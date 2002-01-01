Realize aulas com lotação esgotada com planilhas de inscrição e pagamentos com o Stripe

Agendamento
Se você é um instrutor de bem-estar, sabe que a parte mais difícil de administrar aulas em grupo não é ensinar - é encher a sala sem correr atrás de pagamentos, gerenciar listas ou repetir instruções. Você quer sessões completas, presença clara e pagamentos que simplesmente funcionem.
Este guia mostra como você pode usar as Folhas de Inscrição do Doodle para gerenciar a presença nas aulas e as Páginas de Reserva do Doodle ou 1:1 com o Stripe para coletar pagamentos. Você reduzirá o número de não comparecimentos, definirá limites de assentos, automatizará lembretes e receberá o pagamento adiantado - sem adicionar administração.
Ao final, você saberá como realizar sua próxima série de aulas, convidar sua lista e preencher todas as vagas - de forma fácil e profissional.
O desafio que os instrutores de bem-estar enfrentam
Toda semana, você está fazendo malabarismos com uma mistura de:
Sessões matinais de ioga
Trabalho de respiração na hora do almoço
Um desafio ou workshop de várias semanas
Clientes individuais
E, além disso, você está respondendo:
"Ainda há espaço?"
"Posso pagar depois?"
"Onde está o link do Zoom?"
"Posso mudar minha reserva?"
Tudo isso consome seu tempo, sua energia e sua renda. Sem um sistema, as vagas não são preenchidas e você fica preso no modo de administração em vez de treinar.
Por que isso é importante para sua empresa
As aulas em grupo são sua oferta mais escalável. Uma turma cheia significa mais receita, melhor impacto e menor esforço por pessoa. Mas quando o pagamento, os lembretes e a presença não são fáceis, você perde o ímpeto.
A configuração correta gera confiança, aumenta a frequência repetida e protege seu foco. Inscrições simples, regras claras e lembretes automáticos ajudam seus clientes e devolvem a você o seu tempo.
Planeje aulas que se esgotem
Uma ótima experiência de aula começa com um planejamento inteligente. Veja a seguir como você pode se preparar para o sucesso.
Defina um resultado claro
Desestressar em 30 minutos
Ioga para iniciantes para quadris tensos
Dormir melhor esta noite com a respiração guiada
Escolha o formato que você deseja
Uma única vez
Séries de 4 a 8 semanas
Aula semanal com inscrições contínuas
Defina limites de assentos
Presencial: baseie-se no tamanho da sala
Online: limite de acordo com a qualidade do ensino
Escolha horários inteligentes
Manhãs cedo para os pais
Almoço para equipes corporativas
À noite para repor a energia pós-trabalho
Use as folhas de registro do Doodle
Crie uma sessão ou uma série completa
Adicione intervalos de tempo e limites de assentos
Inclua links de vídeo ou endereço do estúdio
Descreva a aula, a preparação e o que você deve levar
Use o Stripe com as páginas de reserva do Doodle e 1:1 para receber o pagamento antes da aula
Embora o Stripe não esteja diretamente integrado ao Sign-up Sheets, você pode usar o Doodle Booking Pages ou o 1:1 para coletar pagamentos com segurança e, em seguida, vincular os clientes ao seu Sign-up Sheet. Veja como você pode conectar as ferramentas sem problemas:
Opção 1: Pague primeiro e depois solicite uma vaga
Crie uma página de reserva do Doodle com o Stripe ativado
Ofereça pacotes de aulas ou pagamento de sessão única
Após o pagamento, envie a folha de registro no e-mail de confirmação ou de acompanhamento
Os clientes pagam primeiro e depois escolhem suas datas
Ideal para você: Passes de fidelidade e séries de aulas
Opção 2: Inscreva-se primeiro e depois pague
