Pianificazione
Gestisci corsi da tutto esaurito con i fogli di iscrizione e i pagamenti con Stripe
Tempo di lettura: 8 minuti
Se sei un coach del benessere, sai che la parte più difficile della gestione dei corsi di gruppo non è l'insegnamento: è riempire la sala senza dover rincorrere i pagamenti, gestire i turni o ripetere le istruzioni. Vuoi sessioni complete, presenze chiare e pagamenti che funzionino.
Questa guida mostra come utilizzare i fogli di iscrizione Doodle per gestire le presenze alle lezioni e le pagine di prenotazione Doodle o 1:1 con Stripe per raccogliere i pagamenti. Ridurrai i no-show, imposterai limiti di posti, automatizzerai i promemoria e riceverai i pagamenti in anticipo, senza bisogno di ulteriori amministratori.
Alla fine, saprai come gestire la tua prossima serie di corsi, invitare la tua lista e riempire ogni posto, in modo facile e professionale.
La sfida degli allenatori del benessere
Ogni settimana devi destreggiarti tra..:
sessioni di yoga mattutine
Lavoro di respirazione all'ora di pranzo
Una sfida o un workshop di più settimane
Clienti individuali
E oltre a questo, rispondi a:
"C'è ancora posto?"
"Posso pagare più tardi?"
"Dov'è il link di Zoom?"
"Posso spostare la mia prenotazione?"
Tutto questo consuma il tuo tempo, le tue energie e le tue entrate. Senza un sistema, i posti non vengono occupati e tu rimani bloccato in modalità amministrativa invece di fare coaching.
Perché è importante per la tua attività
I corsi di gruppo sono la tua offerta più scalabile. Una classe piena significa più entrate, un impatto migliore e un minore sforzo per persona. Ma quando il pagamento, i promemoria e la partecipazione non sono fluidi, perdi slancio.
La giusta configurazione crea fiducia, aumenta la frequenza e protegge la tua attenzione. Iscrizioni semplici, regole chiare e promemoria automatici aiutano i tuoi clienti e ti restituiscono il tuo tempo.
Pianifica corsi che fanno il tutto esaurito
L'esperienza di un corso eccellente inizia con una pianificazione intelligente. Ecco come prepararsi al successo.
Definisci un risultato chiaro
Rilassarsi in 30 minuti
Yoga per principianti per fianchi stretti
Dormi meglio stanotte con il respiro guidato
Scegli il formato
Singolo drop-in
Serie di 4-8 settimane
Corso settimanale con iscrizioni a rotazione
Stabilisci i limiti di posti a sedere
Di persona: basati sulle dimensioni della stanza
Online: stabilisci un limite massimo in base alla qualità dell'insegnamento
Scegliere orari intelligenti
Mattina presto per i genitori
Pranzo per i team aziendali
La sera per il ripristino delle energie dopo il lavoro
Usa i fogli di iscrizione Doodle
Crea una sessione o una serie completa
Aggiungi fasce orarie e limiti di posti
Includi i link ai video o l'indirizzo dello studio
Descrivi la lezione, la preparazione e cosa portare con sé
Usa Stripe con le pagine di prenotazione Doodle e 1:1 per essere pagato prima della lezione
Anche se Stripe non è direttamente integrato nei Fogli di Iscrizione, puoi utilizzare le Pagine di Prenotazione Doodle o 1:1 per raccogliere i pagamenti in modo sicuro e poi collegare i clienti al tuo Foglio di Iscrizione. Ecco come collegare gli strumenti senza problemi:
Opzione 1: Prima paga, poi richiedi un posto a sedere
Crea una pagina di prenotazione Doodle con Stripe abilitato
Offri pacchetti di lezioni o il pagamento di una singola sessione
Dopo il pagamento, invia il foglio di iscrizione nell'e-mail di conferma o di follow-up.
I clienti pagano prima, poi scelgono le date
Ideale per: Pass fedeltà e serie di lezioni
Opzione 2: Prima si iscrivono, poi pagano
Crea un Foglio d'iscrizione Doodle con limiti di posti
Nella descrizione, collega alla tua pagina di prenotazione per il pagamento
Imposta una scadenza e una finestra di pagamento
Utilizza dei promemoria per seguire le iscrizioni non pagate
Ideale per: Clienti abituali o fidati
Opzione 3: Offri add-on a pagamento con 1:1
Utilizza un foglio di iscrizione per la sessione principale
Condividi un link Doodle 1:1 per i check-in privati o le valutazioni.
