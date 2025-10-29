Kør udsolgte klasser med tilmeldingssedler og Stripe-drevne betalinger

Hvis du er wellness-coach, ved du, at det sværeste ved at køre gruppeklasser ikke er at undervise - det er at fylde lokalet uden at jagte betalinger, styre vagtplaner eller gentage instruktioner. Du vil have fulde sessioner, tydeligt fremmøde og betalinger, der bare fungerer.

Denne guide viser, hvordan du bruger Doodle-tilmeldingssedler til at administrere holddeltagelse og Doodle-bookingsider eller 1:1 med Stripe til at indsamle betalinger. Du reducerer antallet af udeblivelser, sætter pladsgrænser, automatiserer påmindelser og bliver betalt på forhånd - uden ekstra administration.

Til sidst ved du, hvordan du skal køre din næste holdserie, invitere din liste og fylde alle pladser - nemt og professionelt.

Den udfordring, som wellness-trænere står over for

Hver uge jonglerer du med en blanding af:

Yoga-sessioner om morgenen

Åndedrætsarbejde ved frokosttid

En udfordring eller workshop over flere uger

En-til-en klienter

Og oven i det skal du svare på:

"Er der stadig plads?"

"Kan jeg betale senere?"

"Hvor er Zoom-linket nu igen?"

"Kan jeg flytte min booking?"

Alt dette tærer på din tid, energi og indkomst. Uden et system forbliver pladserne ubesatte, og du sidder fast i administrationen i stedet for at coache.

Hvorfor dette er vigtigt for din virksomhed

Gruppeundervisning er dit mest skalerbare tilbud. En fuld klasse betyder større indtægter, bedre effekt og lavere indsats pr. person. Men når betaling, påmindelser og fremmøde ikke fungerer problemfrit, mister du momentum.

Den rigtige opsætning skaber tillid, øger antallet af deltagere og beskytter dit fokus. Enkle tilmeldinger, klare regler og automatiske påmindelser hjælper dine kunder - og giver dig din tid tilbage.

Planlæg hold, der bliver udsolgt

En god kursusoplevelse starter med smart planlægning. Sådan gør du klar til succes.

Definer et klart resultat Afstress på 30 minutter

Begyndervenlig yoga til stramme hofter

Sov bedre i nat med guidet åndedræt Vælg dit format Enkelt drop-in

4-8 ugers serie

Ugentlig klasse med løbende tilmelding Sæt grænser for antal pladser Personligt: baser det på lokalets størrelse

Online: sæt et loft for undervisningens kvalitet Vælg smarte tidspunkter Tidlige morgener for forældre

Frokost til virksomhedsteams

Aftener til nulstilling af energi efter arbejde Brug Doodle-tilmeldingssedler Opret en session eller en hel serie

Tilføj tidsintervaller og antal pladser

Inkluder videolinks eller studiets adresse

Beskriv timen, forberedelserne, og hvad du skal medbringe

Brug Stripe med Doodle-bookingsider og 1:1 for at blive betalt før timen

Stripe er ikke direkte integreret i tilmeldingsark, men du kan bruge Doodle Booking Pages eller 1:1 til at opkræve betaling på en sikker måde - og derefter linke kunderne til dit tilmeldingsark. Se her, hvordan du forbinder værktøjerne problemfrit:

Mulighed 1: Betal først, og gør derefter krav på en plads

Opret en Doodle-bookingside med Stripe aktiveret

Tilbyd klassepakker eller betaling for en enkelt session

Efter betaling skal du sende tilmeldingsarket i bekræftelses- eller opfølgningsmailen

Kunderne betaler først og vælger derefter deres datoer

Bedst til: Loyalitetspas og klasseserier

Mulighed 2: Tilmeld dig først, betal derefter

Opret et Doodle-tilmeldingsark med pladsgrænser

I beskrivelsen kan du linke til din bookingside for betaling

Sæt en deadline og et betalingsvindue

Brug påmindelser til at følge op på ubetalte tilmeldinger

Bedst til: Drop-ins eller betroede kunder

Mulighed 3: Tilbyd betalte add-ons med 1:1

Brug et tilmeldingsark til hovedsessionen

Del et 1:1 Doodle-link til private check-ins eller vurderinger

Klienter vælger et tidspunkt og betaler automatisk via Stripe

Bedst til: Upsells eller personlig support

Tips til et glat betalingsflow

Nævn priser tydeligt øverst på dit tilmeldingsark

Brug enkle produktnavne (f.eks. enkeltklasse, 4-klassekort)

Tilføj betalingsfrister i beskrivelsen

Brug tilmeldingsarkets deadlines til at lukke sessioner før timen

Send automatiske påmindelser, hvis der mangler betaling

Smart planlægning for travle trænere

Din kalender er din coachings rygrad. Se her, hvordan Doodle holder den ren og klientklar:

Forbind din kalender Synkroniser Google, Outlook eller Apple Doodle blokerer eksisterende begivenheder Tilføj buffertid mellem timerne

Indstil smarte sessionstider Prøv med 45-50 minutters sessioner til pauser Forskyd dem med 15 minutter for at forhindre overlapning For online, start ved :05 for at hjælpe sene deltagere

Tilføj videolinks automatisk Doodle inkluderer Zoom, Google Meet, Teams og meget mere Kunderne får links til at deltage i bekræftelser og påmindelser

Send automatiske påmindelser 24 timer + 2 timer før hver session Inkluder forberedelsestjeklister og regler for sen aflysning Stil et hurtigt check-in-spørgsmål (f.eks. "Er der nogen skader?")

