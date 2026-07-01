Doodle-introduktionspaket

Är du ny på Doodle? Här hittar du allt du behöver veta.

Vi vet att möten är avgörande för att fatta viktiga beslut och få verksamheten att växa. Men vi vet också hur besvärligt det kan vara att planera in möten. Goda nyheter! Med Doodle kan du automatisera, effektivisera och påskynda planeringsprocessen. Det innebär mindre tid åt planeringen och mer tid att fokusera på viktiga projekt och initiativ. Förutom att använda Doodle för att boka enskilda möten och gruppmöten kan du skicka ut enkäter och automatiskt lägga till Zoom och Microsoft Teams länkar till varje kalenderinbjudan.

Det är lika enkelt som att följa dessa 4 steg

1. Utbildning och fortbildning för administratörer

Titta på vår spellista med introduktionsvideor Här hittar du steg-för-steg-instruktioner om hur du kopplar in din kalender, använder avancerade schemaläggningsfunktioner och snabbt kommer igång med schemaläggningen.

2. Konfigurering och anpassning av kontot

Anpassa utseendet och känslan på ditt konto genom att ladda upp din logotyp och dina varumärkesmaterial. Bestäm om du vill lägga till ditt företags e-postdomän på vitlistan. Välj inloggningsalternativ för dina team.

3. Sätta igång och utbilda teamet

Nu är det dags att bjuda in dina team att skapa sina Doodle-konton. Men först kan du använda vår anpassningsbara e-postmall för att informera ditt team om nyheten och be dem hålla utkik efter sina inbjudningar.

4. Skapa mervärde genom integrationer

Gör vardagssysslorna mycket enklare. Integrera Doodle integrera det smidigt i ditt dagliga arbetsflöde genom att automatisera alla typer av tidskrävande uppgifter. Lägg automatiskt till Zoom-länkar i kalenderinbjudningar. Dessutom kan du koppla ihop Doodle med andra appar via Zapier.

Så där ja! Nu är du redo att anordna fantastiska möten.