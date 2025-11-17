Buchungslinks nutzen, um dein Beratungsgeschäft auszubauen

Die Herausforderung für Finanzberaterinnen und Finanzberater
Als Finanzberater/in ist dein Kalender dein Umsatzmotor. Jedes Vorstellungsgespräch, jede Planbesprechung und jeder Check-in deines Portfolios stärkt deine Pipeline und die Kundenbeziehungen. Trotzdem verlassen sich viele Unternehmen immer noch auf E-Mails, Sprachnachrichten und langsame Antwortzeiten, um Termine zu vereinbaren.
Diese Verzögerung kostet dich. Die Interessenten verlieren an Schwung. Die Kunden vergessen es. Und du verbringst Stunden damit, die Logistik zu koordinieren, anstatt Ratschläge zu erteilen.
Beraterinnen und Berater haben auch eine Vielzahl von Terminen zu bewältigen, z. B. Erkundungsgespräche, Einführungsgespräche, jährliche Überprüfungen, RMD-Check-Ins, Gespräche über Krankenversicherung und Sozialversicherung, Familientreffen und Bildungsveranstaltungen. Häufige Herausforderungen bei der Terminplanung sind:
Langsames Nachfassen bei eingehendem Interesse
Doppelbuchungen in mehreren Kalendern
Nichterscheinen aufgrund eines schwachen Erinnerungssystems
Verwirrung, wenn Kunden in verschiedenen Zeitzonen leben
Fehlende Vorarbeiten, die Treffen verzögern
Unklare oder inkonsistente Gebühren für bezahlte Beratungen
Buchungslinks beseitigen diese Reibungsverluste und erleichtern die Kontaktaufnahme mit Interessenten und Kunden.
Warum Buchungslinks für Finanzberater wichtig sind
Die Geschwindigkeit, mit der ein Treffen zustande kommt, ist wichtiger, als vielen Unternehmen bewusst ist. Je schneller ein potenzieller Kunde ein Gespräch buchen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass er einen Vertrag abschließt. Bei bestehenden Kunden stärkt eine reibungslose Terminvereinbarung das Vertrauen und sorgt für einen gleichbleibenden Service.
Buchungslinks helfen den Beratern:
Mehr Erstgespräche durch Beseitigung von Hindernissen
Kalender mit Regeln, Puffern und Sperrfristen zu schützen
Verringerung von Absagen durch integrierte Bestätigungen und Erinnerungen
Zahlungen für stundenweise oder einzelne Beratungen einholen
eine reibungslose, vorhersehbare Erfahrung für das gesamte Team zu schaffen
Richtig eingerichtet, wird dein Booking Link zu einem stillen Wachstumsmotor.
Entwickle ein Buchungslink-System, das zu deiner Praxis passt
Ein einziger Link kann nicht alles abdecken, was eine moderne Beratungspraxis bietet. Baue ein kleines, bewusstes System von Buchungslinks auf, die sich an deiner Kundenreise orientieren.
1. Definiere deine wichtigsten Besprechungstypen
Beispiele hierfür sind:
Entdeckungsgespräch für potenzielle Kunden (20-30 Minuten)
Einführungsgespräch für neue Kunden (60 Minuten)
Jährliche oder halbjährliche Überprüfung (60-90 Minuten)
Besprechung der Steuerplanung oder der Umwandlung in eine andere Steuerart (45 Minuten)
Nachlass- oder Familienbesprechung (60 Minuten)
Bezahlte stündliche Beratung (60 Minuten)
2. Lege klare Regeln für jede Art von Beratung fest
Verwende eine einheitliche Logik:
Verfügbarkeitsfenster
Erforderliche Mindestankündigung
Puffer vor und nach Meetings
Standortvorgaben (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex oder im Büro)
Automatischer Umgang mit Zeitzonen für entfernte Kunden
3. Doodle Booking Page für wiederkehrende Terminarten verwenden
Mit der Buchungsseite kannst du:
Eine Seite für jeden Meeting-Typ erstellen
Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender synchronisieren
Automatisch Links zu Videokonferenzen einfügen
Prüfungsfragen oder Dokumentenanforderungen hinzufügen
4. Aktiviere bei Bedarf Zahlungen
Für bezahlte Beratungen oder Planüberprüfungen:
Verwende Stripe über Doodle, um Gebühren bei der Buchung einzuziehen
Biete die Optionen "Jetzt bezahlen" oder "Karte auf Datei" an
Füge eine klare Erstattungs- oder Stornierungsrichtlinie hinzu
Verbinde Buchungslinks mit deinemFunnel
Ordne die Links der Phase zu, in der sich ein Interessent oder Kunde befindet.
