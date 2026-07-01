Genomför fullbokade kurser med Sign-up Sheets och betalningar via Stripe
Updated: 1 juli 2026
Om du är hälsocoach vet du att det svåraste med att hålla gruppklasser inte är att undervisa – utan att fylla lokalen utan att behöva jaga betalningar, hantera deltagarlistor eller upprepa instruktioner. Du vill ha fullsatta pass, tydlig närvaroregistrering och betalningar som helt enkelt fungerar.
Den här guiden visar hur du använder Doodles Sign-up Sheets för att hantera närvaro i klasser och Doodles Booking Pages eller 1:1 med Stripe för att ta emot betalningar. Du kan minska antalet uteblivna deltagare, sätta gränser för antalet platser, automatisera påminnelser och få betalt i förskott – utan extra administrativt arbete.
När du är klar kommer du att veta hur du ska genomföra din nästa kursserie, bjuda in deltagarna på din lista och fylla alla platser – enkelt och professionellt.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som hälsocoacher står inför
Varje vecka får du jonglera med en blandning av:
Yogapass på morgonen
Andningsövningar vid lunchtid
En flera veckor lång utmaning eller workshop
Kunder som får individuell handledning
Och dessutom svarar du:
”Finns det fortfarande plats?”
”Kan jag betala senare?”
”Var var Zoom-länken nu igen?”
”Kan jag flytta min bokning?”
Allt detta tar upp din tid, energi och inkomst. Utan ett system förblir platserna obesatta – och du fastnar i administrativt arbete istället för att ägna dig åt coachning.
Varför detta är viktigt för ditt företag
Gruppklasser är ditt mest skalbara erbjudande. En fullsatt klass innebär högre intäkter, större genomslagskraft och mindre arbetsinsats per deltagare. Men när betalningar, påminnelser och närvaroregistrering inte fungerar smidigt tappar du fart.
Rätt upplägg skapar förtroende, ökar återbesöken och gör att du kan behålla fokus. Enkla anmälningar, tydliga regler och automatiska påminnelser underlättar för dina kunder – och ger dig mer tid över.
Planera lektioner som blir fullbokade
En lyckad lektion börjar med smart planering. Så här lägger du grunden för framgång.
Fastställ ett tydligt resultat
Slappna av på 30 minuter
Nybörjarvänlig yoga för stela höfter
Sov bättre i natt med guidad andning
Välj format
Enstaka besök
4–8 veckors serie
Veckokurs med löpande anmälan
Ställ in antalet platser
På plats: anpassa efter rummets storlek
Online: Sätt ett tak för undervisningskvaliteten
Välj lämpliga tidpunkter
Tidiga morgnar för föräldrar
Lunch för företagsteam
Kvällar för att ladda batterierna efter jobbet
Använd Doodle-sign-up Sheets
Skapa en enskild session eller en hel serie
Lägg till tidsintervall och platsbegränsningar
Ange videolänkar eller studions adress
Beskriv lektionen, förberedelserna och vad man ska ta med sig
Använd Stripe tillsammans med Doodle-Booking Pages och 1:1 för att få betalt före lektionen
Även om Stripe inte är direkt integrerat med Sign-up Sheet kan du använda Doodle Booking Pages eller 1:1 för att på ett säkert sätt ta emot betalningar – och sedan hänvisa kunderna till ditt Sign-up Sheet. Så här kopplar du ihop verktygen på ett smidigt sätt:
Alternativ 1: Betala först, boka sedan en plats
Skapa en Doodle-Booking Page med Stripe aktiverat
Erbjud klasspaket eller betalning per enskilt tillfälle
Efter betalningen ska du skicka in Sign-up Sheet-blanketten som finns i bekräftelse- eller uppföljningsmejlet
Kunderna betalar först och väljer sedan sina datum
Passar bäst för: Lojalitetskort och kurspaket
Alternativ 2: Registrera dig först, betala sedan
Skapa en Doodle-Sign-up Sheet med begränsat antal platser
I beskrivningen ska du lägga in en länk till din Booking Page för betalning
Fastställ en tidsfrist och en betalningsperiod
Använd påminnelser för att följa upp obetalda registreringar
