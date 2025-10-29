Organiza clases con entradas agotadas con hojas de inscripción y pagos con Stripe

Si eres entrenador de bienestar, sabes que lo más difícil de impartir clases en grupo no es enseñar, sino llenar la sala sin tener que perseguir pagos, gestionar listas o repetir instrucciones. Quieres sesiones completas, una asistencia clara y pagos que funcionen.

Esta guía muestra cómo utilizar las Hojas de inscripción de Doodle para gestionar la asistencia a clase y las Páginas de reserva de Doodle o 1:1 con Stripe para cobrar los pagos. Reducirás las ausencias, establecerás límites de plazas, automatizarás los recordatorios y cobrarás por adelantado, sin necesidad de más administración.

Al final, sabrás cómo organizar tu próxima serie de clases, invitar a tu lista y llenar todas las plazas de forma fácil y profesional.

El reto al que se enfrentan los entrenadores de bienestar

Cada semana, haces malabarismos con una mezcla de:

Sesiones matinales de yoga

Trabajo de respiración a la hora de comer

Un reto o taller de varias semanas

Clientes individuales

Y además de eso, estás respondiendo:

"¿Todavía hay sitio?"

"¿Puedo pagar más tarde?"

"¿Dónde está el enlace de Zoom?"

"¿Puedo mover mi reserva?"

Todo esto se come tu tiempo, tu energía y tus ingresos. Sin un sistema, las plazas se quedan sin cubrir y tú te quedas atascado en el modo administrativo en lugar de dedicarte al coaching.

Por qué es importante para tu negocio

Las clases en grupo son tu oferta más escalable. Una clase completa significa más ingresos, mejor impacto y menor esfuerzo por persona. Pero cuando el pago, los recordatorios y la asistencia no son fluidos, pierdes impulso.

La configuración correcta genera confianza, aumenta la asistencia repetida y protege tu enfoque. Las inscripciones sencillas, las normas claras y los recordatorios automáticos ayudan a tus clientes y te devuelven tu tiempo.

Planifica clases que se agoten

Una gran experiencia de clase comienza con una planificación inteligente. He aquí cómo prepararte para el éxito.

Define un resultado claro Desestresarse en 30 minutos

Yoga para principiantes para caderas tensas

Duerme mejor esta noche con la respiración guiada Elige tu formato Individual

Serie de 4-8 semanas

Clase semanal con inscripción continua Establece un límite de plazas En persona: básate en el tamaño de la sala

Online: limítalo en función de la calidad de la enseñanza Elige horarios inteligentes Por la mañana temprano para los padres

Almuerzo para equipos de empresa

Tardes para reponer energías después del trabajo Utiliza hojas de inscripción Doodle Crea una sesión o una serie completa

Añade franjas horarias y límites de plazas

Incluye enlaces de vídeo o la dirección del estudio

Describe la clase, la preparación y lo que hay que llevar

Utiliza Stripe con las Páginas de Inscripción Doodle y 1:1 para cobrar antes de la clase

Aunque Stripe no está integrado directamente en las Hojas de inscripción, puedes utilizar las Páginas de reserva de Doodle o 1:1 para cobrar de forma segura, y luego vincular a los clientes a tu Hoja de inscripción. A continuación te explicamos cómo conectar las herramientas sin problemas:

Opción 1: Paga primero y luego reclama una plaza

Crea una Página de Reservas Doodle con Stripe activado

Ofrece paquetes de clases o el pago de una sola sesión

Tras el pago, envía la Hoja de Inscripción en el correo electrónico de confirmación o seguimiento

