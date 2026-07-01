Använd bokningslänkar för att utöka din rådgivningsverksamhet
Updated: 1 juli 2026
Den utmaning som finansiella rådgivare står inför
Som finansiell rådgivare är din kalender din intäktskälla. Varje inledande samtal, planöversyn och portföljgenomgång bidrar till din affärspipeline och stärker kundrelationerna. Ändå förlitar sig många företag fortfarande på e-postväxlingar, röstmeddelanden och långa svarstider när det gäller att boka möten.
Den förseningen kostar dig pengar. Potentiella kunder tappar intresset. Befintliga kunder glömmer bort det. Och du lägger timmar på att koordinera logistiken istället för att ge råd.
Rådgivarna hanterar dessutom en rad olika typer av möten – inledande samtal, introduktionsmöten, årliga utvärderingar, uppföljningar av obligatoriska uttag (RMD), samtal om Medicare och socialförsäkring, familjemöten och informationsmöten. Vanliga utmaningar vid schemaläggningen är bland annat:
Långsam uppföljning av intresse från potentiella kunder
Dubbelbokning i flera kalendrar
Uteblivna besök på grund av bristfälliga påminnelsesystem
Förvirring när kunder befinner sig i olika tidszoner
Uteblivna förberedelser som försenar möten
Otydliga eller inkonsekventa avgifter för betalda konsultationer
Bokningslänkarna eliminerar dessa hinder och gör det enklare att komma i kontakt med både potentiella kunder och befintliga kunder.
Inget kreditkort krävs
Varför bokningslänkar är viktiga för finansiella rådgivare
Hur snabbt man kan boka ett möte är viktigare än många företag inser. Ju snabbare en potentiell kund kan boka ett samtal, desto större är sannolikheten att de blir kunder. För befintliga kunder stärker en smidig tidsbokning förtroendet och säkerställer en jämn servicenivå.
Bokningslänkarna är till hjälp för rådgivarna:
Öka antalet första möten genom att undanröja hinder
Skydda kalendrar med regler, buffertar och tidsfönster
Minska antalet uteblivna besök med hjälp av inbyggda bekräftelser och påminnelser
Ta betalt för konsultationer per timme eller enskilda konsultationer
Skapa en smidig och förutsägbar upplevelse för hela teamet
När den är korrekt konfigurerad blir din bokningslänk en tyst tillväxtmotor.
Skapa ett system med bokningslänkar som passar just din verksamhet
En enda länk räcker inte för att täcka allt som en modern rådgivningsverksamhet har att erbjuda. Skapa ett litet, genomtänkt system med bokningslänkar som följer kundresan.
1. Definiera dina viktigaste mötesformer
Exempel på detta är:
Inledande samtal med potentiella kunder (20–30 minuter)
Introduktion för nya kunder (60 minuter)
Årlig eller halvårlig utvärdering (60–90 minuter)
Skatteplanering eller granskning av Roth-konvertering (45 minuter)
Arvs- eller familjemöte (60 minuter)
Betald konsultation per timme (60 minuter)
2. Fastställ tydliga regler för varje typ
Använd en konsekvent logik:
Tillgänglighetsfönster
Minsta uppsägningstid
Pauser före och efter mötena
Standardinställningar för mötesplats (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex eller på kontoret)
Automatisk hantering av tidszoner för fjärrklienter
3. Använd Doodles Booking Page för återkommande typer av bokningar
Med Booking Page kan du:
Skapa en sida för varje mötesform
Synkronisera kalendrar från Google, Microsoft eller Apple
Lägg automatiskt till länkar till videokonferenser
Lägg till screeningfrågor eller begäran om dokument
4. Aktivera betalningar vid behov
För betalda konsultationer eller granskningar av planer:
Använd Stripe via Doodle för att ta ut avgifter vid bokningen
Erbjud alternativ för omedelbar betalning eller lagrad kortinformation
Lägg till tydliga regler för återbetalning och avbokning
Koppla bokningslänkarna till din konverteringsprocess
Anpassa länkarna efter det skede som en potentiell kund eller befintlig kund befinner sig i.
