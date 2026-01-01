साइन-अप शीट्स और Stripe-संचालित भुगतानों के साथ पूरी तरह बिक चुकी कक्षाएँ चलाएँ

अगर आप एक वेलनेस कोच हैं, तो आप जानते हैं कि ग्रुप क्लासेस चलाने में सबसे मुश्किल हिस्सा पढ़ाना नहीं है—बल्कि बिना भुगतान के पीछे भागने, रोस्टर मैनेज करने या निर्देश दोहराने के बिना क्लासरूम भरना है। आप चाहते हैं कि सेशन पूरी तरह भरे हों, उपस्थिति स्पष्ट हो, और भुगतान बस सहजता से हो जाएँ।

यह मार्गदर्शिका दिखाती है कि क्लास अटेंडेंस मैनेज करने के लिए Doodle Sign-up Sheets का उपयोग कैसे करें और भुगतान इकट्ठा करने के लिए Doodle Booking Pages या Stripe के साथ 1:1 का उपयोग कैसे करें। आप नो-शोज़ को कम करेंगे, सीट सीमाएँ निर्धारित करेंगे, रिमाइंडर स्वचालित करेंगे, और बिना किसी अतिरिक्त एडमिन के अग्रिम में भुगतान प्राप्त करेंगे।

अंत तक, आप जान जाएंगे कि अपनी अगली क्लास सीरीज़ कैसे चलाएं, अपनी सूची में आमंत्रण कैसे भेजें, और हर सीट कैसे भरें—आसानी से और पेशेवर तरीके से।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

वेलनेस कोचों के सामने चुनौती

हर हफ़्ते, आप निम्नलिखित का एक मिश्रण संभाल रहे होते हैं:

सुबह के योग सत्र

दोपहर का श्वास-प्रश्वास अभ्यास

कई सप्ताहों की चुनौती या कार्यशाला

एक-एक ग्राहक

और उस पर भी, आप जवाब दे रहे हैं:

क्या अभी भी जगह है?

क्या मैं बाद में भुगतान कर सकता हूँ?

ज़ूम लिंक फिर से कहाँ है?

क्या मैं अपनी बुकिंग स्थानांतरित कर सकता हूँ?

यह सब आपका समय, ऊर्जा और आय खा जाता है। बिना किसी सिस्टम के, स्थान खाली रह जाते हैं—और आप कोचिंग करने के बजाय प्रशासनिक मोड में फंसे रहते हैं।

यह आपके व्यवसाय के लिए क्यों मायने रखता है

समूह कक्षाएं आपकी सबसे अधिक स्केलेबल पेशकश हैं। एक पूर्ण कक्षा का मतलब अधिक राजस्व, बेहतर प्रभाव और प्रति व्यक्ति कम प्रयास होता है। लेकिन जब भुगतान, रिमाइंडर और उपस्थिति सुचारू नहीं होते, तो आप गति खो देते हैं।

सही सेटअप विश्वास बनाता है, बार-बार आने वालों की संख्या बढ़ाता है, और आपके ध्यान की रक्षा करता है। सरल साइन-अप, स्पष्ट नियम, और स्वचालित रिमाइंडर आपके ग्राहकों की मदद करते हैं—और आपका समय वापस दिलाते हैं।

ऐसी क्लासें प्लान करें जो पूरी तरह बिक जाएँ

एक बेहतरीन कक्षा का अनुभव स्मार्ट योजना से शुरू होता है। सफलता के लिए तैयारी इस प्रकार करें।

एक स्पष्ट परिणाम परिभाषित करें 30 मिनट में तनावमुक्त

कमर कसी होने पर शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल योग

मार्गदर्शित श्वास के साथ आज रात बेहतर नींद लें अपना प्रारूप चुनें एक बार आना

4–8 सप्ताह की श्रृंखला

लगातार नामांकन वाली साप्ताहिक कक्षा सीट सीमाएँ निर्धारित करें व्यक्तिगत रूप से: इसे कमरे के आकार के आधार पर निर्धारित करें

ऑनलाइन: शिक्षण गुणवत्ता के लिए इसे सीमित करें समझदारी से समय चुनें माता-पिता के लिए सुबह-सुबह

कॉर्पोरेट टीमों के लिए दोपहर का भोजन

काम के बाद ऊर्जा पुनर्स्थापना के लिए शामें Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें एक सत्र या एक पूरी श्रृंखला बनाएँ

