अपने सलाहकार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बुकिंग लिंक का उपयोग

वित्तीय सलाहकार पेशेवरों के सामने चुनौती

एक वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपका कैलेंडर आपकी राजस्व इंजन है। हर परिचय कॉल, योजना समीक्षा और पोर्टफोलियो चेक-इन आपकी पाइपलाइन को मजबूत करता है और ग्राहक संबंधों को सुदृढ़ करता है। फिर भी कई फर्में अभी भी बैठकें निर्धारित करने के लिए बार-बार ईमेल, वॉइसमेल टैग और धीमी प्रतिक्रिया समय पर निर्भर करती हैं।

विलंब आपको महँगा पड़ता है। संभावित ग्राहक गति खो देते हैं। ग्राहक भूल जाते हैं। और आप सलाह देने के बजाय लॉजिस्टिक्स समन्वय में घंटों बिताते हैं।

सलाहकार विभिन्न प्रकार की बैठकों का भी प्रबंधन करते हैं—खोज कॉल, ऑनबोर्डिंग, वार्षिक समीक्षाएं, RMD चेक-इन, मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा चर्चाएं, पारिवारिक बैठकें, और शैक्षिक कार्यक्रम। सामान्य शेड्यूलिंग चुनौतियों में शामिल हैं:

आगमन रुचि पर धीमी अनुवर्ती कार्रवाई

कई कैलेंडरों में डबल बुकिंग

कमजोर रिमाइंडर सिस्टम के कारण अनुपस्थितियाँ

जब ग्राहक विभिन्न समय क्षेत्रों में रहते हैं तो भ्रम

बैठकों में देरी करने वाला अनुपस्थित पूर्वकार्य

भुगतान किए गए परामर्शों के लिए अस्पष्ट या असंगत शुल्क

बुकिंग लिंक इस रुकावट को दूर करते हैं और संभावित ग्राहकों तथा मौजूदा ग्राहकों दोनों से जुड़ना आसान बनाते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

वित्तीय सलाहकारों के लिए बुकिंग लिंक क्यों मायने रखते हैं

मीटिंग तक पहुंचने की गति कई कंपनियों की अपेक्षा से कहीं अधिक मायने रखती है। जितनी जल्दी कोई संभावित ग्राहक कॉल बुक कर पाता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वह ग्राहक बन जाए। मौजूदा ग्राहकों के लिए, सुचारू शेड्यूलिंग विश्वास को मजबूत करती है और सेवा को निरंतर बनाए रखती है।

बुकिंग लिंक सलाहकारों की मदद करते हैं:

बाधाओं को हटाकर पहली मुलाकातों में वृद्धि करें।

नियमों, बफ़र्स और कटऑफ़ विंडो के साथ कैलेंडर की सुरक्षा करें

इन-बिल्ट पुष्टि और अनुस्मारकों के माध्यम से अनुपस्थितियों को कम करें

घंटों के हिसाब से या स्वतंत्र परामर्शों के लिए भुगतान एकत्र करें

पूरी टीम में एक सुगम और पूर्वानुमेय अनुभव प्रदान करें।

सही तरीके से सेटअप करने पर, आपका बुकिंग लिंक एक चुपचाप विकास इंजन बन जाता है।

अपनी प्रैक्टिस के अनुरूप एक बुकिंग लिंक सिस्टम बनाएँ

एक ही लिंक आधुनिक सलाहकार सेवा द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं को कवर नहीं कर सकता। अपने ग्राहक यात्रा के अनुरूप बुकिंग लिंक की एक छोटी, जानबूझकर बनाई गई प्रणाली बनाएं।

1. अपनी मुख्य बैठक प्रकारों को परिभाषित करें

उदाहरणों में शामिल हैं:

संभावित ग्राहक खोज कॉल (20–30 मिनट)

नए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग (60 मिनट)

वार्षिक या अर्धवार्षिक समीक्षा (60–90 मिनट)

कर नियोजन या रोथ रूपांतरण समीक्षा (45 मिनट)

