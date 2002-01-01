Gestisci corsi da tutto esaurito con i fogli di iscrizione e i pagamenti con Stripe

Se sei un coach del benessere, sai che la parte più difficile della gestione dei corsi di gruppo non è l'insegnamento: è riempire la sala senza dover rincorrere i pagamenti, gestire i turni o ripetere le istruzioni. Vuoi sessioni complete, presenze chiare e pagamenti che funzionino.

Questa guida mostra come utilizzare i fogli di iscrizione Doodle per gestire le presenze alle lezioni e le pagine di prenotazione Doodle o 1:1 con Stripe per raccogliere i pagamenti. Ridurrai i no-show, imposterai limiti di posti, automatizzerai i promemoria e riceverai i pagamenti in anticipo, senza bisogno di ulteriori amministratori.

Alla fine, saprai come gestire la tua prossima serie di corsi, invitare la tua lista e riempire ogni posto, in modo facile e professionale.

La sfida degli allenatori del benessere

Ogni settimana devi destreggiarti tra..:

sessioni di yoga mattutine

Lavoro di respirazione all'ora di pranzo

Una sfida o un workshop di più settimane

Clienti individuali

E oltre a questo, rispondi a:

"C'è ancora posto?"

"Posso pagare più tardi?"

"Dov'è il link di Zoom?"

"Posso spostare la mia prenotazione?"

Tutto questo consuma il tuo tempo, le tue energie e le tue entrate. Senza un sistema, i posti non vengono occupati e tu rimani bloccato in modalità amministrativa invece di fare coaching.

Perché è importante per la tua attività

I corsi di gruppo sono la tua offerta più scalabile. Una classe piena significa più entrate, un impatto migliore e un minore sforzo per persona. Ma quando il pagamento, i promemoria e la partecipazione non sono fluidi, perdi slancio.

La giusta configurazione crea fiducia, aumenta la frequenza e protegge la tua attenzione. Iscrizioni semplici, regole chiare e promemoria automatici aiutano i tuoi clienti e ti restituiscono il tuo tempo.

Pianifica corsi che fanno il tutto esaurito

L'esperienza di un corso eccellente inizia con una pianificazione intelligente. Ecco come prepararsi al successo.

Definisci un risultato chiaro Rilassarsi in 30 minuti

Yoga per principianti per fianchi stretti

Dormi meglio stanotte con il respiro guidato Scegli il formato Singolo drop-in

Serie di 4-8 settimane

Corso settimanale con iscrizioni a rotazione Stabilisci i limiti di posti a sedere Di persona: basati sulle dimensioni della stanza

Online: stabilisci un limite massimo in base alla qualità dell'insegnamento Scegliere orari intelligenti Mattina presto per i genitori

Pranzo per i team aziendali

La sera per il ripristino delle energie dopo il lavoro Usa i fogli di iscrizione Doodle Crea una sessione o una serie completa

Aggiungi fasce orarie e limiti di posti

Includi i link ai video o l'indirizzo dello studio

Descrivi la lezione, la preparazione e cosa portare con sé

Usa Stripe con le pagine di prenotazione Doodle e 1:1 per essere pagato prima della lezione

Anche se Stripe non è direttamente integrato nei Fogli di Iscrizione, puoi utilizzare le Pagine di Prenotazione Doodle o 1:1 per raccogliere i pagamenti in modo sicuro e poi collegare i clienti al tuo Foglio di Iscrizione. Ecco come collegare gli strumenti senza problemi:

Opzione 1: Prima paga, poi richiedi un posto a sedere

Crea una pagina di prenotazione Doodle con Stripe abilitato

Offri pacchetti di lezioni o il pagamento di una singola sessione

Dopo il pagamento, invia il foglio di iscrizione nell'e-mail di conferma o di follow-up.

I clienti pagano prima, poi scelgono le date

Ideale per: Pass fedeltà e serie di lezioni

Opzione 2: Prima si iscrivono, poi pagano

Crea un Foglio d'iscrizione Doodle con limiti di posti

Nella descrizione, collega alla tua pagina di prenotazione per il pagamento

Imposta una scadenza e una finestra di pagamento

Utilizza dei promemoria per seguire le iscrizioni non pagate

Ideale per: Clienti abituali o fidati

Opzione 3: Offri add-on a pagamento con 1:1

Utilizza un foglio di iscrizione per la sessione principale

Condividi un link Doodle 1:1 per i check-in privati o le valutazioni.

