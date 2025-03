Doodle Onboarding-lanceringspakke

Er du ny på Doodle? Find ud af alt, hvad du har brug for at vide.

Vi ved, at møder er vigtige for at træffe vigtige beslutninger og udvikle virksomheden. Men vi ved også, hvor besværlig planlægningsprocessen kan være. Gode nyheder! Med Doodle kan du automatisere, strømline og fremskynde planlægningsprocessen. Det betyder mindre tid på planlægningsprocessen og mere tid til at fokusere på vigtige projekter og initiativer. Ud over at bruge Doodle til at planlægge individuelle møder og gruppemøder kan du sende undersøgelser ud og automatisk tilføje Zoom og Microsoft Teams links til alle kalenderinvitationer.

Det er så nemt som at følge disse 4 trin

1. Admin uddannelse og træning

Se vores onboarding-video playlist for at få trinvise instruktioner om, hvordan du forbinder din kalender, bruger avancerede planlægningsfunktioner og hurtigt kommer i gang med at planlægge.

2. Opsætning og tilpasning af konto

Tilpas din kontos udseende og følelse ved at uploade dit logo og brandingaktiver. Beslut dig for, om du vil whiteliste din virksomheds e-mail-domæne. Vælg login-mulighed for dine teams.

3. Lancering og uddannelse af teamet

Det er tid til at invitere dine teams til at oprette deres Doodle-konti. Men først skal du bruge vores tilpassede e-mailskabelon til at dele nyhederne med dit team og fortælle dem, at de skal være på udkig efter deres invitationer.

4. Tilføj værdi med integrationer

Gør hverdagens opgaver meget nemmere. Integrer Doodle i din daglige arbejdsgang problemfrit ved at automatisere alle former for tidskrævende opgaver. Tilføj Zoom-links automatisk til kalenderinvitationer. Desuden kan du forbinde Doodle med andre apps med Zapier.

Det er det hele! Du er klar til at få gode møder til at ske.