समय स्लॉट और सीट कैप जोड़ें

वीडियो लिंक या स्टूडियो का पता शामिल करें

क्लास, तैयारी और क्या लाना है, उसका वर्णन करें।

क्लास से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए Doodle बुकिंग पेज और 1:1 के साथ स्ट्राइप का उपयोग करें।

हालाँकि Stripe सीधे Sign-up Sheets में एकीकृत नहीं है, आप Doodle Booking Pages या 1:1 का उपयोग करके सुरक्षित रूप से भुगतान एकत्र कर सकते हैं—फिर क्लाइंट्स को अपनी Sign-up Sheet से लिंक कर सकते हैं। यहाँ इन टूल्स को सुचारू रूप से जोड़ने का तरीका बताया गया है:

विकल्प 1: पहले भुगतान करें, फिर सीट का दावा करें

Stripe सक्षम के साथ एक Doodle बुकिंग पेज बनाएँ

क्लास पैक या एकल-सत्र भुगतान की पेशकश करें

भुगतान के बाद, पुष्टि या फॉलो-अप ईमेल में साइन-अप शीट भेजें।

ग्राहक पहले भुगतान करते हैं, फिर अपनी तारीखें चुनते हैं।

के लिए सबसे अच्छा: लॉयल्टी पास और क्लास सीरीज़

विकल्प 2: पहले साइन अप करें, फिर भुगतान करें

सीट सीमाओं के साथ एक Doodle साइन-अप शीट बनाएँ

विवरण में भुगतान के लिए अपने बुकिंग पेज का लिंक दें।

एक समयसीमा और भुगतान की अवधि निर्धारित करें।

अनपेक्षित साइन-अप पर फॉलो-अप के लिए रिमाइंडर का उपयोग करें।

के लिए सर्वोत्तम: ड्रॉप-इन या विश्वसनीय ग्राहक

विकल्प 3: 1:1 के साथ सशुल्क ऐड-ऑन प्रदान करें

मुख्य सत्र के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करें।

निजी चेक-इन या मूल्यांकन के लिए 1:1 Doodle लिंक साझा करें

ग्राहक एक समय चुनते हैं और Stripe के माध्यम से स्वचालित रूप से भुगतान करते हैं।

के लिए सबसे अच्छा: अतिरिक्त बिक्री या व्यक्तिगत सहायता

सुचारू भुगतान प्रवाह के लिए सुझाव

अपनी साइन-अप शीट पर शीर्ष पर मूल्य स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

सरल उत्पाद नामों का उपयोग करें (जैसे सिंगल क्लास, 4-क्लास पास)

विवरण में भुगतान की समयसीमाएँ जोड़ें

क्लास से पहले सत्र बंद करने के लिए साइन-अप शीट की समय-सीमाओं का उपयोग करें

भुगतान न होने पर स्वचालित अनुस्मारक भेजें

व्यस्त कोचों के लिए स्मार्ट शेड्यूलिंग

आपका कैलेंडर आपकी कोचिंग की रीढ़ है। यहाँ बताया गया है कि Doodle इसे कैसे साफ-सुथरा और क्लाइंट-तैयार रखता है:

अपना कैलेंडर कनेक्ट करें Google, Outlook, या Apple को सिंक करें Doodle मौजूदा घटनाओं को ब्लॉक करता है। क्लासों के बीच बफर समय जोड़ें

स्मार्ट सत्र समय निर्धारित करें विराम के लिए 45–50 मिनट के सत्र आज़माएँ। ओवरलैप से बचने के लिए 15 मिनट के अंतराल पर रखें। ऑनलाइन के लिए, देर से शामिल होने वालों की मदद के लिए :05 पर शुरू करें।

वीडियो लिंक स्वचालित रूप से जोड़ें Doodle में ज़ूम, गूगल मीट, टीम्स और भी बहुत कुछ शामिल हैं। ग्राहकों को पुष्टि और अनुस्मारक में जॉइन लिंक मिलते हैं।

स्वचालित अनुस्मारक भेजें प्रत्येक सत्र से 24 घंटे पहले और 2 घंटे पहले तैयारी चेकलिस्ट और देर से रद्द करने के नियम शामिल करें एक त्वरित चेक-इन प्रश्न पूछें (जैसे: "Any injuries?")

