De bedste måder at fejre St Patrick's Day på i Detriot

Find dit grønne tøj frem, lav nogle traditionelle irske retter, og lad din indre irske ånd komme til udtryk. I anledning af St Patrick's Day har Michiganders mange gode måder at fejre dagen på. Du vil ikke finde en krukke med guld eller fange en nisse, men disse begivenheder vil helt sikkert være sjove.

Patrick's Day er en tid, hvor der bliver gået til den med festlighederne i Detroit. Barerne har en tendens til at tage teten, og det er altid en god idé at komme tidligt for at få det bedste udsyn.

Ryd op i din kalender og planlæg din dag til disse begivenheder for at fejre Irlands skytshelgen - sammen med shamrocks og alt, hvad der er grønt.

Deltag i Detroits St. Paddy's Day Parade

Detroit byder på familieorienteret St. Paddy's Day-underholdning - sørg for at deltage i det sjove. Støv dine grønne strømper af, og gør dig klar til de fantastiske begivenheder, Detroit har i vente. Den årlige parade, der fejrer irsk kultur, er et "must" og for mange den perfekte undskyldning for at drikke sig fuld - men gør det på en ansvarlig måde.

Paraden starter fra Sixth Street og Michigan Avenue og bevæger sig vestpå til 14th Street i Corktown. Med omkring 80.000 til 100.000 mennesker i gennemsnit er det en af de største St. Patrick's-parader i landet.

Paraden i Detroit er et af årets højdepunkter for folk, der tilhører Michigans irske samfund.

Tag med dine venner på en Detroit St Paddy's Bar Crawl

Intet kan få dig i humør til at feste i irsk stil som en pubcrawl med dine bedste venner.

Nyd pints med grøn øl, dans til dine yndlingsmelodier og få mest muligt ud af St Patrick's Day-weekenden. Luck of the Irish Detroit St. Paddy's Bar Crawl er for alle at deltage i.

Hvis du leder efter enden af regnbuen, så behøver du ikke lede længere. Detroits pubber har nogle af de bedste fester. Patty's Day-fester i USA på Old Shillelagh i Detroits Greektown, The Bar har været Detroits bedste irske pub, siden den åbnede i 1975 af en pensioneret Detroit-strisser, der voksede op i Dublin, Irland.

Nyd festlighederne dagen lang

Detroit lover en kæmpe fest hvert år, så vær forberedt på at få en dag fyldt med sjov. Hvis du har børnene med, kan du overveje at gå til Family Fun Zone, hvor du kan se paraden fra tribunerne i et reserveret, familievenligt område.

Der er mange aktiviteter hele dagen som ansigtsmaling og stepdans samt forfriskninger som vand, kaffe og varm chokolade. Der er begrænset adgang til Family Fun Zone, så planlæg og glem ikke at reservere din plads på forhånd.

Hvis du planlægger at hænge ud med dine venner og få mest muligt ud af St. Paddy's Da og nat, har du masser af muligheder. På dansegulvet er der masser af drinks, musik og spænding til at holde festen i gang på O'Connor's Public House.

Irske cocktailtilbud, grøn øl og tematiserede madtilbud vil være tilgængelige for at peppe tingene op.

Deltag i et St Patrick's Day 5k-løb i Detroit

Hjælp med at indsamle penge til Save a Heart, mens du deltager i en adrenalinfyldt gåtur/løb med dine venner og familie.

Det førende 5 km-løb i Michigan, Corktown Races er blandt de mest populære for Michiganders, der ønsker at have det sjovt på St. Denne årlige begivenhed afholdes før den 17. marts - sørg for at tjekke tidsplanen på forhånd.

Banen bevæger sig gennem forskellige dele af Corktown, og til det særlige børneløb er alle vindere - bogstaveligt talt - alle vinder en præmie. Husk at tilmelde dig tidligt for at få din plads bekræftet.

Lær om irsk kultur og historie

Det lokale irske samfund har stærke kulturelle bånd til Irland. Du kan genopfriske, hvordan det er gået til på St Patrick's Day ved at besøge irske kulturcentre eller snuppe en bog og læse den.

Mens du er i gang, kan du besøge Harrison Township Public Library for at læse et par bøger af irske forfattere og forundres over deres måde at bruge det skrevne ord på.

Nyd en middag med irsk tema

Hvad er en fest uden et godt, solidt måltid? Patrick's Day-festlighederne med lækre traditionelle irske opskrifter som oksegryde, kartoffelsuppe, braiseret grønt, shepherd's pie og colcannon.

Og hør, vi forstår det godt - livet er travlt, og du har måske ikke tid til at lave dine yndlingsretter til St. Du kan stadig besøge nogle af de bedste caféer og restauranter med St. Patrick Day-tema, som Conor O'Neill's Irish Pub & Restaurant for en traditionel udgave af dagen.

Hold en St Patrick's Day-fest derhjemme

Begynd at forberede dine keltiske yndlingsretter, irske dekorationer og festidéer, så du kan holde en fantastisk St Patrick's Day-fest for alle dine kære.

Patrick's Day, årets grønneste og heldigste dag, er så sjov at bruge på at feste med familie og venner, også selvom man ikke er irsk. At holde en fest kan være en spændende måde at fejre dagen på.

Og du skal ikke bekymre dig om at planlægge hele dagen for dig - Doodle er alt, hvad du behøver for at planlægge din dag uden stress.

Vær sammen med dem, der betyder noget