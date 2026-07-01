Genomför fullbokade kurser med Sign-up Sheets och betalningar via Stripe

Om du är hälsocoach vet du att det svåraste med att hålla gruppklasser inte är att undervisa – utan att fylla lokalen utan att behöva jaga betalningar, hantera deltagarlistor eller upprepa instruktioner. Du vill ha fullsatta pass, tydlig närvaroregistrering och betalningar som helt enkelt fungerar.

Den här guiden visar hur du använder Doodles Sign-up Sheets för att hantera närvaro i klasser och Doodles Booking Pages eller 1:1 med Stripe för att ta emot betalningar. Du kan minska antalet uteblivna deltagare, sätta gränser för antalet platser, automatisera påminnelser och få betalt i förskott – utan extra administrativt arbete.

När du är klar kommer du att veta hur du ska genomföra din nästa kursserie, bjuda in deltagarna på din lista och fylla alla platser – enkelt och professionellt.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som hälsocoacher står inför

Varje vecka får du jonglera med en blandning av:

Yogapass på morgonen

Andningsövningar vid lunchtid

En flera veckor lång utmaning eller workshop

Kunder som får individuell handledning

Och dessutom svarar du:

”Finns det fortfarande plats?”

”Kan jag betala senare?”

”Var var Zoom-länken nu igen?”

”Kan jag flytta min bokning?”

Allt detta tar upp din tid, energi och inkomst. Utan ett system förblir platserna obesatta – och du fastnar i administrativt arbete istället för att ägna dig åt coachning.

Varför detta är viktigt för ditt företag

Gruppklasser är ditt mest skalbara erbjudande. En fullsatt klass innebär högre intäkter, större genomslagskraft och mindre arbetsinsats per deltagare. Men när betalningar, påminnelser och närvaroregistrering inte fungerar smidigt tappar du fart.

Rätt upplägg skapar förtroende, ökar återbesöken och gör att du kan behålla fokus. Enkla anmälningar, tydliga regler och automatiska påminnelser underlättar för dina kunder – och ger dig mer tid över.

Planera lektioner som blir fullbokade

En lyckad lektion börjar med smart planering. Så här lägger du grunden för framgång.

Fastställ ett tydligt resultat Slappna av på 30 minuter

Nybörjarvänlig yoga för stela höfter

Sov bättre i natt med guidad andning Välj format Enstaka besök

4–8 veckors serie

Veckokurs med löpande anmälan Ställ in antalet platser På plats: anpassa efter rummets storlek

Online: Sätt ett tak för undervisningskvaliteten Välj lämpliga tidpunkter Tidiga morgnar för föräldrar

Lunch för företagsteam

Kvällar för att ladda batterierna efter jobbet Använd Doodle-sign-up Sheets Skapa en enskild session eller en hel serie

Lägg till tidsintervall och platsbegränsningar

Ange videolänkar eller studions adress

Beskriv lektionen, förberedelserna och vad man ska ta med sig

Använd Stripe tillsammans med Doodle-Booking Pages och 1:1 för att få betalt före lektionen

Även om Stripe inte är direkt integrerat med Sign-up Sheet kan du använda Doodle Booking Pages eller 1:1 för att på ett säkert sätt ta emot betalningar – och sedan hänvisa kunderna till ditt Sign-up Sheet. Så här kopplar du ihop verktygen på ett smidigt sätt:

Alternativ 1: Betala först, boka sedan en plats

Skapa en Doodle-Booking Page med Stripe aktiverat

Erbjud klasspaket eller betalning per enskilt tillfälle

Efter betalningen ska du skicka in Sign-up Sheet-blanketten som finns i bekräftelse- eller uppföljningsmejlet

