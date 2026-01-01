Prowadź zajęcia, na które bilety są wyprzedane, korzystając z Sign-up Sheet i płatności obsługiwanych przez Stripe
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Jeśli jesteś trenerem wellness, wiesz, że najtrudniejszą częścią prowadzenia zajęć grupowych nie jest nauczanie — chodzi o to, by zapełnić salę bez konieczności ścigania płatności, zarządzania listami uczestników czy ciągłego powtarzania instrukcji. Chcesz mieć pełne grupy, przejrzystą listę obecności i system płatności, który po prostu działa.
W tym przewodniku wyjaśniono, jak korzystać z Sign-up Sheets Doodle do zarządzania frekwencją na zajęciach oraz ze stron Booking Page Doodle lub rozwiązania 1:1 z Stripe do pobierania opłat. Dzięki temu zminimalizujesz liczbę osób, które nie pojawiają się na zajęciach, ustalisz limit miejsc, zautomatyzujesz wysyłanie przypomnień i będziesz otrzymywać opłaty z góry — bez dodatkowych obowiązków administracyjnych.
Po zakończeniu tego kursu będziesz wiedzieć, jak poprowadzić kolejny cykl zajęć, zaprosić osoby z listy kontaktów i zapełnić wszystkie miejsca — w prosty i profesjonalny sposób.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Wyzwania, przed którymi stają trenerzy wellness
Co tydzień musisz godzić ze sobą różne sprawy, takie jak:
Poranne zajęcia jogi
Ćwiczenia oddechowe w porze lunchu
Wielo-tygodniowe wyzwanie lub warsztaty
Klienci indywidualni
A do tego odpowiadasz:
„Czy są jeszcze wolne miejsca?”
„Czy mogę zapłacić później?”
„Gdzie znowu jest link do Zoomu?”
„Czy mogę zmienić termin rezerwacji?”
To wszystko pochłania Twój czas, energię i dochody. Bez odpowiedniego systemu wolne miejsca pozostają nieobsadzone — a Ty utknąłeś w rutynie administracyjnej zamiast zajmować się coachingiem.
Dlaczego ma to znaczenie dla Twojej firmy
Zajęcia grupowe to Twoja oferta o największym potencjale skalowalności. Pełna grupa oznacza większe przychody, lepsze efekty i mniejszy nakład pracy na jedną osobę. Jednak gdy kwestie związane z płatnościami, przypomnieniami i frekwencją nie przebiegają płynnie, tracisz impet.
Odpowiednia organizacja buduje zaufanie, zwiększa liczbę powracających klientów i pozwala Ci skupić się na tym, co najważniejsze. Prosta rejestracja, jasne zasady i automatyczne przypomnienia ułatwiają życie Twoim klientom — a Tobie pozwalają zaoszczędzić czas.
Zaplanuj zajęcia, na które bilety szybko się wyprzedają
Udane zajęcia zaczynają się od przemyślanego planowania. Oto jak przygotować się do osiągnięcia sukcesu.
