Planification
Utiliser les liens de réservation pour développer ton activité de conseil
Le défi auquel sont confrontés les conseillers financiers professionnels
En tant que conseiller financier, ton calendrier est ton moteur de revenus. Chaque appel d'introduction, chaque révision de plan et chaque vérification de portefeuille soutiennent ton pipeline et renforcent les relations avec les clients. Pourtant, de nombreuses entreprises comptent encore sur les courriels, les messages vocaux et la lenteur des temps de réponse pour planifier les réunions.
Ce retard te coûte cher. Les prospects perdent leur élan. Les clients oublient. Et tu passes des heures à coordonner la logistique au lieu de donner des conseils.
Les conseillers gèrent également un large éventail de types de réunions - appels de découverte, onboarding, examens annuels, RMD check-ins, discussions sur l'assurance-maladie et la sécurité sociale, réunions de famille et événements éducatifs. Les défis les plus courants en matière de planification sont les suivants
Suivi lent de l'intérêt suscité
Double réservation sur plusieurs calendriers
Absences causées par la faiblesse des systèmes de rappel
Confusion lorsque les clients vivent dans des fuseaux horaires différents
Travail préparatoire manquant qui retarde les réunions
Des frais peu clairs ou incohérents pour les consultations payantes
Les liens de réservation éliminent ces frictions et facilitent les contacts avec les prospects et les clients.
Pourquoi les liens de réservation sont importants pour les conseillers financiers
La rapidité de la rencontre est plus importante que ne le pensent de nombreuses entreprises. Plus un prospect est en mesure de réserver rapidement un appel, plus il a de chances de se convertir. Pour les clients existants, une programmation fluide renforce la confiance et permet de maintenir un service cohérent.
Les liens de réservation aident les conseillers :
Augmenter les premières rencontres en éliminant les obstacles.
Protéger les calendriers à l'aide de règles, de marges et de fenêtres d'arrêt.
Réduire les absences grâce à des confirmations et des rappels intégrés
Percevoir des paiements pour des consultations à l'heure ou autonomes.
Fournir une expérience fluide et prévisible à l'ensemble de l'équipe.
Lorsqu'il est configuré correctement, ton lien de réservation devient un moteur de croissance silencieux.
Construis un système de lien de réservation adapté à ton cabinet
Un seul lien ne couvrira pas tout ce qu'un cabinet de conseil moderne offre. Construis un petit système intentionnel de liens de réservation qui s'alignent sur ton parcours client.
1. Définis tes principaux types de réunions.
Voici quelques exemples :
Appel de découverte du prospect (20-30 minutes)
L'accueil d'un nouveau client (60 minutes)
Examen annuel ou semestriel (60-90 minutes)
Planification fiscale ou examen de la conversion Roth (45 minutes)
Réunion de succession ou de famille (60 minutes)
Consultation payée à l'heure (60 minutes)
2. Établir des règles claires pour chaque type
Utilise une logique cohérente :
Fenêtres de disponibilité
Préavis minimum requis
Marges avant et après les réunions
Emplacement par défaut (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ou au bureau)
Gestion automatique des fuseaux horaires pour les clients distants
3. Utiliser la page de réservation de Doodle pour les types de rendez-vous répétitifs.
Avec Booking Page, tu peux :
Créer une page pour chaque type de réunion
Synchroniser les calendriers Google, Microsoft ou Apple
Ajouter automatiquement des liens de vidéoconférence
Ajouter des questions de sélection ou des demandes de documents
4. Active les paiements si nécessaire
Pour les consultations payantes ou les examens de plans :
Utilise Stripe via Doodle pour collecter les frais au moment de la réservation.
Proposer des options de paiement immédiat ou de carte sur dossier.
Ajoute une politique de remboursement ou d'annulation claire
Associe les liens de réservation à tontunnel de conversion
Fais correspondre les liens à l'étape à laquelle se trouve un prospect ou un client.
Haut de le tunnel de conversion
Lien d'appel à la découverte sur ton site Web, ton profil Google Business et LinkedIn
Code QR sur les diapositives du séminaire et les documents imprimés.
Milieu de le tunnel de conversion
Lien de présentation du plan après une évaluation ou une proposition
Lien vers la budgétisation ou l'examen de la protection par un conseiller associé
Service à la clientèle
Lien vers le bilan annuel dans les bulletins d'information
Liens saisonniers sur la conversion Roth ou le RMD
Lien vers la réunion de famille pour la planification de l'héritage
Un chemin sans friction augmente le nombre d'achèvements à chaque étape.
Conseils pratiques pour que les liens de réservation donnent des résultats
Conseil 1 : Ajoute des liens de réservation partout où les clients regardent
Inclus-les dans :
Les signatures de courriels
En-têtes et pieds de page des sites Web
Boutons de profil LinkedIn
Portails clients et messages de suivi
Réponses automatiques aux messages vocaux et aux SMS
Conseil 2 : utilise des noms clairs et adaptés aux clients.
Évite le jargon. Utilise des termes comme " réunion avec un nouveau client " ou " examen du portefeuille ", et indique la durée et le format.
Conseil n° 3 : pose des questions courtes
Ne pose que ce dont tu as besoin pour te préparer, c'est-à-dire trois à cinq questions.
Conseil 4 : Utilise des rappels pour réduire les absences
Envoie :
Confirmation immédiate
Un rappel de 24 heures
Un rappel d'une heure Inclure tous les détails : adresse, parking, liens vers des réunions virtuelles.
Conseil 5 : Protège ton temps de travail en profondeur
Offre des fenêtres de réservation qui correspondent à ton énergie et ajoute des marges.
