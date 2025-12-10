Der beste Zeitplan für Teams

Doodle Teams ist der ideale Terminplan für kleine und mittlere Teams, die effizienter zusammenarbeiten wollen. Jedes Mitglied erhält leistungsstarke Premium-Funktionen - unbegrenzte Buchungsseiten, 1:1, Gruppenumfragen, Anmeldebögen, keine Werbung, Erinnerungen, Zahlungen mit Stripe und individuelles Branding - während Administratoren Nutzer zentral verwalten, Plätze hinzufügen oder entfernen und alles einheitlich halten können. Perfekt für Teams von 2 bis 100 Nutzern.

Was ist der Doodle Team Plan?

Das Doodle Team-Abo ist für Teams gedacht, die eine gemeinsame Kontrolle, ein einheitliches Branding und eine einfache Nutzerverwaltung für mehrere Teammitglieder benötigen. Er enthält alles, was im Pro-Tarif enthalten ist, plus:

Admin-Konsole

Rollen und Berechtigungen

Hinzufügen/Entfernen/Ersetzen von Nutzern zu jeder Zeit

Veranstaltungen gemeinsam veranstalten

Im Namen buchen

Aktivitätsberichte

Jeder Nutzer erhält sein eigenes Doodle-Konto mit allen Professional-Funktionen - der Administrator verwaltet lediglich die Lizenzen.

Wie funktioniert die Nutzerverwaltung?

Wenn du ein Team-Abo kaufst, wirst du zum Administrator des Kontos. Als Administrator kannst du:

Teammitglieder zu deinem Abonnement hinzufügen

Mitglieder entfernen oder Plätze sofort neu zuweisen

Rollen und Berechtigungen verwalten

Branding-Einstellungen für alle Nutzer/innen kontrollieren

Ein einheitliches, professionelles Erscheinungsbild im gesamten Team sicherstellen

Nutzer/innen erhalten automatisch Funktionen auf Teamebene - einschließlich unbegrenzter Umfragen, 1:1s, Buchungsseiten, Erinnerungen, Branding und Integrationen.

Für wen ist der Team-Plan ideal?

Doodle Teams ist am besten geeignet für:

Agenturen, die Kundentermine vereinbaren

HR-Teams, die Vorstellungsgespräche organisieren

Interne Projektteams, die Workshops koordinieren

Vertriebsteams, die Demos und Anrufe durchführen

Bildungsteams, die Beratungen oder Schulungen verwalten

Beratungsteams mit mehreren abrechenbaren Kalendern

Beispiel: Wenn du ein Team von 10 Personen bist, die alle professionell Meetings planen müssen, erhält jedes Mitglied mit dem Team-Abo für 10 Plätze sein eigenes Doodle Pro-Konto - ohne 10 separate Abonnements zu kaufen.

Welche Funktionen erhält jedes Teammitglied?

Jeder Nutzer in einem Team-Abo erhält vollen Doodle Professional-Zugang:

Unbegrenzte Gruppenumfragen

Unbegrenzte 1:1-Abstimmungen

Unbegrenzte Buchungsseiten

Unbegrenzte Anmeldeformulare

Keine Werbung für Organisatoren oder Teilnehmer

Automatische Erinnerungen

Benutzerdefiniertes Branding

Kalender-Synchronisation

Zoom, Teams, Webex Integrationen

KI-unterstützte Meeting-Beschreibungen

Zapier-Automatisierung

Einladungen direkt aus Doodle versenden

Dein ganzes Team profitiert von all diesen professionellen Einstellungen.

Welche zusätzlichen Funktionen gibt es für Teams?

Zusätzlich zu allen Pro-Funktionen enthalten die Team-Tarife:

Admin-Konsole

Nutzerverwaltung für 2-100 Plätze

Co-Hosting von Veranstaltungen

Buchen im Namen

Aktivitätsberichte

Gemeinsames Branding für alle Mitglieder

Diese Funktionen machen die Teamarbeit reibungsloser, koordinierter und professioneller.

Wie funktioniert das Branding für Teams?

