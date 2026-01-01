Najlepszy plan harmonogramowy dla zespołów
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Doodle Teams to idealny plan planowania spotkań dla małych i średnich zespołów, które chcą współpracować bardziej efektywnie. Każdy członek zespołu otrzymuje zaawansowane funkcje premium — nieograniczoną liczbę Booking Pages, spotkania indywidualne, Group Poll, Sign-up Sheet, brak reklam, przypomnienia, płatności za pośrednictwem Stripe oraz możliwość dostosowania wizerunku marki — a administratorzy mogą centralnie zarządzać użytkownikami, dodawać lub usuwać konta oraz dbać o spójność wszystkich elementów. Idealne rozwiązanie dla zespołów liczących od 2 do 100 użytkowników.
Czym jest plan Doodle Team?
Plan „Doodle Team” jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują wspólnej kontroli, spójnego wizerunku marki oraz łatwego zarządzania użytkownikami w ramach wielu członków zespołu. Obejmuje on wszystkie funkcje planu „Pro”, a dodatkowo:
Konsola administracyjna
Role i uprawnienia
Dodawanie, usuwanie i zastępowanie użytkowników w dowolnym momencie
Współorganizowanie wydarzeń
Zarezerwować w imieniu
Raporty z działalności
Każdy użytkownik otrzymuje własne konto w serwisie Doodle z pełnym zestawem funkcji wersji Professional — administrator po prostu zarządza licencjami.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Jak działa zarządzanie użytkownikami?
Kupując subskrypcję Team, stajesz się administratorem konta. Jako administrator możesz:
Dodaj członków zespołu do swojej subskrypcji
Natychmiastowe usuwanie członków lub zmiana przydziału miejsc
Zarządzaj rolami i uprawnieniami
Zarządzaj ustawieniami marki dla wszystkich użytkowników
Zapewnij spójną i profesjonalną obsługę we wszystkich członkach zespołu
Użytkownicy automatycznie zyskują dostęp do funkcji dostępnych na poziomie zespołu — w tym nieograniczonej liczby ankiet, rozmów indywidualnych, Booking Pages, przypomnień, możliwości dostosowania wyglądu oraz integracji.
Dla kogo plan „Team” jest idealny?
Aplikacja Doodle Teams najlepiej sprawdza się w następujących sytuacjach:
Agencje organizujące spotkania z klientami
Działy kadr organizujące rozmowy kwalifikacyjne
Wewnętrzne zespoły projektowe koordynujące warsztaty
Zespoły sprzedaży prowadzące prezentacje i rozmowy telefoniczne
Zespoły ds. edukacji zajmujące się doradztwem lub szkoleniami
Zespoły konsultingowe z wieloma kalendarzami rozliczeniowymi
Przykład: Jeśli jesteście 10-osobowym zespołem, którego wszyscy członkowie muszą profesjonalnie planować spotkania, plan Team na 10 stanowisk zapewnia każdemu członkowi własne konto Doodle Pro — bez konieczności wykupywania 10 oddzielnych subskrypcji.
Jakie uprawnienia otrzymuje każdy członek zespołu?
Każdy użytkownik korzystający z planu Team otrzymuje pełny dostęp do Doodle Professional:
Nieograniczona liczba Group Polls
Nieograniczona liczba spotkań indywidualnych
Nieograniczona liczba Booking Pages
Nieograniczona liczba Sign-up Sheets
Brak reklam dla organizatorów i uczestników
Automatyczne przypomnienia
Indywidualne oznakowanie
Synchronizacja kalendarza
Integracje z Zoom, Teams i Webex
Opisy spotkań tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji
Automatyzacja za pomocą Zapier
Wysyłaj zaproszenia bezpośrednio z serwisu Doodle
Cały Twój zespół czerpie korzyści z tych wszystkich profesjonalnych rozwiązań.
Jakie dodatkowe funkcje otrzymują zespoły?
Oprócz wszystkich funkcji wersji Pro, plany Team obejmują:
Konsola administracyjna
Zarządzanie użytkownikami dla 2–100 stanowisk
Współorganizowanie wydarzeń
Zarezerwować w imieniu
Raportowanie działań
Wspólna identyfikacja wizualna dla wszystkich członków
Te funkcje sprawiają, że praca zespołowa przebiega płynniej, jest lepiej skoordynowana i bardziej profesjonalna.
