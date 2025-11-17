Buchungslinks nutzen, um dein Beratungsgeschäft auszubauen

Die Herausforderung für Finanzberaterinnen und Finanzberater

Als Finanzberater/in ist dein Kalender dein Umsatzmotor. Jedes Vorstellungsgespräch, jede Planbesprechung und jeder Check-in deines Portfolios stärkt deine Pipeline und die Kundenbeziehungen. Trotzdem verlassen sich viele Unternehmen immer noch auf E-Mails, Sprachnachrichten und langsame Antwortzeiten, um Termine zu vereinbaren.

Diese Verzögerung kostet dich. Die Interessenten verlieren an Schwung. Die Kunden vergessen es. Und du verbringst Stunden damit, die Logistik zu koordinieren, anstatt Ratschläge zu erteilen.

Beraterinnen und Berater haben auch eine Vielzahl von Terminen zu bewältigen, z. B. Erkundungsgespräche, Einführungsgespräche, jährliche Überprüfungen, RMD-Check-Ins, Gespräche über Krankenversicherung und Sozialversicherung, Familientreffen und Bildungsveranstaltungen. Häufige Herausforderungen bei der Terminplanung sind:

Langsames Nachfassen bei eingehendem Interesse

Doppelbuchungen in mehreren Kalendern

Nichterscheinen aufgrund eines schwachen Erinnerungssystems

Verwirrung, wenn Kunden in verschiedenen Zeitzonen leben

Fehlende Vorarbeiten, die Treffen verzögern

Unklare oder inkonsistente Gebühren für bezahlte Beratungen

Buchungslinks beseitigen diese Reibungsverluste und erleichtern die Kontaktaufnahme mit Interessenten und Kunden.

Warum Buchungslinks für Finanzberater wichtig sind

Die Geschwindigkeit, mit der ein Treffen zustande kommt, ist wichtiger, als vielen Unternehmen bewusst ist. Je schneller ein potenzieller Kunde ein Gespräch buchen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass er einen Vertrag abschließt. Bei bestehenden Kunden stärkt eine reibungslose Terminvereinbarung das Vertrauen und sorgt für einen gleichbleibenden Service.

Buchungslinks helfen den Beratern:

Mehr Erstgespräche durch Beseitigung von Hindernissen

Kalender mit Regeln, Puffern und Sperrfristen zu schützen

Verringerung von Absagen durch integrierte Bestätigungen und Erinnerungen

Zahlungen für stundenweise oder einzelne Beratungen einholen

eine reibungslose, vorhersehbare Erfahrung für das gesamte Team zu schaffen

Richtig eingerichtet, wird dein Booking Link zu einem stillen Wachstumsmotor.

Entwickle ein Buchungslink-System, das zu deiner Praxis passt

Ein einziger Link kann nicht alles abdecken, was eine moderne Beratungspraxis bietet. Baue ein kleines, bewusstes System von Buchungslinks auf, die sich an deiner Kundenreise orientieren.

1. Definiere deine wichtigsten Besprechungstypen

Beispiele hierfür sind:

Entdeckungsgespräch für potenzielle Kunden (20-30 Minuten)

Einführungsgespräch für neue Kunden (60 Minuten)

Jährliche oder halbjährliche Überprüfung (60-90 Minuten)

Besprechung der Steuerplanung oder der Umwandlung in eine andere Steuerart (45 Minuten)

Nachlass- oder Familienbesprechung (60 Minuten)

Bezahlte stündliche Beratung (60 Minuten)

2. Lege klare Regeln für jede Art von Beratung fest

Verwende eine einheitliche Logik:

Verfügbarkeitsfenster

Erforderliche Mindestankündigung

Puffer vor und nach Meetings

Standortvorgaben (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex oder im Büro)

Automatischer Umgang mit Zeitzonen für entfernte Kunden

3. Doodle Booking Page für wiederkehrende Terminarten verwenden

Mit der Buchungsseite kannst du:

Eine Seite für jeden Meeting-Typ erstellen

Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender synchronisieren

Automatisch Links zu Videokonferenzen einfügen

Prüfungsfragen oder Dokumentenanforderungen hinzufügen

4. Aktiviere bei Bedarf Zahlungen

Für bezahlte Beratungen oder Planüberprüfungen:

Verwende Stripe über Doodle, um Gebühren bei der Buchung einzuziehen

Biete die Optionen "Jetzt bezahlen" oder "Karte auf Datei" an

Füge eine klare Erstattungs- oder Stornierungsrichtlinie hinzu

Verbinde Buchungslinks mit deinem Funnel

Ordne die Links der Phase zu, in der sich ein Interessent oder Kunde befindet.