Los clientes pagan primero y luego eligen sus fechas

Lo mejor para: Pases de fidelización y series de clases

Opción 2: Inscríbete primero y paga después

Crea una Hoja de Inscripción Doodle con límite de plazas

En la descripción, enlaza con tu Página de Reservas para el pago

Establece un plazo y una ventana de pago

Utiliza recordatorios para hacer un seguimiento de las inscripciones impagadas

Lo mejor para: Clientes esporádicos o de confianza

Opción 3: Ofrecer complementos de pago con 1:1

Utiliza una hoja de inscripción para la sesión principal

Comparte un enlace de Doodle 1:1 para revisiones o evaluaciones privadas

Los clientes eligen una hora y pagan automáticamente a través de Stripe

Lo mejor para: Ventas adicionales o asistencia personalizada

Consejos para un flujo de pagos fluido

Menciona claramente el precio en la parte superior de tu Hoja de Inscripción

Utiliza nombres de producto sencillos (por ejemplo, Clase individual, Pase de 4 clases)

Añade los plazos de pago en la descripción

Utiliza los plazos de la Hoja de Inscripción para cerrar las sesiones antes de la clase

Envía recordatorios automáticos si falta el pago

Programación inteligente para entrenadores ocupados

Tu calendario es la columna vertebral de tu entrenamiento. Así es como Doodle lo mantiene limpio y listo para el cliente:

Conecta tu calendario Sincroniza Google, Outlook o Apple Doodle bloquea los eventos existentes Añade tiempo de amortiguación entre clases

Establece tiempos de sesión inteligentes Intenta sesiones de 45-50 minutos para los descansos Escalona 15 minutos para evitar solapamientos En línea, empieza a los :05 para ayudar a los que se incorporan tarde

Añade enlaces de vídeo automáticamente Doodle incluye Zoom, Google Meet, Teams y más Los clientes reciben enlaces para unirse en la confirmación y los recordatorios

Envía recordatorios automáticos 24h + 2h antes de cada sesión Incluye listas de preparación y reglas de cancelación tardía Haz una pregunta rápida de control (por ejemplo, "¿Alguna lesión?")

Establece límites claros Añade normas de cancelación y reembolso a tu Hoja de Inscripción Utiliza fechas límite para bloquear las inscripciones de 2 a 24 horas antes del comienzo Ofrece una sesión de recuperación si quieres, utiliza otra Hoja de Inscripción para ello.



Errores comunes que debes evitar

No limitar las plazas: Limita siempre la asistencia -incluso en las clases online- para mantener la calidad de la enseñanza

Pago después de la clase: Utiliza Stripe a través de Doodle Booking Pages o 1:1. Pago por adelantado = mejor asistencia

Instrucciones confusas: Sé claro sobre qué llevar, dónde ir y cómo participar en línea

Confusión de zonas horarias: Doodle se ajusta automáticamente a las zonas horarias según el calendario del cliente.

Hojas de inscripción sobrecargadas: No abarrotes todo un trimestre en una sola lista. Utiliza hojas mensuales para centrarte mejor

Sin controles de privacidad: Utiliza Doodle Pro para ocultar nombres si la discreción importa a tu público

Herramientas Doodle que te ayudan a llenar todos los asientos

Hojas de inscripción Establece límites de plazas y plazos Añade enlaces a vídeos o ubicaciones Envía recordatorios automáticamente Invita hasta 1000 personas Oculta los nombres de los participantes (sólo Pro)

Páginas de reserva con Stripe Recoge el pago antes de reservar Ofrece consultas gratuitas o clases de pago Sincroniza con tu calendario Utilízalo para paquetes de clases o afiliaciones

Sesiones 1:1 con Stripe Ofrece complementos o seguimientos privados Establece ventanas de tiempo fijas Cobra en el momento de la reserva

Encuestas de grupo Pide a tu audiencia que elija la mejor hora Invita fácilmente a grupos grandes Construye tu próxima Hoja de Inscripción a partir de la franja horaria ganadora

Integraciones Conecta calendarios + conferencias (Zoom, Teams, etc.) Utiliza Zapier para añadir correos electrónicos a tu lista Marca tu experiencia con logo/colores en Doodle Pro



Ejemplos reales

Las series de yoga se agotan en 5 días

Maya crea una Hoja de Inscripción para una serie de yoga de 6 semanas (12 plazas por sesión). Vende los pases de clase utilizando su Página de Reservas con Stripe. Los correos electrónicos de confirmación incluyen el enlace a la hoja de inscripción. Todas las plazas se llenan sin recordatorios.

