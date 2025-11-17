Pianificazione
Utilizzare i link di prenotazione per far crescere la tua attività di consulenza
La sfida dei professionisti della consulenza finanziaria
In qualità di consulente finanziario, il tuo calendario è il motore dei tuoi ricavi. Ogni telefonata introduttiva, ogni revisione del piano e ogni check-in del portafoglio favorisce la tua pipeline e rafforza le relazioni con i clienti. Tuttavia, molte società si affidano ancora a e-mail, messaggi vocali e tempi di risposta lenti per fissare gli incontri.
Questo ritardo ti costa. I potenziali clienti perdono slancio. I clienti se ne dimenticano. E tu passi ore a coordinare la logistica invece di fornire consulenza.
I consulenti gestiscono anche un'ampia gamma di incontri: chiamate di scoperta, onboarding, revisioni annuali, check-in RMD, discussioni su Medicare e previdenza sociale, riunioni di famiglia ed eventi formativi. I problemi comuni di programmazione includono
Lentezza nel seguire gli interessi in entrata
Doppia prenotazione su più calendari
No-show causati da sistemi di promemoria poco efficienti
Confusione quando i clienti vivono in fusi orari diversi
Mancanza di lavoro preliminare che ritarda gli incontri
Tariffe non chiare o incoerenti per le consulenze a pagamento.
I link di prenotazione eliminano questi attriti e rendono più facile il contatto con i clienti e i potenziali clienti.
Perché i link di prenotazione sono importanti per i consulenti finanziari
La rapidità con cui si arriva all'incontro è più importante di quanto molti studi professionali si rendano conto. Quanto più velocemente un potenziale cliente è in grado di prenotare una chiamata, tanto più è probabile che si converta. Per i clienti esistenti, una programmazione agevole rafforza la fiducia e mantiene il servizio costante.
I link di prenotazione aiutano i consulenti a:
Aumentare i primi incontri eliminando le barriere
Proteggere i calendari con regole, buffer e finestre di scadenza
Ridurre i no-show grazie alle conferme e ai promemoria integrati
Incassare i pagamenti per consulenze a ore o autonome
Fornire un'esperienza fluida e prevedibile a tutto il team.
Se impostato correttamente, il tuo booking link diventa un motore di crescita silenzioso.
Crea un sistema di booking link adatto al tuo studio
Un solo link non può coprire tutto ciò che uno studio di consulenza moderno offre. Costruisci un piccolo sistema intenzionale di link di prenotazione che si allineino al percorso del tuo cliente.
1. Definisci i tipi di incontri principali
Alcuni esempi sono:
Chiamata di scoperta del potenziale cliente (20-30 minuti)
Onboarding del nuovo cliente (60 minuti)
Revisione annuale o semestrale (60-90 minuti)
Pianificazione fiscale o revisione della conversione Roth (45 minuti)
Riunione patrimoniale o familiare (60 minuti)
Consulenza oraria a pagamento (60 minuti)
2. Stabilisci regole chiare per ogni tipo
Usa una logica coerente:
Finestre di disponibilità
Preavviso minimo richiesto
Buffer prima e dopo le riunioni
Luoghi predefiniti (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex o in ufficio)
Gestione automatica del fuso orario per i clienti remoti
3. Usa la pagina di prenotazione di Doodle per i tipi di appuntamenti ripetuti
Con Booking Page puoi:
Creare una pagina per ogni tipo di riunione
Sincronizzare i calendari Google, Microsoft o Apple
Aggiungere automaticamente i link per le videoconferenze
Aggiungere domande di screening o richieste di documenti
4. Attiva i pagamenti quando necessario
Per le consulenze a pagamento o le revisioni dei piani:
Utilizza Stripe attraverso Doodle per riscuotere le tariffe al momento della prenotazione.
Offri opzioni di pagamento immediato o con carta su file
Aggiungi una chiara politica di rimborso o cancellazione
Mappa i link di prenotazione con il tuo funnel
Fai corrispondere i link alla fase in cui si trova un cliente o un prospect.
Inizio dell'imbuto
Link per la chiamata di scoperta sul tuo sito web, sul tuo profilo Google Business e su LinkedIn
Codice QR sulle slide del seminario e sui materiali stampati
Parte centrale dell'imbuto
Link per l'analisi del piano dopo una valutazione o una proposta
Link per la revisione del budget o della protezione da parte di un consulente associato
Servizio clienti
Link alla revisione annuale nelle newsletter
Link per la conversione Roth o RMD stagionale
Link alla riunione di famiglia per la pianificazione dell'eredità
Un percorso privo di attriti aumenta le compilazioni in ogni fase.
Consigli pratici per far sì che i link di prenotazione producano risultati
Suggerimento 1: Aggiungi link di prenotazione ovunque i clienti guardino
Includili in:
Firme delle e-mail
Intestazioni e piè di pagina dei siti web
Pulsanti del profilo LinkedIn
Portali clienti e messaggi di follow-up
Risposte automatiche di Voicemail e SMS
Suggerimento 2: Usa nomi chiari e adatti ai clienti
Evita il gergo. Usa termini come "Incontro con un nuovo cliente" o "Revisione del portafoglio" e includi la durata e il formato.
Suggerimento 3: Mantieni le domande di screening brevi
Chiedi solo ciò che serve per la preparazione: da tre a cinque domande.
Suggerimento 4: Usa i promemoria per ridurre i no-show
Invia:
Conferma immediata
Un promemoria di 24 ore
Un promemoria di un'ora Includere tutti i dettagli: indirizzo, parcheggio, link alle riunioni virtuali.
Suggerimento 5: Proteggi il tuo tempo di lavoro profondo
Offri finestre di prenotazione adatte alla tua energia e aggiungi dei buffer.
