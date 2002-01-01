Realize aulas com lotação esgotada com planilhas de inscrição e pagamentos com o Stripe

Se você é um instrutor de bem-estar, sabe que a parte mais difícil de administrar aulas em grupo não é ensinar - é encher a sala sem correr atrás de pagamentos, gerenciar listas ou repetir instruções. Você quer sessões completas, presença clara e pagamentos que simplesmente funcionem.

Este guia mostra como você pode usar as Folhas de Inscrição do Doodle para gerenciar a presença nas aulas e as Páginas de Reserva do Doodle ou 1:1 com o Stripe para coletar pagamentos. Você reduzirá o número de não comparecimentos, definirá limites de assentos, automatizará lembretes e receberá o pagamento adiantado - sem adicionar administração.

Ao final, você saberá como realizar sua próxima série de aulas, convidar sua lista e preencher todas as vagas - de forma fácil e profissional.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

O desafio que os instrutores de bem-estar enfrentam

Toda semana, você está fazendo malabarismos com uma mistura de:

Sessões matinais de ioga

Trabalho de respiração na hora do almoço

Um desafio ou workshop de várias semanas

Clientes individuais

E, além disso, você está respondendo:

"Ainda há espaço?"

"Posso pagar depois?"

"Onde está o link do Zoom?"

"Posso mudar minha reserva?"

Tudo isso consome seu tempo, sua energia e sua renda. Sem um sistema, as vagas não são preenchidas e você fica preso no modo de administração em vez de treinar.

Por que isso é importante para sua empresa

As aulas em grupo são sua oferta mais escalável. Uma turma cheia significa mais receita, melhor impacto e menor esforço por pessoa. Mas quando o pagamento, os lembretes e a presença não são fáceis, você perde o ímpeto.

A configuração correta gera confiança, aumenta a frequência repetida e protege seu foco. Inscrições simples, regras claras e lembretes automáticos ajudam seus clientes e devolvem a você o seu tempo.

Planeje aulas que se esgotem

Uma ótima experiência de aula começa com um planejamento inteligente. Veja a seguir como você pode se preparar para o sucesso.

Defina um resultado claro Desestressar em 30 minutos

Ioga para iniciantes para quadris tensos

Dormir melhor esta noite com a respiração guiada Escolha o formato que você deseja Uma única vez

Séries de 4 a 8 semanas

Aula semanal com inscrições contínuas Defina limites de assentos Presencial: baseie-se no tamanho da sala

Online: limite de acordo com a qualidade do ensino Escolha horários inteligentes Manhãs cedo para os pais

Almoço para equipes corporativas

À noite para repor a energia pós-trabalho Use as folhas de registro do Doodle Crie uma sessão ou uma série completa

Adicione intervalos de tempo e limites de assentos

Inclua links de vídeo ou endereço do estúdio

Descreva a aula, a preparação e o que você deve levar

Use o Stripe com as páginas de reserva do Doodle e 1:1 para receber o pagamento antes da aula

Embora o Stripe não esteja diretamente integrado ao Sign-up Sheets, você pode usar o Doodle Booking Pages ou o 1:1 para coletar pagamentos com segurança e, em seguida, vincular os clientes ao seu Sign-up Sheet. Veja como você pode conectar as ferramentas sem problemas:

Opção 1: Pague primeiro e depois solicite uma vaga

Crie uma página de reserva do Doodle com o Stripe ativado

Ofereça pacotes de aulas ou pagamento de sessão única

Após o pagamento, envie a folha de registro no e-mail de confirmação ou de acompanhamento

Os clientes pagam primeiro e depois escolhem suas datas

Ideal para você: Passes de fidelidade e séries de aulas

Opção 2: Inscreva-se primeiro e depois pague

Crie uma planilha de inscrição do Doodle com limites de assentos

Na descrição, crie um link para sua página de reserva para pagamento

Defina um prazo e uma janela de pagamento

Use lembretes para acompanhar as inscrições não pagas

Ideal para você: Clientes que chegam ou clientes confiáveis

Opção 3: Ofereça complementos pagos com 1:1

Use uma planilha de inscrição para a sessão principal

Compartilhe um link do Doodle 1:1 para check-ins ou avaliações particulares

Os clientes escolhem um horário e pagam automaticamente via Stripe

Ideal para: Upsells ou suporte personalizado

Dicas para um fluxo de pagamento tranquilo

Mencione os preços claramente na parte superior de sua planilha de inscrição

Use nomes de produtos simples (por exemplo, aula única, passe de 4 aulas)

Adicione prazos de pagamento na descrição

Use os prazos da folha de inscrição para encerrar as sessões antes da aula

Envie lembretes automáticos se o pagamento estiver faltando

Programação inteligente para coaches ocupados

Seu calendário é a espinha dorsal do seu treinamento. Veja como o Doodle o mantém limpo e pronto para o cliente:

Conecte seu calendário Sincronize com o Google, Outlook ou Apple O Doodle bloqueia os eventos existentes Adicione tempo de espera entre as aulas

Defina horários inteligentes para as sessões Tente sessões de 45 a 50 minutos para intervalos Faça um escalonamento de 15 minutos para evitar a sobreposição No caso de sessões on-line, comece aos 05 minutos para ajudar os participantes atrasados

Adicione links de vídeo automaticamente O Doodle inclui Zoom, Google Meet, Teams e outros Os clientes recebem links de participação na confirmação e nos lembretes

Enviar lembretes automáticos 24h + 2h antes de cada sessão Inclua listas de verificação de preparação e regras de cancelamento tardio Faça uma pergunta rápida de check-in (por exemplo, "Alguma lesão?")