El almuerzo de bienestar corporativo se llena en 48 horas

Devin utiliza una Encuesta de Grupo para elegir la mejor hora. Después crea una Hoja de Inscripción mensual con 30 plazas y un enlace Zoom. Invita a 300 personas desde Doodle. La clase se llena rápido y el cliente vuelve a reservar.

Taller híbrido con evaluaciones de pago

Nina organiza un taller de grupo a través de la Hoja de Inscripción, y luego ofrece perfiles de estrés 1:1 utilizando Doodle 1:1 con Stripe. La mitad del grupo reserva el complemento. Aumenta sus ingresos y su impacto.

Grupo con fechas de recuperación

Owen crea una Hoja de Inscripción para un grupo de nutrición de 4 semanas y otra sólo para las sesiones de recuperación. Si alguien falta a una cita, puede reservar una nueva. Fácil para los clientes, sin administración adicional para él.

Lista de espera con un truco

Priya añade un "hueco" de lista de espera sin plazas a la hoja de inscripción de su clase de Pilates. Los clientes hacen clic y añaden su nombre. Si alguien cancela, ella inscribe manualmente a la primera persona. Sencillo y eficaz.

Precios y políticas que convierten

Utiliza precios sencillos Clase individual Pack de 4 (pequeño descuento) Precio de serie completa

Ofrece bonificaciones por reserva anticipada Descuento antes de una fecha límite Tarifa de fundador para tu primera cohorte

Establece reglas claras Venta final, pero permite transferencias si hay espacio Una recuperación por serie Los que no se presenten en 24h pierden su plaza



Añade estas reglas a tu Hoja de Inscripción y a los recordatorios para que las expectativas queden claras.

Promociona tus clases sin quemarte

Envía un correo electrónico a tu lista Asunto claro + enlace a la Hoja de Inscripción Envía un recordatorio de última llamada antes de la clase

Utiliza las redes sociales Comparte vídeos, consejos y vídeos entre bastidores Utiliza los colores de tu marca y una llamada a la acción clara

Pide a tus socios que te recomienden Ofrece un pase de invitado a clínicas locales, gimnasios o compañeros de trabajo

Fomenta las recomendaciones Recompensa a los amigos que traigan a un invitado Haz un seguimiento en las notas de la Hoja de Inscripción

Sé constante Ofrece el mismo día/hora cada semana Utiliza las sesiones recurrentes de Doodle para planificar con antelación



Las mejores prácticas para una entrega sin problemas

Recordatorios de preparación Qué llevar, dónde ir, cómo aparecer preparado

Protege tu tiempo Utiliza los buffers del calendario para reajustar y respirar Silencia las notificaciones cuando empiece la clase

Cíñete al horario Empieza y termina a tiempo Concluye con 5 minutos de preguntas y respuestas o una llamada a la acción

Ofrece los siguientes pasos Comparte tu Página de Reservas para 1:1 o consultas de pago Menciona la próxima serie y añade el enlace a la Hoja de Inscripción



Puntos clave

Utiliza las Hojas de Inscripción de Doodle para gestionar las sesiones y los límites de plazas

Recoge el pago por adelantado a través de las Páginas de Reserva Doodle o 1:1 con Stripe

Reduce las ausencias con recordatorios automáticos y plazos claros

Conecta tu calendario para mantenerte organizado

Aumenta tus ingresos con ventas adicionales, pases y políticas centradas en la privacidad

Empieza con una mejor programación

Puedes organizar clases con entradas agotadas sin toda la administración. Configura tu próxima Hoja de Inscripción, conecta Stripe a través de tu Página de Reservas, y utiliza recordatorios para mantener a los clientes comprometidos. Añade tu marca para que cada interacción parezca profesional.