I clienti scelgono un orario e pagano automaticamente con Stripe

Ideale per: Offerte speciali o assistenza personalizzata

Suggerimenti per un flusso di pagamenti senza intoppi

Indica chiaramente i prezzi all'inizio del tuo Foglio d'iscrizione

Usa nomi semplici per i prodotti (ad es. classe singola, pass per 4 classi)

Aggiungi le scadenze di pagamento nella descrizione

Utilizza le scadenze del Foglio d'iscrizione per chiudere le sessioni prima della lezione.

Invia un promemoria automatico in caso di mancato pagamento

Programmazione intelligente per allenatori impegnati

Il tuo calendario è la spina dorsale del tuo coaching. Ecco come Doodle lo mantiene pulito e pronto per i clienti:

Collega il tuo calendario Sincronizza Google, Outlook o Apple Doodle blocca gli eventi esistenti Aggiunge tempo cuscinetto tra una lezione e l'altra

Imposta orari intelligenti per le sessioni Prova con sessioni di 45-50 minuti per le pause Scagliona le sessioni di 15 minuti per evitare sovrapposizioni. Per l'online, inizia a :05 per aiutare gli iscritti in ritardo

Aggiungi automaticamente i link ai video Doodle include Zoom, Google Meet, Teams e molto altro. I clienti ricevono i link di partecipazione nella conferma e nei promemoria

Invia promemoria automatici 24h + 2h prima di ogni sessione Includere liste di controllo per la preparazione e regole per la cancellazione in ritardo Fai una rapida domanda di check-in (ad esempio: "Ci sono ferite?")

Stabilisci dei limiti chiari Aggiungi le regole di cancellazione e di rimborso al tuo foglio d'iscrizione Utilizza delle scadenze per bloccare le iscrizioni 2-24 ore prima dell'inizio Offri una sessione di recupero, se lo desideri: utilizza un altro foglio di iscrizione per questo.



Errori comuni da evitare

Nessun limite di posti: Limita sempre le presenze, anche per le lezioni online, per mantenere la qualità dell'insegnamento.

Pagamento dopo la lezione: Usa Stripe attraverso le pagine di prenotazione di Doodle o 1:1. Pagamento anticipato = migliore frequenza

Istruzioni confuse: Sii chiaro su cosa portare, dove andare e come iscriversi online.

Confusione sul fuso orario: Doodle si adatta automaticamente ai fusi orari in base al calendario del cliente

Fogli di iscrizione sovraccarichi: Non racchiudere un intero trimestre in un unico elenco. Usa fogli mensili per concentrarti meglio

Nessun controllo sulla privacy: Usa Doodle Pro per nascondere i nomi se la discrezione è importante per il tuo pubblico.

Strumenti Doodle che ti aiutano a riempire ogni posto a sedere

Fogli di iscrizione Imposta limiti di posti e scadenze Aggiungi link a video o luoghi Invia automaticamente dei promemoria Invita fino a 1000 persone Nascondi i nomi dei partecipanti (solo Pro)

Pagine di prenotazione con Stripe Raccogli il pagamento prima della prenotazione Offri consulenze gratuite o lezioni a pagamento Sincronizzazione con il tuo calendario Utilizzare per pacchetti di lezioni o iscrizioni

Sessioni 1:1 con Stripe Offrire add-on o follow-up privati Imposta finestre temporali fisse Pagamenti al momento della prenotazione

Sondaggi di gruppo Chiedi al tuo pubblico di scegliere l'orario migliore Invita facilmente gruppi numerosi Costruisci il tuo prossimo foglio di iscrizione partendo dallo slot vincente

Integrazioni Collega i calendari e le conferenze (Zoom, Teams, ecc.) Usa Zapier per aggiungere email alla tua lista Marca la tua esperienza con logo/colori su Doodle Pro



Esempi reali

Un corso di yoga fa il tutto esaurito in 5 giorni

Maya crea un foglio di iscrizione per una serie di 6 settimane di yoga (12 posti per sessione). Vende i pass per le lezioni utilizzando la sua pagina di prenotazione con Stripe. Le e-mail di conferma includono il link al foglio di iscrizione. Tutti i posti si riempiono senza alcun sollecito.

