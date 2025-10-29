Ausverkaufte Kurse mit Anmeldebögen und Stripe-gestützten Zahlungen durchführen

Wenn du ein Wellness-Coach bist, weißt du, dass das Schwierigste an der Leitung von Gruppenkursen nicht das Unterrichten ist, sondern das Füllen des Raums, ohne dass du Zahlungen hinterherlaufen, Dienstpläne verwalten oder Anweisungen wiederholen musst. Du willst volle Kurse, eine klare Anwesenheit und Zahlungen, die einfach funktionieren.

Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du Doodle-Anmeldebögen für die Verwaltung der Teilnehmerzahlen und Doodle-Buchungsseiten oder 1:1 mit Stripe für den Zahlungseinzug verwendest. Du reduzierst die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten, legst Platzlimits fest, automatisierst Erinnerungen und zahlst im Voraus - ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

Am Ende wirst du wissen, wie du deine nächste Kursreihe durchführst, deine Liste einlädst und jeden Platz füllst - einfach und professionell.

Die Herausforderung für Wellness-Coaches

Jede Woche jonglierst du mit einer Mischung aus:

Yoga-Sitzungen am Morgen

Atemarbeit in der Mittagspause

Eine mehrwöchige Herausforderung oder einen Workshop

Einzelne Kunden

Und obendrein beantwortest du noch:

"Ist noch ein Platz frei?"

"Kann ich später bezahlen?"

"Wo ist noch mal der Zoom-Link?"

"Kann ich meine Buchung verschieben?"

All das frisst deine Zeit, Energie und dein Einkommen auf. Ohne ein System bleiben die Plätze unbesetzt - und du steckst im Verwaltungsmodus fest, anstatt zu coachen.

Warum dies für dein Unternehmen wichtig ist

Gruppenunterricht ist dein am besten skalierbares Angebot. Ein voller Kurs bedeutet mehr Umsatz, mehr Wirkung und weniger Aufwand pro Person. Aber wenn die Bezahlung, die Erinnerungen und die Teilnahme nicht reibungslos funktionieren, verlierst du an Schwung.

Die richtige Einrichtung schafft Vertrauen, erhöht die Zahl der Teilnehmer/innen und schützt deinen Fokus. Einfache Anmeldungen, klare Regeln und automatische Erinnerungen helfen deinen Kunden - und geben dir deine Zeit zurück.

Plane Kurse, die ausverkauft sind

Ein tolles Kurserlebnis beginnt mit einer klugen Planung. Hier erfährst du, wie du dich für den Erfolg rüsten kannst.

Definiere ein klares Ziel Stressabbau in 30 Minuten

Einsteigerfreundliches Yoga für verspannte Hüften

Mit geführtem Atem heute Nacht besser schlafen Wähle dein Format Einmaliger Besuch

4-8-wöchige Serie

Wöchentlicher Kurs mit fortlaufenden Anmeldungen Sitzplatzbegrenzung festlegen Persönlich: abhängig von der Raumgröße

Online: Begrenzung aufgrund der Unterrichtsqualität Kluge Zeiten wählen Frühmorgens für Eltern

Mittagessen für Firmenteams

Abends, um nach der Arbeit Energie zu tanken Verwende Doodle-Anmeldeformulare Erstelle eine Sitzung oder eine ganze Serie

Füge Zeitfenster und Sitzplatzbegrenzungen hinzu

Füge Videolinks oder die Adresse des Studios hinzu

Beschreibe den Kurs, die Vorbereitung und was du mitbringen solltest

Verwende Stripe mit Doodle-Buchungsseiten und 1:1, um vor dem Unterricht bezahlt zu werden

Stripe ist zwar nicht direkt in Anmeldebögen integriert, aber du kannst Doodle Booking Pages oder 1:1 nutzen, um Zahlungen sicher einzuziehen und die Kunden dann mit deinem Anmeldebogen zu verbinden. Hier erfährst du, wie du die beiden Tools problemlos miteinander verbinden kannst:

Option 1: Erst bezahlen, dann einen Platz beanspruchen

Erstelle eine Doodle-Buchungsseite mit aktiviertem Stripe

Biete Klassenpakete oder Einzelzahlungen an

Nach der Zahlung schickst du den Anmeldebogen in der Bestätigungs- oder Nachfass-E-Mail