Passar bäst för: Spontana besökare eller trogna kunder
Alternativ 3: Erbjud betalda tilläggstjänster med 1:1
Använd en Sign-up Sheet för huvudsessionen
Dela en 1:1-länk till Doodle för privata avstämningar eller utvärderingar
Kunderna väljer en tid och betalar automatiskt via Stripe
Passar bäst för: Tilläggsförsäljning eller personlig support
Tips för ett smidigt betalningsflöde
Ange priset tydligt högst upp på din Sign-up Sheet
Använd enkla produktnamn (t.ex. Enkelkurs, 4-kursers paket)
Lägg till betalningsfrister i beskrivningen
Använd tidsfristerna på Sign-up Sheet för att stänga anmälningarna före lektionen
Skicka automatiska påminnelser om betalningen uteblir
Smart schemaläggning för upptagna tränare
Din kalender är ryggraden i din coachingverksamhet. Så här ser Doodle till att den hålls överskådlig och redo för dina kunder:
Anslut din kalender
Synkronisera Google, Outlook eller Apple
Doodle blockerar befintliga evenemang
Lägg till en paus mellan lektionerna
Ställ in smarta sessionstider
Prova med pauser på 45–50 minuter
Förskjut tidsschemat med 15 minuter för att undvika att tider överlappar varandra
För online-sändningen: börja vid :05 för att underlätta för dem som ansluter sig sent
Lägg till videolänkar automatiskt
Doodle stöder Zoom, Google Meet, Teams och flera andra tjänster
Kunderna får länkar för att anmäla sig i bekräftelsemeddelanden och påminnelser
Skicka automatiska påminnelser
24 timmar + 2 timmar före varje pass
Inkludera checklistor för förberedelser och regler för sen avbokning
Ställ en kort inledande fråga (t.ex. ”Har någon skadat sig?”)
Sätt tydliga gränser
Lägg till regler för avbokning och återbetalning i din Sign-up Sheet
Använd tidsfrister för att stänga anmälningarna 2–24 timmar före start
Erbjud gärna en ersättningstid om du vill – använd ett nytt Sign-up Sheet för det
Vanliga misstag som man bör undvika
Inga begränsningar av antalet platser: Begränsa alltid antalet deltagare – även vid onlineundervisning – för att upprätthålla undervisningskvaliteten
Betalning efter lektionen: Använd Stripe via Doodle Booking Pages eller 1:1. Förskottsbetalning = högre deltagande
Förvirrande instruktioner: Se till att du vet vad du ska ta med dig, vart du ska gå och hur du deltar online
Förvirring kring tidszoner: Doodle anpassar sig automatiskt efter tidszoner utifrån kundens kalender
Överbelastade Sign-up Sheets: Försök inte klämma in ett helt kvartal i en enda lista. Använd månadsblad för att få bättre överblick
Inga inställningar för integritetsskydd: Använd Doodle Pro för att dölja namn om det är viktigt att iaktta diskretion gentemot din publik
Doodle-verktyg som hjälper dig att fylla alla platser
Sign-up Sheets
Fastställ antalet platser och tidsfrister
Lägg till videolänkar eller platser
Skicka påminnelser automatiskt
Bjud in upp till 1 000 personer
Dölj deltagarnas namn (endast Pro-versionen)
Booking Pages with Stripe
Ta betalt innan bokningen
Erbjud kostnadsfria konsultationer eller betalda kurser
Synkronisera med din kalender
Används för klasspaket eller medlemskap
1:1-möten med Stripe
Erbjud privata tilläggstjänster eller uppföljningar
Ställ in fasta tidsfönster
Få betalt vid bokning
Group Poll
Be din publik att välja den bästa tidpunkten
Bjud in stora grupper på ett enkelt sätt
Skapa din nästa Sign-up Sheet utifrån den vinnande platsen
Integrationer
Koppla ihop kalendrar och konferensverktyg (Zoom, Teams m.fl.)
Använd Zapier för att lägga till e-postadresser till din lista
Sätt din egen prägel på upplevelsen med logotyp och färger i Doodle Pro
Exempel från verkligheten
Yogaserien blev slutsåld på fem dagar
Maya skapar en Sign-up Sheet för en yogakurs på 6 veckor (12 platser per tillfälle). Hon säljer kurskort via sin Booking Page med Stripe. Bekräftelsemejlen innehåller en länk till Sign-up Sheet. Alla platser fylls utan att några påminnelser behövs.
