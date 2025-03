Kit de Lançamento Doodle Onboarding

Novo no Doodle? Descubra tudo o que você precisa saber.

Sabemos que as reuniões são essenciais para a tomada de decisões importantes e o crescimento dos negócios. Mas também sabemos que o processo de agendamento pode ser uma dor de cabeça. Boas notícias! Com Doodle, você será capaz de automatizar, agilizar e agilizar o processo de agendamento. Isso significa menos tempo no processo de agendamento e mais tempo para se concentrar em projetos e iniciativas importantes. Além de usar o Doodle para agendar reuniões individuais e em grupo, você pode enviar pesquisas e adicionar automaticamente Zoom e Equipes Microsoft links a cada convite de calendário.

É tão fácil como seguir estes 4 passos

1. Educação e treinamento de administradores

Veja nossa onboarding video playlist para instruções passo a passo sobre como conectar seu calendário, usar recursos avançados de programação e começar a programar rapidamente.

2. Configuração e personalização de contas

Personalize o visual de sua conta, carregando seu logotipo e seus ativos de marca. Decida se você deseja fazer uma lista branca do domínio de e-mail de sua empresa. Escolha a opção de login para suas equipes.

3. Equipe de Lançamento e Educação

É hora de convidar suas equipes para montar suas contas Doodle. Mas primeiro, use nosso modelo de e-mail personalizado para compartilhar as notícias com sua equipe e dizer-lhes para estarem atentos aos seus convites.

4. Agregar valor com integrações

Tornar as tarefas diárias muito mais fáceis. Integrar Doodle em seu fluxo de trabalho diário, automatizando todos os tipos de tarefas demoradas. Adicione links Zoom automaticamente aos convites do calendário. Além disso, conecte o Doodle a outros aplicativos com Zapier.

É isso aí! Você está pronto para fazer grandes reuniões acontecerem.