Team-Administratoren können einstellen:

Firmenlogo

Farben der Marke

Hintergrundbilder

Dadurch wird sichergestellt, dass jede Umfrage, Buchungsseite oder Einladung eines Teammitglieds einheitlich aussieht und mit deiner Marke übereinstimmt.

Wenn du Meetings mit Kunden, Partnern oder Bewerbern buchst, hinterlässt dies einen starken professionellen Eindruck.

Kann ich später upgraden oder die Anzahl der Nutzer ändern?

Ja. Du kannst deinen Plan jederzeit erweitern.

Füge bei Bedarf weitere Nutzer hinzu

Deine ungenutzte Abonnementzeit wird automatisch gutgeschrieben

Du zahlst nur die angepasste Differenz - niemals doppelt

Die Skalierung mit Doodle Teams ist flexibel und kosteneffizient.

Funktionen auf einen Blick

Funktion Pro Team Unternehmen Unbegrenzte Umfragen, Buchungsseiten, 1:1s, Anmeldebögen ✔️ ✔️ ✔️ Keine Anzeigen ✔️ ✔️ ✔️ Individuelles Branding ✔️ ✔️ ✔️ Kalender synchronisieren & Einladungen versenden ✔️ ✔️ ✔️ Admin-Konsole - ✔️ ✔️ Rollen & Berechtigungen - ✔️ ✔️ Benutzer hinzufügen/entfernen - ✔️ ✔️ Co-Host-Events - ✔️ ✔️ Buchen im Namen - ✔️ ✔️ Aktivitätsberichte - ✔️ ✔️ SSO - - ✔️ SLA & Onboarding - - ✔️

❤️ Warum Teams Doodle lieben

"Doodle Teams macht es für alle in unserer Abteilung mühelos, sich abzustimmen. Jeder hat seinen eigenen Kalender, aber es fühlt sich wie ein einheitliches System an." - Marta R., Betriebsleiterin

"Die Verwaltung von Vorstellungsgesprächen für unser gesamtes HR-Team war früher ein Chaos. Jetzt fügen wir einfach neue Mitarbeiter oder Personalverantwortliche zum Teamplan hinzu und sie sind in wenigen Minuten bereit."- Luis M., Personalleiter

Wichtigste Erkenntnis

Wenn dein Team ein schnelles, professionelles und einfach zu verwaltendes Planungssystem braucht und du möchtest, dass jedes Teammitglied über Pro-Level-Funktionen verfügt - Doodle Teams bietet dir zentrale Kontrolle und unbegrenzte Produktivität.

Teams von 2 bis 100 Nutzern können reibungslos zusammenarbeiten, Kalender effizient verwalten und ein einheitliches Buchungserlebnis für Kunden und Kollegen schaffen.

Doodle Teams → erkunden

FAQ: Doodle Teams

Wie viele Nutzer können an einem Team-Plan teilnehmen?

Zwischen 2 und 100 Nutzer/innen. Bei mehr als 100 Nutzern wird Enterprise empfohlen.

Kann jeder Nutzer sein eigenes Konto haben?

Ja. Jede Person erhält einen eigenen Login, eigene Umfragen, Buchungsseiten und Kalenderverbindungen.

Wer wird der Administrator?

Die Person, die das Abonnement erwirbt. Der Administrator kann jederzeit Nutzer hinzufügen/entfernen.

Kann ich von Pro auf Team upgraden?

Ja. Du erhältst eine anteilige Gutschrift für die nicht genutzte Abonnementzeit.

Können Teams direkt von Doodle aus Einladungen verschicken?

Ja - alle Teammitglieder können Einladungen und Erinnerungen direkt von der Plattform aus per E-Mail versenden.

Beinhaltet Team ein individuelles Branding?

Ja. Administratoren können ein Branding festlegen, das für alle Nutzer gilt.

Erhalten Team-Nutzer/innen Zoom-, Team- und Webex-Integrationen?

Ja - alle Integrationen, die in Pro enthalten sind, sind auch in Team verfügbar.