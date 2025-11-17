Utilizar los enlaces de reserva para hacer crecer tu negocio de asesoramiento

Crear un Doodle

Índice

    El reto de los profesionales del asesoramiento financiero

    Como asesor financiero, tu calendario es tu motor de ingresos. Cada llamada de presentación, revisión del plan y comprobación de la cartera favorece tu cartera y refuerza las relaciones con los clientes. Sin embargo, muchas empresas siguen dependiendo de correos electrónicos, mensajes de voz y tiempos de respuesta lentos para programar reuniones.

    Ese retraso te cuesta. Los clientes potenciales pierden impulso. Los clientes se olvidan. Y tú pasas horas coordinando la logística en lugar de asesorar.

    Los asesores también gestionan una amplia gama de tipos de reuniones: llamadas de descubrimiento, incorporación, revisiones anuales, revisiones de RMD, discusiones sobre Medicare y la Seguridad Social, reuniones familiares y eventos educativos. Entre los problemas habituales de programación se incluyen

    • Seguimiento lento del interés recibido

    • Doble reserva en varios calendarios

    • Ausencias causadas por sistemas de recordatorio deficientes

    • Confusión cuando los clientes viven en zonas horarias diferentes

    • Falta de trabajo previo que retrasa las reuniones

    • Tarifas poco claras o incoherentes para las consultas de pago

    Los enlaces de reserva eliminan estas fricciones y facilitan la conexión con clientes y posibles clientes.

    Por qué los enlaces de reserva son importantes para los asesores financieros

    La rapidez de la reunión es más importante de lo que muchas empresas creen. Cuanto más rápido pueda un posible cliente reservar una llamada, más probabilidades tendrá de convertirla. Para los clientes existentes, una programación fluida refuerza la confianza y mantiene la consistencia del servicio.

    Los enlaces de reserva ayudan a los asesores

    • Aumentar las primeras reuniones eliminando barreras

    • Proteger los calendarios con reglas, topes y ventanas de corte

    • Reducir las ausencias mediante confirmaciones y recordatorios integrados

    • Cobrar pagos por horas o consultas independientes

    • Proporcionar una experiencia fluida y predecible a todo el equipo

    Cuando se configura correctamente, tu enlace de reservas se convierte en un silencioso motor de crecimiento.

    Crea un sistema de enlace de reservas que se adapte a tu consulta

    Un único enlace no cubrirá todo lo que ofrece una asesoría moderna. Construye un sistema pequeño e intencionado de enlaces de reserva que se alineen con el recorrido de tu cliente.

    1. Define tus principales tipos de reuniones

    Algunos ejemplos son

    • Llamada de descubrimiento de clientes potenciales (20-30 minutos)

    • Incorporación de nuevos clientes (60 minutos)

    • Revisión anual o semestral (60-90 minutos)

    • Planificación fiscal o revisión de la conversión Roth (45 minutos)

    • Reunión patrimonial o familiar (60 minutos)

    • Consulta remunerada por horas (60 minutos)

    2. Establece reglas claras para cada tipo

    Utiliza una lógica coherente:

    • Ventanas de disponibilidad

    • Antelación mínima requerida

    • Buffer antes y después de las reuniones

    • Ubicación predeterminada (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex o en la oficina)

    • Gestión automática de zonas horarias para clientes remotos

    3. Utiliza la Página de Reservas de Doodle para tipos de citas repetidas

    Con Página de Reservas puedes:

    • Crear una página para cada tipo de reunión

    • Sincronizar calendarios de Google, Microsoft o Apple

    • Añadir automáticamente enlaces de videoconferencia

    • Añadir preguntas de selección o solicitudes de documentos

    4. Activa los pagos cuando sea necesario

    Para consultas o revisiones de planes de pago

    • Utiliza Stripe a través de Doodle para cobrar en el momento de la reserva

    • Ofrece opciones de pago inmediato o tarjeta en el archivo

    • Añade una política clara de reembolso o cancelación

    Asigna enlaces de reserva a tu funnel

    Relaciona los enlaces con la fase en la que se encuentra un posible cliente o cliente.

