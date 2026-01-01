Najlepszy plan harmonogramowy dla zespołów

Doodle Teams to idealny plan planowania spotkań dla małych i średnich zespołów, które chcą współpracować bardziej efektywnie. Każdy członek zespołu otrzymuje zaawansowane funkcje premium — nieograniczoną liczbę Booking Pages, spotkania indywidualne, Group Poll, Sign-up Sheet, brak reklam, przypomnienia, płatności za pośrednictwem Stripe oraz możliwość dostosowania wizerunku marki — a administratorzy mogą centralnie zarządzać użytkownikami, dodawać lub usuwać konta oraz dbać o spójność wszystkich elementów. Idealne rozwiązanie dla zespołów liczących od 2 do 100 użytkowników.

Czym jest plan Doodle Team?

Plan „Doodle Team” jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują wspólnej kontroli, spójnego wizerunku marki oraz łatwego zarządzania użytkownikami w ramach wielu członków zespołu. Obejmuje on wszystkie funkcje planu „Pro”, a dodatkowo:

Konsola administracyjna

Role i uprawnienia

Dodawanie, usuwanie i zastępowanie użytkowników w dowolnym momencie

Współorganizowanie wydarzeń

Zarezerwować w imieniu

Raporty z działalności

Każdy użytkownik otrzymuje własne konto w serwisie Doodle z pełnym zestawem funkcji wersji Professional — administrator po prostu zarządza licencjami.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Jak działa zarządzanie użytkownikami?

Kupując subskrypcję Team, stajesz się administratorem konta. Jako administrator możesz:

Dodaj członków zespołu do swojej subskrypcji

Natychmiastowe usuwanie członków lub zmiana przydziału miejsc

Zarządzaj rolami i uprawnieniami

Zarządzaj ustawieniami marki dla wszystkich użytkowników

Zapewnij spójną i profesjonalną obsługę we wszystkich członkach zespołu

Użytkownicy automatycznie zyskują dostęp do funkcji dostępnych na poziomie zespołu — w tym nieograniczonej liczby ankiet, rozmów indywidualnych, Booking Pages, przypomnień, możliwości dostosowania wyglądu oraz integracji.

Dla kogo plan „Team” jest idealny?

Aplikacja Doodle Teams najlepiej sprawdza się w następujących sytuacjach:

Agencje organizujące spotkania z klientami

Działy kadr organizujące rozmowy kwalifikacyjne

Wewnętrzne zespoły projektowe koordynujące warsztaty

Zespoły sprzedaży prowadzące prezentacje i rozmowy telefoniczne

Zespoły ds. edukacji zajmujące się doradztwem lub szkoleniami

Zespoły konsultingowe z wieloma kalendarzami rozliczeniowymi

Przykład: Jeśli jesteście 10-osobowym zespołem, którego wszyscy członkowie muszą profesjonalnie planować spotkania, plan Team na 10 stanowisk zapewnia każdemu członkowi własne konto Doodle Pro — bez konieczności wykupywania 10 oddzielnych subskrypcji.

Jakie uprawnienia otrzymuje każdy członek zespołu?

Każdy użytkownik korzystający z planu Team otrzymuje pełny dostęp do Doodle Professional:

Nieograniczona liczba Group Polls

Nieograniczona liczba spotkań indywidualnych

Nieograniczona liczba Booking Pages

Nieograniczona liczba Sign-up Sheets

Brak reklam dla organizatorów i uczestników

Automatyczne przypomnienia

Indywidualne oznakowanie

Synchronizacja kalendarza

Integracje z Zoom, Teams i Webex

Opisy spotkań tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji

Automatyzacja za pomocą Zapier

Wysyłaj zaproszenia bezpośrednio z serwisu Doodle

Cały Twój zespół czerpie korzyści z tych wszystkich profesjonalnych rozwiązań.

Jakie dodatkowe funkcje otrzymują zespoły?

Oprócz wszystkich funkcji wersji Pro, plany Team obejmują:

Konsola administracyjna

Zarządzanie użytkownikami dla 2–100 stanowisk

Współorganizowanie wydarzeń

Zarezerwować w imieniu

Raportowanie działań

Wspólna identyfikacja wizualna dla wszystkich członków

Te funkcje sprawiają, że praca zespołowa przebiega płynniej, jest lepiej skoordynowana i bardziej profesjonalna.

Jak działa budowanie marki w przypadku zespołów?

