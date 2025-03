Les meilleures façons de célébrer la Saint-Patrick à Detriot

Sortez vos vêtements verts, préparez des plats irlandais traditionnels et faites appel à l'esprit irlandais qui sommeille en vous. En l'honneur de la Saint-Patrick, les habitants du Michigan ont de nombreuses façons de fêter l'événement. Vous ne trouverez pas de pot d'or ou ne capturerez pas de lutin, mais ces événements vous feront certainement passer un bon moment.

À Detroit, la Saint-Patrick est l'occasion de faire la fête à outrance. Les bars ont tendance à prendre les devants et il est toujours bon d'arriver tôt pour avoir le meilleur point de vue.

Mettez de l'ordre dans votre emploi du temps et planifiez votre journée pour ces événements qui célèbrent le saint patron de l'Irlande, ainsi que les trèfles et tout ce qui est vert.

Participez à la parade de la St. Paddy's Day de Détroit

Détroit propose des activités familiales pour la St. Paddy's Day - ne manquez pas de vous joindre à la fête. Dépoussiérez vos bas verts et préparez-vous à participer aux événements fantastiques que Detroit nous réserve. Le défilé annuel célébrant la culture irlandaise est un événement incontournable et, pour beaucoup, l'excuse parfaite pour s'enivrer - mais faites-le de manière responsable.

Partant de la 6e rue et de Michigan Avenue, le défilé se dirige vers l'ouest jusqu'à la 14e rue dans le quartier de Corktown. Avec une moyenne de 80 000 à 100 000 personnes, c'est l'un des plus grands défilés de la Saint-Patrick du pays.

La parade de Détroit est l'un des temps forts de l'année pour les membres de la communauté irlandaise du Michigan.

Participez avec vos amis à la tournée des bars de la St Paddy's à Détroit.

Rien de tel pour se mettre dans l'ambiance d'une fête à l'irlandaise que de faire la tournée des bars avec ses meilleurs amis.

Dégustez des pintes de bière verte, dansez sur vos airs préférés et profitez au maximum du week-end de la Saint-Patrick. Le Luck of the Irish Detroit St. Paddy's Bar Crawl est ouvert à tous.

Si vous cherchez la fin de l'arc-en-ciel, ne cherchez pas plus loin. Les pubs de Détroit organisent certaines des meilleures fêtes. Vous pouvez participer à ce qui est largement considéré comme l'une des meilleures fêtes de la Saint-Patrick des États-Unis au Old Shillelagh dans le quartier Greektown de Détroit. The Bar est le meilleur pub irlandais de Détroit depuis son ouverture en 1975 par un policier retraité de Détroit qui a grandi à Dublin, en Irlande.

Profitez des festivités tout au long de la journée

Détroit promet chaque année une grande fête, alors préparez-vous à passer une journée bien remplie. Si vous venez avec vos enfants, pensez à opter pour la Family Fun Zone, où vous pourrez assister au défilé depuis les tribunes, dans une zone réservée aux familles.

Vous y trouverez de nombreuses activités tout au long de la journée, comme la peinture sur visage et le step dancing, ainsi que des rafraîchissements, tels que de l'eau, du café et du chocolat chaud. L'accès à la zone d'amusement familiale est limité, alors planifiez et n'oubliez pas de réserver votre place à l'avance.

Si vous avez l'intention de sortir avec vos amis et de profiter au maximum de la journée et de la nuit de la Saint Paddy, vous aurez l'embarras du choix. Vous pourrez vous déhancher sur la piste de danse grâce aux nombreuses boissons, à la musique et aux sensations fortes qui vous attendent au O'Connor's Public House.

Des cocktails irlandais spéciaux, de la bière verte et des spécialités culinaires à thème seront proposés pour pimenter la soirée.

Participez à une course à pied de 5 km pour la Saint-Patrick à Detroit

Aidez à collecter des fonds pour Save a Heart tout en participant à une marche/course pleine d'adrénaline avec vos amis et votre famille.

Principal événement de course de 5 km dans le Michigan, la Corktown Races est l'une des plus appréciées des habitants du Michigan qui cherchent à s'amuser le jour de la Saint-Patrick. Cette manifestation annuelle a lieu avant le 17 mars - n'oubliez pas de consulter le programme à l'avance.

La piste traverse différents quartiers de Corktown et pour la course spéciale des enfants, tout le monde est gagnant - littéralement - tout le monde gagne un prix. N'oubliez pas de vous inscrire à l'avance pour que votre place soit confirmée.

Découvrez la culture et l'histoire irlandaises

La communauté irlandaise locale entretient des liens culturels étroits avec l'Irlande. Le jour de la Saint-Patrick, vous pouvez vous familiariser avec ces liens en visitant des centres culturels irlandais ou en vous procurant un livre.

Pendant que vous y êtes, visitez la Harrison Township Public Library pour lire quelques livres d'auteurs irlandais et vous émerveiller de leur maîtrise de l'écriture.

Profitez d'un dîner sur le thème de l'Irlande

Qu'est-ce qu'une fête sans un bon repas copieux ? Profitez des festivités de la Saint-Patrick pour déguster de délicieuses recettes irlandaises traditionnelles, comme le ragoût de bœuf, la soupe de pommes de terre, les légumes verts braisés, le pâté chinois et le colcannon.

Nous comprenons que la vie est trépidante et que vous n'avez peut-être pas le temps de préparer vos plats préférés pour la Saint-Patrick. Vous pouvez toujours vous rendre dans certains des meilleurs cafés et restaurants sur le thème de la Saint-Patrick, comme le Conor O'Neill's Irish Pub & Restaurant pour une approche traditionnelle de la journée.

Organiser une fête de la Saint-Patrick à la maison

Commencez à préparer vos plats celtiques préférés, votre décoration irlandaise et vos idées de fête pour organiser une superbe fête de la Saint-Patrick pour tous vos proches.

La Saint-Patrick, la fête la plus verte et la plus chanceuse de l'année, est une occasion unique de faire la fête avec votre famille et vos amis, même si vous n'êtes pas irlandais. L'organisation d'une fête peut être une façon passionnante de célébrer cette journée.

Et ne vous souciez pas de programmer toute la journée pour vous - Doodle est tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre journée sans stress.

Soyez avec les personnes qui comptent