स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करें अपनी साइन-अप शीट में रद्दीकरण और रिफंड के नियम जोड़ें। शुरुआत से 2–24 घंटे पहले साइन-अप लॉक करने के लिए समय-सीमाओं का उपयोग करें। यदि आप चाहें तो एक मेकअप सत्र की पेशकश करें—इसके लिए दूसरी साइन-अप शीट का उपयोग करें।



बचने के लिए सामान्य गलतियाँ

सीट सीमाएँ नहीं: शिक्षण गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमेशा उपस्थिति की सीमा निर्धारित करें—यहाँ तक कि ऑनलाइन के लिए भी।

क्लास के बाद भुगतान: Doodle बुकिंग पेजों या 1:1 के माध्यम से Stripe का उपयोग करें। अग्रिम भुगतान = बेहतर उपस्थिति

भ्रामक निर्देश: क्या लाना है, कहाँ जाना है, और ऑनलाइन कैसे जुड़ना है, इस बारे में स्पष्ट रहें।

समय क्षेत्र की उलझन: Doodle क्लाइंट के कैलेंडर के आधार पर समय क्षेत्रों के लिए स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है।

अधिक भारित साइन-अप शीट्स: एक ही सूची में पूरे तिमाही को मत भरें। बेहतर फोकस के लिए मासिक शीट्स का उपयोग करें।

कोई गोपनीयता नियंत्रण नहीं: यदि आपके दर्शकों के लिए विवेक महत्वपूर्ण है तो नाम छिपाने के लिए Doodle Pro का उपयोग करें।

Doodle टूल्स जो आपको हर सीट भरने में मदद करते हैं।

साइन-अप शीट्स सीट सीमाएँ और समय-सीमाएँ निर्धारित करें वीडियो लिंक या स्थान जोड़ें स्वचालित रूप से अनुस्मारक भेजें 1000 लोगों तक को आमंत्रित करें प्रतिभागी के नाम छिपाएँ (केवल Pro)

Stripe के साथ बुकिंग पेज बुक करने से पहले भुगतान लें नि:शुल्क परामर्श या सशुल्क कक्षाएं प्रदान करें अपने कैलेंडर के साथ सिंक करें क्लास पैक या सदस्यता के लिए उपयोग करें

Stripe के साथ 1:1 सत्र निजी ऐड-ऑन या फॉलो-अप की पेशकश करें स्थिर समय खिड़कियाँ निर्धारित करें बुक होने पर भुगतान प्राप्त करें

ग्रुप पोल अपने दर्शकों से सबसे अच्छा समय चुनने के लिए कहें। बड़े समूहों को आसानी से आमंत्रित करें अपनी अगली साइन-अप शीट विजयी स्लॉट से बनाएं

एकीकरण कैलेंडर + कॉन्फ्रेंसिंग (ज़ूम, टीम्स, आदि) कनेक्ट करें अपनी सूची में ईमेल जोड़ने के लिए ज़ेपियर का उपयोग करें Doodle Pro पर लोगो/रंगों के साथ अपने अनुभव को ब्रांड करें



वास्तविक दुनिया के उदाहरण

योग श्रृंखला 5 दिनों में बिक जाती है

माया 6 सप्ताह की योग श्रृंखला के लिए एक साइन-अप शीट बनाती है (प्रत्येक सत्र में 12 स्थान)। वह Stripe के साथ अपने बुकिंग पेज का उपयोग करके क्लास पास बेचती है। पुष्टि ईमेल में साइन-अप शीट का लिंक शामिल होता है। सभी स्थान बिना किसी अनुस्मारक के भर जाते हैं।

कॉर्पोरेट वेलनेस लंच 48 घंटे में भर जाता है।

डेविन सर्वश्रेष्ठ समय चुनने के लिए एक ग्रुप पोल का उपयोग करता है। फिर वह 30 सीटों और एक ज़ूम लिंक के साथ एक मासिक साइन-अप शीट बनाता है। वह Doodle से 300 लोगों को आमंत्रित करता है। कक्षा जल्दी भर जाती है—और क्लाइंट फिर से बुक करता है।

भुगतान-आधारित मूल्यांकनों के साथ संकर कार्यशाला

नीना साइन-अप शीट के माध्यम से एक समूह कार्यशाला चलाती हैं, फिर Doodle 1:1 with Stripe का उपयोग करके 1:1 तनाव प्रोफ़ाइल प्रदान करती हैं। समूह के आधे सदस्य एड-ऑन बुक करते हैं। इससे उसकी आय और प्रभाव बढ़ता है।