संपत्ति या पारिवारिक बैठक (60 मिनट)

भुगतान-आधारित प्रति घंटा परामर्श (60 मिनट)

2. प्रत्येक प्रकार के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करें

सुसंगत तर्क का उपयोग करें:

उपलब्धता खिड़कियाँ

न्यूनतम सूचना आवश्यक

बैठकों से पहले और बाद के बफ़र्स

स्थान डिफ़ॉल्ट (ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबएक्स, या कार्यालय में)

दूरस्थ क्लाइंट्स के लिए स्वचालित टाइम ज़ोन हैंडलिंग

3. दोबारा आने वाले अपॉइंटमेंट प्रकारों के लिए Doodle बुकिंग पेज का उपयोग करें।

बुकिंग पेज के साथ आप कर सकते हैं:

प्रत्येक बैठक प्रकार के लिए एक पृष्ठ बनाएँ

Google, Microsoft, या Apple कैलेंडर सिंक करें

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक स्वचालित रूप से जोड़ें

स्क्रीनिंग प्रश्न या दस्तावेज़ अनुरोध जोड़ें

4. आवश्यकता पड़ने पर भुगतान चालू करें

भुगतान किए गए परामर्श या योजना समीक्षा के लिए:

बुकिंग पर शुल्क एकत्र करने के लिए Doodle के माध्यम से स्ट्राइप का उपयोग करें।

अभी भुगतान करें या कार्ड-ऑन-फाइल विकल्प प्रदान करें।

एक स्पष्ट रिफंड या रद्दीकरण नीति जोड़ें

मैप बुकिंग लिंक को अपने फ़नल से जोड़ें

संभावना या ग्राहक के चरण के अनुसार लिंक मिलाएँ।

फ़नल के शीर्ष

आपकी वेबसाइट, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और लिंक्डइन पर डिस्कवरी कॉल लिंक

सेमिनार स्लाइड्स और मुद्रित सामग्री पर क्यूआर कोड

फ़नल के बीच में

मूल्यांकन या प्रस्ताव के बाद वॉकथ्रू लिंक की योजना बनाएँ

एक सहयोगी सलाहकार से बजटिंग या सुरक्षा समीक्षा लिंक

ग्राहक सेवा

न्यूज़लेटर्स में वार्षिक समीक्षा लिंक

मौसमी रोथ रूपांतरण या आरएमडी लिंक

वारिस नियोजन के लिए पारिवारिक बैठक लिंक

एक बाधारहित मार्ग प्रत्येक चरण पर सफलताओं को बढ़ाता है।

बुकिंग लिंक से परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सुझाव

सुझाव 1: जहाँ भी ग्राहक देखें, बुकिंग लिंक जोड़ें।

उन्हें में शामिल करें:

ईमेल हस्ताक्षर

वेबसाइट हेडर और फुटर

लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बटन

क्लाइंट पोर्टल और अनुवर्ती संदेश

वॉइसमेल और एसएमएस स्वचालित प्रतिक्रियाएँ

सुझाव 2: स्पष्ट और ग्राहक-अनुकूल नामों का उपयोग करें

जार्गन से बचें। "नए क्लाइंट की बैठक" या "पोर्टफोलियो समीक्षा" जैसे शब्द इस्तेमाल करें, और अवधि व प्रारूप शामिल करें।

सुझाव 3: स्क्रीनिंग प्रश्न संक्षिप्त रखें

तैयारी के लिए केवल वही पूछें जो आपको चाहिए—तीन से पाँच प्रश्न।

सुझाव 4: अनुपस्थितियों को कम करने के लिए अनुस्मारक का उपयोग करें

भेजें:

तत्काल पुष्टि

एक चौबीसों घंटे की याद

1 घंटे की याद सभी विवरण शामिल करें: पता, पार्किंग, वर्चुअल मीटिंग लिंक।

सुझाव 5: अपने गहन कार्य के समय की रक्षा करें

अपनी ऊर्जा के अनुरूप बुकिंग विंडो प्रदान करें और बफ़र्स जोड़ें।

सुझाव 6: सशुल्क सत्रों के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करें

