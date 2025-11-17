Utilizar los enlaces de reserva para hacer crecer tu negocio de asesoramiento

El reto de los profesionales del asesoramiento financiero

Como asesor financiero, tu calendario es tu motor de ingresos. Cada llamada de presentación, revisión del plan y comprobación de la cartera favorece tu cartera y refuerza las relaciones con los clientes. Sin embargo, muchas empresas siguen dependiendo de correos electrónicos, mensajes de voz y tiempos de respuesta lentos para programar reuniones.

Ese retraso te cuesta. Los clientes potenciales pierden impulso. Los clientes se olvidan. Y tú pasas horas coordinando la logística en lugar de asesorar.

Los asesores también gestionan una amplia gama de tipos de reuniones: llamadas de descubrimiento, incorporación, revisiones anuales, revisiones de RMD, discusiones sobre Medicare y la Seguridad Social, reuniones familiares y eventos educativos. Entre los problemas habituales de programación se incluyen

Seguimiento lento del interés recibido

Doble reserva en varios calendarios

Ausencias causadas por sistemas de recordatorio deficientes

Confusión cuando los clientes viven en zonas horarias diferentes

Falta de trabajo previo que retrasa las reuniones

Tarifas poco claras o incoherentes para las consultas de pago

Los enlaces de reserva eliminan estas fricciones y facilitan la conexión con clientes y posibles clientes.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

Por qué los enlaces de reserva son importantes para los asesores financieros

La rapidez de la reunión es más importante de lo que muchas empresas creen. Cuanto más rápido pueda un posible cliente reservar una llamada, más probabilidades tendrá de convertirla. Para los clientes existentes, una programación fluida refuerza la confianza y mantiene la consistencia del servicio.

Los enlaces de reserva ayudan a los asesores

Aumentar las primeras reuniones eliminando barreras

Proteger los calendarios con reglas, topes y ventanas de corte

Reducir las ausencias mediante confirmaciones y recordatorios integrados

Cobrar pagos por horas o consultas independientes

Proporcionar una experiencia fluida y predecible a todo el equipo

Cuando se configura correctamente, tu enlace de reservas se convierte en un silencioso motor de crecimiento.

Crea un sistema de enlace de reservas que se adapte a tu consulta

Un único enlace no cubrirá todo lo que ofrece una asesoría moderna. Construye un sistema pequeño e intencionado de enlaces de reserva que se alineen con el recorrido de tu cliente.

1. Define tus principales tipos de reuniones

Algunos ejemplos son

Llamada de descubrimiento de clientes potenciales (20-30 minutos)

Incorporación de nuevos clientes (60 minutos)

Revisión anual o semestral (60-90 minutos)

Planificación fiscal o revisión de la conversión Roth (45 minutos)

Reunión patrimonial o familiar (60 minutos)

Consulta remunerada por horas (60 minutos)

2. Establece reglas claras para cada tipo

Utiliza una lógica coherente:

Ventanas de disponibilidad

Antelación mínima requerida

Buffer antes y después de las reuniones

Ubicación predeterminada (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex o en la oficina)

Gestión automática de zonas horarias para clientes remotos

3. Utiliza la Página de Reservas de Doodle para tipos de citas repetidas

Con Página de Reservas puedes:

Crear una página para cada tipo de reunión

Sincronizar calendarios de Google, Microsoft o Apple

Añadir automáticamente enlaces de videoconferencia

Añadir preguntas de selección o solicitudes de documentos

4. Activa los pagos cuando sea necesario

Para consultas o revisiones de planes de pago

Utiliza Stripe a través de Doodle para cobrar en el momento de la reserva

Ofrece opciones de pago inmediato o tarjeta en el archivo

Añade una política clara de reembolso o cancelación

Asigna enlaces de reserva a tu funnel

Relaciona los enlaces con la fase en la que se encuentra un posible cliente o cliente.

Parte alta del funnel

Enlace de llamada de descubrimiento en tu sitio web, perfil de empresa de Google y LinkedIn

Código QR en las diapositivas del seminario y en los materiales impresos

Mitad del funnel

Enlace de recorrido del plan tras una evaluación o propuesta

Enlace de revisión de presupuestos o protección de un asesor asociado

Servicio al cliente

Enlace de revisión anual en boletines informativos

Enlaces estacionales de conversión Roth o RMD

Enlace de reunión familiar para la planificación del legado

Un camino sin fricciones aumenta las finalizaciones en cada paso.

Consejos prácticos para que los enlaces de reserva den resultados

Consejo 1: Añade enlaces de reserva dondequiera que miren los clientes

Inclúyelos en:

Firmas de correo electrónico

Encabezados y pies de página web

Botones de perfil de LinkedIn

Portales de clientes y mensajes de seguimiento

Contestadores automáticos de buzón de voz y SMS

Consejo 2: Utiliza nombres claros y adaptados al cliente

Evita la jerga. Utiliza términos como "Reunión con nuevo cliente" o "Revisión de cartera", e incluye la duración y el formato.

Consejo 3: Haz que las preguntas de selección sean breves

Pregunta sólo lo necesario para la preparación: de tres a cinco preguntas.

Consejo 4: Utiliza recordatorios para reducir las ausencias

Envía

Una confirmación inmediata

Un recordatorio de 24 horas

Un recordatorio de 1 hora Incluye todos los detalles: dirección, aparcamiento, enlaces a reuniones virtuales.

Consejo 5: Protege tu tiempo de trabajo profundo

Ofrece ventanas de reserva que se ajusten a tu energía y añade amortiguadores.