Am Anfang des Funnels

Link zu einem Entdeckungsbesuch auf deiner Website, deinem Google Business Profil und LinkedIn

QR-Code auf Seminarfolien und gedruckten Materialien

Mitte des Funnels

Link für eine Besichtigung des Plans nach einer Bewertung oder einem Angebot

Link zur Budgetierung oder Schutzüberprüfung durch einen Partnerberater

Kundenbetreuung

Link zum Jahresrückblick in Newslettern

Saisonale Links für die Umwandlung in eine Roth-Rente oder RMD

Link zum Familientreffen für die Erbschaftsplanung

Ein reibungsloser Weg erhöht die Anzahl der Abschlüsse bei jedem Schritt.

Praktische Tipps, damit Buchungslinks Ergebnisse liefern

Tipp 1: Füge Buchungslinks überall dort ein, wo deine Kunden hinschauen

Füge sie ein in:

E-Mail-Signaturen

Website-Kopf- und Fußzeilen

LinkedIn-Profilschaltflächen

Kundenportalen und Follow-up-Nachrichten

Automatische Voicemail- und SMS-Antworten

Tipp 2: Verwende klare, kundenfreundliche Namen

Vermeide Fachjargon. Verwende Begriffe wie "Neukundengespräch" oder "Portfoliobesprechung" und gib Dauer und Format an.

Tipp 3: Halte die Vorstellungsfragen kurz

Stelle nur die Fragen, die du für die Vorbereitung brauchst - drei bis fünf Fragen.

Tipp 4: Verwende Erinnerungen, um Absagen zu vermeiden

Versenden:

Sofortige Bestätigung

Eine 24-Stunden-Erinnerung

Eine 1-Stunden-Erinnerung Füge alle Details hinzu: Adresse, Parkplatz, Links zu virtuellen Treffen.

Tipp 5: Schütze die Zeit, die du für deine Arbeit brauchst

Biete Buchungsfenster an, die zu deiner Energie passen und füge Puffer hinzu.

Tipp 6: Lege klare Regeln für bezahlte Sitzungen fest

Zeig die Preise und Richtlinien an und verwende Stripe, um die Zahlung einzuziehen.

Tipp 7: Leite Meetings an die richtigen Teammitglieder weiter

Erstelle Links für:

Senior- Beraterinnen und Berater

Assoziierte Beraterinnen und Berater

Service-Teams

Tipp 8: Verwende Doodle-Anmeldeformulare für Workshops

Nützlich für Medicare- und Sozialversicherungskurse oder saisonale Veranstaltungen.

Tipp 9: Automatischer Umgang mit Zeitzonen

Doodle erkennt die Ortszeit des Kunden. Füge eine Bestätigungsnotiz in der Beschreibung hinzu.

Tipp 10: Halte die Compliance bei Laune

Nutze die Privatsphäre-Einstellungen von Doodle, versteckte Teilnehmerlisten und sichere Integrationen.

Vergleichstabelle: Welches Doodle-Tool passt zu welchem Szenario?

Beratungsbedarf Bestes Doodle-Tool Warum es funktioniert Wiederkehrende Standardtermine Buchungsseite Klare Verfügbarkeit, Erinnerungen, Zahlungen und Integrationen Kuratierte Zeiten für VIPs oder HNW-Kunden 1:1 Biete handverlesene Zeitfenster mit strenger Kontrolle Beiräte oder große Partnergruppen Gruppenumfragen Frag die Verfügbarkeit in großen Gruppen ab und wandle sie automatisch in eine Einladung um Workshops, Kurse, saisonale Veranstaltungen Anmeldeformulare Lege Sitzplatzbeschränkungen fest, führe mehrere Sitzungen durch und sammle Informationen zu den Teilnehmern

