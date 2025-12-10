Den bedste planlægningsplan for teams

Doodle Teams er den ideelle planlægningsplan for små og mellemstore teams, der ønsker at samarbejde mere effektivt. Hvert medlem får stærke premium-funktioner - ubegrænsede bookingsider, 1:1, gruppeafstemninger, tilmeldingsark, ingen annoncer, påmindelser, betalinger med Stripe og brugerdefineret branding - mens administratorer kan administrere brugere centralt, tilføje eller fjerne pladser og sørge for, at alt er konsistent. Perfekt til teams med 2 til 100 brugere.
Hvad er Doodle Team-planen?
Doodle Team-planen er bygget til teams, der har brug for delt kontrol, konsekvent branding og nem brugeradministration på tværs af flere teammedlemmer. Det inkluderer alt i Pro-planen, plus:
Administratorkonsol
Roller og tilladelser
Tilføj/fjern/udskift brugere når som helst
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Hver bruger får sin egen Doodle-konto med alle Professional-funktioner - administratoren administrerer blot licenserne.
Hvordan fungerer brugeradministrationen?
Når du køber et Team-abonnement, bliver du administrator af kontoen. Som administrator kan du:
Tilføje teammedlemmer til dit abonnement
Fjerne medlemmer eller omfordele pladser med det samme
Administrere roller og tilladelser
Kontrollere brandingindstillinger for alle brugere
Sørg for en ensartet, professionel oplevelse på tværs af teamet
Brugere får automatisk funktioner på teamniveau - herunder ubegrænsede afstemninger, 1:1, bookingsider, påmindelser, branding og integrationer.
Hvem er Team-planen ideel til?
Doodle Teams er bedst til:
Bureauer, der planlægger kundemøder
HR-teams, der organiserer interviews
Interne projektteams, der koordinerer workshops
Salgsteams, der kører demoer og opkald
Uddannelsesteams, der administrerer rådgivning eller træning
Konsulentteams med flere fakturerbare kalendere
Eksempel: Hvis I er et team på 10 personer, som alle har brug for at planlægge møder professionelt, giver en Team-plan med 10 pladser hvert medlem deres egen Doodle Pro-konto - uden at købe 10 separate abonnementer.
Hvilke funktioner får hvert teammedlem?
Alle brugere i en Team-plan får fuld adgang til Doodle Professional:
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal 1:1'er
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ingen reklamer for arrangører eller deltagere
Automatiske påmindelser
Brugerdefineret branding
Synkronisering af kalender
Integration af Zoom, Teams og Webex
AI-assisterede mødebeskrivelser
Zapier-automatisering
Send invitationer direkte fra Doodle
Hele dit team nyder godt af alle disse professionelle indstillinger.
Hvilke yderligere funktioner får teams?
Ud over alle Pro-funktioner inkluderer Team-planer:
Administratorkonsol
Brugeradministration for 2-100 pladser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Rapportering af aktiviteter
Fælles branding på tværs af alle medlemmer
Disse funktioner gør teamarbejdet mere smidigt, mere koordineret og mere professionelt.
Hvordan fungerer branding for teams?
Teamadministratorer kan indstille:
Virksomhedens logo
Brandets farver
Baggrundsbilleder
Det sikrer, at alle afstemninger, bookingsider eller invitationer fra alle teammedlemmer ser ensartede ud og er i overensstemmelse med jeres brand.
Hvis du booker møder med kunder, partnere eller kandidater, giver det et stærkt professionelt indtryk.
Kan jeg opgradere eller ændre antallet af brugere senere?
Ja, du kan til enhver tid opgradere din plan.
Tilføj brugere, når du har brug for det
Din ubrugte abonnementstid krediteres automatisk
Du betaler kun den justerede forskel - aldrig dobbelt
Skalering med Doodle Teams er fleksibelt og omkostningseffektivt.
Et overblik over funktionerne
Funktion
Pro
Team
Virksomhed
Ubegrænset antal afstemninger, bookingsider, 1:1, tilmeldingsark
✔️
✔️
✔️
Ingen annoncer
✔️
✔️
✔️
Brugerdefineret branding
✔️
✔️
✔️
Kalendersynkronisering og afsendelse af invitationer
✔️
✔️
✔️
Administratorkonsol
-
✔️
✔️
Roller og tilladelser
-
✔️
✔️
Tilføj/fjern brugere
-
✔️
✔️
Medvært for begivenheder
-
✔️
✔️
Book på vegne af
-
✔️
✔️
Rapportering af aktiviteter
-
✔️
✔️
SSO
-
-
✔️
SLA og onboarding
-
-
✔️
❤️ Hvorfor teams elsker Doodle
"Doodle Teams har gjort det nemt for alle i vores afdeling at holde sig på linje. Alle har deres egen kalender, men det føles som ét smidigt system." - Marta R., Operations Manager
"Det plejede at være et kaos at administrere interviews for hele vores HR-team. Nu tilføjer vi bare nye medarbejdere eller rekrutterere til teamplanen, og så er de klar på få minutter." - Luis M., HR-leder
Det vigtigste at tage med
Hvis dit team har brug for et planlægningssystem, der er hurtigt, professionelt og nemt at administrere - og du vil have, at alle teammedlemmer skal have funktioner på Pro-niveau - giver Doodle Teams dig central kontrol og ubegrænset produktivitet.
Teams fra 2 til 100 brugere kan samarbejde gnidningsløst, administrere kalendere effektivt og levere en samlet bookingoplevelse til kunder og kolleger.
Gå på opdagelse i Doodle Teams →
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Doodle Teams
Hvor mange brugere kan der være på en Team-plan?
Mellem 2 og 100 brugere. For mere end 100 anbefales Enterprise.
Kan hver bruger have sin egen konto?
Ja, det kan de. Hver person får sit eget login, afstemninger, bookingsider og kalenderforbindelser.
Hvem bliver administrator?
Den person, der køber abonnementet. Administratoren kan tilføje/fjerne brugere når som helst.
Kan jeg opgradere fra Pro til Team?
Ja, du får en forholdsmæssig kreditering for ubrugt abonnementstid.
Kan teams sende invitationer direkte fra Doodle?
Ja - alle teammedlemmer kan sende invitationer og påmindelser via e-mail direkte fra platformen.
Inkluderer Team brugerdefineret branding?
Ja, det gør det. Administratorer kan indstille branding, der gælder for alle brugere.
Får Team-brugere Zoom-, Teams- og Webex-integrationer?
Ja - alle integrationer, der er inkluderet i Pro, er tilgængelige i Team.
