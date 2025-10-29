Planificación
Organiza clases con entradas agotadas con hojas de inscripción y pagos con Stripe
Si eres entrenador de bienestar, sabes que lo más difícil de impartir clases en grupo no es enseñar, sino llenar la sala sin tener que perseguir pagos, gestionar listas o repetir instrucciones. Quieres sesiones completas, una asistencia clara y pagos que funcionen.
Esta guía muestra cómo utilizar las Hojas de inscripción de Doodle para gestionar la asistencia a clase y las Páginas de reserva de Doodle o 1:1 con Stripe para cobrar los pagos. Reducirás las ausencias, establecerás límites de plazas, automatizarás los recordatorios y cobrarás por adelantado, sin necesidad de más administración.
Al final, sabrás cómo organizar tu próxima serie de clases, invitar a tu lista y llenar todas las plazas de forma fácil y profesional.
El reto al que se enfrentan los entrenadores de bienestar
Cada semana, haces malabarismos con una mezcla de:
Sesiones matinales de yoga
Trabajo de respiración a la hora de comer
Un reto o taller de varias semanas
Clientes individuales
Y además de eso, estás respondiendo:
"¿Todavía hay sitio?"
"¿Puedo pagar más tarde?"
"¿Dónde está el enlace de Zoom?"
"¿Puedo mover mi reserva?"
Todo esto se come tu tiempo, tu energía y tus ingresos. Sin un sistema, las plazas se quedan sin cubrir y tú te quedas atascado en el modo administrativo en lugar de dedicarte al coaching.
Por qué es importante para tu negocio
Las clases en grupo son tu oferta más escalable. Una clase completa significa más ingresos, mejor impacto y menor esfuerzo por persona. Pero cuando el pago, los recordatorios y la asistencia no son fluidos, pierdes impulso.
La configuración correcta genera confianza, aumenta la asistencia repetida y protege tu enfoque. Las inscripciones sencillas, las normas claras y los recordatorios automáticos ayudan a tus clientes y te devuelven tu tiempo.
Planifica clases que se agoten
Una gran experiencia de clase comienza con una planificación inteligente. He aquí cómo prepararte para el éxito.
Define un resultado claro
Desestresarse en 30 minutos
Yoga para principiantes para caderas tensas
Duerme mejor esta noche con la respiración guiada
Elige tu formato
Individual
Serie de 4-8 semanas
Clase semanal con inscripción continua
Establece un límite de plazas
En persona: básate en el tamaño de la sala
Online: limítalo en función de la calidad de la enseñanza
Elige horarios inteligentes
Por la mañana temprano para los padres
Almuerzo para equipos de empresa
Tardes para reponer energías después del trabajo
Utiliza hojas de inscripción Doodle
Crea una sesión o una serie completa
Añade franjas horarias y límites de plazas
Incluye enlaces de vídeo o la dirección del estudio
Describe la clase, la preparación y lo que hay que llevar
Utiliza Stripe con las Páginas de Inscripción Doodle y 1:1 para cobrar antes de la clase
Aunque Stripe no está integrado directamente en las Hojas de inscripción, puedes utilizar las Páginas de reserva de Doodle o 1:1 para cobrar de forma segura, y luego vincular a los clientes a tu Hoja de inscripción. A continuación te explicamos cómo conectar las herramientas sin problemas:
Opción 1: Paga primero y luego reclama una plaza
Crea una Página de Reservas Doodle con Stripe activado
Ofrece paquetes de clases o el pago de una sola sesión
Tras el pago, envía la Hoja de Inscripción en el correo electrónico de confirmación o seguimiento
Los clientes pagan primero y luego eligen sus fechas
Lo mejor para: Pases de fidelización y series de clases
Opción 2: Inscríbete primero y paga después
Crea una Hoja de Inscripción Doodle con límite de plazas
En la descripción, enlaza con tu Página de Reservas para el pago
Establece un plazo y una ventana de pago
Utiliza recordatorios para hacer un seguimiento de las inscripciones impagadas
