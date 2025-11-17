Brug bookinglinks til at få din rådgivningsvirksomhed til at vokse

Udfordringen for professionelle finansrådgivere
Som finansiel rådgiver er din kalender din indtægtsmotor. Hvert introopkald, plangennemgang og porteføljecheck-in understøtter din pipeline og styrker kunderelationerne. Alligevel er mange firmaer stadig afhængige af e-mails frem og tilbage, voicemail-tag og langsomme svartider for at planlægge møder.
Den forsinkelse koster dig. Potentielle kunder mister momentum. Kunderne glemmer. Og du bruger timer på at koordinere logistikken i stedet for at levere rådgivning.
Rådgivere administrerer også en bred vifte af mødetyper - introduktionsmøder, onboarding, årlige gennemgange, RMD-check-ins, diskussioner om Medicare og social sikring, familiemøder og uddannelsesarrangementer. Almindelige planlægningsudfordringer omfatter:
Langsom opfølgning på indgående interesse
Dobbeltbooking på tværs af flere kalendere
Udeblivelser forårsaget af svage påmindelsessystemer
Forvirring, når kunderne bor i forskellige tidszoner
Manglende forarbejde, der forsinker møder
Uklare eller inkonsekvente gebyrer for betalte konsultationer
Bookinglinks fjerner denne friktion og gør det lettere at komme i kontakt med både potentielle kunder og kunder.
Hvorfor bookinglinks er vigtige for finansielle rådgivere
Hurtighed til mødet betyder mere, end mange virksomheder er klar over. Jo hurtigere en potentiel kunde er i stand til at booke et opkald, jo mere sandsynligt er det, at de konverterer. For eksisterende kunder styrker en smidig planlægning tilliden og sikrer en ensartet service.
Bookinglinks hjælper rådgivere:
Øge antallet af første møder ved at fjerne barrierer
Beskytte kalendere med regler, buffere og afskæringsvinduer
Reducere antallet af udeblivelser gennem indbyggede bekræftelser og påmindelser
Indsamle betalinger for time- eller enkeltstående konsultationer
Sørg for en jævn, forudsigelig oplevelse på tværs af hele teamet
Når det er sat korrekt op, bliver dit bookinglink en stille vækstmotor.
Byg et bookinglink-system, der passer til din praksis
Et enkelt link dækker ikke alt, hvad en moderne rådgivningspraksis tilbyder. Opbyg et lille, bevidst system af bookinglinks, der passer til din kunderejse.
1. Definer dine vigtigste mødetyper
Det kan f.eks. være
Introduktionsmøde med potentielle kunder (20-30 minutter)
Onboarding af ny kunde (60 minutter)
Årlig eller halvårlig gennemgang (60-90 minutter)
Gennemgang af skatteplanlægning eller Roth-konvertering (45 minutter)
Bo- eller familiemøde (60 minutter)
Timebetalt konsultation (60 minutter)
2. Sæt klare regler for hver type
Brug konsekvent logik:
Vinduer for tilgængelighed
Minimum varsel påkrævet
Buffere før og efter møder
Standardplacering (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex eller på kontoret)
Automatisk håndtering af tidszoner for fjernklienter
3. Brug Doodle Booking Page til gentagne aftaletyper
Med Booking Page kan du:
Oprette en side for hver mødetype
Synkronisere Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere
Automatisk tilføje links til videokonferencer
Tilføje screeningsspørgsmål eller dokumentanmodninger
4. Slå betalinger til, når det er nødvendigt
Til betalte konsultationer eller gennemgang af planer:
Brug Stripe gennem Doodle til at opkræve gebyrer ved booking
Tilbyd betal-nu eller kort-på-fil-muligheder
Tilføj en klar tilbagebetalings- eller afbestillingspolitik
Kortlæg bookinglinks til din tragt
Match links til det stadie, en kunde eller klient er i.
Toppen af tragten
Link til opdagelsesopkald på din hjemmeside, Google Business-profil og LinkedIn
QR-kode på seminar-slides og trykte materialer
Midt i tragten
Link til gennemgang af planen efter en vurdering eller et forslag
Link til budgettering eller gennemgang af beskyttelse fra en associeret rådgiver
Kundeservice
Link til årlig gennemgang i nyhedsbreve
Sæsonbestemte links til Roth-konvertering eller RMD
Link til familiemøde til planlægning af arv
En gnidningsfri vej øger antallet af gennemførelser på hvert trin.
Praktiske tips til at få bookinglinks til at give resultater
Tip 1: Tilføj bookinglinks overalt, hvor kunderne kigger
Inkluder dem i:
E-mail-signaturer
Website-overskrifter og -fødder
LinkedIn-profilknapper
Kundeportaler og opfølgende beskeder
Autosvar på telefonsvarer og SMS
Tip 2: Brug klare, kundevenlige navne
Undgå jargon. Brug udtryk som "møde med ny kunde" eller "porteføljegennemgang", og angiv varighed og format.
Tip 3: Hold screeningsspørgsmålene korte
Spørg kun om det, du har brug for til forberedelsen - tre til fem spørgsmål.
Tip 4: Brug påmindelser til at reducere udeblivelser
Send en påmindelse:
Øjeblikkelig bekræftelse
En 24-timers påmindelse
En påmindelse på 1 time. Inkluder alle detaljer: adresse, parkering, links til virtuelle møder.
Tip 5: Beskyt din dybe arbejdstid
Tilbyd bookingvinduer, der passer til din energi, og tilføj buffere.
