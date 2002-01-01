Usando links de reserva para aumentar seus negócios de consultoria

Criar um Doodle

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 17 de nov. de 2025

Financial advisor in a client meeting

Table of Contents

    O desafio enfrentado pelos profissionais de consultoria financeira

    Como consultor financeiro, sua agenda é o motor da receita. Cada chamada introdutória, análise de plano e verificação de portfólio dá suporte ao seu pipeline e fortalece o relacionamento com o cliente. No entanto, muitas empresas ainda dependem de e-mails, correio de voz e tempos de resposta lentos para agendar reuniões.

    Esse atraso custa a você. Os prospectos perdem o ímpeto. Os clientes se esquecem. E você passa horas coordenando a logística em vez de prestar consultoria.

    Os consultores também gerenciam uma grande variedade de tipos de reuniões - chamadas de descoberta, integração, revisões anuais, check-ins de RMD, discussões sobre Medicare e Previdência Social, reuniões familiares e eventos educacionais. Os desafios comuns de agendamento incluem:

    • Acompanhamento lento dos interesses recebidos

    • Duplo agendamento em vários calendários

    • Não comparecimento causado por sistemas de lembretes fracos

    • Confusão quando os clientes vivem em fusos horários diferentes

    • Falta de trabalho prévio que atrasa as reuniões

    • Taxas pouco claras ou inconsistentes para consultas pagas

    Os links de agendamento eliminam esse atrito e facilitam a conexão com clientes potenciais e clientes.

    Por que os links de reserva são importantes para os consultores financeiros

    A velocidade da reunião é mais importante do que muitas empresas imaginam. Quanto mais rápido um cliente potencial puder agendar uma chamada, maior será a probabilidade de conversão. Para os clientes existentes, o agendamento tranquilo reforça a confiança e mantém o serviço consistente.

    Os links de agendamento ajudam os consultores:

    • Aumentar as primeiras reuniões removendo barreiras

    • Proteger os calendários com regras, amortecedores e janelas de corte

    • Reduzir o não comparecimento por meio de confirmações e lembretes incorporados

    • Coletar pagamentos para consultas por hora ou autônomas

    • Proporcionar uma experiência tranquila e previsível para toda a equipe

    Quando configurado corretamente, seu link de reserva se torna um mecanismo de crescimento silencioso.

    Crie um sistema de links de agendamento que se adapte à sua prática

    Um único link não cobrirá tudo o que uma prática de consultoria moderna oferece. Crie um sistema pequeno e intencional de links de reserva que se alinhe à jornada do cliente.

    1. Defina os principais tipos de reunião que você tem

    Os exemplos incluem:

    • Chamada de descoberta de prospectos (20 a 30 minutos)

    • Integração de novos clientes (60 minutos)

    • Revisão anual ou semestral (60 a 90 minutos)

    • Planejamento tributário ou revisão da conversão Roth (45 minutos)

    • Reunião sobre patrimônio ou família (60 minutos)

    • Consulta paga por hora (60 minutos)

    2. Defina regras claras para cada tipo

    Use uma lógica consistente:

    • Janelas de disponibilidade

    • Aviso mínimo exigido

    • Buffers antes e depois das reuniões

    • Padrões de localização (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ou no escritório)

    • Tratamento automático de fuso horário para clientes remotos

    3. Use o Doodle Booking Page para tipos de compromissos repetidos

    Com o Booking Page, você pode:

    • Criar uma página para cada tipo de reunião

    • Sincronizar os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple

    • Adicionar automaticamente links de videoconferência

    • Adicionar perguntas de triagem ou solicitações de documentos

    4. Ativar pagamentos quando necessário

    Para consultas pagas ou revisões de planos:

    • Use o Stripe por meio do Doodle para coletar taxas na reserva

    • Ofereça opções de pagamento imediato ou cartão salvo

    • Adicione uma política clara de reembolso ou cancelamento

    Mapeie os links de reserva para seu funil

    Combine os links com o estágio em que o cliente ou cliente potencial se encontra.

    Topo do funil

    • Link de chamada de descoberta em seu site, perfil comercial do Google e LinkedIn

    • Código QR nos slides do seminário e nos materiais impressos

    Meio do funil

    • Link para o passo a passo do plano após uma avaliação ou proposta

    • Link de revisão de orçamento ou proteção de um consultor associado

    Atendimento ao cliente

    • Link de revisão anual em boletins informativos

    • Links sazonais para conversão de Roth ou RMD

    • Link de reunião familiar para planejamento de legado

    Um caminho sem atritos aumenta as conclusões em cada etapa.

    Dicas práticas para que os links de reserva gerem resultados

    Dica 1: Adicione links de agendamento em todos os lugares que os clientes procuram

    Inclua-os em:

    • Assinaturas de e-mail

    • Cabeçalhos e rodapés de sites

    • Botões de perfil do LinkedIn

    • Portais de clientes e mensagens de acompanhamento

    • Respostas automáticas de correio de voz e SMS

    Dica 2: use nomes claros e amigáveis para o cliente

    Evite jargões. Use termos como "Reunião com novo cliente" ou "Revisão de portfólio" e inclua a duração e o formato.

    Dica 3: Mantenha as perguntas de triagem curtas

    Pergunte apenas o que você precisa para se preparar - de três a cinco perguntas.

    Dica 4: Use lembretes para reduzir o número de não comparecimentos

    Envie:

    • Confirmação imediata

    • Um lembrete de 24 horas

    • Um lembrete de 1 hora Inclua todos os detalhes: endereço, estacionamento, links para reuniões virtuais.

    Dica 5: Proteja seu tempo de trabalho profundo

    Ofereça janelas de agendamento que se ajustem à sua energia e adicione amortecedores.

