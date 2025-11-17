Planificación
Utilizar los enlaces de reserva para hacer crecer tu negocio de asesoramiento
Tiempo de lectura: 10 minutos
El reto de los profesionales del asesoramiento financiero
Como asesor financiero, tu calendario es tu motor de ingresos. Cada llamada de presentación, revisión del plan y comprobación de la cartera favorece tu cartera y refuerza las relaciones con los clientes. Sin embargo, muchas empresas siguen dependiendo de correos electrónicos, mensajes de voz y tiempos de respuesta lentos para programar reuniones.
Ese retraso te cuesta. Los clientes potenciales pierden impulso. Los clientes se olvidan. Y tú pasas horas coordinando la logística en lugar de asesorar.
Los asesores también gestionan una amplia gama de tipos de reuniones: llamadas de descubrimiento, incorporación, revisiones anuales, revisiones de RMD, discusiones sobre Medicare y la Seguridad Social, reuniones familiares y eventos educativos. Entre los problemas habituales de programación se incluyen
Seguimiento lento del interés recibido
Doble reserva en varios calendarios
Ausencias causadas por sistemas de recordatorio deficientes
Confusión cuando los clientes viven en zonas horarias diferentes
Falta de trabajo previo que retrasa las reuniones
Tarifas poco claras o incoherentes para las consultas de pago
Los enlaces de reserva eliminan estas fricciones y facilitan la conexión con clientes y posibles clientes.
Por qué los enlaces de reserva son importantes para los asesores financieros
La rapidez de la reunión es más importante de lo que muchas empresas creen. Cuanto más rápido pueda un posible cliente reservar una llamada, más probabilidades tendrá de convertirla. Para los clientes existentes, una programación fluida refuerza la confianza y mantiene la consistencia del servicio.
Los enlaces de reserva ayudan a los asesores
Aumentar las primeras reuniones eliminando barreras
Proteger los calendarios con reglas, topes y ventanas de corte
Reducir las ausencias mediante confirmaciones y recordatorios integrados
Cobrar pagos por horas o consultas independientes
Proporcionar una experiencia fluida y predecible a todo el equipo
Cuando se configura correctamente, tu enlace de reservas se convierte en un silencioso motor de crecimiento.
Crea un sistema de enlace de reservas que se adapte a tu consulta
Un único enlace no cubrirá todo lo que ofrece una asesoría moderna. Construye un sistema pequeño e intencionado de enlaces de reserva que se alineen con el recorrido de tu cliente.
1. Define tus principales tipos de reuniones
Algunos ejemplos son
Llamada de descubrimiento de clientes potenciales (20-30 minutos)
Incorporación de nuevos clientes (60 minutos)
Revisión anual o semestral (60-90 minutos)
Planificación fiscal o revisión de la conversión Roth (45 minutos)
Reunión patrimonial o familiar (60 minutos)
Consulta remunerada por horas (60 minutos)
2. Establece reglas claras para cada tipo
Utiliza una lógica coherente:
Ventanas de disponibilidad
Antelación mínima requerida
Buffer antes y después de las reuniones
Ubicación predeterminada (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex o en la oficina)
Gestión automática de zonas horarias para clientes remotos
3. Utiliza la Página de Reservas de Doodle para tipos de citas repetidas
Con Página de Reservas puedes:
Crear una página para cada tipo de reunión
Sincronizar calendarios de Google, Microsoft o Apple
Añadir automáticamente enlaces de videoconferencia
Añadir preguntas de selección o solicitudes de documentos
4. Activa los pagos cuando sea necesario
Para consultas o revisiones de planes de pago
Utiliza Stripe a través de Doodle para cobrar en el momento de la reserva
Ofrece opciones de pago inmediato o tarjeta en el archivo
Añade una política clara de reembolso o cancelación
Asigna enlaces de reserva a tu funnel
Relaciona los enlaces con la fase en la que se encuentra un posible cliente o cliente.
Parte alta del funnel
Enlace de llamada de descubrimiento en tu sitio web, perfil de empresa de Google y LinkedIn
Código QR en las diapositivas del seminario y en los materiales impresos
Mitad del funnel
Enlace de recorrido del plan tras una evaluación o propuesta
Enlace de revisión de presupuestos o protección de un asesor asociado
Servicio al cliente
Enlace de revisión anual en boletines informativos
Enlaces estacionales de conversión Roth o RMD
Enlace de reunión familiar para la planificación del legado
Un camino sin fricciones aumenta las finalizaciones en cada paso.
Consejos prácticos para que los enlaces de reserva den resultados
Consejo 1: Añade enlaces de reserva dondequiera que miren los clientes
Inclúyelos en:
Firmas de correo electrónico
Encabezados y pies de página web
Botones de perfil de LinkedIn
Portales de clientes y mensajes de seguimiento
Contestadores automáticos de buzón de voz y SMS
Consejo 2: Utiliza nombres claros y adaptados al cliente
Evita la jerga. Utiliza términos como "Reunión con nuevo cliente" o "Revisión de cartera", e incluye la duración y el formato.
Consejo 3: Haz que las preguntas de selección sean breves
Pregunta sólo lo necesario para la preparación: de tres a cinco preguntas.
Consejo 4: Utiliza recordatorios para reducir las ausencias
Envía
Una confirmación inmediata
Un recordatorio de 24 horas
Un recordatorio de 1 hora Incluye todos los detalles: dirección, aparcamiento, enlaces a reuniones virtuales.
Consejo 5: Protege tu tiempo de trabajo profundo
Ofrece ventanas de reserva que se ajusten a tu energía y añade amortiguadores.
