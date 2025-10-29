Organise des cours à guichets fermés avec des feuilles d'inscription et des paiements gérés par Stripe.

Si tu es un coach en bien-être, tu sais que la partie la plus difficile de la gestion des cours de groupe n'est pas l'enseignement - c'est de remplir la salle sans avoir à courir après les paiements, à gérer les listes ou à répéter les instructions. Tu veux des sessions complètes, des présences claires et des paiements qui fonctionnent.

Ce guide montre comment utiliser les feuilles d'inscription Doodle pour gérer les présences et les pages de réservation Doodle ou 1:1 avec Stripe pour collecter les paiements. Tu réduiras les absences, fixeras des limites de places, automatiseras les rappels et seras payé à l'avance, sans avoir besoin d'une administration supplémentaire.

À la fin, tu sauras comment organiser ta prochaine série de cours, inviter ta liste et remplir chaque place, facilement et professionnellement.

Le défi auquel sont confrontés les coachs en bien-être

Chaque semaine, tu jongles avec un mélange de.. :

séances de yoga le matin

Travail sur la respiration à l'heure du déjeuner

Un défi ou un atelier de plusieurs semaines

Des clients en tête-à-tête

Et en plus, tu réponds à :

"Y a-t-il encore de la place ?"

"Puis-je payer plus tard ?"

"Où est le lien Zoom déjà ?"

"Puis-je déplacer ma réservation ?"

Tout cela mange ton temps, ton énergie et tes revenus. Sans système, les places restent vacantes et tu es coincé en mode administratif au lieu de faire du coaching.

Pourquoi cela est-il important pour ton entreprise ?

Les cours collectifs sont ton offre la plus évolutive. Une classe complète signifie plus de revenus, un meilleur impact et moins d'efforts par personne. Mais lorsque le paiement, les rappels et l'assiduité ne sont pas fluides, tu perds ton élan.

Une bonne configuration permet d'instaurer la confiance, d'augmenter le nombre de participants et de protéger ton objectif. Des inscriptions simples, des règles claires et des rappels automatiques aident tes clients et te redonnent du temps.

Planifie des cours qui font salle comble

Une bonne expérience de cours commence par une planification intelligente. Voici comment préparer ton cours pour qu'il soit couronné de succès.

Définis un résultat clair Déstresser en 30 minutes

Yoga pour débutants pour les hanches serrées

Mieux dormir ce soir grâce à la respiration guidée Choisis ton format Un seul rendez-vous

Série de 4 à 8 semaines

Cours hebdomadaire avec inscriptions en continu Limite le nombre de places En personne : en fonction de la taille de la salle

En ligne : limite en fonction de la qualité de l'enseignement Choisis des horaires intelligents Tôt le matin pour les parents

Le midi pour les équipes d'entreprise

Le soir pour une remise à niveau de l'énergie après le travail Utilise les feuilles d'inscription Doodle Crée une session ou une série complète

Ajoute des plages horaires et des limites de places

Ajoute des liens vidéo ou l'adresse du studio

Décris le cours, la préparation et ce qu'il faut apporter.

Utilise Stripe avec les pages de réservation Doodle et 1:1 pour être payé avant le cours.

Bien que Stripe ne soit pas directement intégré aux feuilles d'inscription, tu peux utiliser les pages de réservation Doodle ou 1:1 pour collecter les paiements en toute sécurité, puis relier les clients à ta feuille d'inscription. Voici comment connecter les outils en douceur :

Option 1 : Payer d'abord, puis réclamer une place

Crée une page de réservation Doodle avec Stripe activé

Offre des packs de cours ou un paiement à l'unité

Après le paiement, envoie la feuille d'inscription dans le courriel de confirmation ou de suivi.

Les clients paient d'abord, puis choisissent leurs dates

Idéal pour : Les passes de fidélité et les séries de cours

Option 2 : S'inscrire d'abord, puis payer

Crée une feuille d'inscription Doodle avec des limites de places.

Dans la description, mets un lien vers ta page de réservation pour le paiement

Fixe une date limite et une fenêtre de paiement

Utilise des rappels pour assurer le suivi des inscriptions non payées.

