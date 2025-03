Hvad er Quiet Quitting, og er det kontroversielt?

Flere og flere buzzwords er trængt ind i vores arbejdsliv. Båndbredde, take it offline, SoLoMo og nu, som også er kommet på listen, stille opsigelse. Men hvad er det? Er det generationsbestemt? Er det det seneste i en lang diskussion om balancen mellem arbejde og privatliv? Alt det ovenstående?

Der er mange spørgsmål, der dukker op, når vi hører udtrykket "stille opsigelse", men et af dem, vi gerne vil tage fat på, er, hvorfor det er kontroversielt. Hvorfor giver det anledning til diskussioner online og blandt venner og familie? Lad os finde ud af det.

Hvad er Quiet Quitting?

Den præcise betydning er stadig til debat, men ifølge Linkedin er det ikke at gå ud over din jobbeskrivelse, dvs. at gøre det arbejde, du bliver betalt for at gøre. En række onlinekommentatorer har beskrevet de mange forskellige former, som dette kan antage - ikke at påtage sig projekter, der ikke interesserer dig, eller at nægte at besvare beskeder efter arbejdstid for blot at nævne nogle få.

Selv for den mest tilfældige bruger af de sociale medier har diskussionen om, hvorvidt stille opsigelse er en ting, været svær at overse i de seneste måneder. Det kan dog hævdes, at det har eksisteret i årtier. Enhver, der nogensinde har været medlem af en fagforening, ved, at "arbejde for at bestemme" er en taktik, der ofte bruges til at forbedre arbejdsforholdene.

Så hvorfor taler alle om den igen? Der er et par grunde, men først og fremmest er der tale om større bevidsthed om mental sundhed samt et generelt fremstød mod den såkaldte "hustle-kultur".

I en nylig undersøgelse sagde en femte af de amerikanske arbejdstagere, at de var stille opsigere. Mange af disse hævdede også, at de var udbrændte. Selv om det er et relativt nyt fænomen, er det tydeligt at se, at der er en sammenhæng mellem stress, uengagement og stille opsigelse.

Så hvad er kontroversen?

Der er nok ikke nogen, men det afhænger af, hvem man taler med. Matthew MacDonald skrev for nylig om stille opsigelse i Ottowa Citizen. Han sagde, at stille opsigelse er bare arbejde til regel, og hvis arbejdsgiverne ønsker at hævde, at det er et problem, så er det at give lønforhøjelser, der ikke følger inflationen, stille fyring.

Angela Mollard i Australiens Daily Telegraph sagde imidlertid, at stille opsigelse blot er et andet navn for slaphed og er farligt. Hvis man tillader det at indlejre sig i arbejdslivet, vil det også snige sig ind i vores privatliv.

De fleste vil uundgåeligt sige, at det er et generationsmæssigt problem. Generation Z-folket skaber simpelthen et nyt ord for at gøre det, man bliver betalt for at gøre. Noget, som de lidt ældre ville kende som "work to rule" eller "work/life balance".

En måde at stoppe udbrændthed på?

Bortset fra kontroverser rejser idéen om stille opsigelse et alvorligt spørgsmål. Hvordan sikrer vi os, at vi kan balancere arbejde og privatliv?

Den store opsigelse efter COVID (en forløber for stille opsigelse) har nok sat bolden i gang for at få folk til at tage større hensyn til deres helbred. Rimelige arbejdstider, fleksibilitet, fritid og meget mere - alt sammen er blevet vigtige ting snarere end rare ting at have. Stille opsigelse føles som en forlængelse af dette. Hvis arbejdsgiverne ikke skaber et miljø, der giver mulighed for en god balance mellem arbejde og privatliv, bliver medarbejderne mindre engagerede og vil ikke gøre mere, end de er forpligtet til.

Udbrændthed ramte mange mennesker under pandemien. Næsten 80 procent af de amerikanske arbejdstagere rapporterede, at de følte en form for stress på arbejdspladsen - et spring fra årene før pandemien. Denne stigning i udbrændthed, uanset om den var alvorlig eller mild, førte uundgåeligt til, at flere mennesker spurgte - er det det værd?

Oven i købet blev der med hjemmearbejde og øget fleksibilitet i medarbejdernes hverdag faktisk opnået en øget produktivitet. En Bloomberg-artikel hævder, at folk var 13 procent mere produktive, når de arbejdede hjemmefra.

Efterhånden som vi har fået større forståelse for COVID, har mange virksomheder krævet, at arbejdstagerne skal vende tilbage til kontoret. Dette er ofte imod personalets ønsker, som hævder, at større brug af teknologi kan bidrage til at forbedre deres produktivitet.

Det føles som om, at stille opsigelse, engagement, sundhed, produktivitet og fleksibilitet alle er en del af samme cirkel. Når arbejdsgiverne tilbyder et godt arbejdsmiljø, konkurrencedygtig løn og fjernarbejde, føler medarbejderne sig mere engagerede og investeret. For ikke at nævne, at der er langt mindre sandsynlighed for at føle sig udbrændt. Den engagerede medarbejder er langt mindre tilbøjelig til at "stille og roligt at sige op" end en medarbejder, der ikke er det.

