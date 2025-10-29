Planification
Organise des cours à guichets fermés avec des feuilles d'inscription et des paiements gérés par Stripe.
Si tu es un coach en bien-être, tu sais que la partie la plus difficile de la gestion des cours de groupe n'est pas l'enseignement - c'est de remplir la salle sans avoir à courir après les paiements, à gérer les listes ou à répéter les instructions. Tu veux des sessions complètes, des présences claires et des paiements qui fonctionnent.
Ce guide montre comment utiliser les feuilles d'inscription Doodle pour gérer les présences et les pages de réservation Doodle ou 1:1 avec Stripe pour collecter les paiements. Tu réduiras les absences, fixeras des limites de places, automatiseras les rappels et seras payé à l'avance, sans avoir besoin d'une administration supplémentaire.
À la fin, tu sauras comment organiser ta prochaine série de cours, inviter ta liste et remplir chaque place, facilement et professionnellement.
Le défi auquel sont confrontés les coachs en bien-être
Chaque semaine, tu jongles avec un mélange de.. :
séances de yoga le matin
Travail sur la respiration à l'heure du déjeuner
Un défi ou un atelier de plusieurs semaines
Des clients en tête-à-tête
Et en plus, tu réponds à :
"Y a-t-il encore de la place ?"
"Puis-je payer plus tard ?"
"Où est le lien Zoom déjà ?"
"Puis-je déplacer ma réservation ?"
Tout cela mange ton temps, ton énergie et tes revenus. Sans système, les places restent vacantes et tu es coincé en mode administratif au lieu de faire du coaching.
Pourquoi cela est-il important pour ton entreprise ?
Les cours collectifs sont ton offre la plus évolutive. Une classe complète signifie plus de revenus, un meilleur impact et moins d'efforts par personne. Mais lorsque le paiement, les rappels et l'assiduité ne sont pas fluides, tu perds ton élan.
Une bonne configuration permet d'instaurer la confiance, d'augmenter le nombre de participants et de protéger ton objectif. Des inscriptions simples, des règles claires et des rappels automatiques aident tes clients et te redonnent du temps.
Planifie des cours qui font salle comble
Une bonne expérience de cours commence par une planification intelligente. Voici comment préparer ton cours pour qu'il soit couronné de succès.
Définis un résultat clair
Déstresser en 30 minutes
Yoga pour débutants pour les hanches serrées
Mieux dormir ce soir grâce à la respiration guidée
Choisis ton format
Un seul rendez-vous
Série de 4 à 8 semaines
Cours hebdomadaire avec inscriptions en continu
Limite le nombre de places
En personne : en fonction de la taille de la salle
En ligne : limite en fonction de la qualité de l'enseignement
Choisis des horaires intelligents
Tôt le matin pour les parents
Le midi pour les équipes d'entreprise
Le soir pour une remise à niveau de l'énergie après le travail
Utilise les feuilles d'inscription Doodle
Crée une session ou une série complète
Ajoute des plages horaires et des limites de places
Ajoute des liens vidéo ou l'adresse du studio
Décris le cours, la préparation et ce qu'il faut apporter.
Utilise Stripe avec les pages de réservation Doodle et 1:1 pour être payé avant le cours.
Bien que Stripe ne soit pas directement intégré aux feuilles d'inscription, tu peux utiliser les pages de réservation Doodle ou 1:1 pour collecter les paiements en toute sécurité, puis relier les clients à ta feuille d'inscription. Voici comment connecter les outils en douceur :
Option 1 : Payer d'abord, puis réclamer une place
Crée une page de réservation Doodle avec Stripe activé
Offre des packs de cours ou un paiement à l'unité
Après le paiement, envoie la feuille d'inscription dans le courriel de confirmation ou de suivi.
Les clients paient d'abord, puis choisissent leurs dates
Idéal pour : Les passes de fidélité et les séries de cours
Option 2 : S'inscrire d'abord, puis payer
Crée une feuille d'inscription Doodle avec des limites de places.
Dans la description, mets un lien vers ta page de réservation pour le paiement
Fixe une date limite et une fenêtre de paiement
Utilise des rappels pour assurer le suivi des inscriptions non payées.
