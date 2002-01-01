Usando links de reserva para aumentar seus negócios de consultoria

O desafio enfrentado pelos profissionais de consultoria financeira
Como consultor financeiro, sua agenda é o motor da receita. Cada chamada introdutória, análise de plano e verificação de portfólio dá suporte ao seu pipeline e fortalece o relacionamento com o cliente. No entanto, muitas empresas ainda dependem de e-mails, correio de voz e tempos de resposta lentos para agendar reuniões.
Esse atraso custa a você. Os prospectos perdem o ímpeto. Os clientes se esquecem. E você passa horas coordenando a logística em vez de prestar consultoria.
Os consultores também gerenciam uma grande variedade de tipos de reuniões - chamadas de descoberta, integração, revisões anuais, check-ins de RMD, discussões sobre Medicare e Previdência Social, reuniões familiares e eventos educacionais. Os desafios comuns de agendamento incluem:
Acompanhamento lento dos interesses recebidos
Duplo agendamento em vários calendários
Não comparecimento causado por sistemas de lembretes fracos
Confusão quando os clientes vivem em fusos horários diferentes
Falta de trabalho prévio que atrasa as reuniões
Taxas pouco claras ou inconsistentes para consultas pagas
Os links de agendamento eliminam esse atrito e facilitam a conexão com clientes potenciais e clientes.
Por que os links de reserva são importantes para os consultores financeiros
A velocidade da reunião é mais importante do que muitas empresas imaginam. Quanto mais rápido um cliente potencial puder agendar uma chamada, maior será a probabilidade de conversão. Para os clientes existentes, o agendamento tranquilo reforça a confiança e mantém o serviço consistente.
Os links de agendamento ajudam os consultores:
Aumentar as primeiras reuniões removendo barreiras
Proteger os calendários com regras, amortecedores e janelas de corte
Reduzir o não comparecimento por meio de confirmaç�ões e lembretes incorporados
Coletar pagamentos para consultas por hora ou autônomas
Proporcionar uma experiência tranquila e previsível para toda a equipe
Quando configurado corretamente, seu link de reserva se torna um mecanismo de crescimento silencioso.
Crie um sistema de links de agendamento que se adapte à sua prática
Um único link não cobrirá tudo o que uma prática de consultoria moderna oferece. Crie um sistema pequeno e intencional de links de reserva que se alinhe à jornada do cliente.
1. Defina os principais tipos de reunião que você tem
Os exemplos incluem:
Chamada de descoberta de prospectos (20 a 30 minutos)
Integração de novos clientes (60 minutos)
Revisão anual ou semestral (60 a 90 minutos)
Planejamento tributário ou revisão da conversão Roth (45 minutos)
Reunião sobre patrimônio ou família (60 minutos)
Consulta paga por hora (60 minutos)
2. Defina regras claras para cada tipo
Use uma lógica consistente:
Janelas de disponibilidade
Aviso mínimo exigido
Buffers antes e depois das reuniões
Padrões de localização (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex ou no escritório)
Tratamento automático de fuso horário para clientes remotos
3. Use o Doodle Booking Page para tipos de compromissos repetidos
Com o Booking Page, você pode:
Criar uma página para cada tipo de reunião
Sincronizar os calendários do Google, da Microsoft ou da Apple
Adicionar automaticamente links de videoconferência
Adicionar perguntas de triagem ou solicitações de documentos
4. Ativar pagamentos quando necessário
Para consultas pagas ou revisões de planos:
Use o Stripe por meio do Doodle para coletar taxas na reserva
Ofereça opções de pagamento imediato ou cartão salvo
Adicione uma política clara de reembolso ou cancelamento
Mapeie os links de reserva para seu funil
Combine os links com o estágio em que o cliente ou cliente potencial se encontra.
Topo do funil
Link de chamada de descoberta em seu site, perfil comercial do Google e LinkedIn
Código QR nos slides do seminário e nos materiais impressos
Meio do funil
Link para o passo a passo do plano após uma avaliação ou proposta
Link de revisão de orçamento ou proteção de um consultor associado
Atendimento ao cliente
Link de revisão anual em boletins informativos
Links sazonais para conversão de Roth ou RMD
Link de reunião familiar para planejamento de legado
Um caminho sem atritos aumenta as conclusões em cada etapa.
Dicas práticas para que os links de reserva gerem resultados
Dica 1: Adicione links de agendamento em todos os lugares que os clientes procuram
Inclua-os em:
Assinaturas de e-mail
Cabeçalhos e rodapés de sites
Botões de perfil do LinkedIn
Portais de clientes e mensagens de acompanhamento
Respostas automáticas de correio de voz e SMS
Dica 2: use nomes claros e amigáveis para o cliente
Evite jargões. Use termos como "Reunião com novo cliente" ou "Revisão de portfólio" e inclua a duração e o formato.
Dica 3: Mantenha as perguntas de triagem curtas
Pergunte apenas o que você precisa para se preparar - de três a cinco perguntas.
Dica 4: Use lembretes para reduzir o número de não comparecimentos
Envie:
Confirmação imediata
Um lembrete de 24 horas
Um lembrete de 1 hora Inclua todos os detalhes: endereço, estacionamento, links para reuniões virtuais.
Dica 5: Proteja seu tempo de trabalho profundo
Ofereça janelas de agendamento que se ajustem à sua energia e adicione amortecedores.