Sæt klare grænser Tilføj regler for aflysning og tilbagebetaling til dit tilmeldingsark Brug deadlines til at låse tilmeldinger 2-24 timer før start Tilbyd en make-up-session, hvis du vil - brug et andet tilmeldingsark til det



Almindelige fejl, der skal undgås

Ingen begrænsning af pladser: Sæt altid et loft over antallet af deltagere - også online - for at bevare undervisningens kvalitet

Betaling efter undervisningen: Brug Stripe gennem Doodle Booking Pages eller 1:1. Betaling på forhånd = bedre fremmøde

Forvirrende instruktioner: Vær klar over, hvad du skal medbringe, hvor du skal hen, og hvordan du tilmelder dig online.

Forvirring om tidszoner: Doodle justerer automatisk for tidszoner baseret på kundens kalender

Overbelastede tilmeldingsark: Pak ikke et helt kvartal ind i én liste. Brug månedsark for at få bedre fokus

Ingen kontrol af privatlivets fred: Brug Doodle Pro til at skjule navne, hvis diskretion betyder noget for dit publikum

Doodle-værktøjer, der hjælper dig med at fylde alle pladser

Ark til tilmelding Sæt pladsgrænser og deadlines Tilføj videolinks eller placeringer Send påmindelser automatisk Inviter op til 1000 personer Skjul deltagernes navne (kun Pro)

Bookingsider med Stripe Opkræv betaling før booking Tilbyd gratis konsultationer eller betalte klasser Synkroniser med din kalender Brug til klassepakker eller medlemskaber

1:1-sessioner med Stripe Tilbyd private add-ons eller opfølgninger Indstil faste tidsvinduer Bliv betalt ved booking

Afstemninger i grupper Bed dit publikum om at vælge det bedste tidspunkt Inviter nemt store grupper Byg dit næste tilmeldingsark ud fra det vindende slot

Integrationer Forbind kalendere + konferencer (Zoom, Teams osv.) Brug Zapier til at tilføje e-mails til din liste Brand din oplevelse med logo/farver på Doodle Pro



Eksempler fra den virkelige verden

Yoga-serien bliver udsolgt på 5 dage

Maya opretter et tilmeldingsark til en 6-ugers yogaserie (12 pladser pr. session). Hun sælger holdkort ved hjælp af sin bookingside med Stripe. Bekræftelsesmails indeholder linket til tilmeldingsarket. Alle pladser fyldes uden påmindelser.

Corporate wellness-frokost fyldes på 48 timer

Devin bruger en gruppeafstemning til at vælge det bedste tidspunkt. Derefter opretter han et månedligt tilmeldingsark med 30 pladser og et Zoom-link. Han inviterer 300 personer fra Doodle. Klassen fyldes hurtigt - og kunden booker igen.

Hybrid workshop med betalte evalueringer

Nina kører en gruppeworkshop via Sign-up Sheet og tilbyder derefter 1:1-stressprofiler ved hjælp af Doodle 1:1 med Stripe. Halvdelen af gruppen booker add-on. Det øger hendes omsætning og effekt.

Gruppe med make-up-datoer

Owen opretter et tilmeldingsark til en 4-ugers ernæringsgruppe - og et andet kun til make-up-sessioner. Hvis nogen går glip af en dato, kan de booke en ny. Nemt for kunderne, ingen ekstra administration for ham.

Venteliste med et hack

Priya tilføjer en "plads" på ventelisten med nul pladser til sit tilmeldingsark til Pilates-timer. Kunderne klikker og tilføjer deres navn. Hvis nogen aflyser, flytter hun manuelt den første person ind. Enkelt og effektivt.

Priser og politikker, der konverterer

Brug enkle priser Enkelt klasse 4-pak (lille rabat) Pris for hele serien

Tilbyd bonusser til tidlige deltagere Rabat før en deadline Grundlæggerpris for dit første hold

Sæt klare regler Slutsalg, men tillad overførsler, hvis der er plads Én make-up pr. serie Udeblivelser inden for 24 timer mister deres plads



Tilføj disse regler til dit tilmeldingsark og påmindelser, så forventningerne er klare.

Markedsfør dine klasser uden at blive udbrændt

Send en e-mail til din liste Klar emnelinje + link til tilmeldingsark Send en sidste påmindelse før undervisningen

Brug sociale medier Del filmruller, tips og behind-the-scenes Brug dine brandfarver og en klar opfordring til handling

Bed partnere om shout-outs Tilbyd et gæstekort til lokale klinikker, fitnesscentre eller kolleger

Tilskynd til henvisninger Beløn venner, der tager en gæst med Spor i noterne på tilmeldingsarket

Vær konsekvent Tilbyd den samme dag/tid hver uge Brug tilbagevendende Doodle-sessioner til at planlægge fremad



Bedste praksis for problemfri levering

Påmindelser om forberedelse Hvad du skal medbringe, hvor du skal hen, hvordan du møder op klar

Beskyt din tid Brug kalenderbuffere til at nulstille og trække vejret Slå notifikationer fra, når timen starter

Hold dig til skemaet Start og slut til tiden Afslut med 5 minutters Q&A eller CTA

Tilbyd næste skridt Del din bookingside for betalte 1:1 eller konsultationer Nævn den næste serie, og tilføj linket til tilmeldingsblanketten



Det vigtigste at tage med sig

Brug Doodle-tilmeldingsark til at administrere sessioner og pladsgrænser

Opkræv betaling på forhånd via Doodle-bookingsider eller 1:1 med Stripe

Reducer antallet af udeblivelser med automatiske påmindelser og klare deadlines

Forbind din kalender for at holde dig organiseret

Øg din indkomst med mersalg, pas og politikker med fokus på privatlivets fred