Am Anfang des Funnels
Link zu einem Entdeckungsbesuch auf deiner Website, deinem Google Business Profil und LinkedIn
QR-Code auf Seminarfolien und gedruckten Materialien
Mitte des Funnels
Link für eine Besichtigung des Plans nach einer Bewertung oder einem Angebot
Link zur Budgetierung oder Schutzüberprüfung durch einen Partnerberater
Kundenbetreuung
Link zum Jahresrückblick in Newslettern
Saisonale Links für die Umwandlung in eine Roth-Rente oder RMD
Link zum Familientreffen für die Erbschaftsplanung
Ein reibungsloser Weg erhöht die Anzahl der Abschlüsse bei jedem Schritt.
Praktische Tipps, damit Buchungslinks Ergebnisse liefern
Tipp 1: Füge Buchungslinks überall dort ein, wo deine Kunden hinschauen
Füge sie ein in:
E-Mail-Signaturen
Website-Kopf- und Fußzeilen
LinkedIn-Profilschaltflächen
Kundenportalen und Follow-up-Nachrichten
Automatische Voicemail- und SMS-Antworten
Tipp 2: Verwende klare, kundenfreundliche Namen
Vermeide Fachjargon. Verwende Begriffe wie "Neukundengespräch" oder "Portfoliobesprechung" und gib Dauer und Format an.
Tipp 3: Halte die Vorstellungsfragen kurz
Stelle nur die Fragen, die du für die Vorbereitung brauchst - drei bis fünf Fragen.
Tipp 4: Verwende Erinnerungen, um Absagen zu vermeiden
Versenden:
Sofortige Bestätigung
Eine 24-Stunden-Erinnerung
Eine 1-Stunden-Erinnerung Füge alle Details hinzu: Adresse, Parkplatz, Links zu virtuellen Treffen.
Tipp 5: Schütze die Zeit, die du für deine Arbeit brauchst
Biete Buchungsfenster an, die zu deiner Energie passen und füge Puffer hinzu.
Tipp 6: Lege klare Regeln für bezahlte Sitzungen fest
Zeig die Preise und Richtlinien an und verwende Stripe, um die Zahlung einzuziehen.
Tipp 7: Leite Meetings an die richtigen Teammitglieder weiter
Erstelle Links für:
Senior-Beraterinnen und Berater
Assoziierte Beraterinnen und Berater
Service-Teams
Tipp 8: Verwende Doodle-Anmeldeformulare für Workshops
Nützlich für Medicare- und Sozialversicherungskurse oder saisonale Veranstaltungen.
Tipp 9: Automatischer Umgang mit Zeitzonen
Doodle erkennt die Ortszeit des Kunden. Füge eine Bestätigungsnotiz in der Beschreibung hinzu.
Tipp 10: Halte die Compliance bei Laune
Nutze die Privatsphäre-Einstellungen von Doodle, versteckte Teilnehmerlisten und sichere Integrationen.
Vergleichstabelle: Welches Doodle-Tool passt zu welchem Szenario?