Tip 6: Sæt klare regler for betalte sessioner
Vis priser og politikker, og brug Stripe til at opkræve betaling.
Tip 7: Send møder til de rigtige teammedlemmer
Opret links til:
Seniorrådgivere
Associerede rådgivere
Serviceteams
Tip 8: Brug Doodle-tilmeldingssedler til workshops
Nyttigt til Medicare- og Social Security-kurser eller sæsonbetonede arrangementer.
Tip 9: Håndter tidszoner automatisk
Doodle registrerer kundens lokale tid. Tilføj en bekræftelsesnote i beskrivelsen.
Tip 10: Hold compliance i orden
Brug Doodles privatlivsindstillinger, skjulte deltagerlister og sikre integrationer.
Sammenligningstabel: Hvilket Doodle-værktøj passer til hvert scenarie?
Behov for rådgivning
Bedste Doodle-værktøj
Hvorfor det virker
Standard tilbagevendende aftaler
Booking-side
Tydelig tilgængelighed, påmindelser, betalinger og integrationer
Kuraterede tider for VIP'er eller HNW-prospects
1:1
Tilbyd håndplukkede tidspunkter med stram kontrol
Advisory boards eller store partnergrupper
Afstemninger i grupper
Afstem tilgængelighed på tværs af store grupper og konverter automatisk til en invitation
Workshops, klasser, sæsonbestemte begivenheder
Tilmeldingsside
Sæt pladsgrænser, kør flere sessioner, og indsaml deltageroplysninger
Værktøjer og løsninger bygget til rådgivere
Bookingside til automatisk planlægning
Et link pr. mødetype
Kalendersynkronisering med større udbydere
Integreret videokonference
Stripe til betalte sessioner
1:1 for kurateret tilgængelighed
Ideel til VIP eller kompleks planlægning
Når én plads er valgt, forsvinder resten
Gruppeafstemninger til kompleks gruppekoordinering
Afstem op til 1.000 deltagere
Indstil deadlines og påmindelser
Skjul deltageroplysninger
Tilmeldingsside til workshops og anmeldelser
Perfekt til uddannelsessessioner
Understøtter events med flere sessioner
Nem administration af deltagere
Doodle Pro og Doodle Teams
AI-genererede beskrivelser og dagsordener
Brugerdefineret branding
Annoncefri oplevelse
Zapier-integration
Privatliv og sikkerhed på virksomhedsniveau
Eksempler fra den virkelige verden fra rådgivningsfirmaer
Solo RIA forvandler interesse til møder
Maria tilføjer et link til et opdagelsesopkald på sin hjemmeside, blog og LinkedIn. Konverteringen stiger, da flere potentielle kunder booker med det samme.
Teambaseret firma med triage
Opdagelsesopkald går til den tilknyttede rådgiver. Kvalificerede muligheder modtager et kurateret 1:1-link til den ledende rådgiver.
Betalte second opinions med Stripe
Firmaet bruger Booking Page med Stripe til at opkræve betaling for en 90-minutters second opinion-session.
Sæson for årlig gennemgang, forenklet
Kunderne modtager et link, der dækker et otte ugers gennemgangsvindue med allerede indstillede buffere og påmindelser.
Uddannelsesarrangementer for klienter
Kvartalsvise Medicare- og Social Security-workshops bruger tilmeldingsside med automatiske påmindelser.
Rådgivende bestyrelse og COI-møder
Firmaet bruger gruppeafstemninger til rundbordssamtaler med partnere og advisory boards og konverterer derefter automatisk vindertidspunktet til en kalenderinvitation.
Gør dine bookinglinks kundevenlige
Hold bookingsiderne rene og brandede
Brug varme, enkle beskrivelser
Inkluder forventninger som varighed og format
Link til oplysninger, ADV-dokumenter eller noter om beskyttelse af personlige oplysninger
Tilbyd virtuelle og personlige muligheder
Brug et konsekvent workflow til bekræftelse
Mål det, der betyder noget
Spor enkle målinger for at forbedre dig måned for måned:
Bookingsrate
Tid til at booke
Antallet af udeblivelser
Konvertering efter mødetype
Kapacitet og rådgivernes arbejdsbyrde
Brug Doodle-analyser, CRM-data og enkle regneark til at overvåge tendenser.
Vigtige pointer
Bookinglinks reducerer friktion og fremskynder konvertering af potentielle kunder
Et lille system af links, der er kortlagt til din kunderejse, fungerer bedst
Beskyt rådgiverens tid med regler, buffere og smart tilgængelighed
Doodle tilbyder værktøjer til alle rådgivningsscenarier - bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsside
Stripe-integration gør betalte konsultationer nemme
Kom i gang med bedre planlægning
Bookinglinks hjælper finansielle rådgivere med at vinde flere møder, reducere udeblivelser og administrere deres kalendere med langt mindre indsats. Doodle giver virksomheder værktøjer til at angive tilgængelighed, automatisk tilføje videolinks, sende påmindelser og opkræve betaling, når det er nødvendigt.
Opret din første bookingside, tilføj et link til opdagelsesopkald til din hjemmeside og e-mail-signatur, og se møder blive fyldt hurtigere. Udvid med 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsside, efterhånden som din praksis vokser.
Er du klar til at forbedre planlægningen og få din rådgivningsvirksomhed til at vokse? Opret en Doodle på https://doodle.com/create-doodle og book dit næste møde i dag.