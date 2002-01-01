O melhor plano de agendamento para equipes

O Doodle Teams é o plano de agendamento ideal para equipes pequenas e médias que desejam colaborar com mais eficiência. Todos os membros têm acesso a recursos premium avançados - páginas de agendamento ilimitadas, reuniões individuais, enquetes de grupo, planilhas de inscrição, ausência de anúncios, lembretes, pagamentos com o Stripe e marca personalizada - enquanto os administradores podem gerenciar usuários de forma centralizada, adicionar ou remover vagas e manter tudo consistente. Perfeito para equipes de 2 a 100 usuários.
O que é o plano Doodle Team?
O plano Doodle Team foi criado para equipes que precisam de controle compartilhado, marca consistente e gerenciamento fácil de usuários entre vários membros da equipe. Ele inclui tudo no plano Pro, além de:
Console do administrador
Funções e permissões
Adicionar/remover/substituir usuários a qualquer momento
Co-organizar eventos
Reserva em nome de alguém
Relatórios de atividades
Cada usuário recebe sua própria conta Doodle com todos os recursos do Professional - o administrador simplesmente gerencia as licenças.
Como funciona o gerenciamento de usuários?
Ao adquirir uma assinatura Team, você se torna o administrador da conta. Como administrador, você pode:
Adicionar membros da equipe à sua assinatura
Remover membros ou reatribuir assentos instantaneamente
Gerenciar funções e permissões
Controlar as configurações de marca para todos os usuários
Garantir uma experiência consistente e profissional para toda a equipe
Os usuários obtêm automaticamente recursos de nível de equipe, incluindo enquetes ilimitadas, reuniões individuais, páginas de reservas, lembretes, marcas e integrações.
Para quem é ideal o plano de equipe?
O Doodle Teams é melhor para você:
Agências que agendam reuniões com clientes
Equipes de RH que organizam entrevistas
Equipes de projetos internos que coordenam workshops
Equipes de vendas que realizam demonstrações e chamadas
Equipes de educação que gerenciam aconselhamento ou treinamento
Equipes de consultoria com vários calendários faturáveis
Exemplo: Se você tem uma equipe de 10 pessoas que precisam agendar reuniões profissionalmente, um plano de equipe para 10 licenças dá a cada membro sua própria conta do Doodle Pro - sem comprar 10 assinaturas separadas.
Quais recursos cada membro da equipe obtém?
Cada usuário em um plano de Equipe recebe acesso completo ao Doodle Professional:
Enquetes de grupo ilimitadas
Enquetes 1:1 ilimitadas
Páginas de reserva ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Sem anúncios para organizadores ou participantes
Lembretes automáticos
Marca personalizada
Sincronização de calendário
Integrações com Zoom, Teams e Webex
Descrições de reuniões assistidas por IA
Automação Zapier
Envie convites diretamente do Doodle
Toda a sua equipe se beneficia de todas essas configurações profissionais.
Quais recursos adicionais as equipes obtêm?
Além de todos os recursos Pro, os planos de equipe incluem:
Console do administrador
Gerenciamento de usuários para 2 a 100 participantes
Eventos co-hospedados
Reserva em nome da equipe
Relatórios de atividades
Marca compartilhada entre todos os membros
Esses recursos tornam o trabalho em equipe mais suave, mais coordenado e mais profissional.
Como a marca funciona para as equipes?
Os administradores da equipe podem definir:
Logotipo da empresa
Cores da marca
Imagens de fundo
Isso garante que cada enquete, página de agendamento ou convite de qualquer membro da equipe tenha uma aparência consistente e alinhada com a sua marca.
Se você marcar reuniões com clientes, parceiros ou candidatos, isso criará uma forte impressão profissional.
Posso fazer upgrade ou alterar o número de usuários posteriormente?
Sim. Você pode fazer upgrade do seu plano a qualquer momento.
Adicione usuários sempre que você precisar
O tempo de assinatura não utilizado é creditado automaticamente
Você paga apenas a diferença ajustada - nunca o dobro
Com o Doodle Teams, você pode escalar de forma flexível e econômica.
Visão geral dos recursos
Recurso
Pro
Equipe
Empresa
Enquetes ilimitadas, páginas de reserva, 1:1s, planilhas de registro
✔️
✔️
✔️
Sem anúncios
✔️
✔️
✔️
Marca personalizada
✔️
✔️
✔️
Sincronização de calendário e envio de convites
✔️
✔️
✔️
Console do administrador
-
✔️
✔️
Funções e permissões
-
✔️
✔️
Adicionar/remover usuários
-
✔️
✔️
Eventos de co-hospedagem
-
✔️
✔️
Reserve em nome de você
-
✔️
✔️
Relatórios de atividades
-
✔️
✔️
SSO
-
-
✔️
SLA e integração
-
-
✔️
❤️ Por que as equipes adoram o Doodle
"O Doodle Teams facilitou o alinhamento de todos em nosso departamento. Cada um tem o seu próprio calendário, mas parece um sistema único." - Marta R., gerente de operações
"Gerenciar entrevistas para toda a nossa equipe de RH costumava ser um caos. Agora, basta adicionar novas contratações ou recrutadores ao plano da equipe para que elas sejam realizadas em minutos." - Luis M., líder de RH
Principais conclusões
Se a sua equipe precisa de um sistema de agendamento que seja rápido, profissional e fácil de gerenciar - e você quer que todos os membros da equipe tenham recursos de nível Pro - o Doodle Teams oferece controle centralizado e produtividade ilimitada.
Equipes de 2 a 100 usuários podem colaborar sem problemas, gerenciar calendários com eficiência e oferecer uma experiência de agendamento unificada para clientes e colegas.
PERGUNTAS FREQUENTES: Equipes Doodle
Quantos usuários podem estar em um plano de equipe?
Entre 2 e 100 usuários. Para mais de 100, recomenda-se o plano Enterprise.
Cada usuário pode ter sua própria conta?
Sim. Cada pessoa tem seu próprio login, enquetes, páginas de reservas e conexões de calendário.
Quem se torna o administrador?
A pessoa que adquire a assinatura. O administrador pode adicionar/remover usuários a qualquer momento.
Posso fazer upgrade do Pro para o Team?
Sim. Você receberá um crédito proporcional por qualquer tempo de assinatura não utilizado.
As equipes podem enviar convites diretamente do Doodle?
Sim - todos os membros da Equipe podem enviar convites e lembretes por e-mail diretamente da plataforma.
O Team inclui marca personalizada?
Sim. Os administradores podem definir a marca que se aplica a todos os usuários.
Os usuários do Team têm integrações com Zoom, Teams e Webex?
Sim - todas as integrações incluídas no Pro estão disponíveis no Team.
Eventos especiais