Lo mejor para: Clientes esporádicos o de confianza
Opción 3: Ofrecer complementos de pago con 1:1
Utiliza una hoja de inscripción para la sesión principal
Comparte un enlace de Doodle 1:1 para revisiones o evaluaciones privadas
Los clientes eligen una hora y pagan automáticamente a través de Stripe
Lo mejor para: Ventas adicionales o asistencia personalizada
Consejos para un flujo de pagos fluido
Menciona claramente el precio en la parte superior de tu Hoja de Inscripción
Utiliza nombres de producto sencillos (por ejemplo, Clase individual, Pase de 4 clases)
Añade los plazos de pago en la descripción
Utiliza los plazos de la Hoja de Inscripción para cerrar las sesiones antes de la clase
Envía recordatorios automáticos si falta el pago
Programación inteligente para entrenadores ocupados
Tu calendario es la columna vertebral de tu entrenamiento. Así es como Doodle lo mantiene limpio y listo para el cliente:
Conecta tu calendario
Sincroniza Google, Outlook o Apple
Doodle bloquea los eventos existentes
Añade tiempo de amortiguación entre clases
Establece tiempos de sesión inteligentes
Intenta sesiones de 45-50 minutos para los descansos
Escalona 15 minutos para evitar solapamientos
En línea, empieza a los :05 para ayudar a los que se incorporan tarde
Añade enlaces de vídeo automáticamente
Doodle incluye Zoom, Google Meet, Teams y más
Los clientes reciben enlaces para unirse en la confirmación y los recordatorios
Envía recordatorios automáticos
24h + 2h antes de cada sesión
Incluye listas de preparación y reglas de cancelación tardía
Haz una pregunta rápida de control (por ejemplo, "¿Alguna lesión?")
Establece límites claros
Añade normas de cancelación y reembolso a tu Hoja de Inscripción
Utiliza fechas límite para bloquear las inscripciones de 2 a 24 horas antes del comienzo
Ofrece una sesión de recuperación si quieres, utiliza otra Hoja de Inscripción para ello.
Errores comunes que debes evitar
No limitar las plazas: Limita siempre la asistencia -incluso en las clases online- para mantener la calidad de la enseñanza
Pago después de la clase: Utiliza Stripe a través de Doodle Booking Pages o 1:1. Pago por adelantado = mejor asistencia
Instrucciones confusas: Sé claro sobre qué llevar, dónde ir y cómo participar en línea
Confusión de zonas horarias: Doodle se ajusta automáticamente a las zonas horarias según el calendario del cliente.
Hojas de inscripción sobrecargadas: No abarrotes todo un trimestre en una sola lista. Utiliza hojas mensuales para centrarte mejor
Sin controles de privacidad: Utiliza Doodle Pro para ocultar nombres si la discreción importa a tu público
Herramientas Doodle que te ayudan a llenar todos los asientos
Hojas de inscripción
Establece límites de plazas y plazos
Añade enlaces a vídeos o ubicaciones
Envía recordatorios automáticamente
Invita hasta 1000 personas
Oculta los nombres de los participantes (sólo Pro)
Páginas de reserva con Stripe
Recoge el pago antes de reservar
Ofrece consultas gratuitas o clases de pago
Sincroniza con tu calendario
Utilízalo para paquetes de clases o afiliaciones
Sesiones 1:1 con Stripe
Ofrece complementos o seguimientos privados
Establece ventanas de tiempo fijas
Cobra en el momento de la reserva
Encuestas de grupo
Pide a tu audiencia que elija la mejor hora
Invita fácilmente a grupos grandes
Construye tu próxima Hoja de Inscripción a partir de la franja horaria ganadora
Integraciones
Conecta calendarios + conferencias (Zoom, Teams, etc.)
Utiliza Zapier para añadir correos electrónicos a tu lista
Marca tu experiencia con logo/colores en Doodle Pro
Ejemplos reales
Las series de yoga se agotan en 5 días
Maya crea una Hoja de Inscripción para una serie de yoga de 6 semanas (12 plazas por sesión). Vende los pases de clase utilizando su Página de Reservas con Stripe. Los correos electrónicos de confirmación incluyen el enlace a la hoja de inscripción. Todas las plazas se llenan sin recordatorios.
