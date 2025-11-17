Doodle erstellen

Buchungslinks nutzen, um dein Beratungsgeschäft auszubauen

Inhaltsübersicht

    Die Herausforderung für Finanzberaterinnen und Finanzberater

    Als Finanzberater/in ist dein Kalender dein Umsatzmotor. Jedes Vorstellungsgespräch, jede Planbesprechung und jeder Check-in deines Portfolios stärkt deine Pipeline und die Kundenbeziehungen. Trotzdem verlassen sich viele Unternehmen immer noch auf E-Mails, Sprachnachrichten und langsame Antwortzeiten, um Termine zu vereinbaren.

    Diese Verzögerung kostet dich. Die Interessenten verlieren an Schwung. Die Kunden vergessen es. Und du verbringst Stunden damit, die Logistik zu koordinieren, anstatt Ratschläge zu erteilen.

    Beraterinnen und Berater haben auch eine Vielzahl von Terminen zu bewältigen, z. B. Erkundungsgespräche, Einführungsgespräche, jährliche Überprüfungen, RMD-Check-Ins, Gespräche über Krankenversicherung und Sozialversicherung, Familientreffen und Bildungsveranstaltungen. Häufige Herausforderungen bei der Terminplanung sind:

    • Langsames Nachfassen bei eingehendem Interesse

    • Doppelbuchungen in mehreren Kalendern

    • Nichterscheinen aufgrund eines schwachen Erinnerungssystems

    • Verwirrung, wenn Kunden in verschiedenen Zeitzonen leben

    • Fehlende Vorarbeiten, die Treffen verzögern

    • Unklare oder inkonsistente Gebühren für bezahlte Beratungen

    Buchungslinks beseitigen diese Reibungsverluste und erleichtern die Kontaktaufnahme mit Interessenten und Kunden.

    Warum Buchungslinks für Finanzberater wichtig sind

    Die Geschwindigkeit, mit der ein Treffen zustande kommt, ist wichtiger, als vielen Unternehmen bewusst ist. Je schneller ein potenzieller Kunde ein Gespräch buchen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass er einen Vertrag abschließt. Bei bestehenden Kunden stärkt eine reibungslose Terminvereinbarung das Vertrauen und sorgt für einen gleichbleibenden Service.

    Buchungslinks helfen den Beratern:

    • Mehr Erstgespräche durch Beseitigung von Hindernissen

    • Kalender mit Regeln, Puffern und Sperrfristen zu schützen

    • Verringerung von Absagen durch integrierte Bestätigungen und Erinnerungen

    • Zahlungen für stundenweise oder einzelne Beratungen einholen

    • eine reibungslose, vorhersehbare Erfahrung für das gesamte Team zu schaffen

    Richtig eingerichtet, wird dein Booking Link zu einem stillen Wachstumsmotor.

    Entwickle ein Buchungslink-System, das zu deiner Praxis passt

    Ein einziger Link kann nicht alles abdecken, was eine moderne Beratungspraxis bietet. Baue ein kleines, bewusstes System von Buchungslinks auf, die sich an deiner Kundenreise orientieren.

    1. Definiere deine wichtigsten Besprechungstypen

    Beispiele hierfür sind:

    • Entdeckungsgespräch für potenzielle Kunden (20-30 Minuten)

    • Einführungsgespräch für neue Kunden (60 Minuten)

    • Jährliche oder halbjährliche Überprüfung (60-90 Minuten)

    • Besprechung der Steuerplanung oder der Umwandlung in eine andere Steuerart (45 Minuten)

    • Nachlass- oder Familienbesprechung (60 Minuten)

    • Bezahlte stündliche Beratung (60 Minuten)

    2. Lege klare Regeln für jede Art von Beratung fest

    Verwende eine einheitliche Logik:

    • Verfügbarkeitsfenster

    • Erforderliche Mindestankündigung

    • Puffer vor und nach Meetings

    • Standortvorgaben (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex oder im Büro)

    • Automatischer Umgang mit Zeitzonen für entfernte Kunden

    3. Doodle Booking Page für wiederkehrende Terminarten verwenden

    Mit der Buchungsseite kannst du:

    • Eine Seite für jeden Meeting-Typ erstellen

    • Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender synchronisieren

    • Automatisch Links zu Videokonferenzen einfügen

    • Prüfungsfragen oder Dokumentenanforderungen hinzufügen

    4. Aktiviere bei Bedarf Zahlungen

    Für bezahlte Beratungen oder Planüberprüfungen:

    • Verwende Stripe über Doodle, um Gebühren bei der Buchung einzuziehen

    • Biete die Optionen "Jetzt bezahlen" oder "Karte auf Datei" an

    • Füge eine klare Erstattungs- oder Stornierungsrichtlinie hinzu

    Verbinde Buchungslinks mit deinemFunnel

    Ordne die Links der Phase zu, in der sich ein Interessent oder Kunde befindet.

