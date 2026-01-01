Prowadź zajęcia, na które bilety są wyprzedane, korzystając z Sign-up Sheet i płatności obsługiwanych przez Stripe

Jeśli jesteś trenerem wellness, wiesz, że najtrudniejszą częścią prowadzenia zajęć grupowych nie jest nauczanie — chodzi o to, by zapełnić salę bez konieczności ścigania płatności, zarządzania listami uczestników czy ciągłego powtarzania instrukcji. Chcesz mieć pełne grupy, przejrzystą listę obecności i system płatności, który po prostu działa.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak korzystać z Sign-up Sheets Doodle do zarządzania frekwencją na zajęciach oraz ze stron Booking Page Doodle lub rozwiązania 1:1 z Stripe do pobierania opłat. Dzięki temu zminimalizujesz liczbę osób, które nie pojawiają się na zajęciach, ustalisz limit miejsc, zautomatyzujesz wysyłanie przypomnień i będziesz otrzymywać opłaty z góry — bez dodatkowych obowiązków administracyjnych.

Po zakończeniu tego kursu będziesz wiedzieć, jak poprowadzić kolejny cykl zajęć, zaprosić osoby z listy kontaktów i zapełnić wszystkie miejsca — w prosty i profesjonalny sposób.

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Wyzwania, przed którymi stają trenerzy wellness

Co tydzień musisz godzić ze sobą różne sprawy, takie jak:

Poranne zajęcia jogi

Ćwiczenia oddechowe w porze lunchu

Wielo-tygodniowe wyzwanie lub warsztaty

Klienci indywidualni

A do tego odpowiadasz:

„Czy są jeszcze wolne miejsca?”

„Czy mogę zapłacić później?”

„Gdzie znowu jest link do Zoomu?”

„Czy mogę zmienić termin rezerwacji?”

To wszystko pochłania Twój czas, energię i dochody. Bez odpowiedniego systemu wolne miejsca pozostają nieobsadzone — a Ty utknąłeś w rutynie administracyjnej zamiast zajmować się coachingiem.

Dlaczego ma to znaczenie dla Twojej firmy

Zajęcia grupowe to Twoja oferta o największym potencjale skalowalności. Pełna grupa oznacza większe przychody, lepsze efekty i mniejszy nakład pracy na jedną osobę. Jednak gdy kwestie związane z płatnościami, przypomnieniami i frekwencją nie przebiegają płynnie, tracisz impet.

Odpowiednia organizacja buduje zaufanie, zwiększa liczbę powracających klientów i pozwala Ci skupić się na tym, co najważniejsze. Prosta rejestracja, jasne zasady i automatyczne przypomnienia ułatwiają życie Twoim klientom — a Tobie pozwalają zaoszczędzić czas.

Zaplanuj zajęcia, na które bilety szybko się wyprzedają

Udane zajęcia zaczynają się od przemyślanego planowania. Oto jak przygotować się do osiągnięcia sukcesu.

Określ jeden jasny rezultat Jak pozbyć się stresu w 30 minut

Joga dla początkujących, przeznaczona dla osób z napiętymi biodrami

Śpij dziś lepiej dzięki ćwiczeniom oddechowym z przewodnikiem Wybierz format Pojedyncze włożenie

Cykl trwający 4–8 tygodni

Cotygodniowe zajęcia z ciągłą rejestracją Ustal limity miejsc Osobiście: należy dostosować do wielkości pomieszczenia

Online: postawmy na jakość nauczania Wybieraj odpowiednie pory Wczesne poranki dla rodziców

Obiad dla zespołów firmowych

Wieczory na regenerację sił po pracy Skorzystaj z Sign-up Sheets Doodle Utwórz jedną sesję lub cały cykl

Dodaj przedziały czasowe i limity miejsc

Podaj linki do filmów lub adres studia

Opisz zajęcia, przygotowanie do nich oraz co należy ze sobą zabrać

Skorzystaj z serwisu Stripe w połączeniu ze stronami Booking Pages Doodle i funkcją 1:1, aby otrzymać płatność przed zajęciami