El almuerzo de bienestar corporativo se llena en 48 horas
Devin utiliza una Encuesta de Grupo para elegir la mejor hora. Después crea una Hoja de Inscripción mensual con 30 plazas y un enlace Zoom. Invita a 300 personas desde Doodle. La clase se llena rápido y el cliente vuelve a reservar.
Taller híbrido con evaluaciones de pago
Nina organiza un taller de grupo a través de la Hoja de Inscripción, y luego ofrece perfiles de estrés 1:1 utilizando Doodle 1:1 con Stripe. La mitad del grupo reserva el complemento. Aumenta sus ingresos y su impacto.
Grupo con fechas de recuperación
Owen crea una Hoja de Inscripción para un grupo de nutrición de 4 semanas y otra sólo para las sesiones de recuperación. Si alguien falta a una cita, puede reservar una nueva. Fácil para los clientes, sin administración adicional para él.
Lista de espera con un truco
Priya añade un "hueco" de lista de espera sin plazas a la hoja de inscripción de su clase de Pilates. Los clientes hacen clic y añaden su nombre. Si alguien cancela, ella inscribe manualmente a la primera persona. Sencillo y eficaz.
Precios y políticas que convierten
Utiliza precios sencillos
Clase individual
Pack de 4 (pequeño descuento)
Precio de serie completa
Ofrece bonificaciones por reserva anticipada
Descuento antes de una fecha límite
Tarifa de fundador para tu primera cohorte
Establece reglas claras
Venta final, pero permite transferencias si hay espacio
Una recuperación por serie
Los que no se presenten en 24h pierden su plaza
Añade estas reglas a tu Hoja de Inscripción y a los recordatorios para que las expectativas queden claras.
Promociona tus clases sin quemarte
Envía un correo electrónico a tu lista
Asunto claro + enlace a la Hoja de Inscripción
Envía un recordatorio de última llamada antes de la clase
Utiliza las redes sociales
Comparte vídeos, consejos y vídeos entre bastidores
Utiliza los colores de tu marca y una llamada a la acción clara
Pide a tus socios que te recomienden
Ofrece un pase de invitado a clínicas locales, gimnasios o compañeros de trabajo
Fomenta las recomendaciones
Recompensa a los amigos que traigan a un invitado
Haz un seguimiento en las notas de la Hoja de Inscripción
Sé constante
Ofrece el mismo día/hora cada semana
Utiliza las sesiones recurrentes de Doodle para planificar con antelación
Las mejores prácticas para una entrega sin problemas
Recordatorios de preparación
Qué llevar, dónde ir, cómo aparecer preparado
Protege tu tiempo
Utiliza los buffers del calendario para reajustar y respirar
Silencia las notificaciones cuando empiece la clase
Cíñete al horario
Empieza y termina a tiempo
Concluye con 5 minutos de preguntas y respuestas o una llamada a la acción
Ofrece los siguientes pasos
Comparte tu Página de Reservas para 1:1 o consultas de pago
Menciona la próxima serie y añade el enlace a la Hoja de Inscripción
Puntos clave
Utiliza las Hojas de Inscripción de Doodle para gestionar las sesiones y los límites de plazas
Recoge el pago por adelantado a través de las Páginas de Reserva Doodle o 1:1 con Stripe
Reduce las ausencias con recordatorios automáticos y plazos claros
Conecta tu calendario para mantenerte organizado
Aumenta tus ingresos con ventas adicionales, pases y políticas centradas en la privacidad
Empieza con una mejor programación
Puedes organizar clases con entradas agotadas sin toda la administración. Configura tu próxima Hoja de Inscripción, conecta Stripe a través de tu Página de Reservas, y utiliza recordatorios para mantener a los clientes comprometidos. Añade tu marca para que cada interacción parezca profesional.
