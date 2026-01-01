Doodle ऑनबोर्डिंग लॉन्च किट

Doodle में नए हैं? जानें वह सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है।

हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैठकें आवश्यक हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि शेड्यूलिंग प्रक्रिया कितनी सिरदर्द भरी हो सकती है। अच्छी खबर! Doodle के साथ, आप शेड्यूलिंग प्रक्रिया को स्वचालित, सुव्यवस्थित और तेज़ कर सकेंगे। इसका मतलब है कि शेड्यूलिंग प्रक्रिया में कम समय लगेगा और महत्वपूर्ण परियोजनाओं और पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलेगा। एक-एक बैठकें और समूह बैठकें शेड्यूल करने के लिए Doodle का उपयोग करने के अलावा, आप सर्वेक्षण भेज सकते हैं, और स्वचालित रूप से जोड़ सकते हैं ज़ूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हर कैलेंडर निमंत्रण के लिंक।

यह इन 4 चरणों का पालन करने जितना आसान है।

1. प्रशासन शिक्षा एवं प्रशिक्षण

हमारी देखें ऑनबोर्डिंग वीडियो प्लेलिस्ट अपने कैलेंडर को कनेक्ट करने, उन्नत शेड्यूलिंग सुविधाओं का उपयोग करने और जल्दी से शेड्यूलिंग शुरू करने के लिए चरण-दर-चरण निर्देशों के लिए।

2. खाता सेट-अप और अनुकूलन

अपना लोगो और ब्रांडिंग एसेट्स अपलोड करके अपने खाते की दिखावट और अनुभव को अनुकूलित करें। निर्णय करें कि क्या आप अपनी कंपनी के ईमेल डोमेन को व्हाइटलिस्ट करना चाहते हैं। अपनी टीमों के लिए लॉगिन विकल्प चुनें।

3. टीम लॉन्च करें और शिक्षित करें

अब समय आ गया है कि आप अपनी टीमों को उनके Doodle खाते सेटअप करने के लिए आमंत्रित करें। लेकिन पहले, हमारी अनुकूलन योग्य ईमेल टेम्पलेट का उपयोग करके अपनी टीम के साथ यह खबर साझा करें और उन्हें अपने निमंत्रणों के लिए तैयार रहने के लिए कहें।

4. इंटीग्रेशन के साथ मूल्य जोड़ें

रोज़मर्रा के कामों को बहुत आसान बनाएं। Doodle को एकीकृत करें समय लेने वाले सभी प्रकार के कार्यों को स्वचालित करके इसे अपने दैनिक कार्यप्रवाह में सहजता से शामिल करें। कैलेंडर निमंत्रणों में स्वचालित रूप से ज़ूम लिंक जोड़ें। साथ ही, ज़ैपियर के साथ Doodle को अन्य ऐप्स से कनेक्ट करें।

बस! आप शानदार बैठकें आयोजित करने के लिए तैयार हैं।