    Am Anfang des Funnels

    • Link zu einem Entdeckungsbesuch auf deiner Website, deinem Google Business Profil und LinkedIn

    • QR-Code auf Seminarfolien und gedruckten Materialien

    Mitte des Funnels

    • Link für eine Besichtigung des Plans nach einer Bewertung oder einem Angebot

    • Link zur Budgetierung oder Schutzüberprüfung durch einen Partnerberater

    Kundenbetreuung

    • Link zum Jahresrückblick in Newslettern

    • Saisonale Links für die Umwandlung in eine Roth-Rente oder RMD

    • Link zum Familientreffen für die Erbschaftsplanung

    Ein reibungsloser Weg erhöht die Anzahl der Abschlüsse bei jedem Schritt.

    Praktische Tipps, damit Buchungslinks Ergebnisse liefern

    Tipp 1: Füge Buchungslinks überall dort ein, wo deine Kunden hinschauen

    Füge sie ein in:

    • E-Mail-Signaturen

    • Website-Kopf- und Fußzeilen

    • LinkedIn-Profilschaltflächen

    • Kundenportalen und Follow-up-Nachrichten

    • Automatische Voicemail- und SMS-Antworten

    Tipp 2: Verwende klare, kundenfreundliche Namen

    Vermeide Fachjargon. Verwende Begriffe wie "Neukundengespräch" oder "Portfoliobesprechung" und gib Dauer und Format an.

    Tipp 3: Halte die Vorstellungsfragen kurz

    Stelle nur die Fragen, die du für die Vorbereitung brauchst - drei bis fünf Fragen.

    Tipp 4: Verwende Erinnerungen, um Absagen zu vermeiden

    Versenden:

    • Sofortige Bestätigung

    • Eine 24-Stunden-Erinnerung

    • Eine 1-Stunden-Erinnerung Füge alle Details hinzu: Adresse, Parkplatz, Links zu virtuellen Treffen.

    Tipp 5: Schütze die Zeit, die du für deine Arbeit brauchst

    Biete Buchungsfenster an, die zu deiner Energie passen und füge Puffer hinzu.

    Tipp 6: Lege klare Regeln für bezahlte Sitzungen fest

    Zeig die Preise und Richtlinien an und verwende Stripe, um die Zahlung einzuziehen.

    Tipp 7: Leite Meetings an die richtigen Teammitglieder weiter

    Erstelle Links für:

    • Senior-Beraterinnen und Berater

    • Assoziierte Beraterinnen und Berater

    • Service-Teams

    Tipp 8: Verwende Doodle-Anmeldeformulare für Workshops

    Nützlich für Medicare- und Sozialversicherungskurse oder saisonale Veranstaltungen.

    Tipp 9: Automatischer Umgang mit Zeitzonen

    Doodle erkennt die Ortszeit des Kunden. Füge eine Bestätigungsnotiz in der Beschreibung hinzu.

    Tipp 10: Halte die Compliance bei Laune

    Nutze die Privatsphäre-Einstellungen von Doodle, versteckte Teilnehmerlisten und sichere Integrationen.

    Vergleichstabelle: Welches Doodle-Tool passt zu welchem Szenario?

    Beratungsbedarf

    Bestes Doodle-Tool

    Warum es funktioniert

    Wiederkehrende Standardtermine

    Buchungsseite

    Klare Verfügbarkeit, Erinnerungen, Zahlungen und Integrationen

    Kuratierte Zeiten für VIPs oder HNW-Kunden

    1:1

    Biete handverlesene Zeitfenster mit strenger Kontrolle

    Beiräte oder große Partnergruppen

    Gruppenumfragen

    Frag die Verfügbarkeit in großen Gruppen ab und wandle sie automatisch in eine Einladung um

    Workshops, Kurse, saisonale Veranstaltungen

    Anmeldeformulare

    Lege Sitzplatzbeschränkungen fest, führe mehrere Sitzungen durch und sammle Informationen zu den Teilnehmern

