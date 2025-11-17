Crea un Doodle

Utilizzare i link di prenotazione per far crescere la tua attività di consulenza

Tempo di lettura: 10 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 17 nov 2025

Financial advisor in a client meeting

Indice dei contenuti

    La sfida dei professionisti della consulenza finanziaria

    In qualità di consulente finanziario, il tuo calendario è il motore dei tuoi ricavi. Ogni telefonata introduttiva, ogni revisione del piano e ogni check-in del portafoglio favorisce la tua pipeline e rafforza le relazioni con i clienti. Tuttavia, molte società si affidano ancora a e-mail, messaggi vocali e tempi di risposta lenti per fissare gli incontri.

    Questo ritardo ti costa. I potenziali clienti perdono slancio. I clienti se ne dimenticano. E tu passi ore a coordinare la logistica invece di fornire consulenza.

    I consulenti gestiscono anche un'ampia gamma di incontri: chiamate di scoperta, onboarding, revisioni annuali, check-in RMD, discussioni su Medicare e previdenza sociale, riunioni di famiglia ed eventi formativi. I problemi comuni di programmazione includono

    • Lentezza nel seguire gli interessi in entrata

    • Doppia prenotazione su più calendari

    • No-show causati da sistemi di promemoria poco efficienti

    • Confusione quando i clienti vivono in fusi orari diversi

    • Mancanza di lavoro preliminare che ritarda gli incontri

    • Tariffe non chiare o incoerenti per le consulenze a pagamento.

    I link di prenotazione eliminano questi attriti e rendono più facile il contatto con i clienti e i potenziali clienti.

    Perché i link di prenotazione sono importanti per i consulenti finanziari

    La rapidità con cui si arriva all'incontro è più importante di quanto molti studi professionali si rendano conto. Quanto più velocemente un potenziale cliente è in grado di prenotare una chiamata, tanto più è probabile che si converta. Per i clienti esistenti, una programmazione agevole rafforza la fiducia e mantiene il servizio costante.

    I link di prenotazione aiutano i consulenti a:

    • Aumentare i primi incontri eliminando le barriere

    • Proteggere i calendari con regole, buffer e finestre di scadenza

    • Ridurre i no-show grazie alle conferme e ai promemoria integrati

    • Incassare i pagamenti per consulenze a ore o autonome

    • Fornire un'esperienza fluida e prevedibile a tutto il team.

    Se impostato correttamente, il tuo booking link diventa un motore di crescita silenzioso.

    Crea un sistema di booking link adatto al tuo studio

    Un solo link non può coprire tutto ciò che uno studio di consulenza moderno offre. Costruisci un piccolo sistema intenzionale di link di prenotazione che si allineino al percorso del tuo cliente.

    1. Definisci i tipi di incontri principali

    Alcuni esempi sono:

    • Chiamata di scoperta del potenziale cliente (20-30 minuti)

    • Onboarding del nuovo cliente (60 minuti)

    • Revisione annuale o semestrale (60-90 minuti)

    • Pianificazione fiscale o revisione della conversione Roth (45 minuti)

    • Riunione patrimoniale o familiare (60 minuti)

    • Consulenza oraria a pagamento (60 minuti)

    2. Stabilisci regole chiare per ogni tipo

    Usa una logica coerente:

    • Finestre di disponibilità

    • Preavviso minimo richiesto

    • Buffer prima e dopo le riunioni

    • Luoghi predefiniti (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex o in ufficio)

    • Gestione automatica del fuso orario per i clienti remoti

    3. Usa la pagina di prenotazione di Doodle per i tipi di appuntamenti ripetuti

    Con Booking Page puoi:

    • Creare una pagina per ogni tipo di riunione

    • Sincronizzare i calendari Google, Microsoft o Apple

    • Aggiungere automaticamente i link per le videoconferenze

    • Aggiungere domande di screening o richieste di documenti

    4. Attiva i pagamenti quando necessario

    Per le consulenze a pagamento o le revisioni dei piani:

    • Utilizza Stripe attraverso Doodle per riscuotere le tariffe al momento della prenotazione.