Idéal pour : Les personnes qui viennent à l'improviste ou les clients de confiance
Option 3 : Proposer des compléments payants avec 1:1
Utilise une feuille d'inscription pour la session principale
Partage un lien Doodle 1:1 pour des vérifications ou des évaluations privées.
Les clients choisissent une heure et paient automatiquement via Stripe
Idéal pour : Les ventes incitatives ou le soutien personnalisé
Conseils pour un flux de paiement fluide
Mentionne clairement les prix en haut de ta feuille d'inscription.
Utilise des noms de produits simples (par exemple, classe unique, forfait 4 classes).
Ajoute les dates limites de paiement dans la description
Utilise les dates limites de la feuille d'inscription pour clôturer les sessions avant le cours.
Envoie des rappels automatiques si le paiement n'est pas effectué
Une planification intelligente pour les entraîneurs occupés
Ton calendrier est la colonne vertébrale de ton coaching. Voici comment Doodle le garde propre et prêt pour les clients :
Connecte ton calendrier
Synchronise Google, Outlook ou Apple
Doodle bloque les événements existants
Ajoute une période tampon entre les cours
Fixe des heures de session intelligentes
Essaie des sessions de 45-50 minutes pour les pauses
Décale les sessions de 15 minutes pour éviter les chevauchements
Pour les cours en ligne, commence à :05 pour aider les retardataires
Ajoute automatiquement des liens vidéo
Doodle inclut Zoom, Google Meet, Teams, et plus encore.
Les clients reçoivent des liens de participation dans les confirmations et les rappels
Envoie des rappels automatiques
24h + 2h avant chaque session
Inclure des listes de contrôle de préparation et des règles d'annulation tardive
Poser une question de contrôle rapide (par ex. "Des blessures ?")
Fixe des limites claires
Ajoute des règles d'annulation et de remboursement à ta feuille d'inscription
Fixe une date limite pour bloquer les inscriptions de 2 à 24 heures avant le début de la séance.
Offre une séance de rattrapage si tu le souhaites - utilise une autre feuille d'inscription pour cela.
Erreurs courantes à éviter
Pas de limite de places : Toujours plafonner le nombre de participants, même en ligne, pour maintenir la qualité de l'enseignement.
Paiement après le cours : Utilise Stripe via les pages de réservation Doodle ou 1:1. Paiement anticipé = meilleure fréquentation
Instructions confuses : Sois clair sur ce qu'il faut apporter, où aller et comment s'inscrire en ligne.
Confusion des fuseaux horaires : Doodle s'ajuste automatiquement aux fuseaux horaires en fonction du calendrier du client.
Feuilles d'inscription surchargées : N'entasse pas tout un trimestre dans une seule liste. Utilise des feuilles mensuelles pour mieux te concentrer
Pas de contrôle de la confidentialité : Utilise Doodle Pro pour cacher les noms si la discrétion est importante pour ton public.
Des outils Doodle qui t'aident à remplir tous les sièges
Feuilles d'inscription
Fixe des limites de places et des dates limites
Ajoute des liens vidéo ou des emplacements
Envoie des rappels automatiquement
Invite jusqu'à 1000 personnes
Cacher les noms des participants (Pro uniquement)
Pages de réservation avec Stripe
Recueille le paiement avant la réservation
Offre des consultations gratuites ou des cours payants
Synchronise avec ton calendrier
Utiliser pour les packs de cours ou les adhésions
Séances 1:1 avec Stripe
Offre des compléments privés ou des suivis
Fixe des plages horaires fixes
Sois payé à la réservation
Sondages de groupe
Demande à ton public de choisir le meilleur moment
Invite facilement de grands groupes
Construis ta prochaine feuille d'inscription à partir du créneau gagnant.
Intégrations
Connecte les calendriers + les conférences (Zoom, Teams, etc.)
Utilise Zapier pour ajouter des emails à ta liste
Marque ton expérience avec un logo/des couleurs sur Doodle Pro
Exemples concrets
Une série de cours de yoga affiche complet en 5 jours
Maya crée une feuille d'inscription pour une série de yoga de 6 semaines (12 places par session). Elle vend des passes de cours en utilisant sa page de réservation avec Stripe. Les courriels de confirmation contiennent le lien vers la feuille d'inscription. Toutes les places sont occupées sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire.
