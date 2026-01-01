De bästa sätten att fira St Patrick's Day i Detroit

Ta fram dina gröna kläder, laga några traditionella irländska rätter och låt din inre irländare komma fram. För att fira St. Patricks Day har invånarna i Michigan många fantastiska sätt att fira på. Du kommer visserligen inte att hitta en kruka med guld eller fånga en leprechaun, men dessa evenemang kommer garanterat att bjuda på en trevlig stund.

På St Patrick's Day firas det med fullt ös i Detroit. Barerna brukar ta initiativet, och det är alltid en bra idé att komma tidigt för att få den bästa utsiktsplatsen.

Få ordning på ditt schema och plan din dag för dessa evenemang till ära för Irlands skyddshelgon – tillsammans med treklöver och allt som är grönt.

Delta i St. Patrick’s Day-paraden i Detroit

Detroit bjuder på familjevänlig underhållning på St. Patrick’s Day – missa inte att vara med på festligheterna. Damma av dina gröna strumpor och gör dig redo för de fantastiska evenemang som Detroit har att erbjuda. Den årliga paraden som hyllar den irländska kulturen är ett evenemang du inte får missa och för många den perfekta ursäkten att dricka sig full – men gör det med måtta.

Paraden startar vid Sixth Street och Michigan Avenue och tar sig västerut till 14th Street i Corktown. Den lockar i genomsnitt mellan 80 000 och 100 000 besökare och är en av de största St. Patrick’s-paraderna i landet.

Paraden i Detroit är en av årets höjdpunkter för dem som tillhör Michigans irländska gemenskap.

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Följ med dina vänner på en barrunda i Detroit inför St. Patrick’s Day

Inget kan få dig i rätt stämning för en fest i irländsk stil som en pubrunda med dina bästa vänner.

Njut av några pint grönt öl, dansa till dina favoritlåtar och få ut det mesta av St Patrick’s Day-helgen. ”The Luck of the Irish Detroit St. Paddy’s Bar Crawl” är ett evenemang som alla är välkomna att delta i.

Om du letar efter regnbågens ände behöver du inte leta längre. Detroits pubar bjuder på några av de bästa festerna. Du kan vara med på det som allmänt anses vara en av de bästa St. Patrick’s Day-festerna i USA på Gamla Shillelagh I Greektown i Detroit har The Bar varit Detroits bästa irländska pub sedan den öppnades 1975 av en pensionerad polis från Detroit som växte upp i Dublin, Irland.

Njut av festligheterna hela dagen

Detroit lovar en stor fest varje år, så var beredd på en dag fullspäckad med nöjen. Om du har barnen med dig kan du överväga att besöka Family Fun Zone, där ni kan se paraden från läktare i ett avskilt, familjevänligt område.

Här finns många aktiviteter som pågår hela dagen, till exempel ansiktsmålning och steppdans, samt förfriskningar som vatten, kaffe och varm choklad. Antalet platser i familjeområdet är begränsat, så planera i god tid och glöm inte att boka din plats i förväg.

Om du planerar att umgås med dina vänner och njuta av St. Paddy's Da och natten till fullo har du massor av alternativ att välja mellan. Ge dig ut på dansgolvet med massor av drinkar, musik och spänning som håller dig uppe hela natten på O’Connors pub .

Det kommer att finnas irländska cocktailspecialer, grönt öl och temabaserade maträtter för att sätta lite extra krydda på tillställningen.

Delta i ett 5 km-lopp på St Patrick’s Day i Detroit

Hjälp till att samla in pengar till Save a Heart samtidigt som du deltar i en adrenalinfylld promenad eller löptur tillsammans med vänner och familj.

Det ledande 5K-loppet i Michigan, Corktown-tävlingarna är ett av de mest populära evenemangen bland invånarna i Michigan som vill ha roligt på St. Patrick’s Day. Detta årliga evenemang äger rum före den 17 mars – se till att kolla upp programmet i förväg.

Banan går genom olika delar av Corktown, och i det speciella barnloppet är alla vinnare – bokstavligen – alla får ett pris. Se till att anmäla dig i god tid för att säkra din plats.

Prova gratis Never miss a moment when you’ve got Doodle’s scheduling features with you.

Lär dig mer om irländsk kultur och historia

Den lokala irländska gemenskapen har starka kulturella band till Irland. På St Patrick’s Day kan du friska upp dina kunskaper om hur detta har kommit till genom att besöka irländska kulturcenter eller ta fram en bok och läsa lite.

När du ändå är igång, ta en titt på Harrison Townships allmänna bibliotek att läsa några böcker av irländska författare och förundras över deras sätt att hantera det skrivna ordet.

Njut av en middag med irländskt tema

Vad är en fest utan en god, rejäl måltid? Njut av firandet av St Patrick’s Day med läckra traditionella irländska recept, som köttgryta, potatissoppa, stuvade grönsaker, shepherd’s pie och colcannon.

Och hör här, vi förstår – livet är hektiskt och du kanske inte hinner laga dina favoriträtter till St. Patrick’s Day. Du kan ändå besöka några av de bästa kaféerna och restaurangerna med St. Patrick’s Day-tema, som Conor O’Neills irländska pub och restaurang för en traditionell tolkning av dagen.

Anordna en St Patrick’s Day-fest hemma

Börja förbereda dina favoriträtter med keltisk inspiration, irländsk inredning och festidéer för att anordna en fantastisk St Patrick’s Day-fest för alla dina nära och kära.

St. Patrick’s Day, årets grönaste och lyckligaste högtid, är så rolig att fira med familj och vänner, även om man inte är irländare. Att anordna en fest kan vara ett spännande sätt att fira högtiden på.

Och oroa dig inte för schemaläggning Hela dagen för dig – Doodle är allt du behöver för att planera din dag utan stress.

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