Określ jeden jasny rezultat
Jak pozbyć się stresu w 30 minut
Joga dla początkujących, przeznaczona dla osób z napiętymi biodrami
Śpij dziś lepiej dzięki ćwiczeniom oddechowym z przewodnikiem
Wybierz format
Pojedyncze włożenie
Cykl trwający 4–8 tygodni
Cotygodniowe zajęcia z ciągłą rejestracją
Ustal limity miejsc
Osobiście: należy dostosować do wielkości pomieszczenia
Online: postawmy na jakość nauczania
Wybieraj odpowiednie pory
Wczesne poranki dla rodziców
Obiad dla zespołów firmowych
Wieczory na regenerację sił po pracy
Skorzystaj z Sign-up Sheets Doodle
Utwórz jedną sesję lub cały cykl
Dodaj przedziały czasowe i limity miejsc
Podaj linki do filmów lub adres studia
Opisz zajęcia, przygotowanie do nich oraz co należy ze sobą zabrać
Skorzystaj z serwisu Stripe w połączeniu ze stronami Booking Pages Doodle i funkcją 1:1, aby otrzymać płatność przed zajęciami
Chociaż Stripe nie jest bezpośrednio zintegrowany z Sign-up Sheet, możesz skorzystać ze stron Booking Pages Doodle lub funkcji 1:1, aby bezpiecznie pobierać opłaty — a następnie przekierować klientów do swojego Sign-up Sheet. Oto jak sprawnie połączyć te narzędzia:
Opcja 1: Najpierw zapłać, a potem zarezerwuj miejsce
Utwórz Booking Page Doodle z włączoną obsługą Stripe
Oferuj pakiety zajęć lub opcję płatności za pojedyncze sesje
Po dokonaniu płatności prześlij Sign-up Sheet zawarty w wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub w kolejnej wiadomości
Klienci najpierw dokonują płatności, a potem wybierają terminy
Najlepiej nadaje się do: Karty lojalnościowe i pakiety zajęć
Opcja 2: Najpierw zarejestruj się, a potem zapłać
Utwórz Sign-up Sheet na Doodle z limitem miejsc
W opisie umieść link do swojej Booking Page, na której można dokonać płatności
Ustal termin i okres płatności
Wykorzystaj przypomnienia, aby skontaktować się z osobami, które zarejestrowały się, ale nie dokonały płatności
Najlepiej nadaje się do: Goście bez umówienia lub zaufani klienci
Opcja 3: Oferowanie płatnych dodatków w formacie 1:1
Wykorzystaj Sign-up Sheet na sesję główną
Udostępnij link do Doodle w formacie 1:1 w celu przeprowadzenia prywatnych rozmów lub ocen
Klienci wybierają termin i automatycznie dokonują płatności za pośrednictwem serwisu Stripe
Najlepiej nadaje się do: Dodatkowe produkty lub spersonalizowane wsparcie
Wskazówki dotyczące sprawnego przebiegu procesu płatności
W górnej części Sign-up Sheet należy wyraźnie podać informacje o cenach
Używaj prostych nazw produktów (np. „Karta na jedną lekcję”, „Karta na 4 lekcje”)
W opisie należy podać terminy płatności
Wykorzystaj terminy podane w Sign-up Sheet, aby zamknąć sesje przed rozpoczęciem zajęć
Wysyłaj automatyczne przypomnienia w przypadku braku płatności
Inteligentne planowanie zajęć dla zapracowanych trenerów
Twój kalendarz to podstawa Twojej działalności coachingowej. Oto, jak Doodle pomaga utrzymać go w porządku i gotowym do obsługi klientów:
Połącz swój kalendarz
Synchronizacja z Google, Outlookiem lub Apple
Doodle blokuje istniejące wydarzenia
Dodaj czas rezerwowy między zajęciami
Ustaw inteligentne czasy sesji
Warto wypróbować sesje trwające 45–50 minut jako przerwy
Rozłóż terminy o 15 minut, aby uniknąć nakładania się
W przypadku transmisji online zacznij od 00:05, aby pomóc osobom, które dołączą z opóźnieniem
Automatyczne dodawanie linków do filmów
Doodle obsługuje Zoom, Google Meet, Teams i inne platformy
Klienci otrzymują linki do rejestracji w wiadomościach potwierdzających i przypomnieniach
Wysyłaj automatyczne przypomnienia
24 godziny + 2 godziny przed każdą sesją
Należy uwzględnić listy kontrolne dotyczące przygotowań oraz zasady dotyczące odwołania rezerwacji w ostatniej chwili
Zadaj krótkie pytanie sprawdzające (np. „Czy ktoś jest ranny?”)