    Tools und Lösungen für Beraterinnen und Berater

    Buchungsseite für die automatische Terminplanung

    • Ein Link pro Veranstaltungstyp

    • Kalendersynchronisation mit wichtigen Anbietern

    • Integrierte Videokonferenzen

    • Stripe für bezahlte Sitzungen

    1:1 für kuratierte Verfügbarkeit

    • Ideal für VIPs oder komplexe Terminplanung

    • Sobald ein Termin ausgewählt ist, werden die übrigen Zeiten gesperrt

    Gruppenumfragen für komplexe Gruppenkoordination

    • Umfrage mit bis zu 1.000 Teilnehmern

    • Lege Fristen und Erinnerungen fest

    • Teilnehmerdetails ausblenden

    Anmeldeformulare für Workshops und Besprechungen

    • Perfekt für Bildungsveranstaltungen

    • Unterstützt Veranstaltungen mit mehreren Sitzungen

    • Einfache Teilnehmerverwaltung

    Doodle Pro und Doodle Teams

    • KI-generierte Beschreibungen und Tagesordnungen

    • Individuelles Branding

    • Werbefreies Erlebnis

    • Zapier-Integration

    • Datenschutz und Sicherheit auf Unternehmensebene

    Beispiele aus der Praxis von Beratungsunternehmen

    Solo-RIA verwandelt Interesse in Meetings

    Maria fügt auf ihrer Website, in ihrem Blog und auf LinkedIn einen Link für ein Beratungsgespräch ein. Die Konversionsrate steigt, da sich mehr Interessenten sofort anmelden.

    Teambasierte Firma mit Triage

    Entdeckungsanrufe gehen an den Partnerberater. Qualifizierte Interessenten erhalten einen kuratierten 1:1-Link für den Lead-Berater.

    Bezahlte Zweitmeinungen mit Stripe

    Die Firma nutzt Booking Page mit Stripe, um eine 90-minütige Zweitmeinung in Rechnung zu stellen.

    Jahresrückblicke, vereinfacht

    Die Kunden erhalten einen Link, der ein achtwöchiges Prüfungsfenster abdeckt, in dem bereits Puffer und Erinnerungen eingestellt sind.

    Kundenbildungsveranstaltungen

    Für die vierteljährlichen Medicare- und Sozialversicherungsworkshops werden Anmeldeformulare mit automatischen Erinnerungen verwendet.

    Beirats- und COI-Treffen

    Die Kanzlei verwendet Gruppenumfragen für Partner-Roundtables und Beiräte und wandelt dann automatisch die gewonnene Zeit in eine Kalendereinladung um.

    Mach deine Buchungslinks kundenfreundlich

    • Gestalte die Buchungsseiten sauber und mit deinem Markenzeichen

    • Verwende warme, einfache Beschreibungen

    • Nenne Erwartungen wie Dauer und Format

    • Verlinke auf Informationen, ADV-Dokumente oder Datenschutzhinweise

    • Biete virtuelle und persönliche Optionen an

    • Verwende einen einheitlichen Bestätigungsworkflow

    Messen, was wichtig ist

    Verfolge einfache Kennzahlen, um dich Monat für Monat zu verbessern:

    • Buchungsrate

    • Zeit bis zur Buchung

    • No-Show-Rate

    • Konvertierung nach Art der Veranstaltung

    • Kapazität und Auslastung der Berater

    Nutze Doodle-Analysen, CRM-Daten und einfache Tabellenkalkulationen, um Trends zu beobachten.

    Die wichtigsten Erkenntnisse

    • Buchungslinks reduzieren Reibungsverluste und beschleunigen die Konvertierung von Interessenten

    • Am besten funktioniert ein kleines System von Links, das sich an deiner Kundenreise orientiert

    • Schütze die Zeit des Beraters mit Regeln, Puffern und intelligenter Verfügbarkeit

    • Doodle bietet Tools für jedes Beratungsszenario - Buchungsseite, 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldebögen

    • Die Stripe-Integration macht bezahlte Beratungen einfach

    Beginne mit einer besseren Terminplanung

    Buchungslinks helfen Finanzberatern, mehr Termine zu vereinbaren, die Zahl der Absagen zu reduzieren und ihre Kalender mit weniger Aufwand zu verwalten. Doodle gibt Unternehmen Werkzeuge an die Hand, mit denen sie Verfügbarkeiten festlegen, automatisch Videolinks hinzufügen, Erinnerungen versenden und bei Bedarf Zahlungen einfordern können.

    Erstelle deine erste Buchungsseite, füge deiner Website und deiner E-Mail-Signatur einen Link für einen Discovery Call hinzu und beobachte, wie sich die Termine schneller füllen. Wenn deine Praxis wächst, kannst du die Funktion auf 1:1, Gruppenumfragen und Anmeldeformulare ausweiten.

    Bist du bereit, die Terminplanung zu verbessern und dein Beratungsgeschäft auszubauen? Erstelle ein Doodle auf https://doodle.com/create-doodle und buche dein nächstes Treffen noch heute.

