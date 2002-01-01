Le meilleur plan d'ordonnancement pour les équipes

Doodle Teams est le plan d'ordonnancement idéal pour les petites et moyennes équipes qui souhaitent collaborer plus efficacement. Chaque membre bénéficie de puissantes fonctionnalités premium - pages de réservation illimitées, 1:1, sondages de groupe, feuilles d'inscription, pas de publicité, rappels, paiements avec Stripe et marque personnalisée - tandis que les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs de manière centralisée, ajouter ou supprimer des sièges et veiller à ce que tout soit cohérent. Parfait pour les équipes de 2 à 100 utilisateurs.
Qu'est-ce que le plan Doodle Team ?
Le plan Doodle Team est conçu pour les équipes qui ont besoin d'un contrôle partagé, d'une image de marque cohérente et d'une gestion facile des utilisateurs parmi plusieurs membres de l'équipe. Il comprend tout ce qui se trouve dans le plan Pro, plus :
Console d'administration
Rôles et autorisations
Ajouter/supprimer/remplacer des utilisateurs à tout moment
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’un membre de l’équipe
Rapports d'activité
Chaque utilisateur obtient son propre compte Doodle avec toutes les fonctionnalités professionnelles - l'administrateur gère simplement les licences.
Comment fonctionne la gestion des utilisateurs ?
Lorsque tu achètes un abonnement d'équipe, tu deviens l'administrateur du compte. En tant qu'administrateur, tu peux :
Ajouter des membres d'équipe à ton abonnement
Supprimer des membres ou réattribuer des sièges instantanément
Gérer les rôles et les autorisations
Contrôler les paramètres de l'image de marque pour tous les utilisateurs
Garantir une expérience professionnelle cohérente pour toute l'équipe
Les utilisateurs bénéficient automatiquement des fonctionnalités du niveau Équipe - y compris les sondages illimités, les 1:1, les pages de réservation, les rappels, l'image de marque et les intégrations.
À qui s'adresse la formule Équipe ?
Doodle Teams est idéal pour :
Les agences qui planifient des réunions avec leurs clients
Les équipes de ressources humaines qui organisent des entretiens
Les équipes de projet internes qui coordonnent des ateliers
Les équipes de vente qui organisent des démonstrations et des appels
Les équipes d'éducation qui gèrent les conseils ou la formation
Équipes de consultants avec plusieurs calendriers facturables
Exemple : si tu es une équipe de 10 personnes qui ont toutes besoin de planifier des réunions de manière professionnelle, un plan Team pour 10 sièges permet à chaque membre d'avoir son propre compte Doodle Pro - sans acheter 10 abonnements distincts.
Quelles sont les fonctionnalités offertes à chaque membre de l'équipe ?
Chaque utilisateur d'un plan d'équipe bénéficie d'un accès complet à Doodle Pro :
Sondages de groupe illimités
Sondages 1:1 illimités
Pages de réservation illimitées
Feuilles d'inscription illimitées
Pas de publicité pour les organisateurs ou les participants
Rappels automatiques
Marque personnalisée
Synchronisation du calendrier
Intégrations Zoom, Teams, Webex
Descriptions de réunions assistées par l'IA
Automatisation Zapier
Envoie des invitations directement depuis Doodle
Toute ton équipe bénéficie de tous ces paramètres professionnels.
Quelles sont les fonctionnalités supplémentaires dont bénéficient les équipes ?
En plus de toutes les fonctionnalités Pro, les plans d'équipe comprennent :
Console d'administration
Gestion des utilisateurs pour 2 à 100 sièges
Co-hébergement d'événements
Réservation au nom de l'équipe
Rapport d'activité
Marque partagée par tous les membres
Ces fonctionnalités rendent le travail d'équipe plus fluide, mieux coordonné et plus professionnel.
Comment fonctionne l'image de marque pour les équipes ?
Les administrateurs d'équipe peuvent définir :
Le logo de l'entreprise
les couleurs de la marque
Les images d'arrière-plan
Cela permet de s'assurer que chaque sondage, page de réservation ou invitation de n'importe quel membre de l'équipe est cohérente et alignée sur ta marque.
Si tu organises des réunions avec des clients, des partenaires ou des candidats, cela crée une forte impression professionnelle.
Puis-je mettre à niveau ou modifier le nombre d'utilisateurs ultérieurement ?
Oui. Tu peux mettre à niveau ton plan à tout moment.
Ajoute des utilisateurs quand tu en as besoin
Le temps d'abonnement non utilisé est automatiquement crédité
Tu ne paies que la différence ajustée - jamais le double
La mise à l'échelle avec Doodle Teams est flexible et rentable.
Caractéristiques en un coup d'œil
Fonctionnalité
Pro
Équipe
Entreprise
Sondages illimités, pages de réservation, 1:1, feuilles d'inscription
✔️
✔️
✔️
Pas de publicité
✔️
✔️
✔️
Marque personnalisée
✔️
✔️
✔️
Synchronisation du calendrier et envoi d'invitations
✔️
✔️
✔️
Console d'administration
-
✔️
✔️
Rôles et autorisations
-
✔️
✔️
Ajouter/supprimer des utilisateurs
-
✔️
✔️
Co-hébergement d'événements
-
✔️
✔️
Réserver au nom de
-
✔️
✔️
Rapport d'activité
-
✔️
✔️
SSO
-
-
✔️
SLA & onboarding
-
-
✔️
❤️ Pourquoi les équipes aiment Doodle
"Doodle Teams a permis à tous les membres de notre département de rester alignés sans effort. Chacun a son propre calendrier, mais on a l'impression d'un système homogène." - Marta R., directrice des opérations
"La gestion des entretiens pour l'ensemble de notre équipe de ressources humaines était auparavant un véritable chaos. Maintenant, il nous suffit d'ajouter les nouvelles recrues ou les recruteurs au plan de l'équipe et ils sont mis en place en quelques minutes." - Luis M., Responsable RH
À retenir
Si ton équipe a besoin d'un système de planification rapide, professionnel et facile à gérer - et que tu veux que chaque membre de l'équipe ait des fonctionnalités de niveau Pro - Doodle Teams te donne un contrôle centralisé et une productivité illimitée.
Les équipes de 2 à 100 utilisateurs peuvent collaborer en douceur, gérer efficacement les calendriers et offrir une expérience de réservation unifiée aux clients et aux collègues.
FAQ : Doodle Teams
Combien d'utilisateurs peuvent être sur un plan d'équipe ?
Entre 2 et 100 utilisateurs. Pour plus de 100, il est recommandé d'opter pour Enterprise.
Chaque utilisateur peut-il avoir son propre compte ?
Oui. Chaque personne dispose de son propre identifiant, de ses propres sondages, de ses propres pages de réservation et de ses propres connexions au calendrier.
Qui devient l'administrateur ?
La personne qui achète l'abonnement. L'administrateur peut ajouter/supprimer des utilisateurs à tout moment.
Puis-je passer de Pro à Team ?
Oui. Tu recevras un crédit au prorata du temps d'abonnement non utilisé.
Les équipes peuvent-elles envoyer des invitations directement depuis Doodle ?
Oui - tous les membres de l'équipe peuvent envoyer des invitations et des rappels par courriel directement à partir de la plateforme.
Team inclut-il un marquage personnalisé ?
Oui. Les administrateurs peuvent définir une image de marque qui s'applique à tous les utilisateurs.
Les utilisateurs de Team bénéficient-ils des intégrations Zoom, Teams et Webex ?
Oui - toutes les intégrations incluses dans Pro sont disponibles dans Team.
