Utiliser les liens de réservation pour développer ton activité de conseil

Le défi auquel sont confrontés les conseillers financiers professionnels

En tant que conseiller financier, ton calendrier est ton moteur de revenus. Chaque appel d'introduction, chaque révision de plan et chaque vérification de portefeuille soutiennent ton pipeline et renforcent les relations avec les clients. Pourtant, de nombreuses entreprises comptent encore sur les courriels, les messages vocaux et la lenteur des temps de réponse pour planifier les réunions.

Ce retard te coûte cher. Les prospects perdent leur élan. Les clients oublient. Et tu passes des heures à coordonner la logistique au lieu de donner des conseils.

Les conseillers gèrent également un large éventail de types de réunions - appels de découverte, onboarding, examens annuels, RMD check-ins, discussions sur l'assurance-maladie et la sécurité sociale, réunions de famille et événements éducatifs. Les défis les plus courants en matière de planification sont les suivants

Suivi lent de l'intérêt suscité

Double réservation sur plusieurs calendriers

Absences causées par la faiblesse des systèmes de rappel

Confusion lorsque les clients vivent dans des fuseaux horaires différents

Travail préparatoire manquant qui retarde les réunions

Des frais peu clairs ou incohérents pour les consultations payantes

Les liens de réservation éliminent ces frictions et facilitent les contacts avec les prospects et les clients.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Pourquoi les liens de réservation sont importants pour les conseillers financiers

La rapidité de la rencontre est plus importante que ne le pensent de nombreuses entreprises. Plus un prospect est en mesure de réserver rapidement un appel, plus il a de chances de se convertir. Pour les clients existants, une programmation fluide renforce la confiance et permet de maintenir un service cohérent.

Les liens de réservation aident les conseillers :

Augmenter les premières rencontres en éliminant les obstacles.

Protéger les calendriers à l'aide de règles, de marges et de fenêtres d'arrêt.

Réduire les absences grâce à des confirmations et des rappels intégrés

Percevoir des paiements pour des consultations à l'heure ou autonomes.

Fournir une expérience fluide et prévisible à l'ensemble de l'équipe.

Lorsqu'il est configuré correctement, ton lien de réservation devient un moteur de croissance silencieux.

Construis un système de lien de réservation adapté à ton cabinet

Un seul lien ne couvrira pas tout ce qu'un cabinet de conseil moderne offre. Construis un petit système intentionnel de liens de réservation qui s'alignent sur ton parcours client.

1. Définis tes principaux types de réunions.

Voici quelques exemples :

Appel de découverte du prospect (20-30 minutes)

L'accueil d'un nouveau client (60 minutes)

Examen annuel ou semestriel (60-90 minutes)

Planification fiscale ou examen de la conversion Roth (45 minutes)

Réunion de succession ou de famille (60 minutes)

Consultation payée à l'heure (60 minutes)

2. Établir des règles claires pour chaque type

Utilise une logique cohérente :

Fenêtres de disponibilité

Préavis minimum requis

Marges avant et après les réunions

Emplacement par défaut (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ou au bureau)

Gestion automatique des fuseaux horaires pour les clients distants

3. Utiliser la page de réservation de Doodle pour les types de rendez-vous répétitifs.

Avec Booking Page, tu peux :

Créer une page pour chaque type de réunion

Synchroniser les calendriers Google, Microsoft ou Apple

Ajouter automatiquement des liens de vidéoconférence

Ajouter des questions de sélection ou des demandes de documents

4. Active les paiements si nécessaire

Pour les consultations payantes ou les examens de plans :

Utilise Stripe via Doodle pour collecter les frais au moment de la réservation.

Proposer des options de paiement immédiat ou de carte sur dossier.

Ajoute une politique de remboursement ou d'annulation claire

Associe les liens de réservation à ton tunnel de conversion

Fais correspondre les liens à l'étape à laquelle se trouve un prospect ou un client.

Haut de le tunnel de conversion

Lien d'appel à la découverte sur ton site Web, ton profil Google Business et LinkedIn

Code QR sur les diapositives du séminaire et les documents imprimés.

Milieu de le tunnel de conversion

Lien de présentation du plan après une évaluation ou une proposition

Lien vers la budgétisation ou l'examen de la protection par un conseiller associé

Service à la clientèle

Lien vers le bilan annuel dans les bulletins d'information

Liens saisonniers sur la conversion Roth ou le RMD

Lien vers la réunion de famille pour la planification de l'héritage

Un chemin sans friction augmente le nombre d'achèvements à chaque étape.

Conseils pratiques pour que les liens de réservation donnent des résultats

Conseil 1 : Ajoute des liens de réservation partout où les clients regardent

Inclus-les dans :

Les signatures de courriels

En-têtes et pieds de page des sites Web

Boutons de profil LinkedIn

Portails clients et messages de suivi

Réponses automatiques aux messages vocaux et aux SMS

Conseil 2 : utilise des noms clairs et adaptés aux clients.

Évite le jargon. Utilise des termes comme " réunion avec un nouveau client " ou " examen du portefeuille ", et indique la durée et le format.

Conseil n° 3 : pose des questions courtes

Ne pose que ce dont tu as besoin pour te préparer, c'est-à-dire trois à cinq questions.

Conseil 4 : Utilise des rappels pour réduire les absences

Envoie :

Confirmation immédiate

Un rappel de 24 heures

Un rappel d'une heure Inclure tous les détails : adresse, parking, liens vers des réunions virtuelles.

Conseil 5 : Protège ton temps de travail en profondeur

Offre des fenêtres de réservation qui correspondent à ton énergie et ajoute des marges .