Consejo 6: Establece normas claras para las sesiones de pago
Muestra los precios y las políticas, y utiliza Stripe para cobrar.
Consejo 7: Dirige las reuniones a los miembros del equipo adecuados
Crea enlaces para:
Asesores senior
Asesores asociados
Equipos de servicio
Consejo 8: Utiliza hojas de inscripción Doodle para talleres
Útil para clases de Medicare y Seguridad Social o eventos estacionales.
Consejo 9: Gestiona las zonas horarias automáticamente
Doodle detecta la hora local del cliente. Añade una nota de confirmación en la descripción.
Consejo 10: Cumple las normas
Utiliza la configuración de privacidad de Doodle, las listas de participantes ocultas y las integraciones seguras.
Tabla comparativa: ¿Qué herramienta Doodle se adapta a cada escenario?
Necesidad de asesoramiento
Mejor herramienta Doodle
Por qué funciona
Citas recurrentes estándar
Página de reservas
Disponibilidad clara, recordatorios, pagos e integraciones
Horas seleccionadas para VIPs o clientes potenciales de alto poder adquisitivo
1:1
Ofrece franjas horarias seleccionadas a mano con un control estricto
Consejos asesores o grandes grupos de socios
Encuestas de grupo
Sondea la disponibilidad de grandes grupos y conviértela automáticamente en una invitación
Talleres, clases, eventos estacionales
Hojas de inscripción
Establece límites de plazas, organiza sesiones múltiples y recopila información sobre los asistentes
Herramientas y soluciones diseñadas para asesores
Página de reservas para la programación automatizada
Un enlace por tipo de reunión
Sincronización del calendario con los principales proveedores
Videoconferencia integrada
Stripe para sesiones de pago
1:1 para disponibilidad curada
Ideal para programaciones VIP o complejas
Una vez elegido un hueco, el resto desaparece
Encuestas de grupo para la coordinación de grupos complejos
Sondea hasta 1.000 participantes
Establece plazos y recordatorios
Oculta los datos de los participantes
Hojas de inscripción para talleres y revisiones
Perfecto para sesiones educativas
Admite eventos multisesión
Fácil gestión de los asistentes
Doodle Pro y Doodle Equipos
Descripciones y agendas generadas por IA
Marca personalizada
Experiencia sin anuncios
Integración con Zapier
Privacidad y seguridad a nivel empresarial
Ejemplos reales de empresas de asesoramiento
RIA en solitario que convierte el interés en reuniones
María añade un enlace de llamada de descubrimiento a su sitio web, blog y LinkedIn. Las conversiones aumentan a medida que más clientes potenciales reservan inmediatamente.
Empresa basada en equipos con triaje
Las llamadas de descubrimiento van al asesor asociado. Las oportunidades cualificadas reciben un enlace curado 1:1 para el asesor principal.
Segundas opiniones pagadas con Stripe
La empresa utiliza Booking Page con Stripe para cobrar por una sesión de segunda opinión de 90 minutos.
Temporada de revisión anual, simplificada
Los clientes reciben un enlace que cubre una ventana de revisión de ocho semanas con topes y recordatorios ya configurados.
Eventos educativos para clientes
Los talleres trimestrales sobre Medicare y Seguridad Social utilizan hojas de inscripción con recordatorios automáticos.
Reuniones del consejo asesor y del COI
La empresa utiliza encuestas de grupo para las mesas redondas de socios y las juntas consultivas, y luego convierte automáticamente la hora ganadora en una invitación de calendario.
Haz que tus enlaces de reservas sean fáciles de usar
Mantén las páginas de reservas limpias y con tu marca
Utiliza descripciones cálidas y sencillas
Incluye expectativas como la duración y el formato
Enlaza con declaraciones, documentos ADV o notas sobre privacidad
Ofrece opciones virtuales y presenciales
Utiliza un flujo de trabajo de confirmación coherente
Mide lo que importa
Realiza un seguimiento de métricas sencillas para mejorar mes a mes:
Tasa de reservas
Tiempo de reserva
Tasa de no presentación
Conversión por tipo de reunión
Capacidad y carga de trabajo de los asesores
Utiliza los análisis de Doodle, los datos de CRM y sencillas hojas de cálculo para controlar las tendencias.
Puntos clave
Los enlaces de reserva reducen la fricción y aceleran la conversión de clientes potenciales
Lo mejor es un pequeño sistema de enlaces asignados al recorrido del cliente
Protege el tiempo de los asesores con reglas, topes y disponibilidad inteligente
Doodle ofrece herramientas para cada escenario de asesoramiento: página de reservas, 1:1, encuestas de grupo y hojas de inscripción.
La integración con Stripe facilita las consultas de pago
Empieza a programar mejor
Los enlaces de reserva ayudan a los asesores financieros a conseguir más reuniones, reducir las ausencias y gestionar sus calendarios con mucho menos esfuerzo. Doodle ofrece a las empresas herramientas para establecer la disponibilidad, añadir automáticamente enlaces de vídeo, enviar recordatorios y cobrar cuando sea necesario.
Crea tu primera Página de Reservas, añade un enlace de llamada de descubrimiento a tu sitio web y firma de correo electrónico, y observa cómo las reuniones se llenan más rápido. Amplía a 1:1, Encuestas de Grupo y Hojas de Inscripción a medida que crezca tu consulta.
¿Listo para mejorar la programación y hacer crecer tu negocio de asesoramiento? Crea un Doodle en https://doodle.com/create-doodle y reserva hoy tu próxima reunión.
