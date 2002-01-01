Usando links de reserva para aumentar seus negócios de consultoria

O desafio enfrentado pelos profissionais de consultoria financeira

Como consultor financeiro, sua agenda é o motor da receita. Cada chamada introdutória, análise de plano e verificação de portfólio dá suporte ao seu pipeline e fortalece o relacionamento com o cliente. No entanto, muitas empresas ainda dependem de e-mails, correio de voz e tempos de resposta lentos para agendar reuniões.

Esse atraso custa a você. Os prospectos perdem o ímpeto. Os clientes se esquecem. E você passa horas coordenando a logística em vez de prestar consultoria.

Os consultores também gerenciam uma grande variedade de tipos de reuniões - chamadas de descoberta, integração, revisões anuais, check-ins de RMD, discussões sobre Medicare e Previdência Social, reuniões familiares e eventos educacionais. Os desafios comuns de agendamento incluem:

Acompanhamento lento dos interesses recebidos

Duplo agendamento em vários calendários

Não comparecimento causado por sistemas de lembretes fracos

Confusão quando os clientes vivem em fusos horários diferentes

Falta de trabalho prévio que atrasa as reuniões

Taxas pouco claras ou inconsistentes para consultas pagas

Os links de agendamento eliminam esse atrito e facilitam a conexão com clientes potenciais e clientes.

Por que os links de reserva são importantes para os consultores financeiros

A velocidade da reunião é mais importante do que muitas empresas imaginam. Quanto mais rápido um cliente potencial puder agendar uma chamada, maior será a probabilidade de conversão. Para os clientes existentes, o agendamento tranquilo reforça a confiança e mantém o serviço consistente.

Os links de agendamento ajudam os consultores:

Aumentar as primeiras reuniões removendo barreiras

Proteger os calendários com regras, amortecedores e janelas de corte

Reduzir o não comparecimento por meio de confirmaç�ões e lembretes incorporados

Coletar pagamentos para consultas por hora ou autônomas

Proporcionar uma experiência tranquila e previsível para toda a equipe

Quando configurado corretamente, seu link de reserva se torna um mecanismo de crescimento silencioso.

Crie um sistema de links de agendamento que se adapte à sua prática

Um único link não cobrirá tudo o que uma prática de consultoria moderna oferece. Crie um sistema pequeno e intencional de links de reserva que se alinhe à jornada do cliente.

1. Defina os principais tipos de reunião que você tem

Os exemplos incluem:

Chamada de descoberta de prospectos (20 a 30 minutos)

Integração de novos clientes (60 minutos)

Revisão anual ou semestral (60 a 90 minutos)

Planejamento tributário ou revisão da conversão Roth (45 minutos)

Reunião sobre patrimônio ou família (60 minutos)

Consulta paga por hora (60 minutos)

2. Defina regras claras para cada tipo

Use uma lógica consistente:

Janelas de disponibilidade

Aviso mínimo exigido

Buffers antes e depois das reuniões

Padrões de localização (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ou no escritório)

Tratamento automático de fuso horário para clientes remotos

3. Use o Doodle Booking Page para tipos de compromissos repetidos

Com o Booking Page, você pode:

Criar uma página para cada tipo de reunião

Sincronizar os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple

Adicionar automaticamente links de videoconferência

Adicionar perguntas de triagem ou solicitações de documentos

4. Ativar pagamentos quando necessário

Para consultas pagas ou revisões de planos:

Use o Stripe por meio do Doodle para coletar taxas na reserva

Ofereça opções de pagamento imediato ou cartão salvo

Adicione uma política clara de reembolso ou cancelamento

Mapeie os links de reserva para seu funil

Combine os links com o estágio em que o cliente ou cliente potencial se encontra.

Topo do funil

Link de chamada de descoberta em seu site, perfil comercial do Google e LinkedIn

Código QR nos slides do seminário e nos materiais impressos

Meio do funil

Link para o passo a passo do plano após uma avaliação ou proposta

Link de revisão de orçamento ou proteção de um consultor associado

Atendimento ao cliente

Link de revisão anual em boletins informativos

Links sazonais para conversão de Roth ou RMD

Link de reunião familiar para planejamento de legado

Um caminho sem atritos aumenta as conclusões em cada etapa.

Dicas práticas para que os links de reserva gerem resultados

Dica 1: Adicione links de agendamento em todos os lugares que os clientes procuram

Inclua-os em:

Assinaturas de e-mail

Cabeçalhos e rodapés de sites

Botões de perfil do LinkedIn

Portais de clientes e mensagens de acompanhamento

Respostas automáticas de correio de voz e SMS

Dica 2: use nomes claros e amigáveis para o cliente

Evite jargões. Use termos como "Reunião com novo cliente" ou "Revisão de portfólio" e inclua a duração e o formato.

Dica 3: Mantenha as perguntas de triagem curtas

Pergunte apenas o que você precisa para se preparar - de três a cinco perguntas.

Dica 4: Use lembretes para reduzir o número de não comparecimentos

Envie:

Confirmação imediata

Um lembrete de 24 horas

Um lembrete de 1 hora Inclua todos os detalhes: endereço, estacionamento, links para reuniões virtuais.

