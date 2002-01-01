Le meilleur plan d'ordonnancement pour les équipes

Créer un Doodle

Temps de lecture : 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 10 déc. 2025

    Doodle Teams est le plan d'ordonnancement idéal pour les petites et moyennes équipes qui souhaitent collaborer plus efficacement. Chaque membre bénéficie de puissantes fonctionnalités premium - pages de réservation illimitées, 1:1, sondages de groupe, feuilles d'inscription, pas de publicité, rappels, paiements avec Stripe et marque personnalisée - tandis que les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs de manière centralisée, ajouter ou supprimer des sièges et veiller à ce que tout soit cohérent. Parfait pour les équipes de 2 à 100 utilisateurs.

    Qu'est-ce que le plan Doodle Team ?

    Le plan Doodle Team est conçu pour les équipes qui ont besoin d'un contrôle partagé, d'une image de marque cohérente et d'une gestion facile des utilisateurs parmi plusieurs membres de l'équipe. Il comprend tout ce qui se trouve dans le plan Pro, plus :

    • Console d'administration

    • Rôles et autorisations

    • Ajouter/supprimer/remplacer des utilisateurs à tout moment

    • Co-hébergement d'événements

    • Réserver au nom d’un membre de l’équipe

    • Rapports d'activité

    Chaque utilisateur obtient son propre compte Doodle avec toutes les fonctionnalités professionnelles - l'administrateur gère simplement les licences.

    Comment fonctionne la gestion des utilisateurs ?

    Lorsque tu achètes un abonnement d'équipe, tu deviens l'administrateur du compte. En tant qu'administrateur, tu peux :

    • Ajouter des membres d'équipe à ton abonnement

    • Supprimer des membres ou réattribuer des sièges instantanément

    • Gérer les rôles et les autorisations

    • Contrôler les paramètres de l'image de marque pour tous les utilisateurs

    • Garantir une expérience professionnelle cohérente pour toute l'équipe

    Les utilisateurs bénéficient automatiquement des fonctionnalités du niveau Équipe - y compris les sondages illimités, les 1:1, les pages de réservation, les rappels, l'image de marque et les intégrations.

    À qui s'adresse la formule Équipe ?

    Doodle Teams est idéal pour :

    • Les agences qui planifient des réunions avec leurs clients

    • Les équipes de ressources humaines qui organisent des entretiens

    • Les équipes de projet internes qui coordonnent des ateliers

    • Les équipes de vente qui organisent des démonstrations et des appels

    • Les équipes d'éducation qui gèrent les conseils ou la formation

    • Équipes de consultants avec plusieurs calendriers facturables

    Exemple : si tu es une équipe de 10 personnes qui ont toutes besoin de planifier des réunions de manière professionnelle, un plan Team pour 10 sièges permet à chaque membre d'avoir son propre compte Doodle Pro - sans acheter 10 abonnements distincts.

    Quelles sont les fonctionnalités offertes à chaque membre de l'équipe ?

    Chaque utilisateur d'un plan d'équipe bénéficie d'un accès complet à Doodle Pro :

    • Sondages de groupe illimités

    • Sondages 1:1 illimités

    • Pages de réservation illimitées

    • Feuilles d'inscription illimitées

    • Pas de publicité pour les organisateurs ou les participants

    • Rappels automatiques

    • Marque personnalisée

    • Synchronisation du calendrier

    • Intégrations Zoom, Teams, Webex

    • Descriptions de réunions assistées par l'IA

    • Automatisation Zapier

    • Envoie des invitations directement depuis Doodle

    Toute ton équipe bénéficie de tous ces paramètres professionnels.

    Quelles sont les fonctionnalités supplémentaires dont bénéficient les équipes ?

    En plus de toutes les fonctionnalités Pro, les plans d'équipe comprennent :

    • Console d'administration

    • Gestion des utilisateurs pour 2 à 100 sièges

    • Co-hébergement d'événements

    • Réservation au nom de l'équipe

    • Rapport d'activité

    • Marque partagée par tous les membres

    Ces fonctionnalités rendent le travail d'équipe plus fluide, mieux coordonné et plus professionnel.

    Comment fonctionne l'image de marque pour les équipes ?