Defina limites claros Adicione regras de cancelamento e reembolso à sua planilha de inscrição Use prazos para bloquear as inscrições de 2 a 24 horas antes do início Ofereça uma sessão de reposição se você quiser - use outra folha de inscrição para isso



Erros comuns que você deve evitar

Não limitar o número de vagas: Sempre limite o número de participantes, mesmo em aulas on-line, para manter a qualidade do ensino

Pagamento após a aula: Use o Stripe por meio do Doodle Booking Pages ou 1:1. Pagamento adiantado = melhor presença

Instruções confusas: Seja claro sobre o que você deve levar, para onde deve ir e como participar on-line

Confusão de fuso horário: O Doodle se ajusta automaticamente aos fusos horários com base no calendário do cliente

Folhas de inscrição sobrecarregadas: Não coloque um trimestre inteiro em uma única lista. Use planilhas mensais para você se concentrar melhor

Sem controles de privacidade: Use o Doodle Pro para ocultar nomes se a discrição for importante para seu público

Ferramentas de Doodle que ajudam você a preencher todos os lugares

Folhas de registro Defina limites de assentos e prazos Adicione links ou locais de vídeo Envie lembretes automaticamente Convide até 1.000 pessoas Oculte os nomes dos participantes (somente na versão Pro)

Páginas de reserva com Stripe Receba o pagamento antes da reserva Ofereça consultas gratuitas ou aulas pagas Sincronize com seu calendário Use para pacotes de aulas ou associações

Sessões 1:1 com Stripe Ofereça complementos ou acompanhamentos privados Defina janelas de tempo fixo Receba o pagamento no momento da reserva

Enquetes de grupo Peça ao seu público para escolher o melhor horário Convide grupos grandes com facilidade Crie sua próxima folha de registro a partir do horário vencedor

Integrações Conecte calendários e conferências (Zoom, Teams, etc.) Use o Zapier para adicionar e-mails à sua lista Marque sua experiência com logotipo/cores no Doodle Pro



Exemplos do mundo real

A série de ioga se esgota em 5 dias

Maya cria uma planilha de inscrição para uma série de ioga de 6 semanas (12 vagas por sessão). Ela vende passes para as aulas usando sua página de reservas com o Stripe. Os e-mails de confirmação incluem o link da planilha de inscrição. Todas as vagas são preenchidas sem lembretes.

O almoço corporativo de bem-estar é preenchido em 48 horas

Devin usa uma enquete de grupo para escolher o melhor horário. Em seguida, ele cria uma planilha de inscrição mensal com 30 vagas e um link para o Zoom. Ele convida 300 pessoas pelo Doodle. A turma se enche rapidamente - e o cliente reserva novamente.

Workshop híbrido com avaliações pagas

Nina realiza um workshop em grupo por meio de uma planilha de inscrição e, em seguida, oferece perfis de estresse individuais usando o Doodle 1:1 com Stripe. Metade do grupo reserva o complemento. Isso aumenta sua receita e seu impacto.

Grupo com datas de maquiagem

Owen cria uma planilha de inscrição para um grupo de nutrição de quatro semanas e outra apenas para sessões de reposição. Se alguém perder uma data, poderá marcar uma nova. Fácil para os clientes, sem administração extra para ele.

Lista de espera com um hack

Priya adiciona um "espaço" de lista de espera com zero lugares à folha de inscrição de sua aula de Pilates. Os clientes clicam e adicionam seus nomes. Se alguém cancela, ela transfere manualmente a primeira pessoa. Simples e eficaz.

Preços e políticas que convertem

Use preços simples Aula única Pacote de 4 aulas (pequeno desconto) Preço da série completa

Ofereça bônus para quem chegar mais cedo Desconto antes do prazo final Taxa de fundador para seu primeiro grupo

Defina regras claras Venda final, mas permita transferências se houver espaço Uma maquiagem por série Quem não comparecer dentro de 24 horas perde a vaga



Adicione essas regras à sua planilha de inscrição e lembretes para que as expectativas fiquem claras.

Divulgue suas aulas sem se esgotar

Envie um e-mail para sua lista Linha de assunto clara + link da planilha de inscrição Envie um lembrete de última chamada antes da aula

Use a mídia social Compartilhe rolos, dicas e bastidores Use as cores da sua marca e uma chamada clara para ação

Peça aos parceiros que divulguem sua marca Ofereça um passe de convidado para clínicas, academias ou colegas de trabalho locais

Incentive as indicações Recompense os amigos que trouxerem um convidado Acompanhe as anotações na folha de registro

Seja consistente Ofereça o mesmo dia/horário toda semana Use as sessões recorrentes do Doodle para planejar com antecedência



Práticas recomendadas para uma entrega tranquila

Lembretes de preparação O que você deve levar, onde ir, como aparecer pronto

Proteja seu tempo Use os amortecedores do calendário para reiniciar e respirar Silencie as notificações quando a aula começar

Cumpra a programação Comece e termine no horário Termine com uma sessão de perguntas e respostas ou CTA de 5 minutos

Ofereça as próximas etapas Compartilhe sua página de reservas para consultas individuais pagas ou consultas Mencione a próxima série e adicione o link da planilha de inscrição



Principais conclusões

Use as planilhas de inscrição do Doodle para gerenciar sessões e limites de vagas

Receba o pagamento antecipadamente por meio das páginas de reserva do Doodle ou 1:1 com o Stripe

Reduza o não comparecimento com lembretes automáticos e prazos claros

Conecte seu calendário para manter-se organizado

Aumente sua renda com upsells, passes e políticas voltadas para a privacidade

Você pode começar com um agendamento melhor

Você pode realizar aulas com lotação esgotada sem toda a administração. Você pode configurar sua próxima folha de inscrição, conectar o Stripe por meio de sua página de reservas e usar lembretes para manter os clientes envolvidos. Adicione sua marca para que cada interação pareça profissional.