Övre delen av konverteringskanalen
Länk till ett inledande samtal på din webbplats, i din Google-företagsprofil och på LinkedIn
QR-kod på seminariebilder och tryckt material
Mitt i försäljningsprocessen
Länk till genomgång av planen efter en utvärdering eller ett förslag
Länk till budgetering eller skyddsgranskning från en biträdande rådgivare
Kundservice
Länk till årsredovisningen i nyhetsbreven
Länkar om säsongsbetonad Roth-konvertering eller RMD
Länk till familjemöte om arvplanering
En smidig process ökar andelen fullbordade ärenden i varje steg.
Praktiska tips för att få bokningslänkar att ge resultat
Tips 1: Lägg in bokningslänkar överallt där kunderna tittar
Ta med dem i:
E-postsignaturer
Sidans sidhuvud och sidfot
Knappar för LinkedIn-profiler
Kundportaler och uppföljningsmeddelanden
Automatiska svar på röstmeddelanden och SMS
Tips 2: Använd tydliga och kundvänliga namn
Undvik fackuttryck. Använd uttryck som ”Möte med ny kund” eller ”Portföljgenomgång” och ange hur länge mötet varar samt i vilket format det hålls.
Tips 3: Håll urvalsfrågorna korta
Ställ bara de frågor du behöver för att förbereda dig – tre till fem frågor.
Tips 4: Använd påminnelser för att minska antalet uteblivna besök
Skicka:
Omedelbar bekräftelse
En påminnelse om 24 timmar
En påminnelse 1 timme före mötet Ange alla uppgifter: adress, parkering, länkar till det virtuella mötet.
Tips 5: Se till att du har tid för koncentrerat arbete
Erbjud tidsfönster för bokning som passar din energinivå och se till att ha en viss marginal.
Tips 6: Fastställ tydliga regler för betalda sessioner
Visa priser och villkor, och använd Stripe för att ta emot betalningar.
Tips 7: Se till att mötena hamnar hos rätt teammedlemmar
Skapa länkar till:
Seniorrådgivare
Biträdande rådgivare
Serviceteam
Tips 8: Använd Doodle-Sign-up Sheets för workshops
Användbart för kurser om Medicare och socialförsäkring eller säsongsbetonade evenemang.
Tips 9: Hantera tidszoner automatiskt
Doodle avläser klientens lokala tid. Lägg till en bekräftelse i beskrivningen.
Tips 10: Se till att efterlevnadsavdelningen är nöjd
Använd Doodles sekretessinställningar, dolda deltagarlistor och säkra integrationer.
Jämförelsetabell: Vilket Doodle-verktyg passar bäst för respektive situation?
Behov av rådgivning
Det bästa verktyget för att rita Doodle
Varför det fungerar
Vanliga återkommande möten
Booking Page
Överskådlig tillgänglighet, påminnelser, betalningar och integrationer
Särskilt avsatta tider för VIP-gäster eller potentiella högförmögna kunder
1:1
Erbjud noggrant utvalda tidsluckor med noggrann kontroll
Rådgivande kommittéer eller stora partnergrupper
Group Poll
Omröstningens tillgänglighet för stora grupper och automatisk omvandling till en inbjudan
Workshops, kurser, säsongsevenemang
Sign-up Sheets
Ställ in deltagarbegränsningar, genomför flera sessioner och samla in information om deltagarna
Verktyg och lösningar utvecklade för rådgivare
Booking Page för automatisk schemaläggning
En länk per mötestyp
Kalendersynkronisering med de största leverantörerna
Integrerade videokonferenser
Stripe för betalda sessioner
1:1 för utvald tillgänglighet
Perfekt för VIP-bokningar eller komplicerad schemaläggning
När man har valt en plats försvinner de övriga
Group Polls for complex group coordination
Enkät med upp till 1 000 deltagare
Ställ in tidsfrister och påminnelser
Dölj deltagaruppgifter
Sign-up Sheets för workshops och genomgångar
Perfekt för utbildningssessioner
Stöder evenemang med flera sessioner
Enkel hantering av deltagare
Doodle Pro och Doodle Teams
AI-genererade beskrivningar och dagordningar
Skräddarsydd varumärkesprofilering
En reklamfri upplevelse
Zapier-integration
Sekretess och säkerhet på företagsnivå
Exempel från verkligheten från rådgivningsföretag
Solo RIA – förvandlar intresse till möten
Maria lägger till en länk till ett upptäcktsamtal på sin webbplats, sin blogg och på LinkedIn. Konverteringsgraden ökar i takt med att fler potentiella kunder bokar direkt.