Idéal pour : Les personnes qui viennent à l'improviste ou les clients de confiance

Option 3 : Proposer des compléments payants avec 1:1

Utilise une feuille d'inscription pour la session principale

Partage un lien Doodle 1:1 pour des vérifications ou des évaluations privées.

Les clients choisissent une heure et paient automatiquement via Stripe

Idéal pour : Les ventes incitatives ou le soutien personnalisé

Conseils pour un flux de paiement fluide

Mentionne clairement les prix en haut de ta feuille d'inscription.

Utilise des noms de produits simples (par exemple, classe unique, forfait 4 classes).

Ajoute les dates limites de paiement dans la description

Utilise les dates limites de la feuille d'inscription pour clôturer les sessions avant le cours.

Envoie des rappels automatiques si le paiement n'est pas effectué

Une planification intelligente pour les entraîneurs occupés

Ton calendrier est la colonne vertébrale de ton coaching. Voici comment Doodle le garde propre et prêt pour les clients :

Connecte ton calendrier Synchronise Google, Outlook ou Apple Doodle bloque les événements existants Ajoute une période tampon entre les cours

Fixe des heures de session intelligentes Essaie des sessions de 45-50 minutes pour les pauses Décale les sessions de 15 minutes pour éviter les chevauchements Pour les cours en ligne, commence à :05 pour aider les retardataires

Ajoute automatiquement des liens vidéo Doodle inclut Zoom, Google Meet, Teams, et plus encore. Les clients reçoivent des liens de participation dans les confirmations et les rappels

Envoie des rappels automatiques 24h + 2h avant chaque session Inclure des listes de contrôle de préparation et des règles d'annulation tardive Poser une question de contrôle rapide (par ex. "Des blessures ?")

Fixe des limites claires Ajoute des règles d'annulation et de remboursement à ta feuille d'inscription Fixe une date limite pour bloquer les inscriptions de 2 à 24 heures avant le début de la séance. Offre une séance de rattrapage si tu le souhaites - utilise une autre feuille d'inscription pour cela.



Erreurs courantes à éviter

Pas de limite de places : Toujours plafonner le nombre de participants, même en ligne, pour maintenir la qualité de l'enseignement.

Paiement après le cours : Utilise Stripe via les pages de réservation Doodle ou 1:1. Paiement anticipé = meilleure fréquentation

Instructions confuses : Sois clair sur ce qu'il faut apporter, où aller et comment s'inscrire en ligne.

Confusion des fuseaux horaires : Doodle s'ajuste automatiquement aux fuseaux horaires en fonction du calendrier du client.

Feuilles d'inscription surchargées : N'entasse pas tout un trimestre dans une seule liste. Utilise des feuilles mensuelles pour mieux te concentrer

Pas de contrôle de la confidentialité : Utilise Doodle Pro pour cacher les noms si la discrétion est importante pour ton public.

Des outils Doodle qui t'aident à remplir tous les sièges

Feuilles d'inscription Fixe des limites de places et des dates limites Ajoute des liens vidéo ou des emplacements Envoie des rappels automatiquement Invite jusqu'à 1000 personnes Cacher les noms des participants (Pro uniquement)

Pages de réservation avec Stripe Recueille le paiement avant la réservation Offre des consultations gratuites ou des cours payants Synchronise avec ton calendrier Utiliser pour les packs de cours ou les adhésions

Séances 1:1 avec Stripe Offre des compléments privés ou des suivis Fixe des plages horaires fixes Sois payé à la réservation

Sondages de groupe Demande à ton public de choisir le meilleur moment Invite facilement de grands groupes Construis ta prochaine feuille d'inscription à partir du créneau gagnant.

Intégrations Connecte les calendriers + les conférences (Zoom, Teams, etc.) Utilise Zapier pour ajouter des emails à ta liste Marque ton expérience avec un logo/des couleurs sur Doodle Pro



Exemples concrets

Une série de cours de yoga affiche complet en 5 jours

Maya crée une feuille d'inscription pour une série de yoga de 6 semaines (12 places par session). Elle vend des passes de cours en utilisant sa page de réservation avec Stripe. Les courriels de confirmation contiennent le lien vers la feuille d'inscription. Toutes les places sont occupées sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire.