Beratungsbedarf
Bestes Doodle-Tool
Warum es funktioniert
Wiederkehrende Standardtermine
Buchungsseite
Klare Verfügbarkeit, Erinnerungen, Zahlungen und Integrationen
Kuratierte Zeiten für VIPs oder HNW-Kunden
1:1
Biete handverlesene Zeitfenster mit strenger Kontrolle
Beiräte oder große Partnergruppen
Gruppenumfragen
Frag die Verfügbarkeit in großen Gruppen ab und wandle sie automatisch in eine Einladung um
Workshops, Kurse, saisonale Veranstaltungen
Anmeldeformulare
Lege Sitzplatzbeschränkungen fest, führe mehrere Sitzungen durch und sammle Informationen zu den Teilnehmern
Tools und Lösungen für Beraterinnen und Berater
Buchungsseite für die automatische Terminplanung
Ein Link pro Veranstaltungstyp
Kalendersynchronisation mit wichtigen Anbietern
Integrierte Videokonferenzen
Stripe für bezahlte Sitzungen
1:1 für kuratierte Verfügbarkeit
Ideal für VIPs oder komplexe Terminplanung
Sobald ein Termin ausgewählt ist, werden die übrigen Zeiten gesperrt
Gruppenumfragen für komplexe Gruppenkoordination
Umfrage mit bis zu 1.000 Teilnehmern
Lege Fristen und Erinnerungen fest
Teilnehmerdetails ausblenden
Anmeldeformulare für Workshops und Besprechungen
Perfekt für Bildungsveranstaltungen
Unterstützt Veranstaltungen mit mehreren Sitzungen
Einfache Teilnehmerverwaltung
Doodle Pro und Doodle Teams
KI-generierte Beschreibungen und Tagesordnungen
Individuelles Branding
Werbefreies Erlebnis
Zapier-Integration
Datenschutz und Sicherheit auf Unternehmensebene
Beispiele aus der Praxis von Beratungsunternehmen
Solo-RIA verwandelt Interesse in Meetings
Maria fügt auf ihrer Website, in ihrem Blog und auf LinkedIn einen Link für ein Beratungsgespräch ein. Die Konversionsrate steigt, da sich mehr Interessenten sofort anmelden.
Teambasierte Firma mit Triage
Entdeckungsanrufe gehen an den Partnerberater. Qualifizierte Interessenten erhalten einen kuratierten 1:1-Link für den Lead-Berater.
Bezahlte Zweitmeinungen mit Stripe
Die Firma nutzt Booking Page mit Stripe, um eine 90-minütige Zweitmeinung in Rechnung zu stellen.
Jahresrückblicke, vereinfacht
Die Kunden erhalten einen Link, der ein achtwöchiges Prüfungsfenster abdeckt, in dem bereits Puffer und Erinnerungen eingestellt sind.
Kundenbildungsveranstaltungen
Für die vierteljährlichen Medicare- und Sozialversicherungsworkshops werden Anmeldeformulare mit automatischen Erinnerungen verwendet.
Beirats- und COI-Treffen
Die Kanzlei verwendet Gruppenumfragen für Partner-Roundtables und Beiräte und wandelt dann automatisch die gewonnene Zeit in eine Kalendereinladung um.
Mach deine Buchungslinks kundenfreundlich
Gestalte die Buchungsseiten sauber und mit deinem Markenzeichen
Verwende warme, einfache Beschreibungen
Nenne Erwartungen wie Dauer und Format
Verlinke auf Informationen, ADV-Dokumente oder Datenschutzhinweise
Biete virtuelle und persönliche Optionen an
Verwende einen einheitlichen Bestätigungsworkflow
Messen, was wichtig ist
Verfolge einfache Kennzahlen, um dich Monat für Monat zu verbessern:
Buchungsrate
Zeit bis zur Buchung
No-Show-Rate
Konvertierung nach Art der Veranstaltung
Kapazität und Auslastung der Berater
Nutze Doodle-Analysen, CRM-Daten und einfache Tabellenkalkulationen, um Trends zu beobachten.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Buchungslinks reduzieren Reibungsverluste und beschleunigen die Konvertierung von Interessenten
Am besten funktioniert ein kleines System von Links, das sich an deiner Kundenreise orientiert
Schütze die Zeit des Beraters mit Regeln, Puffern und intelligenter Verfügbarkeit
Doodle bietet Tools für jedes Beratungsszenario - Buchungsseite, 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldebögen
Die Stripe-Integration macht bezahlte Beratungen einfach
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Buchungslinks helfen Finanzberatern, mehr Termine zu vereinbaren, die Zahl der Absagen zu reduzieren und ihre Kalender mit weniger Aufwand zu verwalten. Doodle gibt Unternehmen Werkzeuge an die Hand, mit denen sie Verfügbarkeiten festlegen, automatisch Videolinks hinzufügen, Erinnerungen versenden und bei Bedarf Zahlungen einfordern können.
Erstelle deine erste Buchungsseite, füge deiner Website und deiner E-Mail-Signatur einen Link für einen Discovery Call hinzu und beobachte, wie sich die Termine schneller füllen. Wenn deine Praxis wächst, kannst du die Funktion auf 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldeformulare ausweiten.
Bist du bereit, die Terminplanung zu verbessern und dein Beratungsgeschäft auszubauen? Erstelle ein Doodle auf https://doodle.com/create-doodle und buche dein nächstes Treffen noch heute.