Wyznacz jasne granice
Dodaj zasady dotyczące anulowania i zwrotu kosztów do swojego Sign-up Sheet
Wykorzystaj terminy, aby zablokować rejestrację na 2–24 godziny przed rozpoczęciem
Jeśli chcesz, zaproponuj sesję nadrabiającą — w tym celu skorzystaj z kolejnego Sign-up Sheet
Typowe błędy, których należy unikać
Brak ograniczeń dotyczących liczby miejsc: Zawsze należy ograniczać liczbę uczestników — nawet w przypadku zajęć online — aby zapewnić wysoką jakość nauczania
Płatność po zajęciach: Korzystaj z serwisu Stripe za pośrednictwem Booking Pages Doodle lub w trybie indywidualnym. Płatność z góry = większa frekwencja
Niejasne instrukcje: Upewnij się, co zabrać, dokąd się udać i jak dołączyć do zajęć online
Niejasności związane ze strefami czasowymi: Doodle automatycznie dostosowuje się do stref czasowych na podstawie kalendarza klienta
Przepełnione Sign-up Sheets: Nie umieszczaj wszystkich zadań z całego kwartału na jednej liście. Korzystaj z arkuszy miesięcznych, aby lepiej się skupić
Brak opcji kontroli prywatności: Skorzystaj z Doodle Pro, aby ukryć nazwiska, jeśli dyskrecja ma znaczenie dla Twoich odbiorców
Narzędzia do tworzenia Doodle, które pomogą Ci zapełnić wszystkie miejsca
Sign-up Sheets
Ustal limity miejsc i terminy
Dodaj linki do filmów lub lokalizacje
Automatyczne wysyłanie przypomnień
Zaproś do 1000 osób
Ukryj nazwiska uczestników (tylko w wersji Pro)
Booking Pages with Stripe
Pobierz opłatę przed dokonaniem rezerwacji
Oferuj bezpłatne konsultacje lub płatne zajęcia
Zsynchronizuj z kalendarzem
Do wykorzystania w pakietach dla klas lub w ramach członkostwa
Indywidualne sesje z firmą Stripe
Oferuj prywatne dodatki lub dalsze działania
Ustal stałe przedziały czasowe
Otrzymaj zapłatę po dokonaniu rezerwacji
Group Poll
Poproś odbiorców, aby wybrali najlepszy termin
Łatwe zapraszanie dużych grup
Stwórz swój kolejny Sign-up Sheet, korzystając z sprawdzonego szablonu
Integracje
Połącz kalendarze z narzędziami do prowadzenia konferencji (Zoom, Teams itp.)
Skorzystaj z serwisu Zapier, aby dodać adresy e-mail do swojej listy
Spersonalizuj swoje doświadczenie, dodając logo i kolory w Doodle Pro
Przykłady z życia codziennego
Seria zajęć jogi wyprzedała się w ciągu 5 dni
Maya tworzy Sign-up Sheet na 6-tygodniowy cykl zajęć jogi (12 miejsc na każdą sesję). Sprzedaje karnety na zajęcia za pośrednictwem swojej Booking Page zintegrowanej z Stripe. E-maile z potwierdzeniem zawierają link do Sign-up Sheet. Wszystkie miejsca zostają zajęte bez konieczności wysyłania przypomnień.
Liczba miejsc na firmowy lunch wellness wyczerpuje się w ciągu 48 godzin
Devin korzysta z Group Poll, aby wybrać najlepszy termin. Następnie tworzy miesięczny Sign-up Sheet z 30 miejscami i linkiem do Zoom. Zaprasza 300 osób za pośrednictwem serwisu Doodle. Miejsca szybko się wypełniają — a klient ponownie rezerwuje termin.
Warsztaty hybrydowe z płatnymi testami
Nina prowadzi warsztaty grupowe za pośrednictwem Sign-up Sheet, a następnie oferuje indywidualne analizy poziomu stresu, korzystając z Doodle 1:1 zintegrowanego ze Stripe. Połowa uczestników warsztatów rezerwuje tę usługę dodatkową. Dzięki temu zwiększa swoje przychody i zasięg oddziaływania.