    Dica 6: defina regras claras para sessões pagas

    Exiba preços e políticas e use o Stripe para cobrar o pagamento.

    Dica 7: encaminhe as reuniões para os membros certos da equipe

    Crie links para você:

    • Consultores sênior

    • Consultores associados

    • Equipes de serviço

    Dica 8: Use folhas de inscrição do Doodle para workshops

    Útil para aulas sobre o Medicare e o Seguro Social ou eventos sazonais.

    Dica 9: lide com fusos horários automaticamente

    O Doodle detecta o horário local do cliente. Adicione uma nota de confirmação na descrição.

    Dica 10: Mantenha a conformidade feliz

    Use as configurações de privacidade do Doodle, as listas de participantes ocultas e as integrações seguras.

    Tabela de comparação: Qual ferramenta do Doodle se encaixa em cada cenário?

    Necessidade de consultoria

    Melhor ferramenta do Doodle

    Por que ela funciona

    Compromissos recorrentes padrão

    Página de agendamento

    Disponibilidade, lembretes, pagamentos e integrações claros

    Horários selecionados para VIPs ou clientes em potencial HNW

    1:1

    Ofereça intervalos de tempo escolhidos a dedo com controle rígido

    Conselhos consultivos ou grandes grupos de parceiros

    Enquetes de grupo

    Faça pesquisas de disponibilidade em grandes grupos e converta-as automaticamente em um convite

    Workshops, aulas, eventos sazonais

    Folhas de registro

    Defina limites de vagas, realize várias sessões e colete informações dos participantes

    Ferramentas e soluções criadas para consultores

    Página de reservas para agendamento automático

    • Um link por tipo de reunião

    • Sincronização de calendário com os principais provedores

    • Videoconferência integrada

    • Stripe para sessões pagas

    1:1 para disponibilidade selecionada

    • Ideal para agendamento VIP ou complexo

    • Quando um slot é escolhido, os demais desaparecem

    Enquetes de grupo para coordenação de grupos complexos

    • Faça enquetes com até 1.000 participantes

    • Defina prazos e lembretes

    • Oculte os detalhes dos participantes

    Folhas de registro para workshops e avaliações

    • Perfeito para sessões educacionais

    • Suporta eventos com várias sessões

    • Fácil gerenciamento dos participantes

    Doodle Pro e Doodle Teams

    • Descrições e agendas geradas por IA

    • Marca personalizada

    • Experiência sem anúncios

    • Integração com o Zapier

    • Privacidade e segurança em nível empresarial

    Exemplos reais de empresas de consultoria

    RIA individual transformando interesse em reuniões

    Maria adiciona um link de chamada de descoberta em seu site, blog e LinkedIn. As conversões aumentam à medida que mais clientes em potencial fazem reservas imediatamente.

    Empresa baseada em equipe com triagem

    As chamadas de descoberta vão para o consultor associado. As oportunidades qualificadas recebem um link 1:1 com curadoria para o consultor líder.

    Segundas opiniões pagas com o Stripe

    A empresa usa a Booking Page com o Stripe para cobrar por uma sessão de segunda opinião de 90 minutos.

    Temporada de revisão anual, simplificada

    Os clientes recebem um link que abrange uma janela de revisão de oito semanas com buffers e lembretes já definidos.

    Eventos educacionais para clientes

    Os workshops trimestrais sobre Medicare e Previdência Social usam planilhas de inscrição com lembretes automáticos.

    Reuniões do conselho consultivo e do COI

    A empresa usa Group Polls para mesas-redondas de parceiros e conselhos consultivos e, em seguida, converte automaticamente o horário vencedor em um convite de calendário.

    Torne seus links de agendamento amigáveis para o cliente

    • Mantenha as páginas de agendamento limpas e com sua marca

    • Use descrições simples e calorosas

    • Inclua expectativas como duração e formato

    • Faça um link para divulgações, documentos ADV ou notas de privacidade

    • Ofereça opções virtuais e presenciais

    • Use um fluxo de trabalho de confirmação consistente

    Meça o que importa

    Acompanhe métricas simples para melhorar mês a mês:

    • Taxa de reserva

    • Tempo para reservar

    • Taxa de não comparecimento

    • Conversão por tipo de reunião

    • Capacidade e carga de trabalho do consultor

    Use a análise do Doodle, os dados do CRM e planilhas simples para monitorar as tendências.

    Principais conclusões

    • Os links de reserva reduzem o atrito e aceleram a conversão de clientes potenciais

    • Um pequeno sistema de links mapeados para a jornada do cliente funciona melhor

    • Proteja o tempo do consultor com regras, amortecedores e disponibilidade inteligente

    • O Doodle oferece ferramentas para todos os cenários de consultoria - página de agendamento, 1:1, pesquisas de grupo e planilhas de registro

    • A integração com o Stripe facilita as consultas pagas

    Comece com um agendamento melhor

    Os links de agendamento ajudam os consultores financeiros a obter mais reuniões, reduzir o não comparecimento e gerenciar seus calendários com muito menos esforço. O Doodle oferece às empresas ferramentas para definir a disponibilidade, adicionar automaticamente links de vídeo, enviar lembretes e cobrar pagamentos quando necessário.

    Crie sua primeira página de reservas, adicione um link de chamada de descoberta ao seu site e à assinatura de e-mail e veja as reuniões serem preenchidas mais rapidamente. Expanda para 1:1, Group Polls e Sign-up Sheets à medida que sua prática cresce.

    Você está pronto para melhorar o agendamento e aumentar seu negócio de consultoria? Crie um Doodle em https://doodle.com/create-doodle e agende sua próxima reunião hoje mesmo.