Chociaż Stripe nie jest bezpośrednio zintegrowany z Sign-up Sheet, możesz skorzystać ze stron Booking Pages Doodle lub funkcji 1:1, aby bezpiecznie pobierać opłaty — a następnie przekierować klientów do swojego Sign-up Sheet. Oto jak sprawnie połączyć te narzędzia:

Opcja 1: Najpierw zapłać, a potem zarezerwuj miejsce

Utwórz Booking Page Doodle z włączoną obsługą Stripe

Oferuj pakiety zajęć lub opcję płatności za pojedyncze sesje

Po dokonaniu płatności prześlij Sign-up Sheet zawarty w wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub w kolejnej wiadomości

Klienci najpierw dokonują płatności, a potem wybierają terminy

Najlepiej nadaje się do: Karty lojalnościowe i pakiety zajęć

Opcja 2: Najpierw zarejestruj się, a potem zapłać

Utwórz Sign-up Sheet na Doodle z limitem miejsc

W opisie umieść link do swojej Booking Page, na której można dokonać płatności

Ustal termin i okres płatności

Wykorzystaj przypomnienia, aby skontaktować się z osobami, które zarejestrowały się, ale nie dokonały płatności

Najlepiej nadaje się do: Goście bez umówienia lub zaufani klienci

Opcja 3: Oferowanie płatnych dodatków w formacie 1:1

Wykorzystaj Sign-up Sheet na sesję główną

Udostępnij link do Doodle w formacie 1:1 w celu przeprowadzenia prywatnych rozmów lub ocen

Klienci wybierają termin i automatycznie dokonują płatności za pośrednictwem serwisu Stripe

Najlepiej nadaje się do: Dodatkowe produkty lub spersonalizowane wsparcie

Wskazówki dotyczące sprawnego przebiegu procesu płatności

W górnej części Sign-up Sheet należy wyraźnie podać informacje o cenach

Używaj prostych nazw produktów (np. „Karta na jedną lekcję”, „Karta na 4 lekcje”)

W opisie należy podać terminy płatności

Wykorzystaj terminy podane w Sign-up Sheet, aby zamknąć sesje przed rozpoczęciem zajęć

Wysyłaj automatyczne przypomnienia w przypadku braku płatności

Inteligentne planowanie zajęć dla zapracowanych trenerów

Twój kalendarz to podstawa Twojej działalności coachingowej. Oto, jak Doodle pomaga utrzymać go w porządku i gotowym do obsługi klientów:

Połącz swój kalendarz Synchronizacja z Google, Outlookiem lub Apple Doodle blokuje istniejące wydarzenia Dodaj czas rezerwowy między zajęciami

Ustaw inteligentne czasy sesji Warto wypróbować sesje trwające 45–50 minut jako przerwy Rozłóż terminy o 15 minut, aby uniknąć nakładania się W przypadku transmisji online zacznij od 00:05, aby pomóc osobom, które dołączą z opóźnieniem

Automatyczne dodawanie linków do filmów Doodle obsługuje Zoom, Google Meet, Teams i inne platformy Klienci otrzymują linki do rejestracji w wiadomościach potwierdzających i przypomnieniach

Wysyłaj automatyczne przypomnienia 24 godziny + 2 godziny przed każdą sesją Należy uwzględnić listy kontrolne dotyczące przygotowań oraz zasady dotyczące odwołania rezerwacji w ostatniej chwili Zadaj krótkie pytanie sprawdzające (np. „Czy ktoś jest ranny?”)

