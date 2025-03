Kit di lancio di Doodle Onboarding

Nuovo di Doodle? Scoprite tutto quello che c'è da sapere.

Sappiamo che le riunioni sono essenziali per prendere decisioni importanti e far crescere l'azienda. Ma sappiamo anche quanto possa essere fastidioso il processo di pianificazione. Buone notizie! Con Doodle, potrete automatizzare, semplificare e velocizzare il processo di pianificazione. Ciò significa meno tempo da dedicare al processo di pianificazione e più tempo per concentrarsi su progetti e iniziative importanti. Oltre a utilizzare Doodle per programmare riunioni individuali e di gruppo, è possibile inviare sondaggi e aggiungere automaticamente collegamenti a Zoom e Microsoft Teams a ogni invito nel calendario.

È facile come seguire questi 4 passaggi

1. Istruzione e formazione amministrativa

Guardate la nostra playlist di video di onboarding per istruzioni passo passo su come collegare il calendario, usare le funzioni di pianificazione avanzate e iniziare a programmare rapidamente.

2. Configurazione e personalizzazione dell'account

Personalizzate l'aspetto del vostro account caricando il vostro logo e le risorse di branding. Decidete se volete inserire nella whitelist il dominio e-mail della vostra azienda. Scegliete l'opzione di accesso per i vostri team.

3. Avvio e formazione del team

È il momento di invitare i team a configurare i loro account Doodle. Prima, però, utilizzate il nostro modello di e-mail personalizzabile per condividere la notizia con il vostro team e per dirgli di non lasciarsi sfuggire l'invito.

4. Aggiungere valore con le integrazioni

Semplificate le attività quotidiane. Integrate Doodle nel vostro flusso di lavoro quotidiano, automatizzando tutti i tipi di attività che richiedono tempo. Aggiungete automaticamente i link di Zoom agli inviti del calendario. Inoltre, collegate Doodle ad altre app con Zapier.

Ecco fatto! Siete pronti per organizzare riunioni straordinarie.