Conseil 6 : Établis des règles claires pour les sessions payantes
Affiche les prix et les politiques, et utilise Stripe pour collecter les paiements.
Astuce 7 : Dirige les réunions vers les bons membres de l'équipe
Crée des liens pour :
Les conseillers principaux
Conseillers associés
Les équipes de service
Conseil 8 : Utilise les feuilles d'inscription Doodle pour les ateliers
Utile pour les cours sur l'assurance-maladie et la sécurité sociale ou les événements saisonniers.
Conseil 9 : gérer les fuseaux horaires automatiquement
Doodle détecte l'heure locale du client. Ajoute une note de confirmation dans la description.
Conseil 10 : Pour que la conformité soit respectée
Utilise les paramètres de confidentialité de Doodle, les listes de participants cachés et les intégrations sécurisées.
Tableau de comparaison : Quel outil Doodle correspond à chaque scénario ?
Besoin de conseil
Meilleur outil Doodle
Pourquoi il fonctionne
Rendez-vous récurrents standard
Page de réservation
Disponibilité claire, rappels, paiements et intégrations
Horaires personnalisés pour les VIP ou les prospects fortunés
1:1
Offre des créneaux horaires triés sur le volet avec un contrôle étroit.
Conseils consultatifs ou grands groupes de partenaires
Sondages de groupe
Sondage sur la disponibilité au sein de grands groupes et conversion automatique en invitation
Ateliers, cours, événements saisonniers
Feuilles d'inscription
Limite le nombre de places, organise plusieurs sessions et recueille les informations sur les participants.
Outils et solutions conçus pour les conseillers
Page de réservation pour une planification automatisée
Un lien par type de réunion
Synchronisation du calendrier avec les principaux fournisseurs
Vidéoconférence intégrée
Stripe pour les sessions payantes
1:1 pour les disponibilités déterminées
Idéal pour les VIP ou les programmations complexes
Une fois qu'un créneau est choisi, les autres disparaissent
Sondages de groupe pour une coordination de groupe complexe
Interroge jusqu'à 1 000 participants
Fixe des échéances et des rappels
Cache les détails des participants
Feuilles d'inscription pour les ateliers et les examens
Parfait pour les sessions éducatives
Prend en charge les événements à plusieurs sessions
Gestion facile des participants
Doodle Pro et Doodle Teams
Descriptions et ordres du jour générés par l'IA
Marque personnalisée
Expérience sans publicité
Intégration de Zapier
Confidentialité et sécurité au niveau de l'entreprise
Exemples concrets de sociétés de conseil
Solo RIA transformant l'intérêt en rendez-vous
Maria ajoute un lien d'appel de découverte à son site web, à son blog et à LinkedIn. Les conversions augmentent car de plus en plus de prospects réservent immédiatement.
Cabinet basé sur une équipe avec triage
Les appels de découverte sont transmis au conseiller associé. Les opportunités qualifiées reçoivent un lien 1:1 curaté pour le conseiller principal.
Deuxièmes avis rémunérés avec Stripe
Le cabinet utilise Booking Page avec Stripe pour facturer une session de deuxième avis de 90 minutes.
La saison des examens annuels, simplifiée
Les clients reçoivent un lien couvrant une fenêtre d'examen de huit semaines avec des marges et des rappels déjà définis.
Événements de formation des clients
Les ateliers trimestriels sur l'assurance-maladie et la sécurité sociale utilisent des feuilles d'inscription avec des rappels automatisés.
Réunions du conseil consultatif et des comités d'experts
Le cabinet utilise des sondages de groupe pour les tables rondes de partenaires et les conseils consultatifs, puis convertit automatiquement l'heure gagnante en invitation de calendrier.
Rends tes liens de réservation conviviaux
Les pages de réservation doivent être propres et porter la marque de l'entreprise.
Utilise des descriptions simples et chaleureuses
Indique les attentes comme la durée et le format
Crée un lien vers les divulgations, les documents ADV ou les notes sur la protection de la vie privée.
Offre des options virtuelles et en personne
Utilise un processus de confirmation cohérent
Mesurer ce qui compte
Effectue le suivi de mesures simples pour t'améliorer mois après mois :
Taux de réservation
Délai de réservation
Taux de non-présentation
Conversion par type de réunion
Capacité et charge de travail des conseillers
Utilise les analyses de Doodle, les données du CRM et de simples feuilles de calcul pour suivre les tendances.
Principaux enseignements
Les liens de réservation réduisent les frictions et accélèrent la conversion des prospects
Un petit système de liens correspondant à ton parcours client fonctionne mieux.
Protège le temps des conseillers avec des règles, des marges et une disponibilité intelligente
Doodle offre des outils pour chaque scénario de conseil - page de réservation, 1:1, sondages de groupe et feuilles d'inscription.
L'intégration de Stripe facilite les consultations payantes
Commence avec une meilleure planification
Les liens de réservation aident les conseillers financiers à obtenir plus de réunions, à réduire les absences et à gérer leurs calendriers avec beaucoup moins d'efforts. Doodle offre aux entreprises des outils pour définir les disponibilités, ajouter automatiquement des liens vidéo, envoyer des rappels et collecter les paiements lorsque c'est nécessaire.
Crée ta première page de réservation, ajoute un lien d'appel de découverte à ton site Web et à ta signature de courriel, et regarde les réunions se remplir plus rapidement. Étends-toi à 1:1, aux sondages de groupe et aux feuilles d'inscription au fur et à mesure que ta pratique se développe.
Prêt à améliorer la planification et à développer ton activité de conseiller ? Crée un Doodle sur https://doodle.com/create-doodle et réserve ta prochaine réunion dès aujourd'hui.