मूल्य और नीतियाँ प्रदर्शित करें, और भुगतान एकत्र करने के लिए Stripe का उपयोग करें।

सुझाव 7: बैठकों को सही टीम के सदस्यों के पास भेजें

के लिए लिंक बनाएँ:

वरिष्ठ सलाहकार

सह-सलाहकार

सेवा टीमें

सुझाव 8: कार्यशालाओं के लिए Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें

मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा वर्गों या मौसमी कार्यक्रमों के लिए उपयोगी।

सुझाव 9: समय क्षेत्रों को स्वचालित रूप से संभालें

Doodle क्लाइंट का स्थानीय समय पहचानता है। विवरण में एक पुष्टि नोट जोड़ें।

सुझाव 10: अनुपालन को प्रसन्न रखें

Doodle की गोपनीयता सेटिंग्स, छिपी हुई प्रतिभागी सूचियाँ और सुरक्षित एकीकरण का उपयोग करें।

तुलना तालिका: प्रत्येक परिदृश्य के लिए कौन सा Doodle टूल उपयुक्त है?

सलाह की आवश्यकता सर्वश्रेष्ठ Doodle टूल यह क्यों काम करता है मानक आवर्ती नियुक्तियाँ बुकिंग पेज स्पष्ट उपलब्धता, रिमाइंडर, भुगतान और एकीकरण वीआईपी या उच्च निवल मूल्य वाले संभावित ग्राहकों के लिए समर्पित समय एक-से-एक कड़े नियंत्रण के साथ विशेष रूप से चुने गए समय स्लॉट प्रदान करें परामर्श बोर्ड या बड़े भागीदार समूह ग्रुप पोल बड़े समूहों में पोल की उपलब्धता और स्वचालित रूप से निमंत्रण में बदलना कार्यशालाएँ, कक्षाएँ, मौसमी कार्यक्रम साइन-अप शीट्स सीट सीमाएँ निर्धारित करें, कई सत्र चलाएँ, और प्रतिभागियों की जानकारी एकत्र करें।

सलाहकारों के लिए बनाए गए उपकरण और समाधान

स्वचालित शेड्यूलिंग के लिए बुकिंग पेज

प्रत्येक बैठक प्रकार के लिए एक लिंक

प्रमुख प्रदाताओं के साथ कैलेंडर सिंक

एकीकृत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

भुगतान किए गए सत्रों के लिए स्ट्राइप

चयनित उपलब्धता के लिए 1:1

वीआईपी या जटिल समय-सारिणी के लिए आदर्श

एक बार एक स्लॉट चुन लिया जाए, बाकी सब गायब हो जाते हैं।

जटिल समूह समन्वय के लिए ग्रुप पोल

1,000 प्रतिभागियों तक मतदान करें

समय-सीमाएँ और अनुस्मारक निर्धारित करें

प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ

कार्यशालाओं और समीक्षाओं के लिए साइन-अप शीट्स

शैक्षिक सत्रों के लिए उपयुक्त

मल्टी-सेशन इवेंट्स का समर्थन करता है

आसान सहभागी प्रबंधन

Doodle Pro और Doodle टीम्स

एआई-जनित विवरण और एजेंडాలు

अनुकूलित ब्रांडिंग

विज्ञापन-मुक्त अनुभव

ज़ेपियर एकीकरण

उद्यम-स्तरीय गोपनीयता और सुरक्षा

परामर्श फर्मों से वास्तविक उदाहरण

सोलो RIA रुचि को बैठकों में बदल रहा है

मारिया अपनी वेबसाइट, ब्लॉग और लिंक्डइन पर एक डिस्कवरी कॉल लिंक जोड़ती है। जैसे-जैसे अधिक संभावित ग्राहक तुरंत बुक करते हैं, रूपांतरण बढ़ते हैं।