    Parte alta del funnel

    • Enlace de llamada de descubrimiento en tu sitio web, perfil de empresa de Google y LinkedIn

    • Código QR en las diapositivas del seminario y en los materiales impresos

    Mitad del funnel

    • Enlace de recorrido del plan tras una evaluación o propuesta

    • Enlace de revisión de presupuestos o protección de un asesor asociado

    Servicio al cliente

    • Enlace de revisión anual en boletines informativos

    • Enlaces estacionales de conversión Roth o RMD

    • Enlace de reunión familiar para la planificación del legado

    Un camino sin fricciones aumenta las finalizaciones en cada paso.

    Consejos prácticos para que los enlaces de reserva den resultados

    Consejo 1: Añade enlaces de reserva dondequiera que miren los clientes

    Inclúyelos en:

    • Firmas de correo electrónico

    • Encabezados y pies de página web

    • Botones de perfil de LinkedIn

    • Portales de clientes y mensajes de seguimiento

    • Contestadores automáticos de buzón de voz y SMS

    Consejo 2: Utiliza nombres claros y adaptados al cliente

    Evita la jerga. Utiliza términos como "Reunión con nuevo cliente" o "Revisión de cartera", e incluye la duración y el formato.

    Consejo 3: Haz que las preguntas de selección sean breves

    Pregunta sólo lo necesario para la preparación: de tres a cinco preguntas.

    Consejo 4: Utiliza recordatorios para reducir las ausencias

    Envía

    • Una confirmación inmediata

    • Un recordatorio de 24 horas

    • Un recordatorio de 1 hora Incluye todos los detalles: dirección, aparcamiento, enlaces a reuniones virtuales.

    Consejo 5: Protege tu tiempo de trabajo profundo

    Ofrece ventanas de reserva que se ajusten a tu energía y añade amortiguadores.

    Consejo 6: Establece normas claras para las sesiones de pago

    Muestra los precios y las políticas, y utiliza Stripe para cobrar.

    Consejo 7: Dirige las reuniones a los miembros del equipo adecuados

    Crea enlaces para:

    • Asesores senior

    • Asesores asociados

    • Equipos de servicio

    Consejo 8: Utiliza hojas de inscripción Doodle para talleres

    Útil para clases de Medicare y Seguridad Social o eventos estacionales.

    Consejo 9: Gestiona las zonas horarias automáticamente

    Doodle detecta la hora local del cliente. Añade una nota de confirmación en la descripción.

    Consejo 10: Cumple las normas

    Utiliza la configuración de privacidad de Doodle, las listas de participantes ocultas y las integraciones seguras.

    Tabla comparativa: ¿Qué herramienta Doodle se adapta a cada escenario?

    Necesidad de asesoramiento

    Mejor herramienta Doodle

    Por qué funciona

    Citas recurrentes estándar

    Página de reservas

    Disponibilidad clara, recordatorios, pagos e integraciones

    Horas seleccionadas para VIPs o clientes potenciales de alto poder adquisitivo

    1:1

    Ofrece franjas horarias seleccionadas a mano con un control estricto

    Consejos asesores o grandes grupos de socios

    Encuestas de grupo

    Sondea la disponibilidad de grandes grupos y conviértela automáticamente en una invitación

    Talleres, clases, eventos estacionales

    Hojas de inscripción

    Establece límites de plazas, organiza sesiones múltiples y recopila información sobre los asistentes