Crie uma planilha de inscrição do Doodle com limites de assentos
Na descrição, crie um link para sua página de reserva para pagamento
Defina um prazo e uma janela de pagamento
Use lembretes para acompanhar as inscrições não pagas
Ideal para você: Clientes que chegam ou clientes confiáveis
Opção 3: Ofereça complementos pagos com 1:1
Use uma planilha de inscrição para a sessão principal
Compartilhe um link do Doodle 1:1 para check-ins ou avaliações particulares
Os clientes escolhem um horário e pagam automaticamente via Stripe
Ideal para: Upsells ou suporte personalizado
Dicas para um fluxo de pagamento tranquilo
Mencione os preços claramente na parte superior de sua planilha de inscrição
Use nomes de produtos simples (por exemplo, aula única, passe de 4 aulas)
Adicione prazos de pagamento na descrição
Use os prazos da folha de inscrição para encerrar as sessões antes da aula
Envie lembretes automáticos se o pagamento estiver faltando
Programação inteligente para coaches ocupados
Seu calendário é a espinha dorsal do seu treinamento. Veja como o Doodle o mantém limpo e pronto para o cliente:
Conecte seu calendário
Sincronize com o Google, Outlook ou Apple
O Doodle bloqueia os eventos existentes
Adicione tempo de espera entre as aulas
Defina horários inteligentes para as sessões
Tente sessões de 45 a 50 minutos para intervalos
Faça um escalonamento de 15 minutos para evitar a sobreposição
No caso de sessões on-line, comece aos 05 minutos para ajudar os participantes atrasados
Adicione links de vídeo automaticamente
O Doodle inclui Zoom, Google Meet, Teams e outros
Os clientes recebem links de participação na confirmação e nos lembretes
Enviar lembretes automáticos
24h + 2h antes de cada sessão
Inclua listas de verificação de preparação e regras de cancelamento tardio
Faça uma pergunta rápida de check-in (por exemplo, "Alguma lesão?")
Defina limites claros
Adicione regras de cancelamento e reembolso à sua planilha de inscrição
Use prazos para bloquear as inscrições de 2 a 24 horas antes do início
Ofereça uma sessão de reposição se você quiser - use outra folha de inscrição para isso
Erros comuns que você deve evitar
Não limitar o número de vagas: Sempre limite o número de participantes, mesmo em aulas on-line, para manter a qualidade do ensino
Pagamento após a aula: Use o Stripe por meio do Doodle Booking Pages ou 1:1. Pagamento adiantado = melhor presença
Instruções confusas: Seja claro sobre o que você deve levar, para onde deve ir e como participar on-line
Confusão de fuso horário: O Doodle se ajusta automaticamente aos fusos horários com base no calendário do cliente
Folhas de inscrição sobrecarregadas: Não coloque um trimestre inteiro em uma única lista. Use planilhas mensais para você se concentrar melhor
Sem controles de privacidade: Use o Doodle Pro para ocultar nomes se a discrição for importante para seu público
Ferramentas de Doodle que ajudam você a preencher todos os lugares
Folhas de registro
Defina limites de assentos e prazos
Adicione links ou locais de vídeo
Envie lembretes automaticamente
Convide até 1.000 pessoas
Oculte os nomes dos participantes (somente na versão Pro)
Páginas de reserva com Stripe
Receba o pagamento antes da reserva
Ofereça consultas gratuitas ou aulas pagas
Sincronize com seu calendário
Use para pacotes de aulas ou associações
Sessões 1:1 com Stripe
Ofereça complementos ou acompanhamentos privados
Defina janelas de tempo fixo
Receba o pagamento no momento da reserva
Enquetes de grupo
Peça ao seu público para escolher o melhor horário
Convide grupos grandes com facilidade
Crie sua próxima folha de registro a partir do horário vencedor
Integrações
Conecte calendários e conferências (Zoom, Teams, etc.)