Conseil 6 : Établis des règles claires pour les sessions payantes

Affiche les prix et les politiques, et utilise Stripe pour collecter les paiements.

Astuce 7 : Dirige les réunions vers les bons membres de l'équipe

Crée des liens pour :

Les conseillers principaux

Conseillers associés

Les équipes de service

Conseil 8 : Utilise les feuilles d'inscription Doodle pour les ateliers

Utile pour les cours sur l'assurance-maladie et la sécurité sociale ou les événements saisonniers.

Conseil 9 : gérer les fuseaux horaires automatiquement

Doodle détecte l'heure locale du client. Ajoute une note de confirmation dans la description.

Conseil 10 : Pour que la conformité soit respectée

Utilise les paramètres de confidentialité de Doodle, les listes de participants cachés et les intégrations sécurisées.

Tableau de comparaison : Quel outil Doodle correspond à chaque scénario ?

Besoin de conseil Meilleur outil Doodle Pourquoi il fonctionne Rendez-vous récurrents standard Page de réservation Disponibilité claire, rappels, paiements et intégrations Horaires personnalisés pour les VIP ou les prospects fortunés 1:1 Offre des créneaux horaires triés sur le volet avec un contrôle étroit. Conseils consultatifs ou grands groupes de partenaires Sondages de groupe Sondage sur la disponibilité au sein de grands groupes et conversion automatique en invitation Ateliers, cours, événements saisonniers Feuilles d'inscription Limite le nombre de places, organise plusieurs sessions et recueille les informations sur les participants.

Outils et solutions conçus pour les conseillers

Page de réservation pour une planification automatisée

Un lien par type de réunion

Synchronisation du calendrier avec les principaux fournisseurs

Vidéoconférence intégrée

Stripe pour les sessions payantes

1:1 pour les disponibilités déterminées

Idéal pour les VIP ou les programmations complexes

Une fois qu'un créneau est choisi, les autres disparaissent

Sondages de groupe pour une coordination de groupe complexe

Interroge jusqu'à 1 000 participants

Fixe des échéances et des rappels

Cache les détails des participants

Feuilles d'inscription pour les ateliers et les examens

Parfait pour les sessions éducatives

Prend en charge les événements à plusieurs sessions

Gestion facile des participants

Doodle Pro et Doodle Teams

Descriptions et ordres du jour générés par l'IA

Marque personnalisée

Expérience sans publicité

Intégration de Zapier

Confidentialité et sécurité au niveau de l'entreprise

Exemples concrets de sociétés de conseil

Solo RIA transformant l'intérêt en rendez-vous

Maria ajoute un lien d'appel de découverte à son site web, à son blog et à LinkedIn. Les conversions augmentent car de plus en plus de prospects réservent immédiatement.

Cabinet basé sur une équipe avec triage

Les appels de découverte sont transmis au conseiller associé. Les opportunités qualifiées reçoivent un lien 1:1 curaté pour le conseiller principal.

Deuxièmes avis rémunérés avec Stripe

Le cabinet utilise Booking Page avec Stripe pour facturer une session de deuxième avis de 90 minutes.

La saison des examens annuels, simplifiée

Les clients reçoivent un lien couvrant une fenêtre d'examen de huit semaines avec des marges et des rappels déjà définis.

Événements de formation des clients

Les ateliers trimestriels sur l'assurance-maladie et la sécurité sociale utilisent des feuilles d'inscription avec des rappels automatisés.

Réunions du conseil consultatif et des comités d'experts

Le cabinet utilise des sondages de groupe pour les tables rondes de partenaires et les conseils consultatifs, puis convertit automatiquement l'heure gagnante en invitation de calendrier.

Rends tes liens de réservation conviviaux

Les pages de réservation doivent être propres et porter la marque de l'entreprise.

Utilise des descriptions simples et chaleureuses

Indique les attentes comme la durée et le format

Crée un lien vers les divulgations, les documents ADV ou les notes sur la protection de la vie privée.

Offre des options virtuelles et en personne

Utilise un processus de confirmation cohérent

Mesurer ce qui compte

Effectue le suivi de mesures simples pour t'améliorer mois après mois :

Taux de réservation

Délai de réservation

Taux de non-présentation

Conversion par type de réunion

Capacité et charge de travail des conseillers

Utilise les analyses de Doodle, les données du CRM et de simples feuilles de calcul pour suivre les tendances.

Principaux enseignements

Les liens de réservation réduisent les frictions et accélèrent la conversion des prospects

Un petit système de liens correspondant à ton parcours client fonctionne mieux.

Protège le temps des conseillers avec des règles, des marges et une disponibilité intelligente

Doodle offre des outils pour chaque scénario de conseil - page de réservation, 1:1, sondages de groupe et feuilles d'inscription.

L'intégration de Stripe facilite les consultations payantes

Commence avec une meilleure planification

Les liens de réservation aident les conseillers financiers à obtenir plus de réunions, à réduire les absences et à gérer leurs calendriers avec beaucoup moins d'efforts. Doodle offre aux entreprises des outils pour définir les disponibilités, ajouter automatiquement des liens vidéo, envoyer des rappels et collecter les paiements lorsque c'est nécessaire.

Crée ta première page de réservation, ajoute un lien d'appel de découverte à ton site Web et à ta signature de courriel, et regarde les réunions se remplir plus rapidement. Étends-toi à 1:1, aux sondages de groupe et aux feuilles d'inscription au fur et à mesure que ta pratique se développe.

Prêt à améliorer la planification et à développer ton activité de conseiller ? Crée un Doodle sur https://doodle.com/create-doodle et réserve ta prochaine réunion dès aujourd'hui.