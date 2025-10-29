Planlægning
Kør udsolgte klasser med tilmeldingssedler og Stripe-drevne betalinger
Hvis du er wellness-coach, ved du, at det sværeste ved at køre gruppeklasser ikke er at undervise - det er at fylde lokalet uden at jagte betalinger, styre vagtplaner eller gentage instruktioner. Du vil have fulde sessioner, tydeligt fremmøde og betalinger, der bare fungerer.
Denne guide viser, hvordan du bruger Doodle-tilmeldingssedler til at administrere holddeltagelse og Doodle-bookingsider eller 1:1 med Stripe til at indsamle betalinger. Du reducerer antallet af udeblivelser, sætter pladsgrænser, automatiserer påmindelser og bliver betalt på forhånd - uden ekstra administration.
Til sidst ved du, hvordan du skal køre din næste holdserie, invitere din liste og fylde alle pladser - nemt og professionelt.
Den udfordring, som wellness-trænere står over for
Hver uge jonglerer du med en blanding af:
Yoga-sessioner om morgenen
Åndedrætsarbejde ved frokosttid
En udfordring eller workshop over flere uger
En-til-en klienter
Og oven i det skal du svare på:
"Er der stadig plads?"
"Kan jeg betale senere?"
"Hvor er Zoom-linket nu igen?"
"Kan jeg flytte min booking?"
Alt dette tærer på din tid, energi og indkomst. Uden et system forbliver pladserne ubesatte, og du sidder fast i administrationen i stedet for at coache.
Hvorfor dette er vigtigt for din virksomhed
Gruppeundervisning er dit mest skalerbare tilbud. En fuld klasse betyder større indtægter, bedre effekt og lavere indsats pr. person. Men når betaling, påmindelser og fremmøde ikke fungerer problemfrit, mister du momentum.
Den rigtige opsætning skaber tillid, øger antallet af deltagere og beskytter dit fokus. Enkle tilmeldinger, klare regler og automatiske påmindelser hjælper dine kunder - og giver dig din tid tilbage.
Planlæg hold, der bliver udsolgt
En god kursusoplevelse starter med smart planlægning. Sådan gør du klar til succes.
Definer et klart resultat
Afstress på 30 minutter
Begyndervenlig yoga til stramme hofter
Sov bedre i nat med guidet åndedræt
Vælg dit format
Enkelt drop-in
4-8 ugers serie
Ugentlig klasse med løbende tilmelding
Sæt grænser for antal pladser
Personligt: baser det på lokalets størrelse
Online: sæt et loft for undervisningens kvalitet
Vælg smarte tidspunkter
Tidlige morgener for forældre
Frokost til virksomhedsteams
Aftener til nulstilling af energi efter arbejde
Brug Doodle-tilmeldingssedler
Opret en session eller en hel serie
Tilføj tidsintervaller og antal pladser
Inkluder videolinks eller studiets adresse
Beskriv timen, forberedelserne, og hvad du skal medbringe
Brug Stripe med Doodle-bookingsider og 1:1 for at blive betalt før timen
Stripe er ikke direkte integreret i tilmeldingsark, men du kan bruge Doodle Booking Pages eller 1:1 til at opkræve betaling på en sikker måde - og derefter linke kunderne til dit tilmeldingsark. Se her, hvordan du forbinder værktøjerne problemfrit:
Mulighed 1: Betal først, og gør derefter krav på en plads
Opret en Doodle-bookingside med Stripe aktiveret
Tilbyd klassepakker eller betaling for en enkelt session
Efter betaling skal du sende tilmeldingsarket i bekræftelses- eller opfølgningsmailen
Kunderne betaler først og vælger derefter deres datoer
Bedst til: Loyalitetspas og klasseserier