Use o Zapier para adicionar e-mails à sua lista
Marque sua experiência com logotipo/cores no Doodle Pro
Exemplos do mundo real
A série de ioga se esgota em 5 dias
Maya cria uma planilha de inscrição para uma série de ioga de 6 semanas (12 vagas por sessão). Ela vende passes para as aulas usando sua página de reservas com o Stripe. Os e-mails de confirmação incluem o link da planilha de inscrição. Todas as vagas são preenchidas sem lembretes.
O almoço corporativo de bem-estar é preenchido em 48 horas
Devin usa uma enquete de grupo para escolher o melhor horário. Em seguida, ele cria uma planilha de inscrição mensal com 30 vagas e um link para o Zoom. Ele convida 300 pessoas pelo Doodle. A turma se enche rapidamente - e o cliente reserva novamente.
Workshop híbrido com avaliações pagas
Nina realiza um workshop em grupo por meio de uma planilha de inscrição e, em seguida, oferece perfis de estresse individuais usando o Doodle 1:1 com Stripe. Metade do grupo reserva o complemento. Isso aumenta sua receita e seu impacto.
Grupo com datas de maquiagem
Owen cria uma planilha de inscrição para um grupo de nutrição de quatro semanas e outra apenas para sessões de reposição. Se alguém perder uma data, poderá marcar uma nova. Fácil para os clientes, sem administração extra para ele.
Lista de espera com um hack
Priya adiciona um "espaço" de lista de espera com zero lugares à folha de inscrição de sua aula de Pilates. Os clientes clicam e adicionam seus nomes. Se alguém cancela, ela transfere manualmente a primeira pessoa. Simples e eficaz.
Preços e políticas que convertem
Use preços simples
Aula única
Pacote de 4 aulas (pequeno desconto)
Preço da série completa
Ofereça bônus para quem chegar mais cedo
Desconto antes do prazo final
Taxa de fundador para seu primeiro grupo
Defina regras claras
Venda final, mas permita transferências se houver espaço
Uma maquiagem por série
Quem não comparecer dentro de 24 horas perde a vaga
Adicione essas regras à sua planilha de inscrição e lembretes para que as expectativas fiquem claras.
Divulgue suas aulas sem se esgotar
Envie um e-mail para sua lista
Linha de assunto clara + link da planilha de inscrição
Envie um lembrete de última chamada antes da aula
Use a mídia social
Compartilhe rolos, dicas e bastidores
Use as cores da sua marca e uma chamada clara para ação
Peça aos parceiros que divulguem sua marca
Ofereça um passe de convidado para clínicas, academias ou colegas de trabalho locais
Incentive as indicações
Recompense os amigos que trouxerem um convidado
Acompanhe as anotações na folha de registro
Seja consistente
Ofereça o mesmo dia/horário toda semana
Use as sessões recorrentes do Doodle para planejar com antecedência
Práticas recomendadas para uma entrega tranquila
Lembretes de preparação
O que você deve levar, onde ir, como aparecer pronto
Proteja seu tempo
Use os amortecedores do calendário para reiniciar e respirar
Silencie as notificações quando a aula começar
Cumpra a programação
Comece e termine no horário
Termine com uma sessão de perguntas e respostas ou CTA de 5 minutos
Ofereça as próximas etapas
Compartilhe sua página de reservas para consultas individuais pagas ou consultas
Mencione a próxima série e adicione o link da planilha de inscrição
Principais conclusões
Use as planilhas de inscrição do Doodle para gerenciar sessões e limites de vagas
Receba o pagamento antecipadamente por meio das páginas de reserva do Doodle ou 1:1 com o Stripe
Reduza o não comparecimento com lembretes automáticos e prazos claros
Conecte seu calendário para manter-se organizado
Aumente sua renda com upsells, passes e políticas voltadas para a privacidade
Você pode começar com um agendamento melhor
Você pode realizar aulas com lotação esgotada sem toda a administração. Você pode configurar sua próxima folha de inscrição, conectar o Stripe por meio de sua página de reservas e usar lembretes para manter os clientes envolvidos. Adicione sua marca para que cada interação pareça profissional.