Kunden zahlen erst, dann wählen sie ihre Termine

Am besten geeignet für: Treuepässe und Kursserien

Option 2: Erst anmelden, dann bezahlen

Erstelle einen Doodle-Anmeldebogen mit Platzbegrenzung

Verlinke in der Beschreibung auf deine Buchungsseite für die Bezahlung

Lege eine Frist und ein Zahlungsfenster fest

Verwende Erinnerungen, um unbezahlte Anmeldungen nachzuverfolgen

Am besten geeignet für: Kurzentschlossene oder vertraute Kunden

Option 3: Biete bezahlte Zusatzangebote mit 1:1

Verwende einen Anmeldungsbogen für die Hauptsitzung

Teile einen 1:1 Doodle-Link für private Check-ins oder Bewertungen

Kunden wählen eine Zeit und zahlen automatisch über Stripe

Am besten geeignet für: Upsells oder personalisierte Unterstützung

Tipps für einen reibungslosen Zahlungsablauf

Erwähne die Preise deutlich am Anfang deines Anmeldeformulars

Verwende einfache Produktnamen (z.B. Einzelunterricht, 4-Klassen-Pass)

Füge Zahlungsfristen in der Beschreibung hinzu

Nutze die Fristen auf dem Anmeldeformular, um Sitzungen vor dem Unterricht abzuschließen

Sende eine automatische Erinnerung, wenn die Zahlung nicht erfolgt ist

Intelligente Terminplanung für vielbeschäftigte Trainer

Dein Kalender ist das Rückgrat deines Trainings. Hier erfährst du, wie Doodle ihn sauber und kundenorientiert hält:

Verbinde deinen Kalender Synchronisiere Google, Outlook oder Apple Doodle blendet bestehende Termine aus Füge Pufferzeit zwischen den Kursen hinzu

Lege intelligente Sitzungszeiten fest Versuche es mit 45-50 Minuten für Pausen Verschiebe die Zeiten um 15 Minuten, um Überschneidungen zu vermeiden. Beginne bei Online-Sitzungen um :05 Uhr, um Spätentschlossene zu unterstützen.

Füge automatisch Videolinks hinzu Doodle umfasst Zoom, Google Meet, Teams und mehr Kunden erhalten Beitrittslinks in Bestätigungen und Erinnerungen

Automatische Erinnerungen senden 24h + 2h vor jeder Sitzung Vorbereitungs-Checklisten und Regeln für verspätete Absagen einbeziehen Stelle eine kurze Check-in-Frage (z. B. "Gibt es Verletzungen?")

Setze klare Grenzen Füge Regeln für Stornierungen und Rückerstattungen zu deinem Anmeldeformular hinzu Verwende Fristen, um Anmeldungen 2-24 Stunden vor dem Start abzuschließen Biete einen Nachholtermin an, wenn du möchtest - verwende dafür einen weiteren Anmeldebogen.



Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

Keine Sitzplatzbegrenzung: Begrenze immer die Teilnehmerzahl - auch bei Online-Kursen - um die Qualität des Unterrichts zu erhalten

Bezahlen nach dem Unterricht: Verwende Stripe über Doodle Booking Pages oder 1:1. Bezahlung im Voraus = bessere Anwesenheit

Verwirrende Anweisungen: Sei dir im Klaren darüber, was du mitbringen sollst, wohin du gehen musst und wie du online teilnehmen kannst.

Zeitzonenverwirrung: Doodle stellt sich automatisch auf Zeitzonen ein, die auf dem Kalender des Kunden basieren

Überladene Anmeldeformulare: Packe nicht ein ganzes Quartal in eine Liste. Verwende monatliche Listen, um dich besser konzentrieren zu können.

Keine Datenschutzkontrollen: Verwende Doodle Pro, um Namen auszublenden, wenn Diskretion für dein Publikum wichtig ist

Doodle-Tools, die dir helfen, jeden Platz zu füllen

Anmeldungsbögen Lege Sitzplatzlimits und Fristen fest Füge Videolinks oder Orte hinzu Sende automatisch Erinnerungen Bis zu 1000 Personen einladen Teilnehmernamen ausblenden (nur Pro)

Buchungsseiten mit Stripe Ziehe die Zahlung vor der Buchung ein Biete kostenlose Beratungen oder bezahlte Kurse an Mit deinem Kalender synchronisieren Verwendung für Kurspakete oder Mitgliedschaften

1:1-Sitzungen mit Stripe Biete private Zusatzangebote oder Nachfassaktionen an Lege feste Zeitfenster fest Bezahlt wird bei der Buchung

Gruppenumfragen Bitte dein Publikum, die beste Zeit zu wählen Lade einfach große Gruppen ein Erstelle deinen nächsten Anmeldungsbogen aus dem gewonnenen Slot

Integrationen Verbinde Kalender und Konferenzen (Zoom, Teams, etc.) Nutze Zapier, um E-Mails zu deiner Liste hinzuzufügen Markiere dein Erlebnis mit Logo/Farben auf Doodle Pro



Beispiele aus der Praxis

Die Yogareihe ist in 5 Tagen ausverkauft

Maya erstellt ein Anmeldeformular für eine 6-wöchige Yogaserie (12 Plätze pro Kurs). Sie verkauft die Kurspässe über ihre Buchungsseite mit Stripe. Die Bestätigungsmails enthalten den Link zum Anmeldeformular. Alle Plätze sind belegt, ohne dass sie daran erinnert wird.