Suggerimento 6: Stabilisci regole chiare per le sessioni a pagamento
Mostra i prezzi e le politiche e usa Stripe per riscuotere i pagamenti.
Suggerimento 7: indirizza le riunioni ai membri giusti del team
Crea collegamenti per:
Consulenti senior
Consulenti associati
Team di assistenza
Suggerimento 8: Usa i fogli di iscrizione Doodle per i workshop
Utile per i corsi Medicare e Social Security o per gli eventi stagionali.
Suggerimento 9: Gestisci automaticamente i fusi orari
Doodle rileva l'ora locale del cliente. Aggiungi una nota di conferma nella descrizione.
Suggerimento 10: Fai in modo che la compliance sia rispettata
Usa le impostazioni di privacy di Doodle, gli elenchi di partecipanti nascosti e le integrazioni sicure.
Tabella di confronto: Quale strumento Doodle è adatto a ogni scenario?
Esigenza di consulenza
Il miglior strumento Doodle
Perché funziona
Appuntamenti ricorrenti standard
Pagina di prenotazione
Disponibilità, promemoria, pagamenti e integrazioni chiare
Orari personalizzati per i VIP o per i clienti HNW
1:1
Offri fasce orarie scelte a mano con un controllo rigoroso
Comitati consultivi o grandi gruppi di partner
Sondaggi di gruppo
Sondaggio sulla disponibilità di gruppi numerosi e conversione automatica in un invito
Workshop, corsi, eventi stagionali
Schede di iscrizione
Imposta limiti di posti, gestisci sessioni multiple e raccogli informazioni sui partecipanti
Strumenti e soluzioni costruiti per i consulenti
Pagina di prenotazione per la programmazione automatica
Un link per ogni tipo di riunione
Sincronizzazione del calendario con i principali provider
Videoconferenze integrate
Stripe per le sessioni a pagamento
1:1 per la disponibilità curata
Ideale per VIP o per pianificazioni complesse
Una volta scelto uno slot, gli altri scompaiono
Sondaggi di gruppo per un coordinamento di gruppo complesso
Sondaggio fino a 1.000 partecipanti
Imposta scadenze e promemoria
Nascondi i dettagli dei partecipanti
Schede d'iscrizione per workshop e rassegne
Perfetto per le sessioni didattiche
Supporta eventi multisessione
Facile gestione dei partecipanti
Doodle Pro e Doodle Teams
Descrizioni e agende generate dall'intelligenza artificiale
Marchio personalizzato
Esperienza senza pubblicità
Integrazione con Zapier
Privacy e sicurezza di livello aziendale
Esempi reali di società di consulenza
Una RIA solitaria che trasforma l'interesse in incontri
Maria aggiunge un link per la chiamata di scoperta al suo sito web, al blog e a LinkedIn. Le conversioni aumentano, poiché un maggior numero di potenziali clienti si prenota immediatamente.
Studio basato su un team con triage
Le chiamate di scoperta vengono inviate al consulente associato. Le opportunità qualificate ricevono un link 1:1 curato per il consulente principale.
Seconde opinioni a pagamento con Stripe
Lo studio utilizza Booking Page con Stripe per far pagare una sessione di seconda opinione di 90 minuti.
Stagione di revisione annuale semplificata
I clienti ricevono un link che copre una finestra di revisione di otto settimane con buffer e promemoria già impostati.
Eventi formativi per i clienti
I seminari trimestrali su Medicare e Social Security utilizzano fogli di iscrizione con promemoria automatici.
Riunioni del comitato consultivo e del COI
Lo studio utilizza i sondaggi di gruppo per le tavole rotonde dei partner e i consigli consultivi, per poi convertire automaticamente l'orario vincente in un invito sul calendario.
Rendi i tuoi link di prenotazione facili da usare per i clienti
Mantieni le pagine di prenotazione pulite e di marca
Usa descrizioni semplici e calde
Includi le aspettative come la durata e il formato
Link a informative, documenti ADV o note sulla privacy
Offri opzioni virtuali e di persona
Utilizza un flusso di conferma coerente
Misura ciò che conta
Tieni traccia di semplici metriche per migliorare di mese in mese:
Tasso di prenotazione
Tempo di prenotazione
Tasso di mancata presentazione
Conversione per tipo di riunione
Capacità e carico di lavoro dei consulenti
Usa le analisi di Doodle, i dati del CRM e semplici fogli di calcolo per monitorare le tendenze.
Punti di forza
I link di prenotazione riducono l'attrito e accelerano la conversione dei prospect
Un piccolo sistema di link mappati sul percorso del cliente è la soluzione migliore
Proteggi il tempo del consulente con regole, buffer e disponibilità intelligenti
Doodle offre strumenti per ogni scenario di consulenza: pagina di prenotazione, 1:1, sondaggi di gruppo e fogli di iscrizione.
L'integrazione con Stripe semplifica le consulenze a pagamento
Iniziare a programmare meglio
I link di prenotazione aiutano i consulenti finanziari a ottenere più incontri, a ridurre i no-show e a gestire i loro calendari con meno sforzo. Doodle offre agli studi professionali gli strumenti per impostare la disponibilità, aggiungere automaticamente i link ai video, inviare promemoria e riscuotere i pagamenti quando necessario.
Crea la tua prima pagina di prenotazione, aggiungi un link per la chiamata di scoperta al tuo sito web e alla firma delle tue e-mail e vedrai che le riunioni si riempiranno più velocemente. Potrai espandere la tua offerta a 1:1, sondaggi di gruppo e fogli di iscrizione man mano che il tuo studio cresce.
Sei pronto a migliorare la programmazione e a far crescere la tua attività di consulenza? Crea un Doodle su https://doodle.com/create-doodle e prenota il tuo prossimo incontro oggi stesso.