Jak działa budowanie marki w przypadku zespołów?
Administratorzy zespołów mogą ustawić:
Logo firmy
Kolory marki
Obrazy w tle
Dzięki temu każda ankieta, Booking Page czy zaproszenie wysłane przez dowolnego członka zespołu będzie wyglądało spójnie i zgodnie z wizerunkiem Twojej marki.
Jeśli umawiasz spotkania z klientami, partnerami lub kandydatami, wywiera to bardzo pozytywne wrażenie zawodowe.
Czy mogę później zwiększyć liczbę użytkowników lub ją zmienić?
Tak. W każdej chwili możesz zmienić swój plan na wyższy.
Dodawaj użytkowników w dowolnym momencie
Niewykorzystany czas subskrypcji jest automatycznie dodawany do konta
Płacisz jedynie skorygowaną różnicę — nigdy podwójną kwotę
Rozbudowa z wykorzystaniem zespołów Doodle jest elastyczna i opłacalna.
Przegląd funkcji
Funkcja
Za
Zespół
Przedsiębiorstwo
Nieograniczona liczba ankiet, Booking Pages, spotkań indywidualnych, Sign-up Sheets
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Bez reklam
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Indywidualne oznakowanie
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Synchronizacja kalendarza i wysyłanie zaproszeń
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Konsola administracyjna
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Role i uprawnienia
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Dodawanie/usuwanie użytkowników
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Współorganizowanie wydarzeń
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Zarezerwować w imieniu
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Raportowanie działań
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SSO
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Umowa SLA i wdrożenie
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❤️ Dlaczego zespoły uwielbiają Doodle
„Dzięki Doodle Teams wszystkim pracownikom naszego działu udało się bez trudu zachować spójność działań. Każdy ma swój własny kalendarz, ale całość działa jak jeden spójny system.” — Marta R., kierownik ds. operacyjnych
„Kiedyś organizowanie rozmów kwalifikacyjnych dla całego naszego zespołu HR to była prawdziwa katastrofa. Teraz po prostu dodajemy nowych pracowników lub rekruterów do planu Team, a ich konta są gotowe w ciągu kilku minut.” — Luis M., kierownik działu kadr
Najważniejsze wnioski
Jeśli Twój zespół potrzebuje systemu do planowania, który jest szybki, profesjonalny i łatwy w obsłudze — a chcesz, aby każdy członek zespołu miał dostęp do funkcji na poziomie Pro — Zespoły Doodle zapewnia scentralizowane sterowanie i nieograniczoną wydajność.
Zespoły liczące od 2 do 100 użytkowników mogą płynnie współpracować, efektywnie zarządzać kalendarzami oraz zapewnić klientom i współpracownikom spójny proces rezerwacji.
Najczęściej zadawane pytania: Zespoły Doodle
Ilu użytkowników może korzystać z planu Team?
Od 2 do 100 użytkowników. W przypadku liczby użytkowników powyżej 100 zalecany jest plan Enterprise.
Czy każdy użytkownik może mieć własne konto?
Tak. Każda osoba otrzymuje własne dane logowania, ankiety, Booking Pages oraz połączenia z kalendarzem.
Kto zostanie administratorem?
Osoba, która wykupuje subskrypcję. Administrator może w dowolnym momencie dodawać lub usuwać użytkowników.
Czy mogę przejść z wersji Pro na wersję Team?
Tak. Otrzymasz zwrot kosztów proporcjonalny do niewykorzystanego okresu subskrypcji.
Czy zespoły mogą wysyłać zaproszenia bezpośrednio z serwisu Doodle?
Tak — wszyscy członkowie zespołu mogą wysyłać zaproszenia i przypomnienia pocztą elektroniczną bezpośrednio z platformy.
Czy usługa Team obejmuje spersonalizowane elementy brandingowe?
Tak. Administratorzy mogą skonfigurować elementy identyfikacji wizualnej, które będą obowiązywały wszystkich użytkowników.
Czy użytkownicy Team mają dostęp do integracji z Zoom, Teams i Webex?
Tak — wszystkie integracje dostępne w wersji Pro są dostępne również w wersji Team.