    Les administrateurs d'équipe peuvent définir :

    • Le logo de l'entreprise

    • les couleurs de la marque

    • Les images d'arrière-plan

    Cela permet de s'assurer que chaque sondage, page de réservation ou invitation de n'importe quel membre de l'équipe est cohérente et alignée sur ta marque.

    Si tu organises des réunions avec des clients, des partenaires ou des candidats, cela crée une forte impression professionnelle.

    Puis-je mettre à niveau ou modifier le nombre d'utilisateurs ultérieurement ?

    Oui. Tu peux mettre à niveau ton plan à tout moment.

    • Ajoute des utilisateurs quand tu en as besoin

    • Le temps d'abonnement non utilisé est automatiquement crédité

    • Tu ne paies que la différence ajustée - jamais le double

    La mise à l'échelle avec Doodle Teams est flexible et rentable.

    Caractéristiques en un coup d'œil

    Fonctionnalité

    Pro

    Équipe

    Entreprise

    Sondages illimités, pages de réservation, 1:1, feuilles d'inscription

    ✔️

    ✔️

    ✔️

    Pas de publicité

    ✔️

    ✔️

    ✔️

    Marque personnalisée

    ✔️

    ✔️

    ✔️

    Synchronisation du calendrier et envoi d'invitations

    ✔️

    ✔️

    ✔️

    Console d'administration

    -

    ✔️

    ✔️

    Rôles et autorisations

    -

    ✔️

    ✔️

    Ajouter/supprimer des utilisateurs

    -

    ✔️

    ✔️

    Co-hébergement d'événements

    -

    ✔️

    ✔️

    Réserver au nom de

    -

    ✔️

    ✔️

    Rapport d'activité

    -

    ✔️

    ✔️

    SSO

    -

    -

    ✔️

    SLA & onboarding

    -

    -

    ✔️

    ❤️ Pourquoi les équipes aiment Doodle

    "Doodle Teams a permis à tous les membres de notre département de rester alignés sans effort. Chacun a son propre calendrier, mais on a l'impression d'un système homogène." - Marta R., directrice des opérations

    "La gestion des entretiens pour l'ensemble de notre équipe de ressources humaines était auparavant un véritable chaos. Maintenant, il nous suffit d'ajouter les nouvelles recrues ou les recruteurs au plan de l'équipe et ils sont mis en place en quelques minutes." - Luis M., Responsable RH

    À retenir

    Si ton équipe a besoin d'un système de planification rapide, professionnel et facile à gérer - et que tu veux que chaque membre de l'équipe ait des fonctionnalités de niveau Pro - Doodle Teams te donne un contrôle centralisé et une productivité illimitée.

    Les équipes de 2 à 100 utilisateurs peuvent collaborer en douceur, gérer efficacement les calendriers et offrir une expérience de réservation unifiée aux clients et aux collègues.

    Explorer Doodle Teams →

    FAQ : Doodle Teams

    Combien d'utilisateurs peuvent être sur un plan d'équipe ?

    Entre 2 et 100 utilisateurs. Pour plus de 100, il est recommandé d'opter pour Enterprise.

    Chaque utilisateur peut-il avoir son propre compte ?

    Oui. Chaque personne dispose de son propre identifiant, de ses propres sondages, de ses propres pages de réservation et de ses propres connexions au calendrier.

    Qui devient l'administrateur ?

    La personne qui achète l'abonnement. L'administrateur peut ajouter/supprimer des utilisateurs à tout moment.

    Puis-je passer de Pro à Team ?

    Oui. Tu recevras un crédit au prorata du temps d'abonnement non utilisé.

    Les équipes peuvent-elles envoyer des invitations directement depuis Doodle ?

    Oui - tous les membres de l'équipe peuvent envoyer des invitations et des rappels par courriel directement à partir de la plateforme.

    Team inclut-il un marquage personnalisé ?

    Oui. Les administrateurs peuvent définir une image de marque qui s'applique à tous les utilisateurs.

    Les utilisateurs de Team bénéficient-ils des intégrations Zoom, Teams et Webex ?

    Oui - toutes les intégrations incluses dans Pro sont disponibles dans Team.

