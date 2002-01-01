O melhor plano de agendamento para equipes

Criar um Doodle

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 10 de dez. de 2025

    O Doodle Teams é o plano de agendamento ideal para equipes pequenas e médias que desejam colaborar com mais eficiência. Todos os membros têm acesso a recursos premium avançados - páginas de agendamento ilimitadas, reuniões individuais, enquetes de grupo, planilhas de inscrição, ausência de anúncios, lembretes, pagamentos com o Stripe e marca personalizada - enquanto os administradores podem gerenciar usuários de forma centralizada, adicionar ou remover vagas e manter tudo consistente. Perfeito para equipes de 2 a 100 usuários.

    O que é o plano Doodle Team?

    O plano Doodle Team foi criado para equipes que precisam de controle compartilhado, marca consistente e gerenciamento fácil de usuários entre vários membros da equipe. Ele inclui tudo no plano Pro, além de:

    • Console do administrador

    • Funções e permissões

    • Adicionar/remover/substituir usuários a qualquer momento

    • Co-organizar eventos

    • Reserva em nome de alguém

    • Relatórios de atividades

    Cada usuário recebe sua própria conta Doodle com todos os recursos do Professional - o administrador simplesmente gerencia as licenças.

    Como funciona o gerenciamento de usuários?

    Ao adquirir uma assinatura Team, você se torna o administrador da conta. Como administrador, você pode:

    • Adicionar membros da equipe à sua assinatura

    • Remover membros ou reatribuir assentos instantaneamente

    • Gerenciar funções e permissões

    • Controlar as configurações de marca para todos os usuários

    • Garantir uma experiência consistente e profissional para toda a equipe

    Os usuários obtêm automaticamente recursos de nível de equipe, incluindo enquetes ilimitadas, reuniões individuais, páginas de reservas, lembretes, marcas e integrações.

    Para quem é ideal o plano de equipe?

    O Doodle Teams é melhor para você:

    • Agências que agendam reuniões com clientes

    • Equipes de RH que organizam entrevistas

    • Equipes de projetos internos que coordenam workshops

    • Equipes de vendas que realizam demonstrações e chamadas

    • Equipes de educação que gerenciam aconselhamento ou treinamento

    • Equipes de consultoria com vários calendários faturáveis

    Exemplo: Se você tem uma equipe de 10 pessoas que precisam agendar reuniões profissionalmente, um plano de equipe para 10 licenças dá a cada membro sua própria conta do Doodle Pro - sem comprar 10 assinaturas separadas.

    Quais recursos cada membro da equipe obtém?

    Cada usuário em um plano de Equipe recebe acesso completo ao Doodle Professional:

    • Enquetes de grupo ilimitadas

    • Enquetes 1:1 ilimitadas

    • Páginas de reserva ilimitadas

    • Folhas de registro ilimitadas

    • Sem anúncios para organizadores ou participantes

    • Lembretes automáticos

    • Marca personalizada

    • Sincronização de calendário

    • Integrações com Zoom, Teams e Webex

    • Descrições de reuniões assistidas por IA

    • Automação Zapier

    • Envie convites diretamente do Doodle

    Toda a sua equipe se beneficia de todas essas configurações profissionais.

    Quais recursos adicionais as equipes obtêm?

    Além de todos os recursos Pro, os planos de equipe incluem:

    • Console do administrador

    • Gerenciamento de usuários para 2 a 100 participantes

    • Eventos co-hospedados

    • Reserva em nome da equipe

    • Relatórios de atividades

    • Marca compartilhada entre todos os membros

    Esses recursos tornam o trabalho em equipe mais suave, mais coordenado e mais profissional.

    Como a marca funciona para as equipes?

    Os administradores da equipe podem definir:

    • Logotipo da empresa

    • Cores da marca

    • Imagens de fundo

    Isso garante que cada enquete, página de agendamento ou convite de qualquer membro da equipe tenha uma aparência consistente e alinhada com a sua marca.

    Se você marcar reuniões com clientes, parceiros ou candidatos, isso criará uma forte impressão profissional.

    Posso fazer upgrade ou alterar o número de usuários posteriormente?

    Sim. Você pode fazer upgrade do seu plano a qualquer momento.

    • Adicione usuários sempre que você precisar

    • O tempo de assinatura não utilizado é creditado automaticamente

    • Você paga apenas a diferença ajustada - nunca o dobro

    Com o Doodle Teams, você pode escalar de forma flexível e econômica.

    Visão geral dos recursos

    Recurso

    Pro

    Equipe

    Empresa

    Enquetes ilimitadas, páginas de reserva, 1:1s, planilhas de registro

    ✔️

    ✔️

    ✔️

    Sem anúncios

    ✔️

    ✔️

    ✔️

    Marca personalizada

    ✔️

    ✔️

    ✔️

    Sincronização de calendário e envio de convites

    ✔️

    ✔️

    ✔️

    Console do administrador

    -

    ✔️

    ✔️

    Funções e permissões

    -

    ✔️

    ✔️

    Adicionar/remover usuários

    -

    ✔️

    ✔️

    Eventos de co-hospedagem

    -

    ✔️

    ✔️

    Reserve em nome de você

    -

    ✔️

    ✔️

    Relatórios de atividades

    -

    ✔️

    ✔️

    SSO

    -

    -

    ✔️

    SLA e integração

    -

    -

    ✔️

    ❤️ Por que as equipes adoram o Doodle

    "O Doodle Teams facilitou o alinhamento de todos em nosso departamento. Cada um tem o seu próprio calendário, mas parece um sistema único." - Marta R., gerente de operações

    "Gerenciar entrevistas para toda a nossa equipe de RH costumava ser um caos. Agora, basta adicionar novas contratações ou recrutadores ao plano da equipe para que elas sejam realizadas em minutos." - Luis M., líder de RH

    Principais conclusões

    Se a sua equipe precisa de um sistema de agendamento que seja rápido, profissional e fácil de gerenciar - e você quer que todos os membros da equipe tenham recursos de nível Pro - o Doodle Teams oferece controle centralizado e produtividade ilimitada.

    Equipes de 2 a 100 usuários podem colaborar sem problemas, gerenciar calendários com eficiência e oferecer uma experiência de agendamento unificada para clientes e colegas.

    Explore o Doodle Teams →

    PERGUNTAS FREQUENTES: Equipes Doodle

    Quantos usuários podem estar em um plano de equipe?

    Entre 2 e 100 usuários. Para mais de 100, recomenda-se o plano Enterprise.

    Cada usuário pode ter sua própria conta?

    Sim. Cada pessoa tem seu próprio login, enquetes, páginas de reservas e conexões de calendário.

    Quem se torna o administrador?

    A pessoa que adquire a assinatura. O administrador pode adicionar/remover usuários a qualquer momento.

    Posso fazer upgrade do Pro para o Team?

    Sim. Você receberá um crédito proporcional por qualquer tempo de assinatura não utilizado.

    As equipes podem enviar convites diretamente do Doodle?

    Sim - todos os membros da Equipe podem enviar convites e lembretes por e-mail diretamente da plataforma.

    O Team inclui marca personalizada?

    Sim. Os administradores podem definir a marca que se aplica a todos os usuários.

    Os usuários do Team têm integrações com Zoom, Teams e Webex?

    Sim - todas as integrações incluídas no Pro estão disponíveis no Team.