    • Offri opzioni di pagamento immediato o con carta su file

    • Aggiungi una chiara politica di rimborso o cancellazione

    Mappa i link di prenotazione con il tuo funnel

    Fai corrispondere i link alla fase in cui si trova un cliente o un prospect.

    Inizio dell'imbuto

    • Link per la chiamata di scoperta sul tuo sito web, sul tuo profilo Google Business e su LinkedIn

    • Codice QR sulle slide del seminario e sui materiali stampati

    Parte centrale dell'imbuto

    • Link per l'analisi del piano dopo una valutazione o una proposta

    • Link per la revisione del budget o della protezione da parte di un consulente associato

    Servizio clienti

    • Link alla revisione annuale nelle newsletter

    • Link per la conversione Roth o RMD stagionale

    • Link alla riunione di famiglia per la pianificazione dell'eredità

    Un percorso privo di attriti aumenta le compilazioni in ogni fase.

    Consigli pratici per far sì che i link di prenotazione producano risultati

    Suggerimento 1: Aggiungi link di prenotazione ovunque i clienti guardino

    Includili in:

    • Firme delle e-mail

    • Intestazioni e piè di pagina dei siti web

    • Pulsanti del profilo LinkedIn

    • Portali clienti e messaggi di follow-up

    • Risposte automatiche di Voicemail e SMS

    Suggerimento 2: Usa nomi chiari e adatti ai clienti

    Evita il gergo. Usa termini come "Incontro con un nuovo cliente" o "Revisione del portafoglio" e includi la durata e il formato.

    Suggerimento 3: Mantieni le domande di screening brevi

    Chiedi solo ciò che serve per la preparazione: da tre a cinque domande.

    Suggerimento 4: Usa i promemoria per ridurre i no-show

    Invia:

    • Conferma immediata

    • Un promemoria di 24 ore

    • Un promemoria di un'ora Includere tutti i dettagli: indirizzo, parcheggio, link alle riunioni virtuali.

    Suggerimento 5: Proteggi il tuo tempo di lavoro profondo

    Offri finestre di prenotazione adatte alla tua energia e aggiungi dei buffer.

    Suggerimento 6: Stabilisci regole chiare per le sessioni a pagamento

    Mostra i prezzi e le politiche e usa Stripe per riscuotere i pagamenti.

    Suggerimento 7: indirizza le riunioni ai membri giusti del team

    Crea collegamenti per:

    • Consulenti senior

    • Consulenti associati

    • Team di assistenza

    Suggerimento 8: Usa i fogli di iscrizione Doodle per i workshop

    Utile per i corsi Medicare e Social Security o per gli eventi stagionali.

    Suggerimento 9: Gestisci automaticamente i fusi orari

    Doodle rileva l'ora locale del cliente. Aggiungi una nota di conferma nella descrizione.

    Suggerimento 10: Fai in modo che la compliance sia rispettata

    Usa le impostazioni di privacy di Doodle, gli elenchi di partecipanti nascosti e le integrazioni sicure.

    Tabella di confronto: Quale strumento Doodle è adatto a ogni scenario?

    Esigenza di consulenza

    Il miglior strumento Doodle

    Perché funziona

    Appuntamenti ricorrenti standard

    Pagina di prenotazione

    Disponibilità, promemoria, pagamenti e integrazioni chiare

    Orari personalizzati per i VIP o per i clienti HNW

    1:1

    Offri fasce orarie scelte a mano con un controllo rigoroso

    Comitati consultivi o grandi gruppi di partner

    Sondaggi di gruppo

    Sondaggio sulla disponibilità di gruppi numerosi e conversione automatica in un invito

    Workshop, corsi, eventi stagionali

    Schede di iscrizione

    Imposta limiti di posti, gestisci sessioni multiple e raccogli informazioni sui partecipanti

