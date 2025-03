I modi migliori per festeggiare San Patrizio a Detriot

Tirate fuori il vostro abbigliamento verde, cucinate qualche piatto tradizionale irlandese e fatevi guidare dallo spirito irlandese che è in voi. In onore di San Patrizio, gli abitanti del Michigan hanno molti modi per festeggiare. Non troverete una pentola d'oro o non catturerete un folletto, ma questi eventi sono sicuramente divertenti.

A Detroit il giorno di San Patrizio è un momento di grande festa. I bar tendono a prendere il sopravvento ed è sempre una buona idea arrivare presto per avere il miglior punto di osservazione.

Riordinate la vostra agenda e pianificate la vostra giornata per questi eventi che celebrano il santo patrono d'Irlanda, insieme ai trifogli e a tutto ciò che è verde.

Partecipate alla parata del St. Paddy's Day di Detroit

Detroit offre intrattenimento per le famiglie in occasione del St. Paddy's Day: non mancate di partecipare al divertimento. Rispolverate le vostre calze verdi e preparatevi ai fantastici eventi che Detroit ha in serbo per noi. La parata annuale che celebra la cultura irlandese è un evento imperdibile e per molti è la scusa perfetta per ubriacarsi, anche se in modo responsabile.

Partendo dalla Sesta strada e da Michigan Avenue, la parata si dirige verso ovest fino alla 14esima strada di Corktown. Con una partecipazione media di circa 80.000-100.000 persone, è una delle più grandi parate di San Patrizio del Paese.

La parata di Detroit è uno dei momenti più importanti dell'anno per gli appartenenti alla comunità irlandese del Michigan.

Unitevi ai vostri amici in un St Paddy's Bar Crawl di Detroit

Niente può mettervi in vena di festeggiamenti in stile irlandese come il pub crawling con i vostri migliori amici.

Gustate pinte di birra verde, ballate al ritmo delle vostre canzoni preferite e godetevi al massimo il weekend di San Patrizio. Il Luck of the Irish Detroit St. Paddy's Bar Crawl è alla portata di tutti.

Se state cercando la fine dell'arcobaleno, non cercate oltre. I pub di Detroit offrono alcune delle migliori feste. Potete partecipare a quella che è considerata una delle migliori feste di San Patrizio negli Stati Uniti all'Old Shillelagh nella Greektown di Detroit. Il Bar è il miglior pub irlandese di Detroit da quando è stato aperto nel 1975 da un poliziotto in pensione di Detroit cresciuto a Dublino, in Irlanda.

Godetevi la giornata di festeggiamenti

Detroit promette ogni anno una grande festa, quindi preparatevi a trascorrere una giornata all'insegna del divertimento. Se portate con voi i bambini, pensate di partecipare alla Family Fun Zone, dove potrete assistere alla parata dalle tribune in un'area riservata e adatta alle famiglie.

Troverete molte attività per tutta la giornata, come la pittura del viso e la step dance, oltre a rinfreschi, come acqua, caffè e cioccolata calda. L'accesso alla zona di divertimento per le famiglie è limitato, quindi è necessario pianificare e non dimenticare di prenotare il proprio posto in anticipo.

Se avete intenzione di uscire con i vostri amici e sfruttare al meglio la notte di San Paddy, avrete molte opzioni. La pista da ballo è piena di drink, musica e brividi che vi faranno divertire all'O'Connor's Public House.

Sono disponibili specialità di cocktail irlandesi, birra verde e specialità gastronomiche a tema per rendere il tutto più piccante.

Partecipate a una corsa di 5 km per il giorno di San Patrizio a Detroit

Contribuite a raccogliere fondi per Save a Heart mentre vi cimentate in una camminata/corsa adrenalinica con i vostri amici e familiari.

Il principale evento di corsa di 5 km in Michigan, la Corktown Races è tra i più amati dagli abitanti del Michigan che vogliono divertirsi nel giorno di San Patrizio. Questo evento annuale si tiene prima del 17 marzo: assicuratevi di controllare il programma in anticipo.

Il percorso si snoda in varie zone di Corktown e per la speciale gara dei bambini, tutti sono vincitori, letteralmente, tutti vincono un premio. Assicuratevi di iscrivervi in anticipo per ottenere la conferma del vostro posto.

Conoscere la cultura e la storia irlandese

La comunità irlandese locale ha forti legami culturali con l'Irlanda. Nel giorno di San Patrizio potete approfondire la conoscenza di questo legame visitando i centri culturali irlandesi o prendendo un libro da leggere.

Già che ci siete, visitate la Harrison Township Public Library per leggere alcuni libri di autori irlandesi e stupirvi dei loro modi di scrivere.

Godetevi una cena a tema irlandese

Che festa è senza un buon pasto? Godetevi i festeggiamenti per il giorno di San Patrizio con deliziose ricette tradizionali irlandesi, come lo stufato di manzo, la zuppa di patate, il brasato di verdure, la torta del pastore e il colcannon.

E poi, lo capiamo: la vita è piena di impegni e potreste non avere il tempo di cucinare i vostri piatti preferiti per il giorno di San Patrizio. Potete comunque visitare alcuni dei migliori caffè e ristoranti a tema per il giorno di San Patrizio, come il Conor O'Neill's Irish Pub & Restaurant per un'interpretazione tradizionale della giornata.

Organizzate una festa per il giorno di San Patrizio a casa vostra

Iniziate a preparare i vostri piatti celtici preferiti, le decorazioni irlandesi e le idee per le feste per organizzare un'incredibile festa di San Patrizio per tutti i vostri cari.

Il giorno di San Patrizio, il più verde e fortunato dell'anno, è molto divertente da trascorrere festeggiando con la famiglia e gli amici, anche se non si è irlandesi. Organizzare una festa può essere un modo entusiasmante per celebrare la ricorrenza.

E non preoccupatevi di programmare l'intera giornata: Doodle è tutto ciò che vi serve per pianificare la giornata senza stress.

Stare con le persone che contano