Un déjeuner d'entreprise sur le bien-être se remplit en 48h.

Devin utilise un sondage de groupe pour choisir le meilleur moment. Il crée ensuite une feuille d'inscription mensuelle avec 30 places et un lien Zoom. Il invite 300 personnes à partir de Doodle. Le cours se remplit rapidement - et le client s'inscrit à nouveau.

Atelier hybride avec évaluations payantes

Nina organise un atelier de groupe via la feuille d'inscription, puis propose des profils de stress 1:1 en utilisant Doodle 1:1 avec Stripe. La moitié du groupe réserve l'option supplémentaire. Cela augmente ses revenus et son impact.

Groupe avec dates de rattrapage

Owen crée une feuille d'inscription pour un groupe de nutrition de 4 semaines et une autre pour les séances de rattrapage. Si quelqu'un manque un rendez-vous, il peut en réserver un autre. C'est facile pour les clients, il n'y a pas d'administration supplémentaire pour lui.

Liste d'attente avec un hack

Priya ajoute un "créneau" de liste d'attente sans place à la feuille d'inscription de son cours de Pilates. Les clients cliquent et ajoutent leur nom. Si quelqu'un annule, elle fait entrer manuellement la première personne. Simple et efficace.

Des prix et des politiques qui convertissent

Utiliser des prix simples Cours unique Pack de 4 (petite réduction) Prix de la série complète

Offrir des primes pour les premiers arrivés Remise avant une date limite Tarif fondateur pour ta première cohorte

Établir des règles claires Vente finale, mais possibilité de transfert s'il y a de la place Un seul rattrapage par série Les personnes qui ne se présentent pas dans les 24 heures perdent leur place



Ajoute ces règles à ta feuille d'inscription et à tes rappels pour que les attentes soient claires.

Commercialise tes cours sans t'épuiser

Envoie un courriel à ta liste Objet clair + lien vers la feuille d'inscription Envoie un dernier rappel avant le cours

Utilise les médias sociaux Partage tes bobines, tes conseils et tes coulisses. Utilise les couleurs de ta marque et un appel à l'action clair

Demande à tes partenaires de te faire connaître Offre un laissez-passer d'invité aux cliniques locales, aux gymnases ou aux collègues de travail.

Encourage les références Récompense les amis qui amènent un invité Consigne dans les notes de la feuille d'inscription

Sois cohérent Offre le même jour et la même heure chaque semaine Utilise les sessions récurrentes de Doodle pour planifier à l'avance



Meilleures pratiques pour un déroulement sans heurts

Rappels de préparation Que faut-il apporter, où aller, comment se présenter prêt ?

Protège ton temps Utilise les tampons du calendrier pour te réinitialiser et respirer Mets les notifications en sourdine une fois que le cours commence

Respecte l'horaire Commence et termine à l'heure Termine par une question-réponse de 5 minutes ou un CTA

Propose les prochaines étapes Partage ta page de réservation pour les cours particuliers ou les consultations payantes. Mentionne la prochaine série et ajoute le lien de la feuille d'inscription.



Principaux enseignements

Utilise les feuilles d'inscription Doodle pour gérer les sessions et les limites de places.

Recueille les paiements à l'avance via les pages de réservation Doodle ou 1:1 avec Stripe

R�éduis les absences grâce à des rappels automatiques et des délais clairs

Connecte ton calendrier pour rester organisé

Augmente tes revenus grâce aux ventes incitatives, aux laissez-passer et aux politiques de confidentialité.

Commence avec une meilleure programmation

Tu peux organiser des cours à guichets fermés sans avoir à t'occuper de toute l'administration. Configure ta prochaine feuille d'inscription, connecte Stripe via ta page de réservation et utilise des rappels pour maintenir l'engagement des clients. Ajoute ton image de marque pour que chaque interaction ait l'air d'être professionnelle.