Dica 5: Proteja seu tempo de trabalho profundo

Ofereça janelas de agendamento que se ajustem à sua energia e adicione amortecedores.

Dica 6: defina regras claras para sessões pagas

Exiba preços e políticas e use o Stripe para cobrar o pagamento.

Dica 7: encaminhe as reuniões para os membros certos da equipe

Crie links para você:

Consultores sênior

Consultores associados

Equipes de serviço

Dica 8: Use folhas de inscrição do Doodle para workshops

Útil para aulas sobre o Medicare e o Seguro Social ou eventos sazonais.

Dica 9: lide com fusos horários automaticamente

O Doodle detecta o horário local do cliente. Adicione uma nota de confirmação na descrição.

Dica 10: Mantenha a conformidade feliz

Use as configurações de privacidade do Doodle, as listas de participantes ocultas e as integrações seguras.

Tabela de comparação: Qual ferramenta do Doodle se encaixa em cada cenário?

Necessidade de consultoria Melhor ferramenta do Doodle Por que ela funciona Compromissos recorrentes padrão Página de agendamento Disponibilidade, lembretes, pagamentos e integrações claros Horários selecionados para VIPs ou clientes em potencial HNW 1:1 Ofereça intervalos de tempo escolhidos a dedo com controle rígido Conselhos consultivos ou grandes grupos de parceiros Enquetes de grupo Faça pesquisas de disponibilidade em grandes grupos e converta-as automaticamente em um convite Workshops, aulas, eventos sazonais Folhas de registro Defina limites de vagas, realize várias sessões e colete informações dos participantes

Ferramentas e soluções criadas para consultores

Página de reservas para agendamento automático

Um link por tipo de reunião

Sincronização de calendário com os principais provedores

Videoconferência integrada

Stripe para sessões pagas

1:1 para disponibilidade selecionada

Ideal para agendamento VIP ou complexo

Quando um slot é escolhido, os demais desaparecem

Enquetes de grupo para coordenação de grupos complexos

Faça enquetes com até 1.000 participantes

Defina prazos e lembretes

Oculte os detalhes dos participantes

Folhas de registro para workshops e avaliações

Perfeito para sessões educacionais

Suporta eventos com várias sessões

Fácil gerenciamento dos participantes

Doodle Pro e Doodle Teams

Descrições e agendas geradas por IA

Marca personalizada

Experiência sem anúncios

Integração com o Zapier

Privacidade e segurança em nível empresarial

Exemplos reais de empresas de consultoria

RIA individual transformando interesse em reuniões

Maria adiciona um link de chamada de descoberta em seu site, blog e LinkedIn. As conversões aumentam à medida que mais clientes em potencial fazem reservas imediatamente.

Empresa baseada em equipe com triagem

As chamadas de descoberta vão para o consultor associado. As oportunidades qualificadas recebem um link 1:1 com curadoria para o consultor líder.

Segundas opiniões pagas com o Stripe

A empresa usa a Booking Page com o Stripe para cobrar por uma sessão de segunda opinião de 90 minutos.

Temporada de revisão anual, simplificada

Os clientes recebem um link que abrange uma janela de revisão de oito semanas com buffers e lembretes já definidos.

Eventos educacionais para clientes

Os workshops trimestrais sobre Medicare e Previdência Social usam planilhas de inscrição com lembretes automáticos.

Reuniões do conselho consultivo e do COI

A empresa usa Group Polls para mesas-redondas de parceiros e conselhos consultivos e, em seguida, converte automaticamente o horário vencedor em um convite de calendário.

Torne seus links de agendamento amigáveis para o cliente

Mantenha as páginas de agendamento limpas e com sua marca

Use descrições simples e calorosas

Inclua expectativas como duração e formato

Faça um link para divulgações, documentos ADV ou notas de privacidade

Ofereça opções virtuais e presenciais

Use um fluxo de trabalho de confirmação consistente

Meça o que importa

Acompanhe métricas simples para melhorar mês a mês:

Taxa de reserva

Tempo para reservar

Taxa de não comparecimento

Conversão por tipo de reunião

Capacidade e carga de trabalho do consultor

Use a análise do Doodle, os dados do CRM e planilhas simples para monitorar as tendências.

Principais conclusões

Os links de reserva reduzem o atrito e aceleram a conversão de clientes potenciais

Um pequeno sistema de links mapeados para a jornada do cliente funciona melhor

Proteja o tempo do consultor com regras, amortecedores e disponibilidade inteligente

O Doodle oferece ferramentas para todos os cenários de consultoria - página de agendamento, 1:1, pesquisas de grupo e planilhas de registro

A integração com o Stripe facilita as consultas pagas

Comece com um agendamento melhor

Os links de agendamento ajudam os consultores financeiros a obter mais reuniões, reduzir o não comparecimento e gerenciar seus calendários com muito menos esforço. O Doodle oferece às empresas ferramentas para definir a disponibilidade, adicionar automaticamente links de vídeo, enviar lembretes e cobrar pagamentos quando necessário.

Crie sua primeira página de reservas, adicione um link de chamada de descoberta ao seu site e à assinatura de e-mail e veja as reuniões serem preenchidas mais rapidamente. Expanda para 1:1, Group Polls e Sign-up Sheets à medida que sua prática cresce.

