As melhores maneiras de comemorar o Dia de São Patrício em Detriot

Vista seu traje verde, prepare alguns pratos tradicionais irlandeses e assuma seu espírito irlandês interior. Em homenagem ao Dia de São Patrício, os moradores de Michigan têm muitas maneiras excelentes de comemorar. Você não encontrará um pote de ouro nem capturará um duende, mas esses eventos certamente serão divertidos.

O St. Patrick's Day é uma época de comemorações em Detroit. Os bares tendem a assumir a liderança e é sempre uma boa ideia chegar cedo para obter o melhor ponto de vista.

Arrume sua agenda e planeje seu dia para esses eventos que comemoram o santo padroeiro da Irlanda - junto com shamrocks e todas as coisas verdes.

Participe da Parada do Dia de St. Paddy em Detroit

Detroit oferece entretenimento familiar para o Dia de São Patrício - não deixe de participar da diversão. Tire a poeira de suas meias verdes e prepare-se para os fantásticos eventos que Detroit tem para nós. O desfile anual que celebra a cultura irlandesa é imperdível e, para muitos, a desculpa perfeita para ficar bêbado - mas faça isso com responsabilidade.

Começando na Sixth Street e na Michigan Avenue, o desfile segue para oeste até a 14th Street em Corktown. Atraindo cerca de 80.000 a 100.000 pessoas em média, é um dos maiores desfiles de St.

O desfile de Detroit é um dos destaques do ano para as pessoas que pertencem à comunidade irlandesa de Michigan.

Junte-se a seus amigos em um Detroit St Paddy's Bar Crawl

Nada pode colocá-lo no clima de uma festa ao estilo irlandês como um pub crawl com seus melhores amigos.

Saboreie canecas de cerveja verde, dance ao som de suas músicas favoritas e aproveite ao máximo o fim de semana do Dia de São Patrício. O Luck of the Irish Detroit St. Paddy's Bar Crawl é para todos.

Se estiver procurando o fim do arco-íris, não procure mais. Os pubs de Detroit têm algumas das melhores festas. Você pode fazer parte do que é amplamente considerado uma das melhores festas do Dia de São Patrício nos EUA no Old Shillelagh em Greektown, Detroit. O Bar é o melhor pub irlandês de Detroit desde que foi inaugurado em 1975 por um policial aposentado de Detroit que cresceu em Dublin, na Irlanda.

Aproveite as festividades de um dia inteiro

Detroit promete uma grande comemoração todos os anos, portanto, prepare-se para ter um dia repleto de diversão. Se for levar as crianças, pense em ir para a Family Fun Zone, onde é possível assistir ao desfile das arquibancadas em uma área reservada e familiar.

Você encontrará muitas atividades durante todo o dia, como pintura facial e dança de salão, além de bebidas, como água, café e chocolate quente. O acesso à zona de diversão familiar é limitado, portanto, planeje e não se esqueça de reservar seu lugar com antecedência.

Se estiver planejando sair com seus amigos e aproveitar ao máximo o dia e a noite de St. Paddy, você terá muitas opções. Vá para a pista de dança com muitos drinques, música e emoção para mantê-lo em festa no O'Connor's Public House.

Coquetéis especiais irlandeses, cerveja verde e pratos especiais temáticos estarão disponíveis para apimentar as coisas.

Participe de uma corrida de 5 km no Dia de São Patrício em Detroit

Ajude a arrecadar fundos para o Save a Heart enquanto participa de uma caminhada/corrida cheia de adrenalina com seus amigos e familiares.

O principal evento de corrida de 5 km em Michigan, o Corktown Races está entre os favoritos dos moradores de Michigan que querem se divertir no Dia de São Patrício. Esse evento anual é realizado antes de 17 de março - não deixe de conferir a programação com antecedência.

A pista passa por várias partes de Corktown e, na corrida especial para crianças, todos são vencedores - literalmente - todos ganham um prêmio. Não deixe de se registrar com antecedência para ter sua vaga confirmada.

Aprenda sobre a cultura e a história da Irlanda

A comunidade irlandesa local tem fortes vínculos culturais com a Irlanda. Você pode se informar sobre como isso aconteceu no Dia de São Patrício visitando centros culturais irlandeses ou pegando um livro para ler.

Enquanto estiver fazendo isso, visite a Harrison Township Public Library para ler alguns livros de autores irlandeses e se maravilhar com suas habilidades com a palavra escrita.

Desfrute de um jantar com tema irlandês

O que é uma comemoração sem uma boa e farta refeição? Aproveite as festividades do Dia de São Patrício com deliciosas receitas tradicionais irlandesas, como ensopado de carne, sopa de batata, verduras refogadas, torta de pastor e colcannon.

E, ouça, nós entendemos - a vida é agitada e talvez você não tenha tempo para preparar seus pratos favoritos do Dia de São Patrício. Você ainda pode visitar alguns dos melhores cafés e restaurantes temáticos do Dia de São Patrício, como o Conor O'Neill's Irish Pub & Restaurant para uma versão tradicional do dia.

Organize uma festa do Dia de São Patrício em casa

Comece a preparar seus pratos celtas favoritos, decoração irlandesa e ideias para festas para dar uma festa incrível no Dia de São Patrício para todos os seus entes queridos.

O Dia de São Patrício, o mais verde e sortudo do ano, é muito divertido de passar festejando com sua família e amigos, mesmo que você não seja irlandês. Organizar uma festa pode ser uma maneira empolgante de comemorar o feriado.

E não se preocupe em programar o dia inteiro para você - o Doodle é tudo o que você precisa para planejar seu dia sem estresse.

Esteja com as pessoas que importam