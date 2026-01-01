डेट्रॉइट में सेंट पैट्रिक दिवस मनाने के सर्वोत्तम तरीके

अपना हरा परिधान निकालें, कुछ पारंपरिक आयरिश व्यंजन पकाएँ और अपने भीतर के आयरिश जोश को जगाएँ। सेंट पैट्रिक दिवस के सम्मान में, मिशिगनवासी इसे मनाने के कई शानदार तरीके अपनाते हैं। आपको सोने की कोई कड़ाही नहीं मिलेगी और न ही आप किसी लेप्रिकॉन को पकड़ पाएँगे, लेकिन ये आयोजन निश्चित रूप से मज़ेदार होंगे।

सेंट पैट्रिक दिवस डेट्रॉइट में जश्न पूरे जोरों पर मनाने का समय होता है। बार आमतौर पर इसकी अगुवाई करते हैं, और सबसे अच्छी जगह से देखने के लिए पहले पहुंचना हमेशा एक अच्छा विचार होता है।

अपने कार्यक्रम को व्यवस्थित करें और योजना आयरलैंड के संरक्षक संत का जश्न मनाने के लिए इन कार्यक्रमों का आपका दिन — शैमरॉक्स और सभी हरी चीजों के साथ।

डेट्रॉइट सेंट पैडीज़ डे परेड में शामिल हों

डेट्रॉइट पारिवारिक-उन्मुख सेंट पैडीज़ डे मनोरंजन प्रदान करता है – इस मज़े में शामिल होना न भूलें। अपनी हरी मोज़े झाड़ें और डेट्रॉइट में होने वाले शानदार कार्यक्रमों के लिए तैयार हो जाएँ। आयरिश संस्कृति का जश्न मनाने वाली वार्षिक परेड मिस नहीं करनी चाहिए, और कई लोगों के लिए यह शराब पीने का एक बेहतरीन बहाना है – हालांकि जिम्मेदारी से पिएँ।

सिक्स्थ स्ट्रीट और मिशिगन एवेन्यू से शुरू होकर, यह परेड पश्चिम की ओर कॉर्कटाउन की 14वीं स्ट्रीट तक जाती है। औसतन लगभग 80,000 से 100,000 लोगों को आकर्षित करते हुए, यह देश की सबसे बड़ी सेंट पैट्रिक दिवस परेडों में से एक है।

डेट्रॉइट परेड मिशिगन के आयरिश समुदाय के लोगों के लिए साल की मुख्य आकर्षणों में से एक है।

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अपने दोस्तों के साथ डेट्रॉइट में सेंट पैडीज़ बार क्रॉल में शामिल हों।

आपको आयरिश-शैली की पार्टी के मूड में लाने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ पब क्रॉल करने जैसा कुछ भी नहीं है।

हरे बीयर के पिंट्स का आनंद लें, अपनी पसंदीदा धुनों पर थिरकें और सेंट पैट्रिक डे के वीकेंड का भरपूर मज़ा लें। द लक ऑफ द आयरिश डेट्रॉइट सेंट पैडीज़ बार क्रॉल में हर कोई शामिल हो सकता है।

यदि आप इंद्रधनुष के अंत की तलाश में हैं, तो और मत खोजिए। डेट्रॉइट के पब्स में कुछ बेहतरीन पार्टियाँ होती हैं। आप अमेरिका में व्यापक रूप से सबसे अच्छी सेंट पैटीज़ डे पार्टियों में से एक का हिस्सा बन सकते हैं। पुराना शिललाघ डेट्रॉइट के ग्रीकटाउन में, द बार डेट्रॉइट का सबसे अच्छा आयरिश पब है, जो 1975 में एक सेवानिवृत्त डेट्रॉइट पुलिसकर्मी द्वारा खोला गया था, जो आयरलैंड के डबलिन में पले-बढ़े थे।

दिन भर के उत्सवों का आनंद लें

डेट्रॉइट हर साल एक भव्य उत्सव का वादा करता है, इसलिए मस्ती से भरा एक दिन बिताने के लिए तैयार रहें। अगर आप बच्चों को साथ ला रहे हैं, तो फैमिली फन ज़ोन जाने पर विचार करें, जहाँ आप आरक्षित, परिवार-अनुकूल क्षेत्र में ग्रैंडस्टैंड्स से परेड देख सकते हैं।

आपको पूरे दिन चलने वाली कई गतिविधियाँ मिलेंगी, जैसे फेस पेंटिंग और स्टेप डांसिंग, साथ ही पानी, कॉफी और हॉट चॉकलेट जैसी ताज़गी भरी चीज़ें। फैमिली फन ज़ोन में प्रवेश सीमित है, इसलिए पहले से योजना बनाएँ और अपनी जगह आरक्षित करना न भूलें।

अगर आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताने और सेंट पैडी की दिन-रात का भरपूर आनंद लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास कई विकल्प होंगे। ढेर सारी ड्रिंक्स, संगीत और रोमांच के साथ डांस फ्लोर पर थिरकें और पार्टी जारी रखें। ओ'कॉनर का पब्लिक हाउस .

