Använd bokningslänkar för att utöka din rådgivningsverksamhet

Den utmaning som finansiella rådgivare står inför

Som finansiell rådgivare är din kalender din intäktskälla. Varje inledande samtal, planöversyn och portföljgenomgång bidrar till din affärspipeline och stärker kundrelationerna. Ändå förlitar sig många företag fortfarande på e-postväxlingar, röstmeddelanden och långa svarstider när det gäller att boka möten.

Den förseningen kostar dig pengar. Potentiella kunder tappar intresset. Befintliga kunder glömmer bort det. Och du lägger timmar på att koordinera logistiken istället för att ge råd.

Rådgivarna hanterar dessutom en rad olika typer av möten – inledande samtal, introduktionsmöten, årliga utvärderingar, uppföljningar av obligatoriska uttag (RMD), samtal om Medicare och socialförsäkring, familjemöten och informationsmöten. Vanliga utmaningar vid schemaläggningen är bland annat:

Långsam uppföljning av intresse från potentiella kunder

Dubbelbokning i flera kalendrar

Uteblivna besök på grund av bristfälliga påminnelsesystem

Förvirring när kunder befinner sig i olika tidszoner

Uteblivna förberedelser som försenar möten

Otydliga eller inkonsekventa avgifter för betalda konsultationer

Bokningslänkarna eliminerar dessa hinder och gör det enklare att komma i kontakt med både potentiella kunder och befintliga kunder.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför bokningslänkar är viktiga för finansiella rådgivare

Hur snabbt man kan boka ett möte är viktigare än många företag inser. Ju snabbare en potentiell kund kan boka ett samtal, desto större är sannolikheten att de blir kunder. För befintliga kunder stärker en smidig tidsbokning förtroendet och säkerställer en jämn servicenivå.

Bokningslänkarna är till hjälp för rådgivarna:

Öka antalet första möten genom att undanröja hinder

Skydda kalendrar med regler, buffertar och tidsfönster

Minska antalet uteblivna besök med hjälp av inbyggda bekräftelser och påminnelser

Ta betalt för konsultationer per timme eller enskilda konsultationer

Skapa en smidig och förutsägbar upplevelse för hela teamet

När den är korrekt konfigurerad blir din bokningslänk en tyst tillväxtmotor.

Skapa ett system med bokningslänkar som passar just din verksamhet

En enda länk räcker inte för att täcka allt som en modern rådgivningsverksamhet har att erbjuda. Skapa ett litet, genomtänkt system med bokningslänkar som följer kundresan.

1. Definiera dina viktigaste mötesformer

Exempel på detta är:

Inledande samtal med potentiella kunder (20–30 minuter)

Introduktion för nya kunder (60 minuter)

Årlig eller halvårlig utvärdering (60–90 minuter)

Skatteplanering eller granskning av Roth-konvertering (45 minuter)

Arvs- eller familjemöte (60 minuter)

Betald konsultation per timme (60 minuter)

2. Fastställ tydliga regler för varje typ

Använd en konsekvent logik:

Tillgänglighetsfönster

Minsta uppsägningstid

Pauser före och efter mötena

Standardinställningar för mötesplats (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex eller på kontoret)

Automatisk hantering av tidszoner för fjärrklienter

3. Använd Doodles Booking Page för återkommande typer av bokningar

Med Booking Page kan du:

Skapa en sida för varje mötesform

Synkronisera kalendrar från Google, Microsoft eller Apple

Lägg automatiskt till länkar till videokonferenser

Lägg till screeningfrågor eller begäran om dokument

4. Aktivera betalningar vid behov

För betalda konsultationer eller granskningar av planer:

Använd Stripe via Doodle för att ta ut avgifter vid bokningen

Erbjud alternativ för omedelbar betalning eller lagrad kortinformation

Lägg till tydliga regler för återbetalning och avbokning

Koppla bokningslänkarna till din konverteringsprocess

Anpassa länkarna efter det skede som en potentiell kund eller befintlig kund befinner sig i.

Övre delen av konverteringskanalen

Länk till ett inledande samtal på din webbplats, i din Google-företagsprofil och på LinkedIn

QR-kod på seminariebilder och tryckt material

Mitt i försäljningsprocessen

Länk till genomgång av planen efter en utvärdering eller ett förslag

Länk till budgetering eller skyddsgranskning från en biträdande rådgivare

Kundservice

Länk till årsredovisningen i nyhetsbreven

Länkar om säsongsbetonad Roth-konvertering eller RMD

Länk till familjemöte om arvplanering

En smidig process ökar andelen fullbordade ärenden i varje steg.

Praktiska tips för att få bokningslänkar att ge resultat

Tips 1: Lägg in bokningslänkar överallt där kunderna tittar

Ta med dem i:

E-postsignaturer

Sidans sidhuvud och sidfot

Knappar för LinkedIn-profiler

Kundportaler och uppföljningsmeddelanden

Automatiska svar på röstmeddelanden och SMS

Tips 2: Använd tydliga och kundvänliga namn

Undvik fackuttryck. Använd uttryck som ”Möte med ny kund” eller ”Portföljgenomgång” och ange hur länge mötet varar samt i vilket format det hålls.

Tips 3: Håll urvalsfrågorna korta

Ställ bara de frågor du behöver för att förbereda dig – tre till fem frågor.

Tips 4: Använd påminnelser för att minska antalet uteblivna besök

Skicka:

Omedelbar bekräftelse

En påminnelse om 24 timmar

En påminnelse 1 timme före mötet Ange alla uppgifter: adress, parkering, länkar till det virtuella mötet.

Tips 5: Se till att du har tid för koncentrerat arbete

Erbjud tidsfönster för bokning som passar din energinivå och se till att ha en viss marginal.