I clienti scelgono un orario e pagano automaticamente con Stripe
Ideale per: Offerte speciali o assistenza personalizzata
Suggerimenti per un flusso di pagamenti senza intoppi
Indica chiaramente i prezzi all'inizio del tuo Foglio d'iscrizione
Usa nomi semplici per i prodotti (ad es. classe singola, pass per 4 classi)
Aggiungi le scadenze di pagamento nella descrizione
Utilizza le scadenze del Foglio d'iscrizione per chiudere le sessioni prima della lezione.
Invia un promemoria automatico in caso di mancato pagamento
Programmazione intelligente per allenatori impegnati
Il tuo calendario è la spina dorsale del tuo coaching. Ecco come Doodle lo mantiene pulito e pronto per i clienti:
Collega il tuo calendario
Sincronizza Google, Outlook o Apple
Doodle blocca gli eventi esistenti
Aggiunge tempo cuscinetto tra una lezione e l'altra
Imposta orari intelligenti per le sessioni
Prova con sessioni di 45-50 minuti per le pause
Scagliona le sessioni di 15 minuti per evitare sovrapposizioni.
Per l'online, inizia a :05 per aiutare gli iscritti in ritardo
Aggiungi automaticamente i link ai video
Doodle include Zoom, Google Meet, Teams e molto altro.
I clienti ricevono i link di partecipazione nella conferma e nei promemoria
Invia promemoria automatici
24h + 2h prima di ogni sessione
Includere liste di controllo per la preparazione e regole per la cancellazione in ritardo
Fai una rapida domanda di check-in (ad esempio: "Ci sono ferite?")
Stabilisci dei limiti chiari
Aggiungi le regole di cancellazione e di rimborso al tuo foglio d'iscrizione
Utilizza delle scadenze per bloccare le iscrizioni 2-24 ore prima dell'inizio
Offri una sessione di recupero, se lo desideri: utilizza un altro foglio di iscrizione per questo.
Errori comuni da evitare
Nessun limite di posti: Limita sempre le presenze, anche per le lezioni online, per mantenere la qualità dell'insegnamento.
Pagamento dopo la lezione: Usa Stripe attraverso le pagine di prenotazione di Doodle o 1:1. Pagamento anticipato = migliore frequenza
Istruzioni confuse: Sii chiaro su cosa portare, dove andare e come iscriversi online.
Confusione sul fuso orario: Doodle si adatta automaticamente ai fusi orari in base al calendario del cliente
Fogli di iscrizione sovraccarichi: Non racchiudere un intero trimestre in un unico elenco. Usa fogli mensili per concentrarti meglio
Nessun controllo sulla privacy: Usa Doodle Pro per nascondere i nomi se la discrezione è importante per il tuo pubblico.
Strumenti Doodle che ti aiutano a riempire ogni posto a sedere
Fogli di iscrizione
Imposta limiti di posti e scadenze
Aggiungi link a video o luoghi
Invia automaticamente dei promemoria
Invita fino a 1000 persone
Nascondi i nomi dei partecipanti (solo Pro)
Pagine di prenotazione con Stripe
Raccogli il pagamento prima della prenotazione
Offri consulenze gratuite o lezioni a pagamento
Sincronizzazione con il tuo calendario
Utilizzare per pacchetti di lezioni o iscrizioni
Sessioni 1:1 con Stripe
Offrire add-on o follow-up privati
Imposta finestre temporali fisse
Pagamenti al momento della prenotazione
Sondaggi di gruppo
Chiedi al tuo pubblico di scegliere l'orario migliore
Invita facilmente gruppi numerosi
Costruisci il tuo prossimo foglio di iscrizione partendo dallo slot vincente
Integrazioni
Collega i calendari e le conferenze (Zoom, Teams, ecc.)