Wyznacz jasne granice Dodaj zasady dotyczące anulowania i zwrotu kosztów do swojego Sign-up Sheet Wykorzystaj terminy, aby zablokować rejestrację na 2–24 godziny przed rozpoczęciem Jeśli chcesz, zaproponuj sesję nadrabiającą — w tym celu skorzystaj z kolejnego Sign-up Sheet



Typowe błędy, których należy unikać

Brak ograniczeń dotyczących liczby miejsc: Zawsze należy ograniczać liczbę uczestników — nawet w przypadku zajęć online — aby zapewnić wysoką jakość nauczania

Płatność po zajęciach: Korzystaj z serwisu Stripe za pośrednictwem Booking Pages Doodle lub w trybie indywidualnym. Płatność z góry = większa frekwencja

Niejasne instrukcje: Upewnij się, co zabrać, dokąd się udać i jak dołączyć do zajęć online

Niejasności związane ze strefami czasowymi: Doodle automatycznie dostosowuje się do stref czasowych na podstawie kalendarza klienta

Przepełnione Sign-up Sheets: Nie umieszczaj wszystkich zadań z całego kwartału na jednej liście. Korzystaj z arkuszy miesięcznych, aby lepiej się skupić

Brak opcji kontroli prywatności: Skorzystaj z Doodle Pro, aby ukryć nazwiska, jeśli dyskrecja ma znaczenie dla Twoich odbiorców

Narzędzia do tworzenia Doodle, które pomogą Ci zapełnić wszystkie miejsca

Sign-up Sheets Ustal limity miejsc i terminy Dodaj linki do filmów lub lokalizacje Automatyczne wysyłanie przypomnień Zaproś do 1000 osób Ukryj nazwiska uczestników (tylko w wersji Pro)

Booking Pages with Stripe Pobierz opłatę przed dokonaniem rezerwacji Oferuj bezpłatne konsultacje lub płatne zajęcia Zsynchronizuj z kalendarzem Do wykorzystania w pakietach dla klas lub w ramach członkostwa

Indywidualne sesje z firmą Stripe Oferuj prywatne dodatki lub dalsze działania Ustal stałe przedziały czasowe Otrzymaj zapłatę po dokonaniu rezerwacji

Group Poll Poproś odbiorców, aby wybrali najlepszy termin Łatwe zapraszanie dużych grup Stwórz swój kolejny Sign-up Sheet, korzystając z sprawdzonego szablonu

Integracje Połącz kalendarze z narzędziami do prowadzenia konferencji (Zoom, Teams itp.) Skorzystaj z serwisu Zapier, aby dodać adresy e-mail do swojej listy Spersonalizuj swoje doświadczenie, dodając logo i kolory w Doodle Pro



Przykłady z życia codziennego

Seria zajęć jogi wyprzedała się w ciągu 5 dni

Maya tworzy Sign-up Sheet na 6-tygodniowy cykl zajęć jogi (12 miejsc na każdą sesję). Sprzedaje karnety na zajęcia za pośrednictwem swojej Booking Page zintegrowanej z Stripe. E-maile z potwierdzeniem zawierają link do Sign-up Sheet. Wszystkie miejsca zostają zajęte bez konieczności wysyłania przypomnień.

Liczba miejsc na firmowy lunch wellness wyczerpuje się w ciągu 48 godzin

Devin korzysta z Group Poll, aby wybrać najlepszy termin. Następnie tworzy miesięczny Sign-up Sheet z 30 miejscami i linkiem do Zoom. Zaprasza 300 osób za pośrednictwem serwisu Doodle. Miejsca szybko się wypełniają — a klient ponownie rezerwuje termin.

Warsztaty hybrydowe z płatnymi testami

Nina prowadzi warsztaty grupowe za pośrednictwem Sign-up Sheet, a następnie oferuje indywidualne analizy poziomu stresu, korzystając z Doodle 1:1 zintegrowanego ze Stripe. Połowa uczestników warsztatów rezerwuje tę usługę dodatkową. Dzięki temu zwiększa swoje przychody i zasięg oddziaływania.