Lunch för företagshälsa – anmälan stänger om 48 timmar
Devin använder en Group Poll för att välja den bästa tiden. Därefter skapar han en månatlig Sign-up Sheet med 30 platser och en Zoom-länk. Han bjuder in 300 personer via Doodle. Kursen blir snabbt fullbokad – och kunden bokar in sig igen.
Hybridworkshop med betalda bedömningar
Nina anordnar en gruppworkshop via Sign-up Sheet och erbjuder sedan individuella stressprofiler med hjälp av Doodle 1:1 i kombination med Stripe. Hälften av gruppen bokar tilläggstjänsten. Det ökar både hennes intäkter och hennes genomslagskraft.
Grupp med ersättningsdatum
Owen skapar en Sign-up Sheet för en fyra veckor lång kostgrupp – och en annan lista enbart för ersättningspass. Om någon missar ett tillfälle kan de boka ett nytt. Det är enkelt för kunderna och innebär inget extra administrativt arbete för honom.
Väntelista med ett knep
Priya lägger till en ”plats” på väntelistan utan antal platser på Sign-up Sheet till sin pilateskurs. Kunderna klickar och lägger till sitt namn. Om någon avbokar flyttar hon manuellt in den första personen på listan. Enkelt och effektivt.
Prissättning och villkor som ger konverteringar
Använd en enkel prissättning
Enstaka lektion
4-pack (liten rabatt)
Pris för hela serien
Erbjud bonusar för tidiga bokningar
Rabatt före ett visst datum
Grundaravgift för din första årskull
Fastställ tydliga regler
Slutförsäljning, men överlåtelser tillåts om det finns plats
Ett smink per serie
De som inte dyker upp inom 24 timmar förlorar sin plats
Lägg till dessa regler i din Sign-up Sheet och i dina påminnelser så att förväntningarna är tydliga.
Marknadsför dina kurser utan att bli utbränd
Skicka din lista via e-post
Tydlig ämnesrad + länk till Sign-up Sheet
Skicka en påminnelse om att det snart är dags innan lektionen börjar
Använd sociala medier
Dela Reels, tips och bilder bakom kulisserna
Använd dina varumärkesfärger och en tydlig uppmaning till handling
Be samarbetspartnerna om omnämnanden
Erbjud ett gästkort till lokala vårdcentraler, gym eller kollegor
Uppmuntra rekommendationer
Belöna vänner som tar med sig en gäst
Anteckningar om banan på Sign-up Sheet
Var konsekvent
Erbjud samma dag och tid varje vecka
Använd Doodles återkommande möten för att planera i förväg
Bästa praxis för en smidig leverans
Påminnelser inför förberedelserna
Vad man ska ta med sig, vart man ska gå, hur man förbereder sig
Ta hand om din tid
Använd kalenderpauser för att ladda om och ta en paus
Stäng av aviseringar när lektionen börjar
Håll dig till tidsplanen
Börja och sluta i tid
Avsluta med en 5-minuters frågestund eller en uppmaning till handling
Föreslå nästa steg
Dela din Booking Page för betalda 1:1-sessioner eller konsultationer
Nämn nästa serie och lägg till länken till Sign-up Sheet
Viktiga slutsatser
Använd Doodle Sign-up Sheets för att hantera sessioner och antalet platser
Ta betalt i förskott via Doodle-Booking Pages eller 1:1 via Stripe
Minska antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser och tydliga tidsfrister
Synkronisera din kalender för att hålla ordning på allt
Öka dina intäkter med tilläggsförsäljning, abonnemang och integritetsinriktade riktlinjer
Kom igång med bättre schemaläggning
Du kan genomföra fullbokade kurser utan allt administrativt krångel. Skapa din nästa Sign-up Sheet, koppla Stripe via din Booking Page och använd påminnelser för att hålla kunderna engagerade. Lägg till ditt varumärke så att varje interaktion känns professionell.
Inget kreditkort krävs