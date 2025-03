Die besten Möglichkeiten, den St. Patrick's Day in Detriot zu feiern

Ziehen Sie Ihre grüne Kleidung an, kochen Sie ein paar traditionelle irische Gerichte und lassen Sie den irischen Geist in sich aufsteigen. Zu Ehren des St. Patrick's Day haben die Einwohner von Michigan viele tolle Möglichkeiten zu feiern. Sie werden zwar keinen Goldtopf finden oder einen Kobold fangen, aber bei diesen Veranstaltungen werden Sie sicher viel Spaß haben.

Am St. Patrick's Day wird in Detroit ausgiebig gefeiert. In den Bars geht es meist hoch her, und es ist immer eine gute Idee, früh da zu sein, um die beste Aussicht zu haben.

Bringen Sie Ihren Terminkalender in Ordnung und planen Sie Ihren Tag für diese Veranstaltungen zur Feier des Schutzpatrons von Irland - zusammen mit Kleeblättern und allem, was grün ist.

Nehmen Sie an der St. Paddy's Day Parade in Detroit teil

Detroit bietet am St. Paddy's Day Unterhaltung für die ganze Familie - machen Sie unbedingt mit. Entstauben Sie Ihre grünen Strümpfe und machen Sie sich bereit für die fantastischen Veranstaltungen, die Detroit für uns bereithält. Die alljährliche Parade zur Feier der irischen Kultur ist ein absolutes Muss und für viele die perfekte Ausrede, um sich zu betrinken - aber bitte mit Augenmaß.

Die Parade beginnt an der Sixth Street und der Michigan Avenue und bewegt sich westwärts zur 14th Street in Corktown. Mit durchschnittlich 80.000 bis 100.000 Zuschauern ist sie eine der größten St. Patrick's Paraden des Landes.

Die Parade in Detroit ist einer der Höhepunkte des Jahres für die Mitglieder der irischen Gemeinde in Michigan.

Nehmen Sie mit Ihren Freunden an einem Detroiter St. Paddy's Bar Crawl teil

Nichts bringt Sie so sehr in die richtige Stimmung für eine irische Party wie eine Kneipentour mit Ihren besten Freunden.

Genießen Sie ein paar Pints grünes Bier, tanzen Sie zu Ihren Lieblingsliedern und genießen Sie das St. Patrick's Day-Wochenende in vollen Zügen. Der Luck of the Irish Detroit St. Paddy's Bar Crawl ist für jeden zugänglich.

Wenn Sie auf der Suche nach dem Ende des Regenbogens sind, dann suchen Sie nicht weiter. In den Pubs von Detroit finden einige der besten Partys statt. Im Old Shillelagh in Detroits Greektown können Sie an einer der besten St. Patty's Day-Partys in den USA teilnehmen. Die Bar ist Detroits bester Irish Pub, seit sie 1975 von einem pensionierten Detroiter Polizisten, der in Dublin aufgewachsen ist, eröffnet wurde.

Genießen Sie den ganzen Tag lang Festivitäten

Detroit verspricht jedes Jahr ein großes Fest, also stellen Sie sich darauf ein, einen Tag voller Spaß zu erleben. Wenn Sie Ihre Kinder mitbringen, sollten Sie sich für die Family Fun Zone entscheiden, wo Sie die Parade von den Tribünen in einem reservierten, familienfreundlichen Bereich verfolgen können.

Hier gibt es den ganzen Tag über zahlreiche Aktivitäten wie Kinderschminken und Stepptanz sowie Erfrischungen wie Wasser, Kaffee und heiße Schokolade. Der Zugang zur Family Fun Zone ist begrenzt, also planen Sie gut und vergessen Sie nicht, Ihren Platz im Voraus zu reservieren.

Wenn Sie den St. Paddy's Da und die Nacht mit Ihren Freunden verbringen möchten, haben Sie viele Möglichkeiten. Im O'Connor's Public House gibt es jede Menge Drinks, Musik und Unterhaltung, damit du richtig abfeiern kannst.

Irische Cocktail-Specials, grünes Bier und themenbezogene Essensspecials sorgen für Abwechslung.

Nehmen Sie an einem St. Patrick's Day 5k-Lauf in Detroit teil

Helfen Sie mit, Spenden für "Save a Heart" zu sammeln, während Sie mit Ihren Freunden und Ihrer Familie an einem adrenalingeladenen Spaziergang/Lauf teilnehmen.

Der führende 5-Kilometer-Lauf in Michigan, die Corktown Races, gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen für Michiganer, die sich am St. Paddy's Day amüsieren wollen. Diese Veranstaltung findet jedes Jahr vor dem 17. März statt - informieren Sie sich vorher über den Zeitplan.

Die Strecke führt durch verschiedene Teile von Corktown, und beim speziellen Kinderrennen ist jeder ein Gewinner - im wahrsten Sinne des Wortes - jeder gewinnt einen Preis. Melden Sie sich frühzeitig an, um Ihren Platz bestätigt zu bekommen.

Erfahren Sie mehr über die irische Kultur und Geschichte

Die örtliche irische Gemeinde hat starke kulturelle Verbindungen zu Irland. Sie können sich am St. Patrick's Day darüber informieren, wie es dazu gekommen ist, indem Sie irische Kulturzentren besuchen oder ein Buch lesen.

Wenn Sie schon dabei sind, besuchen Sie die Harrison Township Public Library, um ein paar Bücher irischer Autoren zu lesen und deren Umgang mit dem geschriebenen Wort zu bewundern.

Genießen Sie ein irisches Abendessen

Was wäre ein Fest ohne ein gutes, herzhaftes Essen? Genießen Sie Ihre St.-Patrick's-Day-Feierlichkeiten mit köstlichen traditionellen irischen Rezepten wie Rindereintopf, Kartoffelsuppe, geschmortem Grünzeug, Shepherd's Pie und Colcannon.

Und hören Sie, wir verstehen es - das Leben ist stressig und Sie haben vielleicht keine Zeit, Ihre Lieblingsgerichte für den St. Patrick's Day zu kochen. Sie können trotzdem einige der besten Cafés und Restaurants besuchen, die den St. Patrick Day zum Thema haben, z. B. Conor O'Neill's Irish Pub & Restaurant, um den Tag auf traditionelle Weise zu begehen.

Veranstalten Sie eine St. Patrick's Day-Party zu Hause

Bereiten Sie Ihre keltischen Lieblingsgerichte, irische Dekoration und Partyideen vor, um eine tolle St. Patrick's Day-Party für alle Ihre Lieben zu veranstalten.

Der St. Patrick's Day, der grünste und glücklichste Tag des Jahres, macht so viel Spaß, dass man ihn mit seiner Familie und seinen Freunden feiern kann, auch wenn man kein Ire ist. Eine Party zu veranstalten kann eine aufregende Art sein, den Feiertag zu feiern.

Und machen Sie sich keine Sorgen über die Planung des ganzen Tages - Doodle ist alles, was Sie brauchen, um Ihren Tag stressfrei zu planen.