Grupa z terminami zastępczymi
Owen tworzy Sign-up Sheet na 4-tygodniową grupę poświęconą odżywianiu – oraz osobną listę przeznaczoną wyłącznie na sesje nadrabiające. Jeśli ktoś opuści spotkanie, może zarezerwować nowy termin. To wygodne dla klientów, a dla niego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi.
Lista rezerwowa z pewnym trikiem
Priya dodaje do Sign-up Sheet na swoje zajęcia pilates „miejsce” na liście rezerwowej bez przypisanych miejsc. Klienci klikają i wpisują swoje nazwisko. Jeśli ktoś odwoła udział, ręcznie przenosi na to miejsce pierwszą osobę z listy. Proste i skuteczne.
Ceny i zasady, które zwiększają konwersję
Stosuj prosty system cenowy
Pojedyncze zajęcia
Zestaw 4 sztuk (niewielka zniżka)
Cena za cały zestaw
Oferuj bonusy za wczesną rezerwację
Zniżka przed upływem terminu
Stawka dla założycieli w pierwszej grupie
Ustal jasne zasady
Wyprzedaż ostateczna, ale dopuszczamy przeniesienie, jeśli są wolne miejsca
Jeden makijaż na serię
Osoby, które nie pojawią się w ciągu 24 godzin, tracą swoje miejsce
Dodaj te zasady do Sign-up Sheet i przypomnień, aby oczekiwania były jasne.
Promuj swoje zajęcia bez ryzyka wypalenia
Wyślij swoją listę e-mailem
Jasny temat wiadomości + link do Sign-up Sheet
Wyślij przypomnienie przed zajęciami
Korzystaj z mediów społecznościowych
Udostępniaj relacje, porady i materiały zza kulis
Wykorzystaj kolory swojej marki i jasne wezwanie do działania
Poproś partnerów o wzmianki
Zaproponuj kartę gościnną do lokalnych klinik, siłowni lub współpracownikom
Zachęcaj do polecania
Nagradzaj znajomych, którzy przyprowadzą gościa
Uwagi dotyczące wpisu w Sign-up Sheet
Bądź konsekwentny
Proponuj ten sam dzień i godzinę w każdym tygodniu
Skorzystaj z funkcji cyklicznych spotkań w Doodle, aby zaplanować wszystko z wyprzedzeniem
Najlepsze praktyki zapewniające sprawny przebieg dostawy
Przypomnienia dotyczące przygotowań
Co zabrać, gdzie się udać, jak się przygotować
Dbaj o swój czas
Wykorzystaj przerwy w kalendarzu, aby się zresetować i odetchnąć
Wyłącz powiadomienia po rozpoczęciu zajęć
Trzymaj się harmonogramu
Zaczynaj i kończ punktualnie
Zakończ 5-minutową sesją pytań i odpowiedzi lub wezwaniem do działania
Zaproponuj kolejne kroki
Udostępnij swoją Booking Page na płatne sesje indywidualne lub konsultacje
Wspomnij o kolejnej serii i dodaj link do Sign-up Sheet
Najważniejsze wnioski
Skorzystaj z Sign-up Sheets Doodle, aby zarządzać sesjami i limitami miejsc
Pobieraj opłaty z góry za pośrednictwem Booking Pages Doodle lub bezpośrednio za pomocą Stripe
Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, dzięki automatycznym przypomnieniom i jasno określonym terminom
Połącz swój kalendarz, aby zachować porządek
Zwiększ swoje przychody dzięki sprzedaży dodatkowej, abonamentom i zasadom zapewniającym ochronę prywatności
Zacznij od lepszego planowania
Możesz prowadzić zajęcia, na które wszystkie miejsca zostały wyprzedane, bez zbędnych formalności. Skonfiguruj kolejny Sign-up Sheet, połącz Stripe ze swoją Booking Page i korzystaj z przypomnień, aby utrzymać zaangażowanie klientów. Dodaj elementy swojej marki, aby każda interakcja wyglądała profesjonalnie.
Nie jest wymagana karta kredytowa