluder alle detaljer: adresse, parkering, links til virtuelle møder.

Tip 5: Beskyt din dybe arbejdstid

Tilbyd bookingvinduer, der passer til din energi, og tilføj buffere.

Tip 6: Sæt klare regler for betalte sessioner

Vis priser og politikker, og brug Stripe til at opkræve betaling.

Tip 7: Send møder til de rigtige teammedlemmer

Opret links til:

Seniorrådgivere

Associerede rådgivere

Serviceteams

Tip 8: Brug Doodle-tilmeldingssedler til workshops

Nyttigt til Medicare- og Social Security-kurser eller sæsonbetonede arrangementer.

Tip 9: Håndter tidszoner automatisk

Doodle registrerer kundens lokale tid. Tilføj en bekræftelsesnote i beskrivelsen.

Tip 10: Hold compliance i orden

Brug Doodles privatlivsindstillinger, skjulte deltagerlister og sikre integrationer.

Sammenligningstabel: Hvilket Doodle-værktøj passer til hvert scenarie?

Behov for rådgivning Bedste Doodle-værktøj Hvorfor det virker Standard tilbagevendende aftaler Booking-side Tydelig tilgængelighed, påmindelser, betalinger og integrationer Kuraterede tider for VIP'er eller HNW-prospects 1:1 Tilbyd håndplukkede tidspunkter med stram kontrol Advisory boards eller store partnergrupper Afstemninger i grupper Afstem tilgængelighed på tværs af store grupper og konverter automatisk til en invitation Workshops, klasser, sæsonbestemte begivenheder Tilmeldingsside Sæt pladsgrænser, kør flere sessioner, og indsaml deltageroplysninger

Værktøjer og løsninger bygget til rådgivere

Bookingside til automatisk planlægning

Et link pr. mødetype

Kalendersynkronisering med større udbydere

Integreret videokonference

Stripe til betalte sessioner

1:1 for kurateret tilgængelighed

Ideel til VIP eller kompleks planlægning

Når én plads er valgt, forsvinder resten

Gruppeafstemninger til kompleks gruppekoordinering

Afstem op til 1.000 deltagere

Indstil deadlines og påmindelser

Skjul deltageroplysninger

Tilmeldingsside til workshops og anmeldelser

Perfekt til uddannelsessessioner

Understøtter events med flere sessioner

Nem administration af deltagere

Doodle Pro og Doodle Teams

AI-genererede beskrivelser og dagsordener

Brugerdefineret branding

Annoncefri oplevelse

Zapier-integration

Privatliv og sikkerhed på virksomhedsniveau

Eksempler fra den virkelige verden fra rådgivningsfirmaer

Solo RIA forvandler interesse til møder

Maria tilføjer et link til et opdagelsesopkald på sin hjemmeside, blog og LinkedIn. Konverteringen stiger, da flere potentielle kunder booker med det samme.

Teambaseret firma med triage

Opdagelsesopkald går til den tilknyttede rådgiver. Kvalificerede muligheder modtager et kurateret 1:1-link til den ledende rådgiver.

Betalte second opinions med Stripe

Firmaet bruger Booking Page med Stripe til at opkræve betaling for en 90-minutters second opinion-session.

Sæson for årlig gennemgang, forenklet

Kunderne modtager et link, der dækker et otte ugers gennemgangsvindue med allerede indstillede buffere og påmindelser.

Uddannelsesarrangementer for klienter

Kvartalsvise Medicare- og Social Security-workshops bruger t ilmeldingsside med automatiske påmindelser.

Rådgivende bestyrelse og COI-møder

Firmaet bruger gruppeafstemninger til rundbordssamtaler med partnere og advisory boards og konverterer derefter automatisk vindertidspunktet til en kalenderinvitation.

Gør dine bookinglinks kundevenlige

Hold bookingsiderne rene og brandede

Brug varme, enkle beskrivelser

Inkluder forventninger som varighed og format

Link til oplysninger, ADV-dokumenter eller noter om beskyttelse af personlige oplysninger

Tilbyd virtuelle og personlige muligheder

Brug et konsekvent workflow til bekræftelse

Mål det, der betyder noget

Spor enkle målinger for at forbedre dig måned for måned:

Bookingsrate

Tid til at booke

Antallet af udeblivelser

Konvertering efter mødetype

Kapacitet og rådgivernes arbejdsbyrde

Brug Doodle-analyser, CRM-data og enkle regneark til at overvåge tendenser.

Vigtige pointer

Bookinglinks reducerer friktion og fremskynder konvertering af potentielle kunder

Et lille system af links, der er kortlagt til din kunderejse, fungerer bedst

Beskyt rådgiverens tid med regler, buffere og smart tilgængelighed

Doodle tilbyder værktøjer til alle rådgivningsscenarier - bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og t ilmeldingsside

Stripe-integration gør betalte konsultationer nemme

Kom i gang med bedre planlægning

Bookinglinks hjælper finansielle rådgivere med at vinde flere møder, reducere udeblivelser og administrere deres kalendere med langt mindre indsats. Doodle giver virksomheder værktøjer til at angive tilgængelighed, automatisk tilføje videolinks, sende påmindelser og opkræve betaling, når det er nødvendigt.

Opret din første bookingside, tilføj et link til opdagelsesopkald til din hjemmeside og e-mail-signatur, og se møder blive fyldt hurtigere. Udvid med 1:1, gruppeafstemninger og t ilmeldingsside , efterhånden som din praksis vokser.

Er du klar til at forbedre planlægningen og få din rådgivningsvirksomhed til at vokse? Opret en Doodle på https://doodle.com/create-doodle og book dit næste møde i dag.