Usa Zapier per aggiungere email alla tua lista
Marca la tua esperienza con logo/colori su Doodle Pro
Esempi reali
Un corso di yoga fa il tutto esaurito in 5 giorni
Maya crea un foglio di iscrizione per una serie di 6 settimane di yoga (12 posti per sessione). Vende i pass per le lezioni utilizzando la sua pagina di prenotazione con Stripe. Le e-mail di conferma includono il link al foglio di iscrizione. Tutti i posti si riempiono senza alcun sollecito.
Il pranzo di benessere aziendale si riempie in 48 ore
Devin utilizza un sondaggio di gruppo per scegliere l'orario migliore. Poi crea un foglio di iscrizione mensile con 30 posti e un link a Zoom. Invita 300 persone da Doodle. Il corso si riempie velocemente e il cliente prenota di nuovo.
Workshop ibrido con valutazioni a pagamento
Nina organizza un workshop di gruppo tramite il Foglio di iscrizione, poi offre profili di stress 1:1 utilizzando Doodle 1:1 con Stripe. Metà del gruppo prenota l'add-on. Questo aumenta le sue entrate e il suo impatto.
Gruppo con date di recupero
Owen crea un foglio di iscrizione per un gruppo di nutrizione di 4 settimane e un altro per le sessioni di recupero. Se qualcuno salta un appuntamento, può prenotarne uno nuovo. È facile per i clienti, non ci sono costi amministrativi aggiuntivi per lui.
Lista d'attesa con un hack
Priya aggiunge uno "slot" di lista d'attesa a zero posti al suo foglio di iscrizione per le lezioni di Pilates. I clienti cliccano e aggiungono il loro nome. Se qualcuno si cancella, lei fa entrare manualmente la prima persona. Semplice ed efficace.
Prezzi e politiche che convertono
Utilizza prezzi semplici
Singola classe
Pacchetto da 4 (piccolo sconto)
Prezzo dell'intera serie
Offri bonus per i primi giorni di scuola
Sconto prima di una scadenza
Tariffa Fondatore per il tuo primo gruppo di studenti
Stabilisci regole chiare
Vendita finale, ma permetti i trasferimenti se c'è posto
Un solo make-up per serie
Chi non si presenta entro 24 ore perde il posto
Aggiungi queste regole al tuo foglio di iscrizione e ai promemoria in modo che le aspettative siano chiare.
Commercializzare i tuoi corsi senza esaurirsi
Invia un'e-mail alla tua lista
Oggetto chiaro + link al foglio di iscrizione
Invia un promemoria prima della lezione
Usa i social media
Condividi filmati, suggerimenti e retroscena
Usa i colori del tuo marchio e un chiaro invito all'azione
Chiedi ai partner di fare un shout-out
Offri un pass per gli ospiti alle cliniche locali, alle palestre o ai colleghi.
Incoraggia le segnalazioni
Premia gli amici che portano un ospite
Tieni traccia nelle note del foglio di iscrizione
Sii coerente
Offri lo stesso giorno/ora ogni settimana
Usa le sessioni ricorrenti di Doodle per pianificare il futuro.
Le migliori pratiche per una consegna senza intoppi
Promemoria per la preparazione
Cosa portare, dove andare, come farsi trovare pronti
Proteggi il tuo tempo
Usa i buffer del calendario per resettare e respirare
Disattiva le notifiche una volta iniziata la lezione
Rispetta il programma
Inizia e termina in orario
Termina con 5 minuti di domande e risposte o CTA.
Offri i passi successivi
Condividi la tua pagina di prenotazione per consulenze 1:1 o a pagamento
Menziona la prossima serie e aggiungi il link al foglio di iscrizione
Punti di forza
Usa i fogli di iscrizione di Doodle per gestire le sessioni e i limiti di posti a sedere
Raccogli i pagamenti in anticipo tramite le pagine di prenotazione Doodle o 1:1 con Stripe
Riduci i no-show con promemoria automatici e scadenze chiare
Collega il tuo calendario per rimanere organizzato
Aumenta le tue entrate con upsell, pass e politiche di privacy
Iniziare a programmare meglio
Puoi organizzare corsi da tutto esaurito senza dover gestire tutto. Imposta il tuo prossimo foglio di iscrizione, connetti Stripe tramite la tua pagina di prenotazione e usa i promemoria per tenere impegnati i clienti. Aggiungi il tuo marchio in modo che ogni interazione sia professionale.
