Il miglior piano di programmazione per i team

Doodle Teams è il piano di pianificazione ideale per i team di piccole e medie dimensioni che vogliono collaborare in modo più efficiente. Ogni membro ha a disposizione potenti funzionalità premium - pagine di prenotazione illimitate, 1:1, sondaggi di gruppo, fogli di iscrizione, nessuna pubblicità, promemoria, pagamenti con Stripe e branding personalizzato - mentre gli amministratori possono gestire centralmente gli utenti, aggiungere o rimuovere posti e mantenere tutto coerente. Perfetto per team da 2 a 100 utenti.

Cos'è il piano Doodle Team?

Il piano Doodle Team è pensato per i team che hanno bisogno di un controllo condiviso, di un marchio coerente e di una facile gestione degli utenti da parte di più membri del team. Include tutto ciò che è presente nel piano Pro, oltre a:

Console amministrativa

Ruoli e permessi

Aggiunta/rimozione/sostituzione di utenti in qualsiasi momento

Co-ospitare eventi

Prenotazione per conto di terzi

Rapporti sulle attività

Ogni utente ha un proprio account Doodle con tutte le funzioni Professional: l'amministratore deve solo gestire le licenze.

Come funziona la gestione degli utenti?

Quando acquisti un abbonamento Team, diventi l'amministratore dell'account. In qualità di amministratore, puoi

Aggiungere membri del team al tuo abbonamento

Rimuovere i membri o riassegnare i posti all'istante

Gestire ruoli e permessi

Controllare le impostazioni di branding per tutti gli utenti

Garantire un'esperienza coerente e professionale a tutto il team.

Gli utenti ottengono automaticamente funzioni di livello Team, tra cui sondaggi illimitati, incontri 1:1, Pagine di prenotazione, promemoria, branding e integrazioni.

Per chi è ideale il piano Team?

Doodle Teams è ideale per:

Agenzie che programmano incontri con i clienti

Team HR che organizzano colloqui

Team di progetto interni che coordinano workshop

Team di vendita che gestiscono demo e chiamate

Team di formazione che gestiscono consulenze o corsi di formazione

Team di consulenza con più calendari fatturabili

Esempio: se sei un team di 10 persone che hanno bisogno di programmare riunioni in modo professionale, il piano Team per 10 posti offre a ogni membro il proprio account Doodle Pro, senza dover acquistare 10 abbonamenti separati.

Quali sono le caratteristiche di ogni membro del team?

Ogni utente di un piano Team riceve l'accesso completo a Doodle Professional:

Sondaggi di gruppo illimitati

Sondaggi 1:1 illimitati

Pagine di prenotazione illimitate

Schede di iscrizione illimitate

Nessuna pubblicità per organizzatori e partecipanti

Promemoria automatici

Marchio personalizzato

Sincronizzazione del calendario

Integrazioni con Zoom, Teams e Webex

Descrizioni delle riunioni assistite dall'intelligenza artificiale

Automazione Zapier

Invio di inviti direttamente da Doodle

Tutto il tuo team beneficia di tutte queste impostazioni professionali.

Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei team?

Oltre a tutte le funzioni Pro, i piani Team includono:

Console amministrativa

Gestione degli utenti per 2-100 posti

Co-ospitare eventi

Prenotazione per conto di terzi

Report attività

Marchio condiviso tra tutti i membri

Queste funzioni rendono il lavoro di squadra più fluido, coordinato e professionale.

Come funziona il branding per i team?

Gli amministratori dei team possono impostare

Logo aziendale

I colori del marchio

Immagini di sfondo

Questo garantisce che ogni sondaggio, pagina di prenotazione o invito di un membro del team sia coerente e in linea con il tuo marchio.

Se prenoti incontri con clienti, partner o candidati, questo crea una forte impressione professionale.

Posso aggiornare o modificare il numero di utenti in un secondo momento?

Sì, puoi aggiornare il tuo piano in qualsiasi momento.

Aggiungi utenti quando vuoi

Il tempo di abbonamento non utilizzato viene accreditato automaticamente

Pagherai solo la differenza di prezzo, mai il doppio

Scalare con Doodle Teams è flessibile e conveniente.

Le caratteristiche in sintesi

Caratteristiche Pro Team Impresa Sondaggi illimitati, Pagine di prenotazione, 1:1, Schede di iscrizione ✔️ ✔️ ✔️ Nessun annuncio ✔️ ✔️ ✔️ Marchio personalizzato ✔️ ✔��️ ✔️ Sincronizzazione del calendario e invio di inviti ✔️ ✔️ ✔️ Console amministrativa - ✔️ ✔️ Ruoli e permessi - ✔️ ✔️ Aggiungere/rimuovere utenti - ✔️ ✔️ Eventi co-host - ✔️ ✔️ Prenota per conto di - ✔️ ✔️ Segnalazione di attività - ✔️ ✔️ SSO - - ✔️ SLA e onboarding - - ✔️

❤️ Perché i team amano Doodle

"Doodle Teams ha reso facile per tutti i membri del nostro dipartimento rimanere allineati. Ognuno ha il proprio calendario, ma è come se fosse un unico sistema". - Marta R., Operations Manager

"La gestione dei colloqui per tutto il nostro team HR era un caos. Ora basta aggiungere i nuovi assunti o i reclutatori al piano del team per organizzarli in pochi minuti". - Luis M., responsabile delle risorse umane

Principale punto di partenza

Se il tuo team ha bisogno di un sistema di pianificazione veloce, professionale e facile da gestire - e vuoi che ogni membro del team abbia a disposizione funzioni di livello Pro - Doodle Teams ti offre un controllo centralizzato e una produttività illimitata.

I team da 2 a 100 utenti possono collaborare senza problemi, gestire i calendari in modo efficiente e offrire un'esperienza di prenotazione unificata a clienti e colleghi.

FAQ: Doodle Teams

Quanti utenti possono partecipare a un piano Team?

Da 2 a 100 utenti. Per un numero di utenti superiore a 100 si consiglia il piano Enterprise.

Ogni utente può avere un proprio account?

Sì, ogni utente ha un proprio account. Ogni persona ha il proprio login, i sondaggi, le pagine di prenotazione e le connessioni al calendario.

Chi diventa amministratore?

La persona che acquista l'abbonamento. L'amministratore può aggiungere/rimuovere utenti in qualsiasi momento.

Posso passare da Pro a Team?

Sì. Riceverai un credito proporzionale per ogni periodo di abbonamento non utilizzato.

I team possono inviare inviti direttamente da Doodle?

Sì, tutti i membri del Team possono inviare inviti e promemoria via e-mail direttamente dalla piattaforma.

Il Team include un marchio personalizzato?

Sì. Gli amministratori possono impostare un marchio che si applica a tutti gli utenti.

Gli utenti di Team hanno a disposizione le integrazioni di Zoom, Teams e Webex?

Sì, tutte le integrazioni incluse in Pro sono disponibili in Team.