Kunderna betalar först och väljer sedan sina datum

Passar bäst för: Lojalitetskort och kurspaket

Alternativ 2: Registrera dig först, betala sedan

Skapa en Doodle-Sign-up Sheet med begränsat antal platser

I beskrivningen ska du lägga in en länk till din Booking Page för betalning

Fastställ en tidsfrist och en betalningsperiod

Använd påminnelser för att följa upp obetalda registreringar

Passar bäst för: Spontana besökare eller trogna kunder

Alternativ 3: Erbjud betalda tilläggstjänster med 1:1

Använd en Sign-up Sheet för huvudsessionen

Dela en 1:1-länk till Doodle för privata avstämningar eller utvärderingar

Kunderna väljer en tid och betalar automatiskt via Stripe

Passar bäst för: Tilläggsförsäljning eller personlig support

Tips för ett smidigt betalningsflöde

Ange priset tydligt högst upp på din Sign-up Sheet

Använd enkla produktnamn (t.ex. Enkelkurs, 4-kursers paket)

Lägg till betalningsfrister i beskrivningen

Använd tidsfristerna på Sign-up Sheet för att stänga anmälningarna före lektionen

Skicka automatiska påminnelser om betalningen uteblir

Smart schemaläggning för upptagna tränare

Din kalender är ryggraden i din coachingverksamhet. Så här ser Doodle till att den hålls överskådlig och redo för dina kunder:

Anslut din kalender Synkronisera Google, Outlook eller Apple Doodle blockerar befintliga evenemang Lägg till en paus mellan lektionerna

Ställ in smarta sessionstider Prova med pauser på 45–50 minuter Förskjut tidsschemat med 15 minuter för att undvika att tider överlappar varandra För online-sändningen: börja vid :05 för att underlätta för dem som ansluter sig sent

Lägg till videolänkar automatiskt Doodle stöder Zoom, Google Meet, Teams och flera andra tjänster Kunderna får länkar för att anmäla sig i bekräftelsemeddelanden och påminnelser

Skicka automatiska påminnelser 24 timmar + 2 timmar före varje pass Inkludera checklistor för förberedelser och regler för sen avbokning Ställ en kort inledande fråga (t.ex. ”Har någon skadat sig?”)

Sätt tydliga gränser Lägg till regler för avbokning och återbetalning i din Sign-up Sheet Använd tidsfrister för att stänga anmälningarna 2–24 timmar före start Erbjud gärna en ersättningstid om du vill – använd ett nytt Sign-up Sheet för det



Vanliga misstag som man bör undvika

Inga begränsningar av antalet platser: Begränsa alltid antalet deltagare – även vid onlineundervisning – för att upprätthålla undervisningskvaliteten

Betalning efter lektionen: Använd Stripe via Doodle Booking Pages eller 1:1. Förskottsbetalning = högre deltagande

Förvirrande instruktioner: Se till att du vet vad du ska ta med dig, vart du ska gå och hur du deltar online

Förvirring kring tidszoner: Doodle anpassar sig automatiskt efter tidszoner utifrån kundens kalender

Överbelastade Sign-up Sheets: Försök inte klämma in ett helt kvartal i en enda lista. Använd månadsblad för att få bättre överblick

Inga inställningar för integritetsskydd: Använd Doodle Pro för att dölja namn om det är viktigt att iaktta diskretion gentemot din publik

Doodle-verktyg som hjälper dig att fylla alla platser

Sign-up Sheets Fastställ antalet platser och tidsfrister Lägg till videolänkar eller platser Skicka påminnelser automatiskt Bjud in upp till 1 000 personer Dölj deltagarnas namn (endast Pro-versionen)

Booking Pages with Stripe Ta betalt innan bokningen Erbjud kostnadsfria konsultationer eller betalda kurser Synkronisera med din kalender Används för klasspaket eller medlemskap

1:1-möten med Stripe Erbjud privata tilläggstjänster eller uppföljningar Ställ in fasta tidsfönster Få betalt vid bokning

Group Poll Be din publik att välja den bästa tidpunkten Bjud in stora grupper på ett enkelt sätt Skapa din nästa Sign-up Sheet utifrån den vinnande platsen

Integrationer Koppla ihop kalendrar och konferensverktyg (Zoom, Teams m.fl.) Använd Zapier för att lägga till e-postadresser till din lista Sätt din egen prägel på upplevelsen med logotyp och färger i Doodle Pro



Exempel från verkligheten

Yogaserien blev slutsåld på fem dagar

Maya skapar en Sign-up Sheet för en yogakurs på 6 veckor (12 platser per tillfälle). Hon säljer kurskort via sin Booking Page med Stripe. Bekräftelsemejlen innehåller en länk till Sign-up Sheet. Alla platser fylls utan att några påminnelser behövs.