ट्रायाज के साथ टीम-आधारित फर्म

खोज कॉल सह-सलाहकार को जाती हैं। योग्य अवसरों को मुख्य सलाहकार के लिए एक क्यूरेट किया गया 1:1 लिंक प्राप्त होता है।

Stripe के साथ भुगतान किए गए दूसरे विचार

यह फर्म 90 मिनट के दूसरे विचार सत्र के लिए शुल्क लेने हेतु Stripe के साथ Booking Page का उपयोग करती है।

वार्षिक समीक्षा का मौसम, सरल

ग्राहकों को एक लिंक प्राप्त होता है, जिसमें आठ सप्ताह की समीक्षा अवधि शामिल होती है और जिसमें बफ़र्स और रिमाइंडर पहले से ही सेट होते हैं।

ग्राहक शिक्षा कार्यक्रम

त्रैमासिक मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी कार्यशालाएँ स्वचालित अनुस्मारकों के साथ साइन-अप शीट्स का उपयोग करती हैं।

परामर्श बोर्ड और COI बैठकें

फर्म पार्टनर राउंडटेबल्स और सलाहकार बोर्डों के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करती है, फिर विजेता समय को स्वचालित रूप से कैलेंडर निमंत्रण में बदल देती है।

अपने बुकिंग लिंक को ग्राहक-अनुकूल बनाएं

बुकिंग पेजों को साफ-सुथरा और ब्रांडेड रखें

गर्मजोशी भरे, सरल विवरणों का उपयोग करें

अवधि और प्रारूप जैसी अपेक्षाएँ शामिल करें।

प्रकटीकरणों, ADV दस्तावेज़ों, या गोपनीयता नोट्स के लिए लिंक

आभासी और व्यक्तिगत विकल्प प्रदान करें

एक सुसंगत पुष्टि कार्यप्रवाह का उपयोग करें

महत्वपूर्ण बातों को मापें

महीने दर महीने सुधार के लिए सरल मेट्रिक्स ट्रैक करें:

बुकिंग दर

बुक करने का समय

गैर-उपस्थिति दर

बैठक के प्रकार के अनुसार रूपांतरण

क्षमता और सलाहकार का कार्यभार

प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए Doodle एनालिटिक्स, सीआरएम डेटा और सरल स्प्रेडशीट्स का उपयोग करें।

मुख्य बिंदु

बुकिंग लिंक बाधाओं को कम करते हैं और संभावित ग्राहकों के रूपांतरण को तेज़ करते हैं।

आपकी ग्राहक यात्रा के अनुरूप लिंक की एक छोटी प्रणाली सबसे अच्छी तरह काम करती है।

नियमों, बफ़र्स और स्मार्ट उपलब्धता के साथ सलाहकार के समय की रक्षा करें

Doodle हर सलाहकार परिदृश्य के लिए उपकरण प्रदान करता है—बुकिंग पेज, 1:1, ग्रुप पोल, और साइन-अप शीट्स

Stripe एकीकरण सशुल्क परामर्श को आसान बनाता है।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

बुकिंग लिंक वित्तीय सलाहकारों को अधिक बैठकें जीतने, अनुपस्थितियों को कम करने और अपने कैलेंडर को बहुत कम प्रयास में प्रबंधित करने में मदद करते हैं। Doodle फर्मों को उपलब्धता निर्धारित करने, वीडियो लिंक स्वचालित रूप से जोड़ने, रिमाइंडर भेजने और आवश्यकता पड़ने पर भुगतान एकत्र करने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

अपना पहला बुकिंग पेज बनाएँ, अपनी वेबसाइट और ईमेल हस्ताक्षर में डिस्कवरी कॉल लिंक जोड़ें, और देखें कि मीटिंग्स तेजी से भर रही हैं। जैसे-जैसे आपका अभ्यास बढ़े, 1:1 सत्रों, ग्रुप पोल और साइन-अप शीट्स का विस्तार करें।

क्या आप शेड्यूलिंग में सुधार करने और अपने सलाहकार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? पर एक Doodle बनाएँ https://doodle.com/create-doodle और आज ही अपनी अगली बैठक बुक करें।