Firmen-Wellness-Lunch ist innerhalb von 48 Stunden ausgebucht

Devin nutzt eine Gruppenumfrage, um die beste Zeit zu bestimmen. Dann erstellt er ein monatliches Anmeldeformular mit 30 Plätzen und einem Zoom-Link. Er lädt 300 Personen über Doodle ein. Der Kurs ist schnell ausgebucht - und der Kunde bucht wieder.

Hybrid-Workshop mit bezahlten Bewertungen

Nina führt einen Gruppenworkshop über Sign-up Sheet durch und bietet dann 1:1 Stressprofile über Doodle 1:1 mit Stripe an. Die Hälfte der Gruppe bucht das Add-on. Das steigert ihren Umsatz und ihre Wirkung.

Gruppe mit Nachholterminen

Owen erstellt einen Anmeldebogen für eine 4-wöchige Ernährungsgruppe und einen weiteren für Nachholtermine. Wenn jemand einen Termin verpasst, kann er einen neuen Termin buchen. Einfach für die Kunden, kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand für ihn.

Warteliste mit einem Hack

Priya fügt ihrem Anmeldeformular für den Pilates-Kurs eine Warteliste mit null Plätzen hinzu. Die Kunden klicken darauf und fügen ihren Namen hinzu. Wenn jemand absagt, setzt sie die erste Person manuell ein. Einfach und effektiv.

Preisgestaltung und Richtlinien, die sich auszahlen

Verwende einfache Preise Einzelne Klasse 4er-Pack (kleiner Rabatt) Preis für die gesamte Serie

Frühbucherbonus anbieten Rabatt vor einem Stichtag Gründerpreis für deine erste Kohorte

Lege klare Regeln fest Endverkauf, aber Übertragungen sind möglich, wenn Platz vorhanden ist Ein Nachholtermin pro Serie Wer innerhalb von 24 Stunden nicht auftaucht, verliert seinen Platz



Füge diese Regeln auf deinem Anmeldeformular und in deinen Erinnerungen hinzu, damit die Erwartungen klar sind.

Vermarkte deine Kurse ohne Burnout

E-Mail an deine Liste Klare Betreffzeile + Link zum Anmeldeformular Schicke eine letzte Erinnerung vor dem Kurs

Nutze soziale Medien Teile Reels, Tipps und Blicke hinter die Kulissen Verwende deine Markenfarben und einen klaren Aufruf zum Handeln

Bitte deine Partner um Hinweise Biete lokalen Kliniken, Fitnessstudios oder Kollegen einen Gästepass an

Ermutige zu Empfehlungen Belohne Freunde, die einen Gast mitbringen Verfolge das in den Notizen auf dem Anmeldeformular

Sei konsequent Biete jede Woche denselben Tag/dieselbe Uhrzeit an Nutze Doodle für wiederkehrende Sitzungen, um im Voraus zu planen



Bewährte Methoden für einen reibungslosen Ablauf

Erinnerungen zur Vorbereitung Was du mitbringen musst, wo du hingehst, wie du dich vorbereitest

Schütze deine Zeit Verwende Kalenderpuffer zum Zurücksetzen und Durchatmen Schalte Benachrichtigungen stumm, sobald der Unterricht beginnt

Halte dich an den Zeitplan Beginne und ende pünktlich Schließe mit einer 5-minütigen Frage und Antwort oder einem CTA ab

Biete die nächsten Schritte an Teile deine Buchungsseite für bezahlte 1:1-Kurse oder Beratungen Erwähne die nächste Serie und füge den Link zum Anmeldeformular hinzu



Wichtigste Erkenntnisse

Verwende Doodle-Anmeldebögen, um Sitzungen und Sitzplatzlimits zu verwalten

Sammle Zahlungen im Voraus über Doodle Buchungsseiten oder 1:1 mit Stripe

Reduziere No-Shows mit automatischen Erinnerungen und klaren Fristen

Verbinde deinen Kalender, um organisiert zu bleiben

Steigere dein Einkommen mit Upsells, Pässen und datenschutzfreundlichen Richtlinien

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Du kannst ausverkaufte Kurse ohne den ganzen Verwaltungsaufwand durchführen. Richte deinen nächsten Anmeldebogen ein, verbinde Stripe über deine Buchungsseite und nutze Erinnerungen, um deine Kunden bei der Stange zu halten. Füge dein Branding hinzu, damit sich jede Interaktion professionell anfühlt.