Consejo 6: Establece normas claras para las sesiones de pago

Muestra los precios y las políticas, y utiliza Stripe para cobrar.

Consejo 7: Dirige las reuniones a los miembros del equipo adecuados

Crea enlaces para:

Asesores senior

Asesores asociados

Equipos de servicio

Consejo 8: Utiliza hojas de inscripción Doodle para talleres

Útil para clases de Medicare y Seguridad Social o eventos estacionales.

Consejo 9: Gestiona las zonas horarias automáticamente

Doodle detecta la hora local del cliente. Añade una nota de confirmación en la descripción.

Consejo 10: Cumple las normas

Utiliza la configuración de privacidad de Doodle, las listas de participantes ocultas y las integraciones seguras.

Tabla comparativa: ¿Qué herramienta Doodle se adapta a cada escenario?

Necesidad de asesoramiento Mejor herramienta Doodle Por qué funciona Citas recurrentes estándar Página de reservas Disponibilidad clara, recordatorios, pagos e integraciones Horas seleccionadas para VIPs o clientes potenciales de alto poder adquisitivo 1:1 Ofrece franjas horarias seleccionadas a mano con un control estricto Consejos asesores o grandes grupos de socios Encuestas de grupo Sondea la disponibilidad de grandes grupos y conviértela automáticamente en una invitación Talleres, clases, eventos estacionales Hojas de inscripción Establece límites de plazas, organiza sesiones múltiples y recopila información sobre los asistentes

Herramientas y soluciones diseñadas para asesores

Página de reservas para la programación automatizada

Un enlace por tipo de reunión

Sincronización del calendario con los principales proveedores

Videoconferencia integrada

Stripe para sesiones de pago

1:1 para disponibilidad curada

Ideal para programaciones VIP o complejas

Una vez elegido un hueco, el resto desaparece

Encuestas de grupo para la coordinación de grupos complejos

Sondea hasta 1.000 participantes

Establece plazos y recordatorios

Oculta los datos de los participantes

Hojas de inscripción para talleres y revisiones

Perfecto para sesiones educativas

Admite eventos multisesión

Fácil gestión de los asistentes

Doodle Pro y Doodle Equipos

Descripciones y agendas generadas por IA

Marca personalizada

Experiencia sin anuncios

Integración con Zapier

Privacidad y seguridad a nivel empresarial

Ejemplos reales de empresas de asesoramiento

RIA en solitario que convierte el interés en reuniones

María añade un enlace de llamada de descubrimiento a su sitio web, blog y LinkedIn. Las conversiones aumentan a medida que más clientes potenciales reservan inmediatamente.

Empresa basada en equipos con triaje

Las llamadas de descubrimiento van al asesor asociado. Las oportunidades cualificadas reciben un enlace curado 1:1 para el asesor principal.

Segundas opiniones pagadas con Stripe

La empresa utiliza Booking Page con Stripe para cobrar por una sesión de segunda opinión de 90 minutos.

Temporada de revisión anual, simplificada

Los clientes reciben un enlace que cubre una ventana de revisión de ocho semanas con topes y recordatorios ya configurados.

Eventos educativos para clientes

Los talleres trimestrales sobre Medicare y Seguridad Social utilizan hojas de inscripción con recordatorios automáticos.

Reuniones del consejo asesor y del COI

La empresa utiliza encuestas de grupo para las mesas redondas de socios y las juntas consultivas, y luego convierte automáticamente la hora ganadora en una invitación de calendario.

Haz que tus enlaces de reservas sean fáciles de usar

Mantén las páginas de reservas limpias y con tu marca

Utiliza descripciones cálidas y sencillas

Incluye expectativas como la duración y el formato

Enlaza con declaraciones, documentos ADV o notas sobre privacidad

Ofrece opciones virtuales y presenciales

Utiliza un flujo de trabajo de confirmación coherente

Mide lo que importa

Realiza un seguimiento de métricas sencillas para mejorar mes a mes:

Tasa de reservas

Tiempo de reserva

Tasa de no presentación

Conversión por tipo de reunión

Capacidad y carga de trabajo de los asesores

Utiliza los análisis de Doodle, los datos de CRM y sencillas hojas de cálculo para controlar las tendencias.

Puntos clave

Los enlaces de reserva reducen la fricción y aceleran la conversión de clientes potenciales

Lo mejor es un pequeño sistema de enlaces asignados al recorrido del cliente

Protege el tiempo de los asesores con reglas, topes y disponibilidad inteligente

Doodle ofrece herramientas para cada escenario de asesoramiento: página de reservas, 1:1, encuestas de grupo y hojas de inscripción.

La integración con Stripe facilita las consultas de pago

Empieza a programar mejor

Los enlaces de reserva ayudan a los asesores financieros a conseguir más reuniones, reducir las ausencias y gestionar sus calendarios con mucho menos esfuerzo. Doodle ofrece a las empresas herramientas para establecer la disponibilidad, añadir automáticamente enlaces de vídeo, enviar recordatorios y cobrar cuando sea necesario.

Crea tu primera Página de Reservas, añade un enlace de llamada de descubrimiento a tu sitio web y firma de correo electrónico, y observa cómo las reuniones se llenan más rápido. Amplía a 1:1, Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción a medida que crezca tu consulta.

¿Listo para mejorar la programación y hacer crecer tu negocio de asesoramiento? Crea un Doodle en https://doodle.com/create-doodle y reserva hoy tu próxima reunión.