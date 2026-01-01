Najlepsze sposoby na świętowanie Dnia Świętego Patryka w Detroit

Wyciągnijcie swoje zielone stroje, przygotujcie tradycyjne irlandzkie potrawy i obudźcie w sobie irlandzkiego ducha. Z okazji Dnia Świętego Patryka mieszkańcy stanu Michigan mają wiele wspaniałych sposobów na świętowanie. Nie znajdziecie co prawda garnca złota ani nie złapiecie skrzata, ale te imprezy z pewnością zapewnią wam świetną zabawę.

W Detroit Dzień Świętego Patryka to czas, kiedy świętuje się z pełną parą. Barom zazwyczaj przypadają główne role, więc warto przyjść wcześniej, żeby zająć najlepsze miejsce.

Uporządkuj swój harmonogram i plan wykorzystaj ten dzień na udział w wydarzeniach poświęconych świętemu patronowi Irlandii — wraz z koniczynkami i wszystkim, co zielone.

Dołącz do parady z okazji Dnia Świętego Patryka w Detroit

Detroit oferuje rozrywkę z okazji Dnia Świętego Patryka dla całej rodziny – koniecznie dołączcie do zabawy. Odkurzcie swoje zielone skarpetki i przygotujcie się na fantastyczne wydarzenia, jakie Detroit ma dla nas w zanadrzu. Coroczna parada upamiętniająca kulturę irlandzką to wydarzenie, którego nie można przegapić, a dla wielu jest to doskonały pretekst do upicia się – choć należy to robić z umiarem.

Parada rozpoczyna się na skrzyżowaniu Sixth Street i Michigan Avenue, a następnie zmierza na zachód do 14th Street w dzielnicy Corktown. Przyciąga średnio od 80 000 do 100 000 osób, co czyni ją jedną z największych parad z okazji Dnia Świętego Patryka w kraju.

Parada w Detroit to jedno z najważniejszych wydarzeń roku dla członków społeczności irlandzkiej w stanie Michigan.

Wypróbuj za darmo Find a time to get your friends together for the parade with Doodle.

Dołącz do znajomych na wyprawie po barach w Detroit z okazji Dnia Świętego Patryka

Nic tak nie wprawia w nastrój na imprezę w irlandzkim stylu jak pójście na imprezę po pubach z najlepszymi przyjaciółmi.

Delektujcie się kuflami zielonego piwa, tańczcie w rytm ulubionych utworów i wykorzystajcie w pełni weekend z okazji Dnia Świętego Patryka. Impreza „The Luck of the Irish Detroit St. Paddy’s Bar Crawl” jest otwarta dla wszystkich.

Jeśli szukasz końca tęczy, nie musisz już dłużej szukać. W pubach w Detroit odbywają się jedne z najlepszych imprez. Możesz wziąć udział w imprezie powszechnie uznawanej za jedną z najlepszych imprez z okazji Dnia Świętego Patryka w USA w Stara laska W dzielnicy Greektown w Detroit lokal „The Bar” jest najlepszym irlandzkim pubem w mieście od momentu jego otwarcia w 1975 roku przez emerytowanego policjanta z Detroit, który dorastał w Dublinie w Irlandii.

Ciesz się całodziennymi uroczystościami

Detroit co roku obiecuje wielką uroczystość, więc przygotuj się na dzień pełen wrażeń. Jeśli wybierasz się z dziećmi, warto rozważyć wizytę w strefie Family Fun Zone, gdzie można oglądać paradę z trybun w wydzielonej, przyjaznej rodzinom strefie.

Znajdziesz tu wiele całodziennych atrakcji, takich jak malowanie twarzy i taniec stepowy, a także napoje, np. wodę, kawę i gorącą czekoladę. Liczba miejsc w strefie rozrywki dla rodzin jest ograniczona, więc zaplanuj wizytę i nie zapomnij zarezerwować miejsca z wyprzedzeniem.

Jeśli planujesz spędzić czas z przyjaciółmi i w pełni wykorzystać dzień i noc św. Patryka, masz do wyboru mnóstwo opcji. Wyrusz na parkiet, gdzie czeka na Ciebie mnóstwo drinków, muzyki i emocji, które sprawią, że będziesz się bawić do Pub O’Connor’s .

Aby urozmaicić atmosferę, w ofercie znajdą się irlandzkie koktajle specjalne, zielone piwo oraz tematyczne specjały kulinarne.

Weź udział w biegu na 5 km z okazji Dnia Świętego Patryka w Detroit

Pomóż zebrać fundusze na rzecz akcji „Save a Heart”, biorąc udział w pełnym adrenaliny marszu lub biegu wraz z przyjaciółmi i rodziną.

Najważniejszy bieg na dystansie 5 km w stanie Michigan, czyli Wyścigi w Corktown jest jednym z ulubionych miejsc mieszkańców stanu Michigan, którzy chcą się dobrze bawić w Dzień Świętego Patryka. Ta coroczna impreza odbywa się przed 17 marca – koniecznie sprawdźcie wcześniej harmonogram.

Trasa biegnie przez różne części Corktown, a w specjalnym biegu dla dzieci każdy jest zwycięzcą – dosłownie – każdy otrzymuje nagrodę. Pamiętaj, aby zarejestrować się jak najwcześniej, aby zapewnić sobie miejsce.

Wypróbuj za darmo Never miss a moment when you’ve got Doodle’s scheduling features with you.

Poznaj irlandzką kulturę i historię

Lokalna społeczność irlandzka ma silne więzi kulturowe z Irlandią. W Dzień Świętego Patryka możesz przypomnieć sobie, jak do tego doszło, odwiedzając irlandzkie ośrodki kultury lub sięgając po książkę.

Skoro już tu jesteś, zajrzyj na stronę Biblioteka publiczna w Harrison Township przeczytać kilka książek autorów irlandzkich i podziwiać ich kunszt słowny.

Zapraszamy na kolację w stylu irlandzkim

Czym byłaby uroczystość bez dobrego, obfitego posiłku? Ciesz się obchodami Dnia Świętego Patryka, delektując się pysznymi tradycyjnymi irlandzkimi potrawami, takimi jak gulasz wołowy, zupa ziemniaczana, duszone warzywa liściaste, zapiekanka pasterska i colcannon.

I słuchaj, rozumiemy to – życie jest pełne zajęć i być może nie masz czasu na przygotowanie swoich ulubionych potraw z okazji Dnia Świętego Patryka. Nadal możesz jednak odwiedzić jedne z najlepszych kawiarni i restauracji o tematyce związanej z Dniem Świętego Patryka, takich jak Irlandzki pub i restauracja Conora O’Neilla jeśli chcesz spędzić ten dzień w tradycyjny sposób.

Zorganizuj w domu imprezę z okazji Dnia Świętego Patryka

Zacznij przygotowywać swoje ulubione potrawy w stylu celtyckim, irlandzkie dekoracje i pomysły na imprezę, aby zorganizować niesamowite przyjęcie z okazji Dnia Świętego Patryka dla wszystkich swoich bliskich.

Dzień Świętego Patryka – najbardziej zielone i szczęśliwe święto w roku – to świetna okazja do zabawy w gronie rodziny i przyjaciół, nawet jeśli nie jesteś Irlandczykiem. Zorganizowanie imprezy może być ekscytującym sposobem na świętowanie tego dnia.

I nie martw się o planowanie Cały dzień tylko dla Ciebie – Doodle to wszystko, czego potrzebujesz, by bez stresu zaplanować swój dzień.

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