आयरिश कॉकटेल स्पेशल्स, ग्रीन बीयर और थीम-आधारित खाद्य विशेष व्यंजन उपलब्ध होंगे ताकि माहौल में मसाला भर सकें।

डेट्रॉइट में सेंट पैट्रिक दिवस की 5k दौड़ में शामिल हों

अपने दोस्तों और परिवार के साथ एड्रेनालाईन से भरपूर वॉक/रन में भाग लेते हुए सेव अ हार्ट के लिए फंड जुटाने में मदद करें।

मिशिगन में अग्रणी 5K दौड़ कार्यक्रम, कॉर्कटाउन रेस यह सेंट पैडीज़ डे पर मज़े करने के इच्छुक मिशिगनवासियों के लिए सबसे पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक है। यह वार्षिक आयोजन 17 मार्च से पहले होता है – कृपया पहले से ही कार्यक्रम-सूची देख लें।

यह ट्रैक कॉर्कटाउन के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरता है और विशेष बच्चों की दौड़ में हर कोई विजेता होता है – सचमुच – हर किसी को पुरस्कार मिलता है। अपनी जगह पक्की करने के लिए जल्दी पंजीकरण करना सुनिश्चित करें।

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आयरिश संस्कृति और इतिहास के बारे में जानें

स्थानीय आयरिश समुदाय के आयरलैंड से गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। आप सेंट पैट्रिक दिवस पर आयरिश सांस्कृतिक केंद्रों का दौरा करके या कोई किताब पढ़कर यह जान सकते हैं कि यह संबंध कैसे बना।

जब आप वहाँ हों, तो घूम आइए। हैरिसन टाउनशिप सार्वजनिक पुस्तकालय आयरिश लेखकों की कुछ किताबें पढ़ना और लिखित शब्द के साथ उनके अंदाज़ पर हैरान रह जाना।

आयरिश-थीम वाले डिनर का आनंद लें

एक अच्छे, भरपेट भोजन के बिना उत्सव का क्या मज़ा? स्वादिष्ट पारंपरिक आयरिश व्यंजनों जैसे बीफ़ स्टू, आलू का सूप, ब्रेज़्ड हरी सब्जियाँ, शेफर्ड्स पाई और कोलकैन्नन के साथ अपने सेंट पैट्रिक डे के उत्सव का आनंद लें।

और सुनिए, हम समझते हैं – ज़िंदगी व्यस्त है और हो सकता है कि आपके पास अपने पसंदीदा सेंट पैट्रिक डे व्यंजन पकाने का समय न हो। आप फिर भी कुछ बेहतरीन सेंट पैट्रिक डे थीम वाले कैफ़े और रेस्तरां में जा सकते हैं, जैसे कोनर ओ'नील का आयरिश पब और रेस्टोरेंट दिन को पारंपरिक अंदाज़ में मनाने के लिए।

घर पर सेंट पैट्रिक दिवस की पार्टी करें

अपने प्रिय सेल्टिक व्यंजनों, आयरिश सजावट और पार्टी के विचारों की तैयारी शुरू करें, ताकि आप अपने सभी प्रियजनों के लिए एक शानदार सेंट पैट्रिक डे पार्टी आयोजित कर सकें।

सेंट पैट्रिक दिवस, वर्ष का सबसे हरा-भरा और सबसे भाग्यशाली दिन, अपने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टी करके मनाना बहुत मज़ेदार होता है, भले ही आप आयरिश न हों। पार्टी आयोजित करना इस त्योहार को मनाने का एक रोमांचक तरीका हो सकता है।

और चिंता मत करो अनुसूचीकरण पूरा दिन आपके लिए – Doodle ही है जो आपको तनाव-मुक्त होकर अपना दिन योजना बनाने में मदद करता है।

उन लोगों के साथ रहें जो मायने रखते हैं।