Il pranzo di benessere aziendale si riempie in 48 ore

Devin utilizza un sondaggio di gruppo per scegliere l'orario migliore. Poi crea un foglio di iscrizione mensile con 30 posti e un link a Zoom. Invita 300 persone da Doodle. Il corso si riempie velocemente e il cliente prenota di nuovo.

Workshop ibrido con valutazioni a pagamento

Nina organizza un workshop di gruppo tramite il Foglio di iscrizione, poi offre profili di stress 1:1 utilizzando Doodle 1:1 con Stripe. Metà del gruppo prenota l'add-on. Questo aumenta le sue entrate e il suo impatto.

Gruppo con date di recupero

Owen crea un foglio di iscrizione per un gruppo di nutrizione di 4 settimane e un altro per le sessioni di recupero. Se qualcuno salta un appuntamento, può prenotarne uno nuovo. È facile per i clienti, non ci sono costi amministrativi aggiuntivi per lui.

Lista d'attesa con un hack

Priya aggiunge uno "slot" di lista d'attesa a zero posti al suo foglio di iscrizione per le lezioni di Pilates. I clienti cliccano e aggiungono il loro nome. Se qualcuno si cancella, lei fa entrare manualmente la prima persona. Semplice ed efficace.

Prezzi e politiche che convertono

Utilizza prezzi semplici Singola classe Pacchetto da 4 (piccolo sconto) Prezzo dell'intera serie

Offri bonus per i primi giorni di scuola Sconto prima di una scadenza Tariffa Fondatore per il tuo primo gruppo di studenti

Stabilisci regole chiare Vendita finale, ma permetti i trasferimenti se c'è posto Un solo make-up per serie Chi non si presenta entro 24 ore perde il posto



Aggiungi queste regole al tuo foglio di iscrizione e ai promemoria in modo che le aspettative siano chiare.

Commercializzare i tuoi corsi senza esaurirsi

Invia un'e-mail alla tua lista Oggetto chiaro + link al foglio di iscrizione Invia un promemoria prima della lezione

Usa i social media Condividi filmati, suggerimenti e retroscena Usa i colori del tuo marchio e un chiaro invito all'azione

Chiedi ai partner di fare un shout-out Offri un pass per gli ospiti alle cliniche locali, alle palestre o ai colleghi.

Incoraggia le segnalazioni Premia gli amici che portano un ospite Tieni traccia nelle note del foglio di iscrizione

Sii coerente Offri lo stesso giorno/ora ogni settimana Usa le sessioni ricorrenti di Doodle per pianificare il futuro.



Le migliori pratiche per una consegna senza intoppi

Promemoria per la preparazione Cosa portare, dove andare, come farsi trovare pronti

Proteggi il tuo tempo Usa i buffer del calendario per resettare e respirare Disattiva le notifiche una volta iniziata la lezione

Rispetta il programma Inizia e termina in orario Termina con 5 minuti di domande e risposte o CTA.

Offri i passi successivi Condividi la tua pagina di prenotazione per consulenze 1:1 o a pagamento Menziona la prossima serie e aggiungi il link al foglio di iscrizione



Punti di forza

Usa i fogli di iscrizione di Doodle per gestire le sessioni e i limiti di posti a sedere

Raccogli i pagamenti in anticipo tramite le pagine di prenotazione Doodle o 1:1 con Stripe

Riduci i no-show con promemoria automatici e scadenze chiare

Collega il tuo calendario per rimanere organizzato

Aumenta le tue entrate con upsell, pass e politiche di privacy

Iniziare a programmare meglio

Puoi organizzare corsi da tutto esaurito senza dover gestire tutto. Imposta il tuo prossimo foglio di iscrizione, connetti Stripe tramite la tua pagina di prenotazione e usa i promemoria per tenere impegnati i clienti. Aggiungi il tuo marchio in modo che ogni interazione sia professionale.