    Herramientas y soluciones diseñadas para asesores

    Página de reservas para la programación automatizada

    • Un enlace por tipo de reunión

    • Sincronización del calendario con los principales proveedores

    • Videoconferencia integrada

    • Stripe para sesiones de pago

    1:1 para disponibilidad curada

    • Ideal para programaciones VIP o complejas

    • Una vez elegido un hueco, el resto desaparece

    Encuestas de grupo para la coordinación de grupos complejos

    • Sondea hasta 1.000 participantes

    • Establece plazos y recordatorios

    • Oculta los datos de los participantes

    Hojas de inscripción para talleres y revisiones

    • Perfecto para sesiones educativas

    • Admite eventos multisesión

    • Fácil gestión de los asistentes

    Doodle Pro y Doodle Equipos

    • Descripciones y agendas generadas por IA

    • Marca personalizada

    • Experiencia sin anuncios

    • Integración con Zapier

    • Privacidad y seguridad a nivel empresarial

    Ejemplos reales de empresas de asesoramiento

    RIA en solitario que convierte el interés en reuniones

    María añade un enlace de llamada de descubrimiento a su sitio web, blog y LinkedIn. Las conversiones aumentan a medida que más clientes potenciales reservan inmediatamente.

    Empresa basada en equipos con triaje

    Las llamadas de descubrimiento van al asesor asociado. Las oportunidades cualificadas reciben un enlace curado 1:1 para el asesor principal.

    Segundas opiniones pagadas con Stripe

    La empresa utiliza Booking Page con Stripe para cobrar por una sesión de segunda opinión de 90 minutos.

    Temporada de revisión anual, simplificada

    Los clientes reciben un enlace que cubre una ventana de revisión de ocho semanas con topes y recordatorios ya configurados.

    Eventos educativos para clientes

    Los talleres trimestrales sobre Medicare y Seguridad Social utilizan hojas de inscripción con recordatorios automáticos.

    Reuniones del consejo asesor y del COI

    La empresa utiliza encuestas de grupo para las mesas redondas de socios y las juntas consultivas, y luego convierte automáticamente la hora ganadora en una invitación de calendario.

    Haz que tus enlaces de reservas sean fáciles de usar

    • Mantén las páginas de reservas limpias y con tu marca

    • Utiliza descripciones cálidas y sencillas

    • Incluye expectativas como la duración y el formato

    • Enlaza con declaraciones, documentos ADV o notas sobre privacidad

    • Ofrece opciones virtuales y presenciales

    • Utiliza un flujo de trabajo de confirmación coherente

    Mide lo que importa

    Realiza un seguimiento de métricas sencillas para mejorar mes a mes:

    • Tasa de reservas

    • Tiempo de reserva

    • Tasa de no presentación

    • Conversión por tipo de reunión

    • Capacidad y carga de trabajo de los asesores

    Utiliza los análisis de Doodle, los datos de CRM y sencillas hojas de cálculo para controlar las tendencias.

    Puntos clave

    • Los enlaces de reserva reducen la fricción y aceleran la conversión de clientes potenciales

    • Lo mejor es un pequeño sistema de enlaces asignados al recorrido del cliente

    • Protege el tiempo de los asesores con reglas, topes y disponibilidad inteligente

    • Doodle ofrece herramientas para cada escenario de asesoramiento: página de reservas, 1:1, encuestas de grupo y hojas de inscripción.

    • La integración con Stripe facilita las consultas de pago

    Empieza a programar mejor

    Los enlaces de reserva ayudan a los asesores financieros a conseguir más reuniones, reducir las ausencias y gestionar sus calendarios con mucho menos esfuerzo. Doodle ofrece a las empresas herramientas para establecer la disponibilidad, añadir automáticamente enlaces de vídeo, enviar recordatorios y cobrar cuando sea necesario.

    Crea tu primera Página de Reservas, añade un enlace de llamada de descubrimiento a tu sitio web y firma de correo electrónico, y observa cómo las reuniones se llenan más rápido. Amplía a 1:1, Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción a medida que crezca tu consulta.

    ¿Listo para mejorar la programación y hacer crecer tu negocio de asesoramiento? Crea un Doodle en https://doodle.com/create-doodle y reserva hoy tu próxima reunión.