Un déjeuner d'entreprise sur le bien-être se remplit en 48h.
Devin utilise un sondage de groupe pour choisir le meilleur moment. Il crée ensuite une feuille d'inscription mensuelle avec 30 places et un lien Zoom. Il invite 300 personnes à partir de Doodle. Le cours se remplit rapidement - et le client s'inscrit à nouveau.
Atelier hybride avec évaluations payantes
Nina organise un atelier de groupe via la feuille d'inscription, puis propose des profils de stress 1:1 en utilisant Doodle 1:1 avec Stripe. La moitié du groupe réserve l'option supplémentaire. Cela augmente ses revenus et son impact.
Groupe avec dates de rattrapage
Owen crée une feuille d'inscription pour un groupe de nutrition de 4 semaines et une autre pour les séances de rattrapage. Si quelqu'un manque un rendez-vous, il peut en réserver un autre. C'est facile pour les clients, il n'y a pas d'administration supplémentaire pour lui.
Liste d'attente avec un hack
Priya ajoute un "créneau" de liste d'attente sans place à la feuille d'inscription de son cours de Pilates. Les clients cliquent et ajoutent leur nom. Si quelqu'un annule, elle fait entrer manuellement la première personne. Simple et efficace.
Des prix et des politiques qui convertissent
Utiliser des prix simples
Cours unique
Pack de 4 (petite réduction)
Prix de la série complète
Offrir des primes pour les premiers arrivés
Remise avant une date limite
Tarif fondateur pour ta première cohorte
Établir des règles claires
Vente finale, mais possibilité de transfert s'il y a de la place
Un seul rattrapage par série
Les personnes qui ne se présentent pas dans les 24 heures perdent leur place
Ajoute ces règles à ta feuille d'inscription et à tes rappels pour que les attentes soient claires.
Commercialise tes cours sans t'épuiser
Envoie un courriel à ta liste
Objet clair + lien vers la feuille d'inscription
Envoie un dernier rappel avant le cours
Utilise les médias sociaux
Partage tes bobines, tes conseils et tes coulisses.
Utilise les couleurs de ta marque et un appel à l'action clair
Demande à tes partenaires de te faire connaître
Offre un laissez-passer d'invité aux cliniques locales, aux gymnases ou aux collègues de travail.
Encourage les références
Récompense les amis qui amènent un invité
Consigne dans les notes de la feuille d'inscription
Sois cohérent
Offre le même jour et la même heure chaque semaine
Utilise les sessions récurrentes de Doodle pour planifier à l'avance
Meilleures pratiques pour un déroulement sans heurts
Rappels de préparation
Que faut-il apporter, où aller, comment se présenter prêt ?
Protège ton temps
Utilise les tampons du calendrier pour te réinitialiser et respirer
Mets les notifications en sourdine une fois que le cours commence
Respecte l'horaire
Commence et termine à l'heure
Termine par une question-réponse de 5 minutes ou un CTA
Propose les prochaines étapes
Partage ta page de réservation pour les cours particuliers ou les consultations payantes.
Mentionne la prochaine série et ajoute le lien de la feuille d'inscription.
Principaux enseignements
Utilise les feuilles d'inscription Doodle pour gérer les sessions et les limites de places.
Recueille les paiements à l'avance via les pages de réservation Doodle ou 1:1 avec Stripe
R�éduis les absences grâce à des rappels automatiques et des délais clairs
Connecte ton calendrier pour rester organisé
Augmente tes revenus grâce aux ventes incitatives, aux laissez-passer et aux politiques de confidentialité.
Commence avec une meilleure programmation
Tu peux organiser des cours à guichets fermés sans avoir à t'occuper de toute l'administration. Configure ta prochaine feuille d'inscription, connecte Stripe via ta page de réservation et utilise des rappels pour maintenir l'engagement des clients. Ajoute ton image de marque pour que chaque interaction ait l'air d'être professionnelle.
