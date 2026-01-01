W nasze życie zawodowe wkracza coraz więcej modnych haseł. „Przepustowość”, „przenieś to do trybu offline”, „SoLoMo”, a teraz do tej listy dołącza jeszcze „ciche odejście”. Ale co to właściwie jest? Czy to kwestia pokoleniowa? Najnowszy element długiej dyskusji na temat równowagi między pracą a życiem prywatnym? A może wszystko to razem?

Kiedy słyszymy termin „ciche odejście”, nasuwa się wiele pytań, ale jednym z tych, którym chcemy się bliżej przyjrzeć, jest to, dlaczego budzi on kontrowersje. Dlaczego wywołuje dyskusje w sieci oraz wśród przyjaciół i rodziny? Sprawdźmy to.

Czym jest „ciche odejście”?

Dokładne znaczenie tego wyrażenia wciąż budzi kontrowersje, ale według serwisu LinkedIn , nie chodzi tu o wykraczanie poza zakres obowiązków wynikających z opisu stanowiska, czyli wykonywanie pracy, za którą otrzymujesz wynagrodzenie. Wielu komentatorów w sieci opisało różne formy, jakie może to przybierać – na przykład niepodejmowanie się projektów, które cię nie interesują, czy odmowa odpowiadania na wiadomości po godzinach pracy, by wymienić tylko kilka przykładów.

Nawet dla najbardziej okazjonalnego użytkownika mediów społecznościowych trudno było w ostatnich miesiącach przeoczyć dyskusję na temat tego, czy zjawisko „cichej rezygnacji” rzeczywiście istnieje. Można jednak twierdzić, że zjawisko to istnieje już od dziesięcioleci. Każdy, kto kiedykolwiek należał do związku zawodowego, wie, że „praca zgodnie z regulaminem” to taktyka często stosowana w celu poprawy warunków pracy.

Dlaczego więc znów wszyscy o tym mówią? Jest kilka powodów, ale przede wszystkim wynika to z większej świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także z ogólnego sprzeciwu wobec tak zwanej „kultury pośpiechu”.

W niedawnej ankiecie Piąta część pracowników w USA przyznała, że stosuje strategię „cichego odejścia” . Wiele z tych osób twierdziło również, że doświadczyło wypalenia zawodowego. Chociaż jest to stosunkowo nowe zjawisko, wyraźnie widać związek między stresem, brakiem zaangażowania a cichym odejściem.

W czym więc tkwi kontrowersja?

Można by powiedzieć, że takiego nie ma, ale to zależy od tego, z kim się rozmawia. Matthew MacDonald niedawno napisał o zjawisku „cichego odejścia” w gazecie „Ottawa Citizen” . Stwierdził, że „ciche odejście” to po prostu praca zgodnie z regulaminem, a jeśli pracodawcy chcą twierdzić, że to problem, to nieprzyznawanie podwyżek wynagrodzeń na poziomie inflacji jest „cichym zwolnieniem”.

Jednak Angela Mollard z australijskiego „Daily Telegraph” stwierdziła, że „ciche odejście” to po prostu inna nazwa dla lenistwa i że jest to niebezpieczne. Jeśli pozwolimy, by zjawisko to zakorzeniło się w życiu zawodowym, wkradnie się ono również do naszego życia prywatnego.

Nie da się uniknąć tego, że większość uznałaby to za kwestię pokoleniową. Przedstawiciele pokolenia Z po prostu wymyślają nowe określenie na to, co robi się w ramach swoich obowiązków służbowych. Coś, co nieco starsi nazwaliby „pracą zgodnie z przepisami” lub dążeniem do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Pomijając kontrowersje, koncepcja „cichego odejścia” rodzi poważne pytanie. Jak zadbać o równowagę między pracą a życiem prywatnym?

„Wielka rezygnacja” po pandemii COVID-19 (prekursor zjawiska „cichego odejścia”) prawdopodobnie zapoczątkowała proces, w wyniku którego ludzie zaczęli przykładać większą wagę do swojego zdrowia. Rozsądne godziny pracy, elastyczność, czas wolny i inne kwestie – wszystko to stało się niezbędne, a nie tylko miłym dodatkiem. „Ciche odejście” wydaje się być kontynuacją tego trendu. Jeśli pracodawcy nie zapewnią warunków sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, pracownicy stają się mniej zaangażowani i będą wykonywać tylko te obowiązki, do których zobowiązuje ich umowa o pracę.

W czasie pandemii wiele osób doświadczyło wypalenia zawodowego. Prawie 80 procent pracowników w Stanach Zjednoczonych przyznało, że odczuwa jakiś rodzaj stresu w miejscu pracy - znaczny wzrost w porównaniu z latami sprzed pandemii. Ten wzrost liczby przypadków wypalenia zawodowego – zarówno poważnych, jak i łagodnych – nieuchronnie sprawił, że coraz więcej osób zaczęło zadawać sobie pytanie: czy to się opłaca?

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Co więcej, praca z domu i większa elastyczność w organizacji dnia pracy faktycznie przyczyniły się do wzrostu wydajności. A Artykuł w serwisie Bloomberg twierdzi, że produktywność osób pracujących z domu wzrosła o 13 procent.

W miarę jak coraz lepiej rozumiemy COVID, wiele firm wymaga od pracowników powrotu do biura. Często dzieje się to wbrew woli pracowników, którzy twierdzą, że szersze wykorzystanie technologii może pomóc im zwiększyć wydajność.

Wydaje się, że „ciche odejście”, zaangażowanie, zdrowie, wydajność i elastyczność tworzą jeden spójny krąg. Gdy pracodawcy zapewniają doskonałe warunki pracy, konkurencyjne wynagrodzenie i możliwość pracy zdalnej, pracownicy czują się bardziej zaangażowani i oddani. Nie wspominając już o tym, że znacznie rzadziej doświadczają wypalenia zawodowego. Zaangażowany pracownik znacznie rzadziej decyduje się na „ciche odejście” niż ten, który nie jest zaangażowany.