Lunch för företagshälsa – anmälan stänger om 48 timmar

Devin använder en Group Poll för att välja den bästa tiden. Därefter skapar han en månatlig Sign-up Sheet med 30 platser och en Zoom-länk. Han bjuder in 300 personer via Doodle. Kursen blir snabbt fullbokad – och kunden bokar in sig igen.

Hybridworkshop med betalda bedömningar

Nina anordnar en gruppworkshop via Sign-up Sheet och erbjuder sedan individuella stressprofiler med hjälp av Doodle 1:1 i kombination med Stripe. Hälften av gruppen bokar tilläggstjänsten. Det ökar både hennes intäkter och hennes genomslagskraft.

Grupp med ersättningsdatum

Owen skapar en Sign-up Sheet för en fyra veckor lång kostgrupp – och en annan lista enbart för ersättningspass. Om någon missar ett tillfälle kan de boka ett nytt. Det är enkelt för kunderna och innebär inget extra administrativt arbete för honom.

Väntelista med ett knep

Priya lägger till en ”plats” på väntelistan utan antal platser på Sign-up Sheet till sin pilateskurs. Kunderna klickar och lägger till sitt namn. Om någon avbokar flyttar hon manuellt in den första personen på listan. Enkelt och effektivt.

Prissättning och villkor som ger konverteringar

Använd en enkel prissättning Enstaka lektion 4-pack (liten rabatt) Pris för hela serien

Erbjud bonusar för tidiga bokningar Rabatt före ett visst datum Grundaravgift för din första årskull

Fastställ tydliga regler Slutförsäljning, men överlåtelser tillåts om det finns plats Ett smink per serie De som inte dyker upp inom 24 timmar förlorar sin plats



Lägg till dessa regler i din Sign-up Sheet och i dina påminnelser så att förväntningarna är tydliga.

Marknadsför dina kurser utan att bli utbränd

Skicka din lista via e-post Tydlig ämnesrad + länk till Sign-up Sheet Skicka en påminnelse om att det snart är dags innan lektionen börjar

Använd sociala medier Dela Reels, tips och bilder bakom kulisserna Använd dina varumärkesfärger och en tydlig uppmaning till handling

Be samarbetspartnerna om omnämnanden Erbjud ett gästkort till lokala vårdcentraler, gym eller kollegor

Uppmuntra rekommendationer Belöna vänner som tar med sig en gäst Anteckningar om banan på Sign-up Sheet

Var konsekvent Erbjud samma dag och tid varje vecka Använd Doodles återkommande möten för att planera i förväg



Bästa praxis för en smidig leverans

Påminnelser inför förberedelserna Vad man ska ta med sig, vart man ska gå, hur man förbereder sig

Ta hand om din tid Använd kalenderpauser för att ladda om och ta en paus Stäng av aviseringar när lektionen börjar

Håll dig till tidsplanen Börja och sluta i tid Avsluta med en 5-minuters frågestund eller en uppmaning till handling

Föreslå nästa steg Dela din Booking Page för betalda 1:1-sessioner eller konsultationer Nämn nästa serie och lägg till länken till Sign-up Sheet



Viktiga slutsatser

Använd Doodle Sign-up Sheets för att hantera sessioner och antalet platser

Ta betalt i förskott via Doodle-Booking Pages eller 1:1 via Stripe

Minska antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser och tydliga tidsfrister

Synkronisera din kalender för att hålla ordning på allt

Öka dina intäkter med tilläggsförsäljning, abonnemang och integritetsinriktade riktlinjer

Kom igång med bättre schemaläggning

Du kan genomföra fullbokade kurser utan allt administrativt krångel. Skapa din nästa Sign-up Sheet, koppla Stripe via din Booking Page och använd påminnelser för att hålla kunderna engagerade. Lägg till ditt varumärke så att varje interaktion känns professionell.