Prêt à commencer ?
(Comptes Microsoft et Doodle Premium requis)
Doodle fonctionne sans problème avec les outils que tu utilises chaque jour
Webex by Cisco
Tire le meilleur parti du mode de travail hybride grâce à une solution de visioconférence performante.
Zoom
Ajoute automatiquement des liens vidéo Zoom aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Outlook Add-In
Profite du pouvoir de planification de Doodle directement dans ta messagerie et ton calendrier.
Zapier
Grâce à des milliers d’options d’intégration, connecte Doodle aux outils que tu utilises.
Google Meet
Ajoute automatiquement des liens vidéo aux réunions virtuelles que tu planifies avec Doodle.
Microsoft Exchange online
Organise ta journée facilement en ajoutant Doodle à ta messagerie et à ton calendrier.
Google Agenda
Profite d’un aperçu clair de ta journée et synchronise automatiquement tous tes événements.
Microsoft Office 365
Utilise Doodle dans ton bureau, gagne du temps et travaille de la manière dont tu le souhaites.
Application iPhone
L'application iPhone de Doodle n'est actuellement pas disponible car nous travaillons à la mise en place d'une nouvelle expérience mobile améliorée. En attendant, vous pouvez gérer votre emploi du temps en déplacement en utilisant notre site web mobile entièrement optimisé - aucun téléchargement n'est nécessaire.
Android app
En attendant, notre site web mobile entièrement optimisé vous permet de planifier et de gérer des réunions à tout moment, où que vous soyez - aucune application n'est nécessaire.