Tips 6: Fastställ tydliga regler för betalda sessioner

Visa priser och villkor, och använd Stripe för att ta emot betalningar.

Tips 7: Se till att mötena hamnar hos rätt teammedlemmar

Skapa länkar till:

Seniorrådgivare

Biträdande rådgivare

Serviceteam

Tips 8: Använd Doodle-Sign-up Sheets för workshops

Användbart för kurser om Medicare och socialförsäkring eller säsongsbetonade evenemang.

Tips 9: Hantera tidszoner automatiskt

Doodle avläser klientens lokala tid. Lägg till en bekräftelse i beskrivningen.

Tips 10: Se till att efterlevnadsavdelningen är nöjd

Använd Doodles sekretessinställningar, dolda deltagarlistor och säkra integrationer.

Jämförelsetabell: Vilket Doodle-verktyg passar bäst för respektive situation?

Behov av rådgivning Det bästa verktyget för att rita Doodle Varför det fungerar Vanliga återkommande möten Booking Page Överskådlig tillgänglighet, påminnelser, betalningar och integrationer Särskilt avsatta tider för VIP-gäster eller potentiella högförmögna kunder 1:1 Erbjud noggrant utvalda tidsluckor med noggrann kontroll Rådgivande kommittéer eller stora partnergrupper Group Poll Omröstningens tillgänglighet för stora grupper och automatisk omvandling till en inbjudan Workshops, kurser, säsongsevenemang Sign-up Sheets Ställ in deltagarbegränsningar, genomför flera sessioner och samla in information om deltagarna

Verktyg och lösningar utvecklade för rådgivare

Booking Page för automatisk schemaläggning

En länk per mötestyp

Kalendersynkronisering med de största leverantörerna

Integrerade videokonferenser

Stripe för betalda sessioner

1:1 för utvald tillgänglighet

Perfekt för VIP-bokningar eller komplicerad schemaläggning

När man har valt en plats försvinner de övriga

Group Polls for complex group coordination

Enkät med upp till 1 000 deltagare

Ställ in tidsfrister och påminnelser

Dölj deltagaruppgifter

Sign-up Sheets för workshops och genomgångar

Perfekt för utbildningssessioner

Stöder evenemang med flera sessioner

Enkel hantering av deltagare

Doodle Pro och Doodle Teams

AI-genererade beskrivningar och dagordningar

Skräddarsydd varumärkesprofilering

En reklamfri upplevelse

Zapier-integration

Sekretess och säkerhet på företagsnivå

Exempel från verkligheten från rådgivningsföretag

Solo RIA – förvandlar intresse till möten

Maria lägger till en länk till ett upptäcktsamtal på sin webbplats, sin blogg och på LinkedIn. Konverteringsgraden ökar i takt med att fler potentiella kunder bokar direkt.

Teamorienterat företag med triage

Förfrågningar om upptäcktsmöten vidarebefordras till biträdande rådgivaren. Kvalificerade affärsmöjligheter får en skräddarsydd 1:1-länk till huvudrådgivaren.

Betalda andrautlåtanden via Stripe

Företaget använder Booking Page tillsammans med Stripe för att ta betalt för en 90-minuterskonsultation för en andra åsikt.

Årsredovisningssäsongen – på ett enkelt sätt

Kunderna får en länk som omfattar en åtta veckors granskningsperiod, där tidsmarginaler och påminnelser redan är inställda.

Utbildningsevenemang för kunder

Vid de kvartalsvisa workshoparna om Medicare och socialförsäkring används Sign-up Sheets med automatiska påminnelser.

Möten i rådgivande nämnden och COI

Företaget använder Group Polls för partnermöten och rådgivande kommittéer, och omvandlar sedan automatiskt den tid som fått flest röster till en kalenderinbjudan.

Gör dina bokningslänkar användarvänliga

Se till att Booking Pages är överskådliga och anpassade efter varumärket

Använd varma, enkla beskrivningar

Ange förväntningar som t.ex. varaktighet och format

Länk till informationsdokument, ADV-dokument eller integritetsmeddelanden

Erbjud både virtuella och fysiska alternativ

Använd ett enhetligt arbetsflöde för bekräftelse

Mät det som är viktigt

Följ upp enkla nyckeltal för att förbättra resultaten månad för månad:

Bokningsgrad

Dags att boka

Andel uteblivna

Konvertering per mötestyp

Kapacitet och rådgivarens arbetsbelastning

Använd Doodle-analyser, CRM-data och enkla kalkylblad för att följa trender.

Viktiga slutsatser

Bokningslänkar minskar hindren och påskyndar konverteringen av potentiella kunder

Ett litet system med länkar som är anpassade efter kundens resa fungerar bäst

Spar tid för rådgivarna med hjälp av regler, buffertar och smart tillgänglighet

Doodle erbjuder verktyg för alla typer av rådgivningssituationer – Booking Page, 1:1, Group Poll och Sign-up Sheet

Med Stripe-integrationen blir det enkelt att hantera betalda konsultationer

Kom igång med bättre schemaläggning

Bokningslänkar hjälper finansiella rådgivare att få fler möten, minska antalet uteblivna möten och hantera sina kalendrar med betydligt mindre arbetsinsats. Doodle ger företag verktyg för att ange tillgänglighet, automatiskt lägga till videolänkar, skicka påminnelser och ta emot betalningar vid behov.

Skapa din första Booking Page, lägg till en länk till ett inledande samtal på din webbplats och i din e-postsignatur, och se hur mötena fylls snabbare. Utöka med 1:1-möten, Group Poll och Sign-up Sheet i takt med att din verksamhet växer.

Är du redo att effektivisera schemaläggningen och få din rådgivningsverksamhet att växa? Skapa en Doodle på https://doodle.com/create-doodle och boka ditt nästa möte redan idag.