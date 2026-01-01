Doodle Teams छोटे और मध्यम आकार की टीमों के लिए आदर्श शेड्यूलिंग योजना है जो अधिक कुशलता से सहयोग करना चाहती हैं। प्रत्येक सदस्य को शक्तिशाली Premium सुविधाएँ मिलती हैं — असीमित बुकिंग पेज, 1:1 मीटिंग्स, ग्रुप पोल, साइन-अप शीट्स, कोई विज्ञापन नहीं, रिमाइंडर, Stripe के साथ भुगतान, और कस्टम ब्रांडिंग — जबकि एडमिन केंद्रीय रूप से उपयोगकर्ताओं का प्रबंधन कर सकते हैं, सीटें जोड़ या हटा सकते हैं, और सब कुछ सुसंगत रख सकते हैं। 2 से 100 उपयोगकर्ताओं वाली टीमों के लिए एकदम सही।

Doodle टीम की योजना क्या है?

Doodle टीम प्लान उन टीमों के लिए बनाया गया है जिन्हें साझा नियंत्रण, सुसंगत ब्रांडिंग और कई टीम सदस्यों के लिए आसान उपयोगकर्ता प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें Pro प्लान की सभी सुविधाएँ शामिल हैं, साथ ही:

प्रशासन कंसोल

भूमिकाएँ और अनुमतियाँ

किसी भी समय उपयोगकर्ताओं को जोड़ें/हटाएँ/बदलें

सह-मेजबान कार्यक्रम

की ओर से बुक करें

गतिविधि रिपोर्टें

प्रत्येक उपयोगकर्ता को पूर्ण पेशेवर सुविधाओं वाला अपना Doodle खाता मिलता है — प्रशासक बस लाइसेंसों का प्रबंधन करता है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

उपयोगकर्ता प्रबंधन कैसे काम करता है?

जब आप टीम सदस्यता खरीदते हैं, तो आप खाते के व्यवस्थापक बन जाते हैं। व्यवस्थापक के रूप में, आप कर सकते हैं:

अपनी सदस्यता में टीम के सदस्यों को जोड़ें

सदस्यों को तुरंत हटाएँ या सीटें पुनः आवंटित करें

भूमिकाएँ और अनुमतियाँ प्रबंधित करें

सभी उपयोगकर्ताओं के लिए ब्रांडिंग सेटिंग्स नियंत्रित करें

टीम भर में एक सुसंगत, पेशेवर अनुभव सुनिश्चित करें।

उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से टीम-स्तर की सुविधाएँ प्राप्त करते हैं — जिनमें असीमित पोल, 1:1 सत्र, बुकिंग पेज, रिमाइंडर, ब्रांडिंग और इंटीग्रेशन शामिल हैं।

टीम प्लान किसके लिए आदर्श है?

Doodle टीम्स के लिए सबसे अच्छा है:

एजेंसियाँ ग्राहक बैठकें निर्धारित कर रही हैं

एचआर टीमें साक्षात्कार आयोजित कर रही हैं

कार्यशालाओं का समन्वय करने वाली आंतरिक परियोजना टीमें

डेमो और कॉल चलाने वाली बिक्री टीमें

परामर्श या प्रशिक्षण का प्रबंधन करने वाली शैक्षणिक टीमें

कई बिल योग्य कैलेंडर वाली टीमों के साथ परामर्श

उदाहरण: यदि आप 10 लोगों की एक टीम हैं जिन्हें पेशेवर रूप से मीटिंग्स शेड्यूल करनी हैं, तो 10 सीटों के लिए टीम प्लान प्रत्येक सदस्य को अपना Doodle Pro खाता प्रदान करता है — बिना 10 अलग-अलग सब्सक्रिप्शन खरीदे।

प्रत्येक टीम सदस्य को कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?

टीम प्लान में प्रत्येक उपयोगकर्ता को पूर्ण Doodle Professional एक्सेस प्राप्त होता है:

असीमित ग्रुप पोल

असीमित 1:1 सत्र

असीमित बुकिंग पेज

असीमित साइन-अप शीट्स

आयोजकों या प्रतिभागियों के लिए कोई विज्ञापन नहीं

स्वचालित अनुस्मारक

कस्टम ब्रांडिंग

कैलेंडर सिंक

ज़ूम, टीम्स, वेबेक्स इंटीग्रेशन

एआई-सहायित बैठक विवरण

ज़ैपियर ऑटोमेशन

Doodle से सीधे निमंत्रण भेजें

आपकी पूरी टीम इन सभी पेशेवर परिवेशों से लाभान्वित होती है।

टीमों को अतिरिक्त कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं?

सभी Pro सुविधाओं के अलावा, टीम योजनाओं में शामिल हैं:

प्रशासन कंसोल

2–100 सीटों के लिए उपयोगकर्ता प्रबंधन

सह-मेजबान कार्यक्रम

की ओर से बुक करें

गतिविधि रिपोर्टिंग

सभी सदस्यों में साझा ब्रांडिंग

ये विशेषताएँ टीम वर्क को अधिक सुगम, अधिक समन्वित और अधिक पेशेवर बनाती हैं।

टीमों के लिए ब्रांडिंग कैसे काम करती है?

