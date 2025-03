¿Qué es el "Quiet Quitting" y es controvertido?

Cada vez hay más palabras de moda en nuestra vida laboral. Ancho de banda, take it offline, SoLoMo y ahora, uniéndose a la lista, quiet quitting. Pero, ¿de qué se trata? ¿Es generacional? ¿Es la última de una larga conversación sobre la conciliación de la vida laboral y personal? ¿Todo lo anterior?

Son muchas las preguntas que nos vienen a la cabeza cuando oímos el término quiet quitting, pero una de las que queremos abordar es por qué es polémico. ¿Por qué provoca discusiones en Internet y entre amigos y familiares? Averigüémoslo.

¿Qué es Quiet Quitting?

El significado exacto sigue siendo objeto de debate, pero según Linkedin, es no ir más allá de la descripción de tu trabajo, es decir, hacer el trabajo por el que te pagan. Varios comentaristas en línea han descrito las diferentes formas que puede adoptar esto: no aceptar proyectos que no te interesan o negarte a contestar mensajes fuera del horario laboral, por citar algunas.

Incluso para el usuario más casual de las redes sociales, en los últimos meses ha sido difícil pasar por alto el debate sobre si existe el "quiet quitting". Sin embargo, se podría decir que existe desde hace décadas. Cualquiera que haya sido miembro de un sindicato sabe que "trabajar para gobernar" es una táctica utilizada a menudo para mejorar las condiciones laborales.

Entonces, ¿por qué todo el mundo vuelve a hablar de ello? Hay un par de razones, pero principalmente se debe a una mayor concienciación sobre la salud mental, así como a un impulso general contra la llamada "cultura del ajetreo".

En una encuesta reciente, una quinta parte de los trabajadores de EE.UU. afirmaron que renunciaban en silencio. Muchos de ellos también afirmaban estar quemados. Aunque se trata de un fenómeno relativamente nuevo, está claro que existe una relación entre el estrés, la falta de compromiso y la renuncia silenciosa.

¿Cuál es la controversia?

Podría decirse que no la hay, pero depende de con quién hables. Matthew MacDonald escribió recientemente sobre la renuncia silenciosa en el Ottowa Citizen. Afirmó que el despido discreto no es más que trabajo a reglamento y que si los empresarios quieren alegar que es un problema, entonces no aumentar el sueldo de acuerdo con la inflación es despido discreto.

Sin embargo, Angela Mollard, en el Daily Telegraph australiano, afirma que el "quiet quitting" no es más que otro nombre para la holgazanería y que es peligroso. Permitir que se introduzca en la vida laboral hará que también lo haga en nuestra vida privada.

Inevitablemente, la mayoría diría que es generacional. Los GenZers simplemente están creando una nueva palabra para hacer aquello por lo que te pagan. Algo que los más mayores conocerían como "trabajar para gobernar" o "crear un equilibrio entre trabajo y vida privada".

¿Una forma de detener el agotamiento?

Polémicas aparte, la idea del "quiet quitting" plantea una cuestión seria. ¿Cómo conciliar el trabajo y la vida personal?

Podría decirse que la gran dimisión posterior a COVID (precursora del "quiet quitting") dio el pistoletazo de salida para que la gente tuviera más en cuenta su salud. Horarios de trabajo razonables, flexibilidad, tiempo libre, etc., se convirtieron en elementos esenciales en lugar de "cosas buenas que tener". La renuncia silenciosa se siente como una extensión de esto. Si los empresarios no crean un entorno que permita conciliar la vida laboral y personal, los empleados se sienten menos comprometidos y no hacen más de lo que se les ha contratado.

El agotamiento afectó a mucha gente durante la pandemia. Casi el 80% de los trabajadores estadounidenses declararon sentir algún tipo de estrés en el lugar de trabajo - un salto con respecto a los años anteriores a la pandemia. Este aumento del agotamiento, ya fuera grave o leve, llevó inevitablemente a que más personas se preguntaran: ¿merece la pena?

Además, el trabajo desde casa y la mayor flexibilidad de la jornada laboral aumentan la productividad. Un artículo de Bloomberg afirma que las personas eran un 13% más productivas trabajando desde casa.

A medida que hemos ido conociendo mejor el COVID, muchas empresas han exigido a los trabajadores que vuelvan a la oficina. A menudo esto va en contra de los deseos de la plantilla, que argumenta que un mayor uso de la tecnología puede ayudar a mejorar su productividad.

Da la sensación de que la renuncia silenciosa, el compromiso, la salud, la productividad y la flexibilidad forman parte del mismo círculo. Cuando las empresas ofrecen un buen entorno de trabajo, salarios competitivos y trabajo a distancia, los empleados se sienten más comprometidos e implicados. Por no mencionar que es mucho menos probable que se sientan agotados. Es mucho menos probable que un empleado comprometido "renuncie en silencio" que uno que no lo está.