Teamorienterat företag med triage
Förfrågningar om upptäcktsmöten vidarebefordras till biträdande rådgivaren. Kvalificerade affärsmöjligheter får en skräddarsydd 1:1-länk till huvudrådgivaren.
Betalda andrautlåtanden via Stripe
Företaget använder Booking Page tillsammans med Stripe för att ta betalt för en 90-minuterskonsultation för en andra åsikt.
Årsredovisningssäsongen – på ett enkelt sätt
Kunderna får en länk som omfattar en åtta veckors granskningsperiod, där tidsmarginaler och påminnelser redan är inställda.
Utbildningsevenemang för kunder
Vid de kvartalsvisa workshoparna om Medicare och socialförsäkring används Sign-up Sheets med automatiska påminnelser.
Möten i rådgivande nämnden och COI
Företaget använder Group Polls för partnermöten och rådgivande kommittéer, och omvandlar sedan automatiskt den tid som fått flest röster till en kalenderinbjudan.
Gör dina bokningslänkar användarvänliga
Se till att Booking Pages är överskådliga och anpassade efter varumärket
Använd varma, enkla beskrivningar
Ange förväntningar som t.ex. varaktighet och format
Länk till informationsdokument, ADV-dokument eller integritetsmeddelanden
Erbjud både virtuella och fysiska alternativ
Använd ett enhetligt arbetsflöde för bekräftelse
Mät det som är viktigt
Följ upp enkla nyckeltal för att förbättra resultaten månad för månad:
Bokningsgrad
Dags att boka
Andel uteblivna
Konvertering per mötestyp
Kapacitet och rådgivarens arbetsbelastning
Använd Doodle-analyser, CRM-data och enkla kalkylblad för att följa trender.
Viktiga slutsatser
Bokningslänkar minskar hindren och påskyndar konverteringen av potentiella kunder
Ett litet system med länkar som är anpassade efter kundens resa fungerar bäst
Spar tid för rådgivarna med hjälp av regler, buffertar och smart tillgänglighet
Doodle erbjuder verktyg för alla typer av rådgivningssituationer – Booking Page, 1:1, Group Poll och Sign-up Sheet
Med Stripe-integrationen blir det enkelt att hantera betalda konsultationer
Kom igång med bättre schemaläggning
Bokningslänkar hjälper finansiella rådgivare att få fler möten, minska antalet uteblivna möten och hantera sina kalendrar med betydligt mindre arbetsinsats. Doodle ger företag verktyg för att ange tillgänglighet, automatiskt lägga till videolänkar, skicka påminnelser och ta emot betalningar vid behov.
Skapa din första Booking Page, lägg till en länk till ett inledande samtal på din webbplats och i din e-postsignatur, och se hur mötena fylls snabbare. Utöka med 1:1-möten, Group Poll och Sign-up Sheet i takt med att din verksamhet växer.
Är du redo att effektivisera schemaläggningen och få din rådgivningsverksamhet att växa? Skapa en Doodle på https://doodle.com/create-doodle och boka ditt nästa möte redan idag.
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