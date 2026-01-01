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Zoom
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Google Meet
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Google Calendar
Få et overblik over din dag, og synkroniser alle dine begivenheder automatisk.
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Doodles iPhone-app er i øjeblikket ikke tilgængelig, da vi arbejder på at opbygge en ny og forbedret mobiloplevelse. I mellemtiden kan du administrere din tidsplan på farten ved hjælp af vores fuldt optimerede mobilwebsted - ingen download nødvendig.
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Doodles Android-app er i øjeblikket ikke tilgængelig, da vi er ved at opbygge en bedre mobiloplevelse. I mellemtiden giver vores fuldt optimerede mobilwebsite dig mulighed for at planlægge og styre møder når som helst og hvor som helst - uden brug af app.