Grupa z terminami zastępczymi

Owen tworzy Sign-up Sheet na 4-tygodniową grupę poświęconą odżywianiu – oraz osobną listę przeznaczoną wyłącznie na sesje nadrabiające. Jeśli ktoś opuści spotkanie, może zarezerwować nowy termin. To wygodne dla klientów, a dla niego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami administracyjnymi.

Lista rezerwowa z pewnym trikiem

Priya dodaje do Sign-up Sheet na swoje zajęcia pilates „miejsce” na liście rezerwowej bez przypisanych miejsc. Klienci klikają i wpisują swoje nazwisko. Jeśli ktoś odwoła udział, ręcznie przenosi na to miejsce pierwszą osobę z listy. Proste i skuteczne.

Ceny i zasady, które zwiększają konwersję

Stosuj prosty system cenowy Pojedyncze zajęcia Zestaw 4 sztuk (niewielka zniżka) Cena za cały zestaw

Oferuj bonusy za wczesną rezerwację Zniżka przed upływem terminu Stawka dla założycieli w pierwszej grupie

Ustal jasne zasady Wyprzedaż ostateczna, ale dopuszczamy przeniesienie, jeśli są wolne miejsca Jeden makijaż na serię Osoby, które nie pojawią się w ciągu 24 godzin, tracą swoje miejsce



Dodaj te zasady do Sign-up Sheet i przypomnień, aby oczekiwania były jasne.

Promuj swoje zajęcia bez ryzyka wypalenia

Wyślij swoją listę e-mailem Jasny temat wiadomości + link do Sign-up Sheet Wyślij przypomnienie przed zajęciami

Korzystaj z mediów społecznościowych Udostępniaj relacje, porady i materiały zza kulis Wykorzystaj kolory swojej marki i jasne wezwanie do działania

Poproś partnerów o wzmianki Zaproponuj kartę gościnną do lokalnych klinik, siłowni lub współpracownikom

Zachęcaj do polecania Nagradzaj znajomych, którzy przyprowadzą gościa Uwagi dotyczące wpisu w Sign-up Sheet

Bądź konsekwentny Proponuj ten sam dzień i godzinę w każdym tygodniu Skorzystaj z funkcji cyklicznych spotkań w Doodle, aby zaplanować wszystko z wyprzedzeniem



Najlepsze praktyki zapewniające sprawny przebieg dostawy

Przypomnienia dotyczące przygotowań Co zabrać, gdzie się udać, jak się przygotować

Dbaj o swój czas Wykorzystaj przerwy w kalendarzu, aby się zresetować i odetchnąć Wyłącz powiadomienia po rozpoczęciu zajęć

Trzymaj się harmonogramu Zaczynaj i kończ punktualnie Zakończ 5-minutową sesją pytań i odpowiedzi lub wezwaniem do działania

Zaproponuj kolejne kroki Udostępnij swoją Booking Page na płatne sesje indywidualne lub konsultacje Wspomnij o kolejnej serii i dodaj link do Sign-up Sheet



Najważniejsze wnioski

Skorzystaj z Sign-up Sheets Doodle, aby zarządzać sesjami i limitami miejsc

Pobieraj opłaty z góry za pośrednictwem Booking Pages Doodle lub bezpośrednio za pomocą Stripe

Ogranicz liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, dzięki automatycznym przypomnieniom i jasno określonym terminom

Połącz swój kalendarz, aby zachować porządek

Zwiększ swoje przychody dzięki sprzedaży dodatkowej, abonamentom i zasadom zapewniającym ochronę prywatności

Zacznij od lepszego planowania

Możesz prowadzić zajęcia, na które wszystkie miejsca zostały wyprzedane, bez zbędnych formalności. Skonfiguruj kolejny Sign-up Sheet, połącz Stripe ze swoją Booking Page i korzystaj z przypomnień, aby utrzymać zaangażowanie klientów. Dodaj elementy swojej marki, aby każda interakcja wyglądała profesjonalnie.