बकाया तिथियों के साथ समूह

ओवेन चार सप्ताह के पोषण समूह के लिए एक साइन-अप शीट बनाता है—और सिर्फ मेक-अप सत्रों के लिए एक और। अगर कोई तारीख मिस कर दे, तो वह नई तारीख बुक कर सकता है। ग्राहकों के लिए आसान, उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रशासनिक काम नहीं।

एक हैक के साथ प्रतीक्षा सूची

प्रियया अपनी पिलाटेस क्लास की साइन-अप शीट में एक शून्य-सीट वेटलिस्ट "स्लॉट" जोड़ती हैं। क्लाइंट क्लिक करके अपना नाम जोड़ते हैं। अगर कोई रद्द करता है, तो वह पहले व्यक्ति को मैन्युअली शामिल कर देती हैं। सरल और प्रभावी।

बिक्री बढ़ाने वाली कीमतें और नीतियाँ

सरल मूल्य निर्धारण का उपयोग करें एकल कक्षा 4-पैक (छोटी छूट) पूर्ण श्रृंखला मूल्य

अर्ली बर्ड बोनस प्रदान करें अंतिम तिथि से पहले छूट आपके पहले समूह के लिए संस्थापक दर

स्पष्ट नियम निर्धारित करें अंतिम बिक्री, लेकिन जगह होने पर स्थानांतरण की अनुमति दें। प्रत्येक श्रृंखला में एक मेकअप 24 घंटे के भीतर न आने वालों की जगह चली जाएगी।



इन नियमों को अपनी साइन-अप शीट और रिमाइंडर में जोड़ें ताकि अपेक्षाएँ स्पष्ट रहें।

बिना बर्नआउट के अपनी कक्षाओं का प्रचार करें

अपनी सूची को ईमेल करें स्पष्ट विषय पंक्ति + साइन-अप शीट लिंक क्लास से पहले अंतिम कॉल की याद भेजें

सोशल मीडिया का उपयोग करें रील्स, टिप्स और पर्दे के पीछे की झलकियाँ साझा करें अपने ब्रांड के रंगों और एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन का उपयोग करें।

साझेदारों से शाउट-आउट के लिए कहें स्थानीय क्लीनिकों, जिम या सहकर्मियों को अतिथि पास प्रदान करें

रेफ़रल को प्रोत्साहित करें मेहमान लाने वाले दोस्तों को पुरस्कृत करें साइन-अप शीट में नोट्स में ट्रैक

सुसंगत रहें हर सप्ताह एक ही दिन/समय पर ऑफर करें। आगे की योजना बनाने के लिए Doodle आवर्ती सत्रों का उपयोग करें



सुचारू डिलीवरी के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ

तैयारी के लिए अनुस्मारक क्या लाएं, कहाँ जाएं, कैसे तैयार होकर पहुंचें

अपने समय की रक्षा करें कैलेंडर बफ़र्स का उपयोग रीसेट करने और सांस लेने के लिए करें। क्लास शुरू होने पर सूचनाएं म्यूट करें

समय-सारणी का पालन करें समय पर शुरू और समाप्त करें 5 मिनट के प्रश्नोत्तर या CTA के साथ समाप्त करें।

अगले कदम सुझाएँ भुगतान वाले 1:1 सत्र या परामर्श के लिए अपना बुकिंग पेज साझा करें। अगली श्रृंखला का उल्लेख करें और साइन-अप शीट लिंक जोड़ें।



मुख्य बातें

सत्रों और सीट सीमाओं का प्रबंधन करने के लिए Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

Doodle Booking Pages या Stripe के माध्यम से 1:1 भुगतान अग्रिम में एकत्र करें।

स्वचालित अनुस्मारकों और स्पष्ट समय-सीमाओं के साथ अनुपस्थितियों को कम करें।

संगठित रहने के लिए अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

अपसेल, पास और गोपनीयता-केंद्रित नीतियों के साथ अपनी आय बढ़ाएँ।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

आप बिना किसी अतिरिक्त प्रशासनिक काम के पूरी तरह से बिक चुकी कक्षाएँ चला सकते हैं। अपनी अगली साइन-अप शीट सेट करें, अपने बुकिंग पेज के माध्यम से Stripe कनेक्ट करें, और ग्राहकों को संलग्न रखने के लिए रिमाइंडर का उपयोग करें। अपनी ब्रांडिंग जोड़ें ताकि हर बातचीत पेशेवर लगे।