Tools und Lösungen für Beraterinnen und Berater

Buchungsseite für die automatische Terminplanung

Ein Link pro Veranstaltungstyp

Kalendersynchronisation mit wichtigen Anbietern

Integrierte Videokonferenzen

Stripe für bezahlte Sitzungen

1:1 für kuratierte Verfügbarkeit

Ideal für VIPs oder komplexe Terminplanung

Sobald ein Termin ausgewählt ist, werden die übrigen Zeiten gesperrt

Gruppenumfragen für komplexe Gruppenkoordination

Umfrage mit bis zu 1.000 Teilnehmern

Lege Fristen und Erinnerungen fest

Teilnehmerdetails ausblenden

Anmeldeformulare für Workshops und Besprechungen

Perfekt für Bildungsveranstaltungen

Unterstützt Veranstaltungen mit mehreren Sitzungen

Einfache Teilnehmerverwaltung

Doodle Pro und Doodle Teams

KI-generierte Beschreibungen und Tagesordnungen

Individuelles Branding

Werbefreies Erlebnis

Zapier-Integration

Datenschutz und Sicherheit auf Unternehmensebene

Beispiele aus der Praxis von Beratungsunternehmen

Solo-RIA verwandelt Interesse in Meetings

Maria fügt auf ihrer Website, in ihrem Blog und auf LinkedIn einen Link für ein Beratungsgespräch ein. Die Konversionsrate steigt, da sich mehr Interessenten sofort anmelden.

Teambasierte Firma mit Triage

Entdeckungsanrufe gehen an den Partnerberater. Qualifizierte Interessenten erhalten einen kuratierten 1:1-Link für den Lead-Berater.

Bezahlte Zweitmeinungen mit Stripe

Die Firma nutzt Booking Page mit Stripe, um eine 90-minütige Zweitmeinung in Rechnung zu stellen.

Jahresrückblicke, vereinfacht

Die Kunden erhalten einen Link, der ein achtwöchiges Prüfungsfenster abdeckt, in dem bereits Puffer und Erinnerungen eingestellt sind.

Kundenbildungsveranstaltungen

Für die vierteljährlichen Medicare- und Sozialversicherungsworkshops werden Anmeldeformulare mit automatischen Erinnerungen verwendet.

Beirats- und COI-Treffen

Die Kanzlei verwendet Gruppenumfragen für Partner-Roundtables und Beiräte und wandelt dann automatisch die gewonnene Zeit in eine Kalendereinladung um.

Mach deine Buchungslinks kundenfreundlich

Gestalte die Buchungsseiten sauber und mit deinem Markenzeichen

Verwende warme, einfache Beschreibungen

Nenne Erwartungen wie Dauer und Format

Verlinke auf Informationen, ADV-Dokumente oder Datenschutzhinweise

Biete virtuelle und persönliche Optionen an

Verwende einen einheitlichen Bestätigungsworkflow

Messen, was wichtig ist

Verfolge einfache Kennzahlen, um dich Monat für Monat zu verbessern:

Buchungsrate

Zeit bis zur Buchung

No-Show-Rate

Konvertierung nach Art der Veranstaltung

Kapazität und Auslastung der Berater

Nutze Doodle-Analysen, CRM-Daten und einfache Tabellenkalkulationen, um Trends zu beobachten.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Buchungslinks reduzieren Reibungsverluste und beschleunigen die Konvertierung von Interessenten

Am besten funktioniert ein kleines System von Links, das sich an deiner Kundenreise orientiert

Schütze die Zeit des Beraters mit Regeln, Puffern und intelligenter Verfügbarkeit

Doodle bietet Tools für jedes Beratungsszenario - Buchungsseite, 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldebögen

Die Stripe-Integration macht bezahlte Beratungen einfach

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Buchungslinks helfen Finanzberatern, mehr Termine zu vereinbaren, die Zahl der Absagen zu reduzieren und ihre Kalender mit weniger Aufwand zu verwalten. Doodle gibt Unternehmen Werkzeuge an die Hand, mit denen sie Verfügbarkeiten festlegen, automatisch Videolinks hinzufügen, Erinnerungen versenden und bei Bedarf Zahlungen einfordern können.

Erstelle deine erste Buchungsseite, füge deiner Website und deiner E-Mail-Signatur einen Link für einen Discovery Call hinzu und beobachte, wie sich die Termine schneller füllen. Wenn deine Praxis wächst, kannst du die Funktion auf 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldeformulare ausweiten.

Bist du bereit, die Terminplanung zu verbessern und dein Beratungsgeschäft auszubauen? Erstelle ein Doodle auf https://doodle.com/create-doodle und buche dein nächstes Treffen noch heute.