Mulighed 2: Tilmeld dig først, betal derefter
Opret et Doodle-tilmeldingsark med pladsgrænser
I beskrivelsen kan du linke til din bookingside for betaling
Sæt en deadline og et betalingsvindue
Brug påmindelser til at følge op på ubetalte tilmeldinger
Bedst til: Drop-ins eller betroede kunder
Mulighed 3: Tilbyd betalte add-ons med 1:1
Brug et tilmeldingsark til hovedsessionen
Del et 1:1 Doodle-link til private check-ins eller vurderinger
Klienter vælger et tidspunkt og betaler automatisk via Stripe
Bedst til: Upsells eller personlig support
Tips til et glat betalingsflow
Nævn priser tydeligt øverst på dit tilmeldingsark
Brug enkle produktnavne (f.eks. enkeltklasse, 4-klassekort)
Tilføj betalingsfrister i beskrivelsen
Brug tilmeldingsarkets deadlines til at lukke sessioner før timen
Send automatiske påmindelser, hvis der mangler betaling
Smart planlægning for travle trænere
Din kalender er din coachings rygrad. Se her, hvordan Doodle holder den ren og klientklar:
Forbind din kalender
Synkroniser Google, Outlook eller Apple
Doodle blokerer eksisterende begivenheder
Tilføj buffertid mellem timerne
Indstil smarte sessionstider
Prøv med 45-50 minutters sessioner til pauser
Forskyd dem med 15 minutter for at forhindre overlapning
For online, start ved :05 for at hjælpe sene deltagere
Tilføj videolinks automatisk
Doodle inkluderer Zoom, Google Meet, Teams og meget mere
Kunderne får links til at deltage i bekræftelser og påmindelser
Send automatiske påmindelser
24 timer + 2 timer før hver session
Inkluder forberedelsestjeklister og regler for sen aflysning
Stil et hurtigt check-in-spørgsmål (f.eks. "Er der nogen skader?")
Sæt klare grænser
Tilføj regler for aflysning og tilbagebetaling til dit tilmeldingsark
Brug deadlines til at låse tilmeldinger 2-24 timer før start
Tilbyd en make-up-session, hvis du vil - brug et andet tilmeldingsark til det
Almindelige fejl, der skal undgås
Ingen begrænsning af pladser: Sæt altid et loft over antallet af deltagere - også online - for at bevare undervisningens kvalitet
Betaling efter undervisningen: Brug Stripe gennem Doodle Booking Pages eller 1:1. Betaling på forhånd = bedre fremmøde
Forvirrende instruktioner: Vær klar over, hvad du skal medbringe, hvor du skal hen, og hvordan du tilmelder dig online.
Forvirring om tidszoner: Doodle justerer automatisk for tidszoner baseret på kundens kalender
Overbelastede tilmeldingsark: Pak ikke et helt kvartal ind i én liste. Brug månedsark for at få bedre fokus
Ingen kontrol af privatlivets fred: Brug Doodle Pro til at skjule navne, hvis diskretion betyder noget for dit publikum
Doodle-værktøjer, der hjælper dig med at fylde alle pladser
Ark til tilmelding
Sæt pladsgrænser og deadlines
Tilføj videolinks eller placeringer
Send påmindelser automatisk
Inviter op til 1000 personer
Skjul deltagernes navne (kun Pro)
Bookingsider med Stripe
Opkræv betaling før booking
Tilbyd gratis konsultationer eller betalte klasser
Synkroniser med din kalender
Brug til klassepakker eller medlemskaber
1:1-sessioner med Stripe
Tilbyd private add-ons eller opfølgninger
Indstil faste tidsvinduer
Bliv betalt ved booking
Afstemninger i grupper
Bed dit publikum om at vælge det bedste tidspunkt
Inviter nemt store grupper
Byg dit næste tilmeldingsark ud fra det vindende slot
Integrationer
Forbind kalendere + konferencer (Zoom, Teams osv.)