    Strumenti e soluzioni costruiti per i consulenti

    Pagina di prenotazione per la programmazione automatica

    • Un link per ogni tipo di riunione

    • Sincronizzazione del calendario con i principali provider

    • Videoconferenze integrate

    • Stripe per le sessioni a pagamento

    1:1 per la disponibilità curata

    • Ideale per VIP o per pianificazioni complesse

    • Una volta scelto uno slot, gli altri scompaiono

    Sondaggi di gruppo per un coordinamento di gruppo complesso

    • Sondaggio fino a 1.000 partecipanti

    • Imposta scadenze e promemoria

    • Nascondi i dettagli dei partecipanti

    Schede d'iscrizione per workshop e rassegne

    • Perfetto per le sessioni didattiche

    • Supporta eventi multisessione

    • Facile gestione dei partecipanti

    Doodle Pro e Doodle Teams

    • Descrizioni e agende generate dall'intelligenza artificiale

    • Marchio personalizzato

    • Esperienza senza pubblicità

    • Integrazione con Zapier

    • Privacy e sicurezza di livello aziendale

    Esempi reali di società di consulenza

    Una RIA solitaria che trasforma l'interesse in incontri

    Maria aggiunge un link per la chiamata di scoperta al suo sito web, al blog e a LinkedIn. Le conversioni aumentano, poiché un maggior numero di potenziali clienti si prenota immediatamente.

    Studio basato su un team con triage

    Le chiamate di scoperta vengono inviate al consulente associato. Le opportunità qualificate ricevono un link 1:1 curato per il consulente principale.

    Seconde opinioni a pagamento con Stripe

    Lo studio utilizza Booking Page con Stripe per far pagare una sessione di seconda opinione di 90 minuti.

    Stagione di revisione annuale semplificata

    I clienti ricevono un link che copre una finestra di revisione di otto settimane con buffer e promemoria già impostati.

    Eventi formativi per i clienti

    I seminari trimestrali su Medicare e Social Security utilizzano fogli di iscrizione con promemoria automatici.

    Riunioni del comitato consultivo e del COI

    Lo studio utilizza i sondaggi di gruppo per le tavole rotonde dei partner e i consigli consultivi, per poi convertire automaticamente l'orario vincente in un invito sul calendario.

    Rendi i tuoi link di prenotazione facili da usare per i clienti

    • Mantieni le pagine di prenotazione pulite e di marca

    • Usa descrizioni semplici e calde

    • Includi le aspettative come la durata e il formato

    • Link a informative, documenti ADV o note sulla privacy

    • Offri opzioni virtuali e di persona

    • Utilizza un flusso di conferma coerente

    Misura ciò che conta

    Tieni traccia di semplici metriche per migliorare di mese in mese:

    • Tasso di prenotazione

    • Tempo di prenotazione

    • Tasso di mancata presentazione

    • Conversione per tipo di riunione

    • Capacità e carico di lavoro dei consulenti

    Usa le analisi di Doodle, i dati del CRM e semplici fogli di calcolo per monitorare le tendenze.

    Punti di forza

    • I link di prenotazione riducono l'attrito e accelerano la conversione dei prospect

    • Un piccolo sistema di link mappati sul percorso del cliente è la soluzione migliore

    • Proteggi il tempo del consulente con regole, buffer e disponibilità intelligenti

    • Doodle offre strumenti per ogni scenario di consulenza: pagina di prenotazione, 1:1, sondaggi di gruppo e fogli di iscrizione.

    • L'integrazione con Stripe semplifica le consulenze a pagamento

    Iniziare a programmare meglio

    I link di prenotazione aiutano i consulenti finanziari a ottenere più incontri, a ridurre i no-show e a gestire i loro calendari con meno sforzo. Doodle offre agli studi professionali gli strumenti per impostare la disponibilità, aggiungere automaticamente i link ai video, inviare promemoria e riscuotere i pagamenti quando necessario.

    Crea la tua prima pagina di prenotazione, aggiungi un link per la chiamata di scoperta al tuo sito web e alla firma delle tue e-mail e vedrai che le riunioni si riempiranno più velocemente. Potrai espandere la tua offerta a 1:1, sondaggi di gruppo e fogli di iscrizione man mano che il tuo studio cresce.

    Sei pronto a migliorare la programmazione e a far crescere la tua attività di consulenza? Crea un Doodle su https://doodle.com/create-doodle e prenota il tuo prossimo incontro oggi stesso.