Administratorzy zespołów mogą ustawić:

Logo firmy

Kolory marki

Obrazy w tle

Dzięki temu każda ankieta, Booking Page czy zaproszenie wysłane przez dowolnego członka zespołu będzie wyglądało spójnie i zgodnie z wizerunkiem Twojej marki.

Jeśli umawiasz spotkania z klientami, partnerami lub kandydatami, wywiera to bardzo pozytywne wrażenie zawodowe.

Czy mogę później zwiększyć liczbę użytkowników lub ją zmienić?

Tak. W każdej chwili możesz zmienić swój plan na wyższy.

Dodawaj użytkowników w dowolnym momencie

Niewykorzystany czas subskrypcji jest automatycznie dodawany do konta

Płacisz jedynie skorygowaną różnicę — nigdy podwójną kwotę

Rozbudowa z wykorzystaniem zespołów Doodle jest elastyczna i opłacalna.

Przegląd funkcji

Funkcja Za Zespół Przedsiębiorstwo Nieograniczona liczba ankiet, Booking Pages, spotkań indywidualnych, Sign-up Sheets ✔️ ✔️ ✔️ Bez reklam ✔️ ✔️ ✔️ Indywidualne oznakowanie ✔️ ✔️ ✔️ Synchronizacja kalendarza i wysyłanie zaproszeń ✔️ ✔️ ✔️ Konsola administracyjna — ✔️ ✔️ Role i uprawnienia — ✔️ ✔️ Dodawanie/usuwanie użytkowników — ✔️ ✔️ Współorganizowanie wydarzeń — ✔️ ✔️ Zarezerwować w imieniu — ✔️ ✔️ Raportowanie działań — ✔️ ✔️ SSO — — ✔️ Umowa SLA i wdrożenie — — ✔️

❤️ Dlaczego zespoły uwielbiają Doodle

„Dzięki Doodle Teams wszystkim pracownikom naszego działu udało się bez trudu zachować spójność działań. Każdy ma swój własny kalendarz, ale całość działa jak jeden spójny system.” — Marta R., kierownik ds. operacyjnych

„Kiedyś organizowanie rozmów kwalifikacyjnych dla całego naszego zespołu HR to była prawdziwa katastrofa. Teraz po prostu dodajemy nowych pracowników lub rekruterów do planu Team, a ich konta są gotowe w ciągu kilku minut.” — Luis M., kierownik działu kadr

Najważniejsze wnioski

Jeśli Twój zespół potrzebuje systemu do planowania, który jest szybki, profesjonalny i łatwy w obsłudze — a chcesz, aby każdy członek zespołu miał dostęp do funkcji na poziomie Pro — Zespoły Doodle zapewnia scentralizowane sterowanie i nieograniczoną wydajność.

Zespoły liczące od 2 do 100 użytkowników mogą płynnie współpracować, efektywnie zarządzać kalendarzami oraz zapewnić klientom i współpracownikom spójny proces rezerwacji.

Poznaj zespoły Doodle →

Najczęściej zadawane pytania: Zespoły Doodle

Ilu użytkowników może korzystać z planu Team?

Od 2 do 100 użytkowników. W przypadku liczby użytkowników powyżej 100 zalecany jest plan Enterprise.

Czy każdy użytkownik może mieć własne konto?

Tak. Każda osoba otrzymuje własne dane logowania, ankiety, Booking Pages oraz połączenia z kalendarzem.

Kto zostanie administratorem?

Osoba, która wykupuje subskrypcję. Administrator może w dowolnym momencie dodawać lub usuwać użytkowników.

Czy mogę przejść z wersji Pro na wersję Team?

Tak. Otrzymasz zwrot kosztów proporcjonalny do niewykorzystanego okresu subskrypcji.

Czy zespoły mogą wysyłać zaproszenia bezpośrednio z serwisu Doodle?

Tak — wszyscy członkowie zespołu mogą wysyłać zaproszenia i przypomnienia pocztą elektroniczną bezpośrednio z platformy.

Czy usługa Team obejmuje spersonalizowane elementy brandingowe?

Tak. Administratorzy mogą skonfigurować elementy identyfikacji wizualnej, które będą obowiązywały wszystkich użytkowników.

Czy użytkownicy Team mają dostęp do integracji z Zoom, Teams i Webex?

Tak — wszystkie integracje dostępne w wersji Pro są dostępne również w wersji Team.