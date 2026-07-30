Allt fler modeord har smugit sig in i vårt arbetsliv. Bandbredd, ”ta det offline”, SoLoMo och nu, som det senaste tillskottet på listan, ”quiet quitting”. Men vad är det egentligen? Är det en generationsfråga? Det senaste i en lång diskussion om balansen mellan arbete och privatliv? Allt ovanstående?

Det finns många frågor som dyker upp när vi hör begreppet ”quiet quitting”, men en fråga som vi vill ta upp är varför det är kontroversiellt. Varför väcker det diskussioner på nätet och bland vänner och familj? Låt oss ta reda på det.

Vad är ”quiet quitting”?

Den exakta innebörden är fortfarande föremål för diskussion, men enligt LinkedIn , det handlar inte om att gå utöver vad som står i din arbetsbeskrivning, det vill säga att utföra det arbete du får betalt för. Flera kommentatorer på nätet har beskrivit de många olika former detta kan ta – att inte ta sig an projekt som inte intresserar dig eller att vägra svara på meddelanden efter arbetstid, för att nämna några exempel.

Även för den som bara använder sociala medier sporadiskt har det varit svårt att undgå diskussionen om huruvida ”quiet quitting” är ett verkligt fenomen under de senaste månaderna. Man kan dock hävda att det har funnits i årtionden. Alla som någonsin varit medlem i en fackförening vet att ”work to rule” är en taktik som ofta används för att förbättra arbetsvillkoren.

Så varför pratar alla om det igen? Det finns flera orsaker, men främst handlar det om en ökad medvetenhet om psykisk hälsa samt en allmän motreaktion mot den så kallade ”hustle-kulturen”.

I en nyligen genomförd undersökning visade det sig att en En femtedel av de amerikanska arbetstagarna uppgav att de var ”tysta avhoppare” . Många av dem uppgav också att de var utbrända. Även om det är ett relativt nytt fenomen är det tydligt att det finns ett samband mellan stress, bristande engagemang och ”tyst avhopp”.

Så vad handlar kontroversen om?

Man kan hävda att det inte finns någon, men det beror på vem man frågar. Matthew MacDonald skrev nyligen om ”quiet quitting” i Ottawa Citizen . Han sa att ”quiet quitting” egentligen bara är att följa arbetsreglerna till punkt och pricka, och att om arbetsgivarna vill hävda att det är ett problem, så är det att inte bevilja löneökningar i takt med inflationen i själva verket en form av ”tyst uppsägning”.

Angela Mollard i den australiska tidningen Daily Telegraph menade dock att ”quiet quitting” bara är ett annat ord för att slöa och att det är farligt. Om man låter det slå rot i arbetslivet kommer det att smyga sig in även i våra privatliv.

De flesta skulle säkert säga att det handlar om en generationsfråga. Gen Z-generationen myntar helt enkelt ett nytt uttryck för att göra det man får betalt för. Något som de som är lite äldre skulle kalla ”att följa reglerna till punkt och pricka” eller att skapa en balans mellan arbete och privatliv.

Ett sätt att förebygga utbrändhet?

Om man bortser från kontroversen väcker begreppet ”quiet quitting” ändå en viktig fråga. Hur ser vi till att vi hittar en balans mellan arbete och privatliv?

Den stora avgångsvågen efter covid (en föregångare till ”quiet quitting”) kan sägas ha satt igång en utveckling där människor började lägga större vikt vid sin hälsa. Rimliga arbetstider, flexibilitet, ledighet och annat – allt detta har blivit nödvändiga faktorer snarare än något som bara är trevligt att ha. ”Quiet quitting” känns som en förlängning av detta. Om arbetsgivarna inte erbjuder en miljö som möjliggör en bra balans mellan arbete och privatliv blir de anställda mindre engagerade och gör inte mer än vad som står i deras anställningsavtal.

Många drabbades av utbrändhet under pandemin. Nästan 80 procent av de amerikanska arbetstagarna uppgav att de upplevde någon form av stress på arbetsplatsen - en kraftig ökning jämfört med åren före pandemin. Denna ökning av utbrändhet, oavsett om den är allvarlig eller lindrig, ledde oundvikligen till att fler människor började fråga sig: är det värt det?

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Dessutom ledde distansarbete och ökad flexibilitet i medarbetarnas arbetsdag faktiskt till högre produktivitet. A Artikel i Bloomberg hävdar att människor var 13 procent mer produktiva när de arbetade hemifrån.

I takt med att vi har fått bättre kunskap om covid-19 har många företag krävt att de anställda ska återvända till kontoret. Detta går ofta emot de anställdas önskemål, som hävdar att ett ökat utnyttjande av teknik kan bidra till att höja deras produktivitet.

Det känns som att ”tyst avhopp”, engagemang, hälsa, produktivitet och flexibilitet alla ingår i samma cirkel. När arbetsgivare erbjuder en bra arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön och möjlighet till distansarbete känner sig de anställda mer engagerade och delaktiga. För att inte tala om att risken för utbrändhet minskar avsevärt. En engagerad medarbetare löper betydligt mindre risk att ”tyst avhoppa” än en som inte är det.