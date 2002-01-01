El mejor plan de programación para equipos

Doodle Teams es el plan de programación ideal para equipos pequeños y medianos que quieren colaborar de forma más eficiente. Cada miembro obtiene potentes funciones premium -páginas de reserva ilimitadas, 1:1, encuestas de grupo, hojas de inscripción, sin anuncios, recordatorios, pagos con Stripe y marca personalizada-, mientras que los administradores pueden gestionar de forma centralizada a los usuarios, añadir o eliminar asientos y mantener todo coherente. Perfecto para equipos de 2 a 100 usuarios.

¿Qué es el plan Doodle Equipo?

El plan Doodle Team está diseñado para equipos que necesitan un control compartido, una marca coherente y una gestión sencilla de los usuarios entre varios miembros del equipo. Incluye todo lo del plan Pro, y además

Consola de administración

Roles y permisos

Añadir/eliminar/reemplazar usuarios en cualquier momento

Coorganizar eventos

Reserva en tu nombre

Informes de actividad

Cada usuario tiene su propia cuenta Doodle con todas las funciones Profesionales: el administrador simplemente gestiona las licencias.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

¿Cómo funciona la gestión de usuarios?

Cuando adquieres una suscripción de Equipo, te conviertes en el administrador de la cuenta. Como administrador, puedes

Añadir miembros del equipo a tu suscripción

Eliminar miembros o reasignar puestos al instante

Gestionar funciones y permisos

Controlar la configuración de la marca para todos los usuarios

Garantizar una experiencia coherente y profesional en todo el equipo

Los usuarios obtienen automáticamente funciones de nivel Equipo, como encuestas ilimitadas, 1:1, Páginas de reserva, recordatorios, marca e integraciones.

¿Para quién es ideal el plan Equipo?

Doodle Equipos es ideal para

Agencias que programan reuniones con clientes

Equipos de RRHH que organizan entrevistas

Equipos de proyectos internos que coordinan talleres

Equipos de ventas que realizan demostraciones y llamadas

Equipos de educación que gestionan el asesoramiento o la formación

Equipos de consultoría con múltiples calendarios facturables

Ejemplo: Si eres un equipo de 10 personas que necesitan programar reuniones de forma profesional, un plan Equipo para 10 puestos proporciona a cada miembro su propia cuenta Doodle Pro, sin tener que comprar 10 suscripciones distintas.

¿Qué funciones obtiene cada miembro del equipo?

Cada usuario de un plan Equipo recibe acceso completo a Doodle Profesional:

Encuestas de grupo ilimitadas

Reuniones 1:1 ilimitadas

Páginas de reserva ilimitadas

Hojas de inscripción ilimitadas

Sin anuncios para organizadores ni participantes

Recordatorios automáticos

Marca personalizada

Sincronización de calendarios

Integraciones Zoom, Teams, Webex

Descripciones de reuniones asistidas por IA

Automatización Zapier

Enviar invitaciones directamente desde Doodle

Todo tu equipo se beneficia de todos estos ajustes profesionales.

¿Qué funciones adicionales obtienen los equipos?

Además de todas las funciones Pro, los planes para equipos incluyen:

Consola de administración

Gestión de usuarios para 2-100 puestos

Coanfitrión de eventos

Reserva en nombre

Informes de actividad

Marca compartida entre todos los miembros

Estas funciones hacen que el trabajo en equipo sea más fluido, coordinado y profesional.

¿Cómo funciona la marca para los equipos?

Los administradores de equipo pueden establecer

Logotipo de la empresa

Colores de la marca

Imágenes de fondo

Esto garantiza que cada encuesta, Página de reserva o invitación de cualquier miembro del equipo tenga un aspecto coherente y alineado con tu marca.

Si reservas reuniones con clientes, socios o candidatos, esto crea una fuerte impresión profesional.

¿Puedo actualizar o cambiar el número de usuarios más adelante?

Sí, puedes actualizar tu plan en cualquier momento.

Añade usuarios cuando lo necesites

El tiempo de suscripción no utilizado se abona automáticamente

Sólo pagas la diferencia ajustada, nunca el doble

Escalar con Doodle Teams es flexible y rentable.

Características de un vistazo

Función Pro Equipo Empresa Encuestas ilimitadas, Páginas de reserva, 1:1, Hojas de inscripción ✔️ ✔️ ✔️ Sin anuncios ✔️ ✔️ ✔️ Marca personalizada ✔️ ✔️ ✔️ Sincronización de calendario y envío de invitaciones ✔️ ✔️ ✔️ Consola de administración - ✔️ ✔️ Roles y permisos - ✔️ ✔️ Añadir/eliminar usuarios - ✔️ ✔️ Co-organizar eventos - ✔️ ✔️ Reserva en nombre - ✔️ ✔️ Informe de actividad - ✔️ ✔️ SSO - - ✔️ SLA y onboarding - - ✔️

❤️ Por qué los equipos adoran Doodle

"Doodle Teams ha conseguido que todos los miembros de nuestro departamento se mantengan alineados sin esfuerzo. Cada uno tiene su propio calendario, pero se siente como un único sistema fluido". - Marta R., Directora de Operaciones

"Gestionar las entrevistas para todo nuestro equipo de RRHH solía ser un caos. Ahora sólo tenemos que añadir nuevas contrataciones o reclutadores al plan de equipo y se organizan en cuestión de minutos." - Luis M., Jefe de RRHH

Lo más importante

Si tu equipo necesita un sistema de planificación que sea rápido, profesional y fácil de gestionar, y quieres que todos los miembros del equipo tengan funciones de nivel Pro, Doodle Teams te ofrece un control centralizado y una productividad ilimitada.

Equipos de 2 a 100 usuarios pueden colaborar sin problemas, gestionar calendarios de forma eficiente y ofrecer una experiencia de reserva unificada a clientes y compañeros.

Explora Doodle Teams →

PREGUNTAS FRECUENTES: Equipos Doodle

¿Cuántos usuarios puede tener un plan Equipo?

Entre 2 y 100 usuarios. Para más de 100, se recomienda Enterprise.

¿Puede tener cada usuario su propia cuenta?

Sí. Cada persona tiene su propio inicio de sesión, encuestas, Páginas de Reserva y conexiones de calendario.

¿Quién se convierte en administrador?

La persona que adquiere la suscripción. El administrador puede añadir/eliminar usuarios en cualquier momento.

¿Puedo pasar de Pro a Equipo?

Sí. Recibirás un crédito prorrateado por el tiempo de suscripción no utilizado.

¿Pueden los equipos enviar invitaciones directamente desde Doodle?

Sí, todos los miembros del Equipo pueden enviar invitaciones y recordatorios por correo electrónico directamente desde la plataforma.

¿Incluye Team una marca personalizada?

Sí. Los administradores pueden establecer una marca que se aplique a todos los usuarios.

¿Los usuarios de Equipo tienen integraciones con Zoom, Teams y Webex?

Sí, todas las integraciones incluidas en Pro están disponibles en Team.