Den bästa schemaläggningsplanen för team

Doodle Teams är den perfekta schemaläggningslösningen för små och medelstora team som vill samarbeta mer effektivt. Varje medlem får tillgång till kraftfulla premiumfunktioner – obegränsat antal Booking Pages, 1:1-möten, Group Poll, Sign-up Sheet, inga annonser, påminnelser, betalningar via Stripe och anpassad varumärkesprofilering – samtidigt som administratörer kan hantera användare centralt, lägga till eller ta bort platser och se till att allt är enhetligt. Perfekt för team med 2 till 100 användare.

Vad är Doodle Team-abonnemanget?

Doodle Team-paketet är utformat för team som behöver gemensam kontroll, enhetlig varumärkesprofilering och enkel användarhantering för flera teammedlemmar. Det innehåller allt som ingår i Doodle Pro-paketet, plus:

Administratörskonsolen

Roller och behörigheter

Lägg till, ta bort eller ersätt användare när som helst

Anordna evenemang tillsammans med andra

Boka åt någon

Verksamhetsrapporter

Varje användare får ett eget Doodle-konto med alla funktioner i Professional-versionen — administratören helt enkelt sköter licenserna.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Hur fungerar användarhanteringen?

När du tecknar ett Team-abonnemang blir du administratör för kontot. Som administratör kan du:

Lägg till teammedlemmar till din prenumeration

Ta bort medlemmar eller omfördela platser direkt

Hantera roller och behörigheter

Ställ in varumärkesinställningarna för alla användare

Säkerställa en enhetlig och professionell upplevelse för hela teamet

Användarna får automatiskt tillgång till funktioner på teamnivå – bland annat obegränsat antal omröstningar, 1:1-samtal, Booking Pages, påminnelser, anpassning av varumärket och integrationer.

Vem passar Team-abonnemanget bäst för?

Doodle Teams passar bäst för:

Byråer som bokar kundmöten

HR-team som anordnar intervjuer

Interna projektgrupper som samordnar workshoppar

Säljteam som genomför demonstrationer och samtal

Utbildningsgrupper som ansvarar för studievägledning eller utbildning

Konsultteam med flera fakturerbara kalendrar

Exempel: Om ni är ett team på 10 personer som alla behöver boka möten på ett professionellt sätt, ger ett Team-abonnemang för 10 användare varje medlem ett eget Doodle Pro-konto – utan att ni behöver köpa 10 separata abonnemang.

Vilka funktioner får varje teammedlem?

Alla användare med ett Team-abonnemang får full tillgång till Doodle Professional:

Obegränsat antal Group Polls

Obegränsat antal 1:1-möten

Obegränsat antal Booking Pages

Obegränsat antal Sign-up Sheets

Inga annonser för arrangörer eller deltagare

Automatiska påminnelser

Skräddarsydd varumärkesprofilering

Kalendersynkronisering

Integrationer med Zoom, Teams och Webex

AI-stödda mötesbeskrivningar

Automatisering med Zapier

Skicka inbjudningar direkt från Doodle

Hela ditt team drar nytta av alla dessa professionella inställningar.

Vilka ytterligare funktioner får teamen tillgång till?

Utöver alla Pro-funktioner ingår följande i Team-abonnemangen:

Administratörskonsolen

Användarhantering för 2–100 användare

Anordna evenemang tillsammans med andra

Boka åt någon

Verksamhetsrapportering

Gemensam varumärkesprofil för alla medlemmar

Dessa funktioner gör samarbetet smidigare, mer samordnat och mer professionellt.

Hur fungerar varumärkesbyggande för lag?

Teamadministratörer kan ställa in:

Företagets logotyp

Varumärkets färger

Bakgrundsbilder

Detta säkerställer att varje omröstning, Booking Page eller inbjudan från alla teammedlemmar ser enhetlig ut och överensstämmer med ert varumärke.

Om du bokar möten med kunder, samarbetspartner eller kandidater ger det ett starkt professionellt intryck.

Kan jag uppgradera eller ändra antalet användare senare?

Ja. Du kan uppgradera ditt abonnemang när som helst.

Lägg till användare när du behöver

Din outnyttjade prenumerationstid krediteras automatiskt

Du betalar bara den justerade skillnaden – aldrig dubbelt

Att skala upp verksamheten med Doodle Teams är flexibelt och kostnadseffektivt.

Översikt över funktionerna

Funktion Fördelar Team Företag Obegränsat antal omröstningar, Booking Pages, 1:1-möten, Sign-up Sheets ✔️ ✔️ ✔️ Inga annonser ✔️ ✔️ ✔️ Skräddarsydd varumärkesprofilering ✔️ ✔️ ✔️ Kalendersynkronisering och utskick av inbjudningar ✔️ ✔️ ✔️ Administratörskonsolen — ✔️ ✔️ Roller och behörigheter — ✔️ ✔️ Lägg till/ta bort användare — ✔️ ✔️ Anordna evenemang tillsammans med andra — ✔️ ✔️ Boka åt någon — ✔️ ✔️ Verksamhetsrapportering — ✔️ ✔️ SSO — — ✔️ SLA och introduktionsprocessen — — ✔️

❤️ Varför teamen älskar Doodle

”Doodle Teams gjorde det enkelt för alla på vår avdelning att hålla sig uppdaterade. Alla har sin egen kalender, men det känns som ett enda smidigt system.” — Marta R., driftschef

”Förut var det rena kaoset att hantera intervjuer för hela vårt HR-team. Nu lägger vi bara till nyanställda eller rekryterare till Team-abonnemanget, och de är klara på några minuter.” — Luis M., HR-chef

Huvudbudskap

Om ditt team behöver ett schemaläggningssystem som är snabbt, professionellt och enkelt att hantera – och du vill att alla teammedlemmar ska ha tillgång till funktioner på Pro-nivå – Doodle-team ger dig centraliserad kontroll och obegränsad produktivitet.

Team med mellan 2 och 100 användare kan samarbeta smidigt, hantera kalendrar effektivt och erbjuda en enhetlig bokningsupplevelse för kunder och kollegor.

Upptäck Doodle Teams →

Vanliga frågor: Doodle-team

Hur många användare kan ingå i ett Team-abonnemang?

Mellan 2 och 100 användare. Vid fler än 100 användare rekommenderas Enterprise.

Kan varje användare ha ett eget konto?

Ja. Varje person får sina egna inloggningsuppgifter, omröstningar, Booking Pages och kalenderkopplingar.

Vem blir administratör?

Den person som tecknar prenumerationen. Administratören kan när som helst lägga till eller ta bort användare.

Kan jag uppgradera från Pro till Team?

Ja. Du får en proportionell återbetalning för eventuell outnyttjad prenumerationstid.

Kan team skicka inbjudningar direkt från Doodle?

Ja – alla teammedlemmar kan skicka inbjudningar och påminnelser via e-post direkt från plattformen.

Ingår anpassad varumärkesprofilering i Team?

Ja. Administratörer kan ställa in varumärkesinställningar som gäller för alla användare.

Får Team-användare tillgång till integrationer med Zoom, Teams och Webex?

Ja – alla integrationer som ingår i Pro-versionen finns även i Team-versionen.