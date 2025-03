Kit de lancement Doodle Onboarding

Nouveau sur Doodle ? Découvrez tout ce que vous devez savoir.

Nous savons que les réunions sont essentielles pour prendre des décisions importantes et développer l'entreprise. Mais nous savons aussi que le processus de planification peut être un véritable casse-tête. Bonne nouvelle ! Avec Doodle, vous serez en mesure d'automatiser, de rationaliser et d'accélérer le processus de planification. Cela signifie que vous passerez moins de temps sur le processus de planification et que vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur les projets et initiatives importants. En plus d'utiliser Doodle pour planifier des réunions individuelles et des réunions de groupe, vous pouvez envoyer des enquêtes et ajouter automatiquement des liens Zoom et Microsoft Teams à chaque invitation de calendrier.

Il suffit de suivre ces 4 étapes

1. Éducation et formation des administrateurs

Regardez notre liste de vidéos d'accueil pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de connecter votre calendrier, d'utiliser les fonctions de planification avancées et de commencer à planifier rapidement.

2. Configuration et personnalisation du compte

Personnalisez l'apparence de votre compte en téléchargeant votre logo et vos actifs de marque. Décidez si vous souhaitez mettre sur liste blanche le domaine de messagerie de votre entreprise. Choisissez l'option de connexion pour vos équipes.

3. Lancement et formation de l'équipe

Il est temps d'inviter vos équipes à créer leur compte Doodle. Mais tout d'abord, utilisez notre modèle d'e-mail personnalisable pour partager la nouvelle avec votre équipe et leur dire d'être à l'affût de leurs invitations.

4. Ajouter de la valeur avec les intégrations

Facilitez vos tâches quotidiennes. Intégrez Doodle dans votre flux de travail quotidien en automatisant toutes sortes de tâches qui prennent du temps. Ajoutez automatiquement des liens Zoom aux invitations de calendrier. De plus, connectez Doodle à d'autres applications avec Zapier.

Voilà, c'est fait ! Vous êtes prêt à organiser d'excellentes réunions.