Brug Zapier til at tilføje e-mails til din liste
Brand din oplevelse med logo/farver på Doodle Pro
Eksempler fra den virkelige verden
Yoga-serien bliver udsolgt på 5 dage
Maya opretter et tilmeldingsark til en 6-ugers yogaserie (12 pladser pr. session). Hun sælger holdkort ved hjælp af sin bookingside med Stripe. Bekræftelsesmails indeholder linket til tilmeldingsarket. Alle pladser fyldes uden påmindelser.
Corporate wellness-frokost fyldes på 48 timer
Devin bruger en gruppeafstemning til at vælge det bedste tidspunkt. Derefter opretter han et månedligt tilmeldingsark med 30 pladser og et Zoom-link. Han inviterer 300 personer fra Doodle. Klassen fyldes hurtigt - og kunden booker igen.
Hybrid workshop med betalte evalueringer
Nina kører en gruppeworkshop via Sign-up Sheet og tilbyder derefter 1:1-stressprofiler ved hjælp af Doodle 1:1 med Stripe. Halvdelen af gruppen booker add-on. Det øger hendes omsætning og effekt.
Gruppe med make-up-datoer
Owen opretter et tilmeldingsark til en 4-ugers ernæringsgruppe - og et andet kun til make-up-sessioner. Hvis nogen går glip af en dato, kan de booke en ny. Nemt for kunderne, ingen ekstra administration for ham.
Venteliste med et hack
Priya tilføjer en "plads" på ventelisten med nul pladser til sit tilmeldingsark til Pilates-timer. Kunderne klikker og tilføjer deres navn. Hvis nogen aflyser, flytter hun manuelt den første person ind. Enkelt og effektivt.
Priser og politikker, der konverterer
Brug enkle priser
Enkelt klasse
4-pak (lille rabat)
Pris for hele serien
Tilbyd bonusser til tidlige deltagere
Rabat før en deadline
Grundlæggerpris for dit første hold
Sæt klare regler
Slutsalg, men tillad overførsler, hvis der er plads
Én make-up pr. serie
Udeblivelser inden for 24 timer mister deres plads
Tilføj disse regler til dit tilmeldingsark og påmindelser, så forventningerne er klare.
Markedsfør dine klasser uden at blive udbrændt
Send en e-mail til din liste
Klar emnelinje + link til tilmeldingsark
Send en sidste påmindelse før undervisningen
Brug sociale medier
Del filmruller, tips og behind-the-scenes
Brug dine brandfarver og en klar opfordring til handling
Bed partnere om shout-outs
Tilbyd et gæstekort til lokale klinikker, fitnesscentre eller kolleger
Tilskynd til henvisninger
Beløn venner, der tager en gæst med
Spor i noterne på tilmeldingsarket
Vær konsekvent
Tilbyd den samme dag/tid hver uge
Brug tilbagevendende Doodle-sessioner til at planlægge fremad
Bedste praksis for problemfri levering
Påmindelser om forberedelse
Hvad du skal medbringe, hvor du skal hen, hvordan du møder op klar
Beskyt din tid
Brug kalenderbuffere til at nulstille og trække vejret
Slå notifikationer fra, når timen starter
Hold dig til skemaet
Start og slut til tiden
Afslut med 5 minutters Q&A eller CTA
Tilbyd næste skridt
Del din bookingside for betalte 1:1 eller konsultationer
Nævn den næste serie, og tilføj linket til tilmeldingsblanketten
Det vigtigste at tage med sig
Brug Doodle-tilmeldingsark til at administrere sessioner og pladsgrænser
Opkræv betaling på forhånd via Doodle-bookingsider eller 1:1 med Stripe
Reducer antallet af udeblivelser med automatiske påmindelser og klare deadlines
Forbind din kalender for at holde dig organiseret
Øg din indkomst med mersalg, pas og politikker med fokus på privatlivets fred
Kom i gang med bedre planlægning
Du kan køre udsolgte klasser uden al administrationen. Opret dit næste tilmeldingsark, forbind Stripe via din bookingside, og brug påmindelser til at holde kunderne engagerede. Tilføj din branding, så enhver interaktion føles professionel.