टीम एडमिन निम्नलिखित सेट कर सकते हैं:

कंपनी का लोगो

ब्रांड के रंग

पृष्ठभूमि छवियाँ

यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी टीम सदस्य द्वारा किया गया प्रत्येक पोल, बुकिंग पेज या निमंत्रण आपके ब्रांड के अनुरूप और सुसंगत दिखे।

यदि आप ग्राहकों, भागीदारों या उम्मीदवारों के साथ बैठकें बुक करते हैं, तो इससे एक मजबूत पेशेवर प्रभाव बनता है।

क्या मैं बाद में उपयोगकर्ताओं की संख्या अपग्रेड या बदल सकता हूँ?

हाँ। आप किसी भी समय अपनी योजना को अपग्रेड कर सकते हैं।

जब भी आपको आवश्यकता हो, उपयोगकर्ताओं को जोड़ें।

आपका अप्रयुक्त सदस्यता समय स्वचालित रूप से जमा कर दिया जाता है।

आप केवल समायोजित अंतर का भुगतान करते हैं — कभी भी दोगुना नहीं।

Doodle टीम्स के साथ स्केलिंग लचीला और लागत-कुशल है।

एक नजर में विशेषताएँ

विशेषता पेशेवर टीम उद्यम असीमित पोल, बुकिंग पेज, 1:1 सत्र, साइन-अप शीट्स ✔️ ✔️ ✔️ कोई विज्ञापन नहीं ✔️ ✔️ ✔️ कस्टम ब्रांडिंग ✔️ ✔️ ✔️ कैलेंडर सिंक और निमंत्रण भेजना ✔️ ✔️ ✔️ प्रशासन कंसोल — ✔️ ✔️ भूमिकाएँ और अनुमतियाँ — ✔️ ✔️ उपयोगकर्ताओं को जोड़ें/हटाएँ — ✔️ ✔️ सह-मेजबान कार्यक्रम — ✔️ ✔️ की ओर से किताब — ✔️ ✔️ गतिविधि रिपोर्टिंग — ✔️ ✔️ एकल साइन-ऑन — — ✔️ एसएलए और ऑनबोर्डिंग — — ✔️

❤️ टीमें Doodle को क्यों पसंद करती हैं

"Doodle Teams ने हमारे विभाग के सभी लोगों के लिए एकजुट बने रहना सहज बना दिया। हर किसी का अपना कैलेंडर है, लेकिन यह एक सुचारू प्रणाली की तरह लगता है।" — मार्ता आर., संचालन प्रबंधक

"हमारी पूरी एचआर टीम के इंटरव्यूज़ का प्रबंधन करना पहले अराजकता हुआ करता था। अब हम बस नए कर्मचारियों या भर्तीकर्ताओं को टीम प्लान में जोड़ते हैं और वे मिनटों में सेटअप हो जाते हैं।" — लुइस एम., एचआर लीड

मुख्य निष्कर्ष

यदि आपकी टीम को एक ऐसा शेड्यूलिंग सिस्टम चाहिए जो तेज़, पेशेवर और प्रबंधित करने में आसान हो — और आप चाहते हैं कि हर टीम सदस्य के पास Pro-स्तर की सुविधाएँ हों — Doodle टीमें आपको केंद्रीकृत नियंत्रण और असीमित उत्पादकता प्रदान करता है।

2 से 100 उपयोगकर्ताओं की टीमें सहजता से सहयोग कर सकती हैं, कैलेंडर को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकती हैं, और ग्राहकों तथा सहकर्मियों के लिए एकीकृत बुकिंग अनुभव प्रदान कर सकती हैं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: Doodle टीमें

टीम प्लान पर कितने उपयोगकर्ता हो सकते हैं?

2 से 100 उपयोगकर्ताओं के बीच। 100 से अधिक के लिए, एंटरप्राइज की सिफारिश की जाती है।

क्या प्रत्येक उपयोगकर्ता का अपना खाता हो सकता है?

हाँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपना लॉगिन, पोल, बुकिंग पेज और कैलेंडर कनेक्शन मिलते हैं।

प्रशासक कौन बनेगा?

सब्सक्रिप्शन खरीदने वाला व्यक्ति। एडमिन कभी भी उपयोगकर्ताओं को जोड़ या हटा सकता है।

क्या मैं Pro से Team में अपग्रेड कर सकता हूँ?

हाँ। आपको किसी भी अप्रयुक्त सदस्यता समय के लिए आनुपातिक क्रेडिट मिलेगा।

क्या टीमें सीधे Doodle से निमंत्रण भेज सकती हैं?

हाँ — सभी टीम सदस्य सीधे प्लेटफ़ॉर्म से निमंत्रण और अनुस्मारक ईमेल कर सकते हैं।

क्या टीम में कस्टम ब्रांडिंग शामिल है?

हाँ। एडमिन सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होने वाली ब्रांडिंग सेट कर सकते हैं।

क्या टीम उपयोगकर्ताओं को ज़ूम, टीम्स और वेबेक्स इंटीग्रेशन मिलते हैं?

हाँ — Pro में शामिल सभी इंटीग्रेशन Team में उपलब्ध हैं।