Dica 6: defina regras claras para sessões pagas
Exiba preços e políticas e use o Stripe para cobrar o pagamento.
Dica 7: encaminhe as reuniões para os membros certos da equipe
Crie links para você:
Consultores sênior
Consultores associados
Equipes de serviço
Dica 8: Use folhas de inscrição do Doodle para workshops
Útil para aulas sobre o Medicare e o Seguro Social ou eventos sazonais.
Dica 9: lide com fusos horários automaticamente
O Doodle detecta o horário local do cliente. Adicione uma nota de confirmação na descrição.
Dica 10: Mantenha a conformidade feliz
Use as configurações de privacidade do Doodle, as listas de participantes ocultas e as integrações seguras.
Tabela de comparação: Qual ferramenta do Doodle se encaixa em cada cenário?
Necessidade de consultoria
Melhor ferramenta do Doodle
Por que ela funciona
Compromissos recorrentes padrão
Página de agendamento
Disponibilidade, lembretes, pagamentos e integrações claros
Horários selecionados para VIPs ou clientes em potencial HNW
1:1
Ofereça intervalos de tempo escolhidos a dedo com controle rígido
Conselhos consultivos ou grandes grupos de parceiros
Enquetes de grupo
Faça pesquisas de disponibilidade em grandes grupos e converta-as automaticamente em um convite
Workshops, aulas, eventos sazonais
Folhas de registro
Defina limites de vagas, realize várias sessões e colete informações dos participantes
Ferramentas e soluções criadas para consultores
Página de reservas para agendamento automático
Um link por tipo de reunião
Sincronização de calendário com os principais provedores
Videoconferência integrada
Stripe para sessões pagas
1:1 para disponibilidade selecionada
Ideal para agendamento VIP ou complexo
Quando um slot é escolhido, os demais desaparecem
Enquetes de grupo para coordenação de grupos complexos
Faça enquetes com até 1.000 participantes
Defina prazos e lembretes
Oculte os detalhes dos participantes
Folhas de registro para workshops e avaliações
Perfeito para sessões educacionais
Suporta eventos com várias sessões
Fácil gerenciamento dos participantes
Doodle Pro e Doodle Teams
Descrições e agendas geradas por IA
Marca personalizada
Experiência sem anúncios
Integração com o Zapier
Privacidade e segurança em nível empresarial
Exemplos reais de empresas de consultoria
RIA individual transformando interesse em reuniões
Maria adiciona um link de chamada de descoberta em seu site, blog e LinkedIn. As conversões aumentam à medida que mais clientes em potencial fazem reservas imediatamente.
Empresa baseada em equipe com triagem
As chamadas de descoberta vão para o consultor associado. As oportunidades qualificadas recebem um link 1:1 com curadoria para o consultor líder.
Segundas opiniões pagas com o Stripe
A empresa usa a Booking Page com o Stripe para cobrar por uma sessão de segunda opinião de 90 minutos.
Temporada de revisão anual, simplificada
Os clientes recebem um link que abrange uma janela de revisão de oito semanas com buffers e lembretes já definidos.
Eventos educacionais para clientes
Os workshops trimestrais sobre Medicare e Previdência Social usam planilhas de inscrição com lembretes automáticos.
Reuniões do conselho consultivo e do COI
A empresa usa Group Polls para mesas-redondas de parceiros e conselhos consultivos e, em seguida, converte automaticamente o horário vencedor em um convite de calendário.
Torne seus links de agendamento amigáveis para o cliente
Mantenha as páginas de agendamento limpas e com sua marca
Use descrições simples e calorosas
Inclua expectativas como duração e formato
Faça um link para divulgações, documentos ADV ou notas de privacidade
Ofereça opções virtuais e presenciais
Use um fluxo de trabalho de confirmação consistente
Meça o que importa
Acompanhe métricas simples para melhorar mês a mês:
Taxa de reserva
Tempo para reservar
Taxa de não comparecimento
Conversão por tipo de reunião
Capacidade e carga de trabalho do consultor
Use a análise do Doodle, os dados do CRM e planilhas simples para monitorar as tendências.
Principais conclusões
Os links de reserva reduzem o atrito e aceleram a conversão de clientes potenciais
Um pequeno sistema de links mapeados para a jornada do cliente funciona melhor
Proteja o tempo do consultor com regras, amortecedores e disponibilidade inteligente
O Doodle oferece ferramentas para todos os cenários de consultoria - página de agendamento, 1:1, pesquisas de grupo e planilhas de registro
A integração com o Stripe facilita as consultas pagas
Comece com um agendamento melhor
Os links de agendamento ajudam os consultores financeiros a obter mais reuniões, reduzir o não comparecimento e gerenciar seus calendários com muito menos esforço. O Doodle oferece às empresas ferramentas para definir a disponibilidade, adicionar automaticamente links de vídeo, enviar lembretes e cobrar pagamentos quando necessário.
Crie sua primeira página de reservas, adicione um link de chamada de descoberta ao seu site e à assinatura de e-mail e veja as reuniões serem preenchidas mais rapidamente. Expanda para 1:1, Group Polls e Sign-up Sheets à medida que sua prática cresce.
Você está pronto para melhorar o agendamento e aumentar seu negócio de consultoria? Crie um Doodle em https://doodle.com/create-doodle e agende sua próxima reunião hoje mesmo.