Zestaw startowy Doodle do wdrażania nowych użytkowników

Jesteś nowym użytkownikiem serwisu Doodle? Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć.

Wiemy, że spotkania są niezbędne do podejmowania ważnych decyzji i rozwoju firmy. Wiemy jednak również, jak wielkim utrapieniem może być proces ustalania terminów. Dobra wiadomość! Dzięki Doodle będziesz mógł zautomatyzować, usprawnić i przyspieszyć proces ustalania terminów. Oznacza to mniej czasu poświęconego na ustalanie terminów, a więcej czasu na skupienie się na ważnych projektach i inicjatywach. Oprócz wykorzystywania Doodle do ustalania terminów spotkań indywidualnych i grupowych, możesz wysyłać ankiety oraz automatycznie dodawać Powiększ oraz Microsoft Teams linki do każdego zaproszenia w kalendarzu.

Wystarczy wykonać te 4 proste kroki

1. Edukacja i szkolenia kadry administracyjnej

Obejrzyj nasz playlista filmów wprowadzających aby zapoznać się ze szczegółową instrukcją, jak podłączyć swój kalendarz, korzystać z zaawansowanych funkcji planowania i szybko rozpocząć planowanie.

2. Konfiguracja i dostosowanie konta

Dostosuj wygląd i styl swojego konta, przesyłając swoje logo i materiały brandingowe. Zdecyduj, czy chcesz dodać domenę e-mailową swojej firmy do białej listy. Wybierz opcję logowania dla swoich zespołów.

3. Utworzenie zespołu i szkolenie jego członków

Nadszedł czas, aby zaprosić swoje zespoły do założenia kont w serwisie Doodle. Najpierw jednak skorzystaj z naszego szablonu wiadomości e-mail, który można dostosować do własnych potrzeb, aby przekazać tę informację zespołowi i poprosić członków o wyczekiwanie na zaproszenia.

4. Zwiększ wartość dzięki integracjom

Znacznie ułatw sobie codzienne zadania. Zintegruj Doodle bezproblemowo włącz to narzędzie do swojej codziennej pracy, automatyzując wszelkiego rodzaju czasochłonne zadania. Automatycznie dodawaj linki do Zoomu do zaproszeń kalendarzowych. Dodatkowo połącz Doodle z innymi aplikacjami za pomocą Zapier.

To wszystko! Jesteś gotowy, by organizować świetne spotkania.