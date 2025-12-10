Den bedste planlægningsplan for teams

Doodle Teams er den ideelle planlægningsplan for små og mellemstore teams, der ønsker at samarbejde mere effektivt. Hvert medlem får stærke premium-funktioner - ubegrænsede bookingsider, 1:1, gruppeafstemninger, tilmeldingsark, ingen annoncer, påmindelser, betalinger med Stripe og brugerdefineret branding - mens administratorer kan administrere brugere centralt, tilføje eller fjerne pladser og sørge for, at alt er konsistent. Perfekt til teams med 2 til 100 brugere.

Hvad er Doodle Team-planen?

Doodle Team-planen er bygget til teams, der har brug for delt kontrol, konsekvent branding og nem brugeradministration på tværs af flere teammedlemmer. Det inkluderer alt i Pro-planen, plus:

Administratorkonsol

Roller og tilladelser

Tilføj/fjern/udskift brugere når som helst

Vær med til at arrangere events

Book på vegne af andre

Aktivitetsrapporter

Hver bruger får sin egen Doodle-konto med alle Professional-funktioner - administratoren administrerer blot licenserne.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Hvordan fungerer brugeradministrationen?

Når du køber et Team-abonnement, bliver du administrator af kontoen. Som administrator kan du:

Tilføje teammedlemmer til dit abonnement

Fjerne medlemmer eller omfordele pladser med det samme

Administrere roller og tilladelser

Kontrollere brandingindstillinger for alle brugere

Sørg for en ensartet, professionel oplevelse på tværs af teamet

Brugere får automatisk funktioner på teamniveau - herunder ubegrænsede afstemninger, 1:1, bookingsider, påmindelser, branding og integrationer.

Hvem er Team-planen ideel til?

Doodle Teams er bedst til:

Bureauer, der planlægger kundemøder

HR-teams, der organiserer interviews

Interne projektteams, der koordinerer workshops

Salgsteams, der kører demoer og opkald

Uddannelsesteams, der administrerer rådgivning eller træning

Konsulentteams med flere fakturerbare kalendere

Eksempel: Hvis I er et team på 10 personer, som alle har brug for at planlægge møder professionelt, giver en Team-plan med 10 pladser hvert medlem deres egen Doodle Pro-konto - uden at købe 10 separate abonnementer.

Hvilke funktioner får hvert teammedlem?

Alle brugere i en Team-plan får fuld adgang til Doodle Professional:

Ubegrænset antal gruppeafstemninger

Ubegrænset antal 1:1'er

Ubegrænset antal bookingsider

Ubegrænset antal tilmeldingsark

Ingen reklamer for arrangører eller deltagere

Automatiske påmindelser

Brugerdefineret branding

Synkronisering af kalender

Integration af Zoom, Teams og Webex

AI-assisterede mødebeskrivelser

Zapier-automatisering

Send invitationer direkte fra Doodle

Hele dit team nyder godt af alle disse professionelle indstillinger.

Hvilke yderligere funktioner får teams?

Ud over alle Pro-funktioner inkluderer Team-planer:

Administratorkonsol

Brugeradministration for 2-100 pladser

Vær med til at arrangere events

Book på vegne af andre

Rapportering af aktiviteter

Fælles branding på tværs af alle medlemmer

Disse funktioner gør teamarbejdet mere smidigt, mere koordineret og mere professionelt.

Hvordan fungerer branding for teams?

Teamadministratorer kan indstille:

Virksomhedens logo

Brandets farver

Baggrundsbilleder

Det sikrer, at alle afstemninger, bookingsider eller invitationer fra alle teammedlemmer ser ensartede ud og er i overensstemmelse med jeres brand.

Hvis du booker møder med kunder, partnere eller kandidater, giver det et stærkt professionelt indtryk.

Kan jeg opgradere eller ændre antallet af brugere senere?

Ja, du kan til enhver tid opgradere din plan.

Tilføj brugere, når du har brug for det

Din ubrugte abonnementstid krediteres automatisk

Du betaler kun den justerede forskel - aldrig dobbelt

Skalering med Doodle Teams er fleksibelt og omkostningseffektivt.

Et overblik over funktionerne

Funktion Pro Team Virksomhed Ubegrænset antal afstemninger, bookingsider, 1:1, tilmeldingsark ✔️ ✔️ ✔️ Ingen annoncer ✔️ ✔️ ✔️ Brugerdefineret branding ✔️ ✔️ ✔️ Kalendersynkronisering og afsendelse af invitationer ✔️ ✔️ ✔️ Administratorkonsol - ✔️ ✔️ Roller og tilladelser - ✔️ ✔️ Tilføj/fjern brugere - ✔️ ✔️ Medvært for begivenheder - ✔️ ✔️ Book på vegne af - ✔️ ✔️ Rapportering af aktiviteter - ✔️ ✔️ SSO - - ✔️ SLA og onboarding - - ✔️

❤️ Hvorfor teams elsker Doodle

"Doodle Teams har gjort det nemt for alle i vores afdeling at holde sig på linje. Alle har deres egen kalender, men det føles som ét smidigt system." - Marta R., Operations Manager

"Det plejede at være et kaos at administrere interviews for hele vores HR-team. Nu tilføjer vi bare nye medarbejdere eller rekrutterere til teamplanen, og så er de klar på få minutter." - Luis M., HR-leder

Det vigtigste at tage med

Hvis dit team har brug for et planlægningssystem, der er hurtigt, professionelt og nemt at administrere - og du vil have, at alle teammedlemmer skal have funktioner på Pro-niveau - giver Doodle Teams dig central kontrol og ubegrænset produktivitet.

Teams fra 2 til 100 brugere kan samarbejde gnidningsløst, administrere kalendere effektivt og levere en samlet bookingoplevelse til kunder og kolleger.

Gå på opdagelse i Doodle Teams →

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Doodle Teams

Hvor mange brugere kan der være på en Team-plan?

Mellem 2 og 100 brugere. For mere end 100 anbefales Enterprise.

Kan hver bruger have sin egen konto?

Ja, det kan de. Hver person får sit eget login, afstemninger, bookingsider og kalenderforbindelser.

Hvem bliver administrator?

Den person, der køber abonnementet. Administratoren kan tilføje/fjerne brugere når som helst.

Kan jeg opgradere fra Pro til Team?

Ja, du får en forholdsmæssig kreditering for ubrugt abonnementstid.

Kan teams sende invitationer direkte fra Doodle?

Ja - alle teammedlemmer kan sende invitationer og påmindelser via e-mail direkte fra platformen.

Inkluderer Team brugerdefineret branding?

Ja, det gør det. Administratorer kan indstille branding, der gælder for alle brugere.

Får Team-brugere Zoom-, Teams- og Webex-integrationer?

Ja - alle integrationer, der er inkluderet i Pro, er tilgængelige i Team.