O melhor plano de agendamento para equipes

O Doodle Teams é o plano de agendamento ideal para equipes pequenas e médias que desejam colaborar com mais eficiência. Todos os membros têm acesso a recursos premium avançados - páginas de agendamento ilimitadas, reuniões individuais, enquetes de grupo, planilhas de inscrição, ausência de anúncios, lembretes, pagamentos com o Stripe e marca personalizada - enquanto os administradores podem gerenciar usuários de forma centralizada, adicionar ou remover vagas e manter tudo consistente. Perfeito para equipes de 2 a 100 usuários.

O que é o plano Doodle Team?

O plano Doodle Team foi criado para equipes que precisam de controle compartilhado, marca consistente e gerenciamento fácil de usuários entre vários membros da equipe. Ele inclui tudo no plano Pro, além de:

Console do administrador

Funções e permissões

Adicionar/remover/substituir usuários a qualquer momento

Co-organizar eventos

Reserva em nome de alguém

Relatórios de atividades

Cada usuário recebe sua própria conta Doodle com todos os recursos do Professional - o administrador simplesmente gerencia as licenças.

Como funciona o gerenciamento de usuários?

Ao adquirir uma assinatura Team, você se torna o administrador da conta. Como administrador, você pode:

Adicionar membros da equipe à sua assinatura

Remover membros ou reatribuir assentos instantaneamente

Gerenciar funções e permissões

Controlar as configurações de marca para todos os usuários

Garantir uma experiência consistente e profissional para toda a equipe

Os usuários obtêm automaticamente recursos de nível de equipe, incluindo enquetes ilimitadas, reuniões individuais, páginas de reservas, lembretes, marcas e integrações.

Para quem é ideal o plano de equipe?

O Doodle Teams é melhor para você:

Agências que agendam reuniões com clientes

Equipes de RH que organizam entrevistas

Equipes de projetos internos que coordenam workshops

Equipes de vendas que realizam demonstrações e chamadas

Equipes de educação que gerenciam aconselhamento ou treinamento

Equipes de consultoria com vários calendários faturáveis

Exemplo: Se você tem uma equipe de 10 pessoas que precisam agendar reuniões profissionalmente, um plano de equipe para 10 licenças dá a cada membro sua própria conta do Doodle Pro - sem comprar 10 assinaturas separadas.

Quais recursos cada membro da equipe obtém?

Cada usuário em um plano de Equipe recebe acesso completo ao Doodle Professional:

Enquetes de grupo ilimitadas

Enquetes 1:1 ilimitadas

Páginas de reserva ilimitadas

Folhas de registro ilimitadas

Sem anúncios para organizadores ou participantes

Lembretes automáticos

Marca personalizada

Sincronização de calendário

Integrações com Zoom, Teams e Webex

Descrições de reuniões assistidas por IA

Automação Zapier

Envie convites diretamente do Doodle

Toda a sua equipe se beneficia de todas essas configurações profissionais.

Quais recursos adicionais as equipes obtêm?

Além de todos os recursos Pro, os planos de equipe incluem:

Console do administrador

Gerenciamento de usuários para 2 a 100 participantes

Eventos co-hospedados

Reserva em nome da equipe

Relatórios de atividades

Marca compartilhada entre todos os membros

Esses recursos tornam o trabalho em equipe mais suave, mais coordenado e mais profissional.

Como a marca funciona para as equipes?

Os administradores da equipe podem definir:

Logotipo da empresa

Cores da marca

Imagens de fundo

Isso garante que cada enquete, página de agendamento ou convite de qualquer membro da equipe tenha uma aparência consistente e alinhada com a sua marca.

Se você marcar reuniões com clientes, parceiros ou candidatos, isso criará uma forte impressão profissional.

Posso fazer upgrade ou alterar o número de usuários posteriormente?

Sim. Você pode fazer upgrade do seu plano a qualquer momento.

Adicione usuários sempre que você precisar

O tempo de assinatura não utilizado é creditado automaticamente

Você paga apenas a diferença ajustada - nunca o dobro

Com o Doodle Teams, você pode escalar de forma flexível e econômica.

Visão geral dos recursos

Recurso Pro Equipe Empresa Enquetes ilimitadas, páginas de reserva, 1:1s, planilhas de registro ✔️ ✔️ ✔️ Sem anúncios ✔️ ✔️ ✔️ Marca personalizada ✔️ ✔️ ✔️ Sincronização de calendário e envio de convites ✔️ ✔️ ✔️ Console do administrador - ✔️ ✔️ Funções e permissões - ✔️ ✔️ Adicionar/remover usuários - ✔️ ✔️ Eventos de co-hospedagem - ✔️ ✔️ Reserve em nome de você - ✔️ ✔️ Relatórios de atividades - ✔️ ✔️ SSO - - ✔️ SLA e integração - - ✔️

❤️ Por que as equipes adoram o Doodle

"O Doodle Teams facilitou o alinhamento de todos em nosso departamento. Cada um tem o seu próprio calendário, mas parece um sistema único." - Marta R., gerente de operações

"Gerenciar entrevistas para toda a nossa equipe de RH costumava ser um caos. Agora, basta adicionar novas contratações ou recrutadores ao plano da equipe para que elas sejam realizadas em minutos." - Luis M., líder de RH

Principais conclusões

Se a sua equipe precisa de um sistema de agendamento que seja rápido, profissional e fácil de gerenciar - e você quer que todos os membros da equipe tenham recursos de nível Pro - o Doodle Teams oferece controle centralizado e produtividade ilimitada.

Equipes de 2 a 100 usuários podem colaborar sem problemas, gerenciar calendários com eficiência e oferecer uma experiência de agendamento unificada para clientes e colegas.

Explore o Doodle Teams →

PERGUNTAS FREQUENTES: Equipes Doodle

Quantos usuários podem estar em um plano de equipe?

Entre 2 e 100 usuários. Para mais de 100, recomenda-se o plano Enterprise.

Cada usuário pode ter sua própria conta?

Sim. Cada pessoa tem seu próprio login, enquetes, páginas de reservas e conexões de calendário.

Quem se torna o administrador?

A pessoa que adquire a assinatura. O administrador pode adicionar/remover usuários a qualquer momento.

Posso fazer upgrade do Pro para o Team?

Sim. Você receberá um crédito proporcional por qualquer tempo de assinatura não utilizado.

As equipes podem enviar convites diretamente do Doodle?

Sim - todos os membros da Equipe podem enviar convites e lembretes por e-mail diretamente da plataforma.

O Team inclui marca personalizada?

Sim. Os administradores podem definir a marca que se aplica a todos os usuários.

Os usuários do Team têm integrações com Zoom, Teams e Webex?

Sim - todas as integrações incluídas no Pro estão disponíveis no Team.